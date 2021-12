Die Herausforderung

Einfaches und lückenloses Monitoring der Kampagnenwirkung, Geber-Reporting und Fundraising

Für die Menstrual Hygiene Day (MH Day) Kampagne, die jährlich rund um den 28. Mai stattfindet und für kleinere Micro-Kampagnen über das Jahr verteilt arbeitet WASH United mit über 530 Partner-Organisationen, Influencern, Celebrities und Medien weltweit zusammen. Für diese Partner erstellen Sören Bruhn und das WASH United Team u.a. digitale Kampagnen-Inhalte (mit Fokus auf Social Media Inhalte), die diese dann über ihre eigenen Kanäle verbreiten und so helfen den MH Day groß zu machen. Zusätzlich betreibt WASH United eigene MH Day Channels (Website, Social Media) mit B2B-Informationen für Partner.

"Unfortunately, even global non-profit initiatives such as Menstrual Hygiene Day typically can't afford state-of-the-art technology. Through the social impact partnership with meltwater, we now have access to what we consider the ideal tool for monitoring a global digital campaign. The effect on our work has been transformative. Thank you so much for supporting our work to end period stigma globally!"

— Thorsten, Kiefer, Co-Gründer und CEO, WASH United