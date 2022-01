Die Herausforderung

Die im Juni 2019 lancierte ‘Kellogg's Better Days‘-Initiative setzt sich für die zusammenhängenden Anliegen der Ernährungssicherheit, des Klimas und des Wohlbefindens ein, damit 3 Milliarden Menschen bis Ende 2030 nicht mehr hungern müssen und besseren Tagen, oder eben 'Better Days', entgegensehen können.

Die Verantwortung für den lokalen Erfolg eines so umfangreichen Programms bedeutet für die Corporate Affairs-Abteilung eine ständige Sensibilisierung und Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit für die kontinuierlichen Initiativen von Kellogg‘s.

"Das Programm umfasst drei Hauptbereiche: die Nahrungsmittelversorgung von Menschen in Not, die Herstellung von nährstoffreichen Lebensmitteln, die den Bedürfnisse unserer Konsumenten entsprechen, und die Sicherstellung einer möglichst nachhaltigen Unternehmensführung, um die Belastung für den Planeten zu minimieren. Wir im Bereich Corporate Affairs möchten sicherstellen, dass unsere Konsumenten durch einheitliche Botschaften aufgeklärt werden und dass der Wert dieser Arbeit für das Unternehmen ersichtlich ist." Alicia Doherty - Senior Manager, Corporate Affairs, Kellogg's ANZ



Anhand des Meltwater Reporting-Pakets lassen sich die Auswirkungen auf diese drei Kernbereiche in den sozialen und Nachrichtenmedien überwachen. Mithilfe der Share-of-Voice-Analysen kann Kellogg’s das Kommunikationskonzept stets überprüfen und das Storytelling bei Bedarf anpassen.



"Die Pandemie hat unsere Aktivitäten zur Unterstützung der Gemeinschaft und zur Verringerung der Umweltbelastung durch unser ‘Better Days‘-Programm noch wichtiger gemacht. Es ist wunderbar zu sehen, wie unser Unternehmen im lokalen Markt wahrgenommen wird und diese Erkenntnisse in unser globales Kommunikationskonzept einfließen lassen zu können".