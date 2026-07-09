PR & Communications
Red Havas
Channel-übergreifenden Zugriff auf Echtzeitdaten und exklusive Einblicke
Erstellung ansprechender, datengestützter Pitches, die neue Geschäftsmöglichkeiten ermöglichen
Optimierung der Arbeitsabläufe im gesamten Betrieb
Verbesserte Workflows und Kosteneinsparungen
Globale Teams brauchen zuverlässige Lösungen. Dies gilt insbesondere für Red Havas, dessen Teams in einem guten Dutzend Märkten weltweit tätig sind. Da viele KundInnen in mehreren Märkten vertreten sind, benötigte die Agentur eine Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu optimieren und Tools zu bündeln.
Die Agentur wollte vor allem Schwachstellen beseitigen, sowohl zu ihrem eignen Nutzen, als auch dem ihrer KundInnen. Die Suche nach Daten auf verschiedenen Plattformen für unterschiedliche Channels, die dann in ein anderes separates Tool überführt werden mussten, strapazierte Workflows und Budgets gleichermaßen.
Red Havas nutzte die Lösungen von Meltwater, um die betrieblichen Abläufe zu optimieren und seine weit verstreuten Teams auf dieselbe Wissensbasis zu bringen. Anstatt von einer Software zur nächsten zu wechseln, sind die Social Listening-, Media Monitoring- und Social Media Marketing-Aktivitäten von Red Havas nun in der Meltwater Suite vereint. Während die Teams in den verschiedenen Märkten früher verschiedene Tools verwendeten, profitieren sie jetzt von einer nahtlosen Zusammenarbeit.
Die Integration von Meltwater in die Arbeitsabläufe gab Red Havas noch mehr Möglichkeiten, seine Strategien zu optimieren. So nutzte die Agentur beispielsweise die Erkenntnisse aus Social Analytics, um eine Strategie für das Engagement und die Vermarktung von Influencern zu entwickeln. Mithilfe der umfassenden demografischen Nutzersegmentierung unserer Klear-Plattform konnte die Agentur drei Kategorien von Influencern identifizieren - ErzählerInnen, VerkäuferInnen und SchöpferInnen - und ihre Strategien zur Ansprache und Auswahl von Influencern an jeden Kunden und jede Kundin anpassen. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt für unser Geschäft", sagt Tiller, "und wir schätzen an der Partnerschaft, dass wir alles in einer Fülle von Tools zusammenfassen und diese dann präsentieren können."
Ein weiterer Vorteil ist, dass Red Havas durch die Optimierung der Abläufe seine Budgets schonen konnte. "Das ist etwas, das wir an unsere KundInnen weitergeben können und das sie zu schätzen wissen", sagt Tiller.
Entwicklung neuer Geschäftsfelder
"Ich denke, eines der wichtigsten Ergebnisse unserer Partnerschaft ist die Umsetzung neuer Geschäftsmöglichkeiten", sagt Tiller.
Bei der Betreuung neuer InteressentInnen und bestehender KundInnen wendet sich Red Havas oft frühzeitig an Meltwater, um wichtige Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen dieser Unternehmen entsprechen. Diese Partnerschaft hat zu neuen, maßgeschneiderten Produktangeboten geführt, die die Dienstleistungen der Agentur erweitern und ihre Mission unterstützen, PR neu zu definieren.
Meltwater unterstützte Red Havas bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Bewertungskonzepts namens Merged Media Score, das dem Verständnis des modernen NutzerInnen- und VerbraucherInnenverhaltens angepasst ist. Der Merged Media Score integriert wichtige Metriken - einschließlich Popularität, Social Echo, Volumen und Stimmungslage - für soziale Medien, digitale Nachrichten und Online-Community-Kanäle in ein Omnichannel-Bewertungssystem.
Gestützt von wettbewerbsrelevanten Erkenntnissen, die genau erfassen, wie VerbraucherInnen über verschiedene Medien mit Marken in Kontakt treten, bietet die Agentur aktuellen und potenziellen KundInnen maßgeschneiderte Merged Media Score-Berichte, die ihre datengestützten Strategien zum Leben erwecken.
"Eine Lösung für KundInnen zu entwickeln und ihnen zu zeigen, wie diese in Anwendung aussieht und funktioniert - das ist etwas, wovon ein Kunde begeistert ist, wenn er das sieht. Es hat uns definitiv geholfen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen", sagt Tiller.
"Wir haben mit den Tools von Meltwater gearbeitet, um benutzerdefinierte Methoden zu entwickeln, und waren dadurch imstande, Einblicke zu gewinnen, die wir unseren KundInnen sonst nicht hätten bieten können. Egal, ob es sich um Social Influencer oder um organische bzw. bezahlte Werbung handelt, Meltwater ist in der Lage, unser Agenturmodell und unsere Bedürfnisse genau widerzuspiegeln. Das ist einzigartig.”
Davitha Tiller, Executive Vice President of Social Media and Integration, Red Havas
Reputations- und Krisenmonitoring
Die Möglichkeit, die Meinungen der VerbraucherInnen zu ergründen, wird bei PR-Krisen immer wichtiger.
Als ein Red Havas-Kunde aus der Automobilbranche mit einem weltweiten Produktrückruf konfrontiert wurde, benötigte die Agentur die Mittel zum Monitoring der Nachrichten des Unternehmens, der öffentlichen Reaktionen und des Kundenengagements. Deshalb wendete diese sich an Meltwater, um ein umfassendes Social Listening und Medienmonitoring in Anwendung zu bringen, das die Meinungslage, die Medienpräsenz und den Share of Voice messen konnte.
Die Agentur nutzte Meltwaters Social Listening- und Medienbeobachtungslösung Explore, um eine Krisenmanagementsoftware für die kontinuierliche Echtzeit-Monitoring von Medienkanälen und Social Media-Plattformen einzurichten.
"Für Marketer ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ihre Marke für das Zielpublikum eine einzige Erfahrung ist, unabhängig davon, über wie viele Kanäle sie interagieren", sagt Tiller. "Was Meltwater uns bietet, ist ein klarer Einblick in die Art und Weise, wie die Marke über all diese verschiedenen Kanäle wahrgenommen wird und wie man mit ihr interagiert, und das ermöglicht es uns, eine eindeutigere Geschichte zu erzählen und Strategien mit diesen Erkenntnissen im Hinterkopf zu entwickeln."
Auf der Grundlage umfassender Erkenntnisse über die VerbraucherInnen und die Einbindung dieser, war Red Havas in der Lage, einen auf Jahre angelegten Kommunikationsplan für seine KundInnen zu erstellen, der die Firma durch die entstandene Krise und über diese hinaus führte.
Unsere Echtzeit-Alerts und die Spike-Erkennung, die ungewöhnliche Ausschläge bei Erwähnungen oder Schlüsselwörtern identifiziert, helfen der Agentur, potenzielle Krisen frühzeitig zu erkennen. Wenn eine Krise eintritt, setzt Red Havas unverzüglich die Anwendungen von Meltwater ein, um eine Management- und Reaktionsstrategie zu auszuarbeiten.
Die Grenzen erweitern
In einer Branche, die es verlangt, sich kontinuierlich an sich ändernde Zielgruppen und VerbraucherInnen anzupassen, nutzt Red Havas Meltwater, um sicherzustellen, dass seine KundInnen der Zeit voraus sind. Von der Datenerfassung und -analyse in Echtzeit bis hin zu anpassbaren Mess- und Reportstools - die All-in-One-Lösungen von Meltwater ermöglichen es Red Havas, die Grenzen der Öffentlichkeitsarbeit und des Storytellings stetig auszuweiten.
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