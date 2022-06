Reputations- und Krisenüberwachung

Die Möglichkeit, die Meinungen der VerbraucherInnen zu ergründen, wird bei PR-Krisen immer wichtiger.

Als ein Red Havas-Kunde aus der Automobilbranche mit einem weltweiten Produktrückruf konfrontiert wurde, benötigte die Agentur die Mittel zur Überwachung der Nachrichten des Unternehmens, der öffentlichen Reaktionen und des Kundenengagements. Deshalb wendete diese sich an Meltwater, um ein umfassendes Social Listening und Medienmonitoring in Anwendung zu bringen, das die Meinungslage, die Medienpräsenz und den Share of Voice messen konnte.

Die Agentur nutzte Meltwaters Social Listening- und Medienüberwachungslösung Explore, um eine Krisenmanagementsoftware für die kontinuierliche Echtzeit-Überwachung von Medienkanälen und Social Media-Plattformen einzurichten.

"Für Marketer ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ihre Marke für das Zielpublikum eine einzige Erfahrung ist, unabhängig davon, über wie viele Kanäle sie interagieren", sagt Tiller. "Was Meltwater uns bietet, ist ein klarer Einblick in die Art und Weise, wie die Marke über all diese verschiedenen Kanäle wahrgenommen wird und wie man mit ihr interagiert, und das ermöglicht es uns, eine eindeutigere Geschichte zu erzählen und Strategien mit diesen Erkenntnissen im Hinterkopf zu entwickeln."

Auf der Grundlage umfassender Erkenntnisse über die VerbraucherInnen und die Einbindung dieser, war Red Havas in der Lage, einen auf Jahre angelegten Kommunikationsplan für seine KundInnen zu erstellen, der die Firma durch die entstandene Krise und über diese hinaus führte.

Unsere Echtzeit-Alerts und die Spike-Erkennung, die ungewöhnliche Ausschläge bei Erwähnungen oder Schlüsselwörtern identifiziert, helfen der Agentur, potenzielle Krisen frühzeitig zu erkennen. Wenn eine Krise eintritt, setzt Red Havas unverzüglich die Anwendungen von Meltwater ein, um eine Management- und Reaktionsstrategie zu auszuarbeiten.