Die britische Traditionsmarke Fred Perry hat auf dem südostasiatischen Markt mit 12 Geschäften in der gesamten Region und über 40.000 Facebook-Fans in Singapur, 81.000 in Malaysia, 60.500 in Indien und fast 4.000 in Vietnam fest Fuß gefasst. Für das Engagement mit seinem jungen Zielpublikum legt der Retailer großes Augenmerk auf seine Präsenz in den sozialen Medien. Dies hat zu einem Wachstum der Fangemeinde von 2,68 % (SG), 4,86 % (MY) und 0,1 % (ID) sowie zu einem optimierten Workflow geführt.