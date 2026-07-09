Verbesserte Workflows und Kosteneinsparungen

Globale Teams brauchen zuverlässige Lösungen. Dies gilt insbesondere für Red Havas, dessen Teams in einem guten Dutzend Märkten weltweit tätig sind. Da viele KundInnen in mehreren Märkten vertreten sind, benötigte die Agentur eine Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu optimieren und Tools zu bündeln.

Die Agentur wollte vor allem Schwachstellen beseitigen, sowohl zu ihrem eignen Nutzen, als auch dem ihrer KundInnen. Die Suche nach Daten auf verschiedenen Plattformen für unterschiedliche Channels, die dann in ein anderes separates Tool überführt werden mussten, strapazierte Workflows und Budgets gleichermaßen.

Red Havas nutzte die Lösungen von Meltwater, um die betrieblichen Abläufe zu optimieren und seine weit verstreuten Teams auf dieselbe Wissensbasis zu bringen. Anstatt von einer Software zur nächsten zu wechseln, sind die Social Listening-, Media Monitoring- und Social Media Marketing-Aktivitäten von Red Havas nun in der Meltwater Suite vereint. Während die Teams in den verschiedenen Märkten früher verschiedene Tools verwendeten, profitieren sie jetzt von einer nahtlosen Zusammenarbeit.

Die Integration von Meltwater in die Arbeitsabläufe gab Red Havas noch mehr Möglichkeiten, seine Strategien zu optimieren. So nutzte die Agentur beispielsweise die Erkenntnisse aus Social Analytics, um eine Strategie für das Engagement und die Vermarktung von Influencern zu entwickeln. Mithilfe der umfassenden demografischen Nutzersegmentierung unserer Klear-Plattform konnte die Agentur drei Kategorien von Influencern identifizieren - ErzählerInnen, VerkäuferInnen und SchöpferInnen - und ihre Strategien zur Ansprache und Auswahl von Influencern an jeden Kunden und jede Kundin anpassen. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt für unser Geschäft", sagt Tiller, "und wir schätzen an der Partnerschaft, dass wir alles in einer Fülle von Tools zusammenfassen und diese dann präsentieren können."

Ein weiterer Vorteil ist, dass Red Havas durch die Optimierung der Abläufe seine Budgets schonen konnte. "Das ist etwas, das wir an unsere KundInnen weitergeben können und das sie zu schätzen wissen", sagt Tiller.

Entwicklung neuer Geschäftsfelder

"Ich denke, eines der wichtigsten Ergebnisse unserer Partnerschaft ist die Umsetzung neuer Geschäftsmöglichkeiten", sagt Tiller.

Bei der Betreuung neuer InteressentInnen und bestehender KundInnen wendet sich Red Havas oft frühzeitig an Meltwater, um wichtige Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen dieser Unternehmen entsprechen. Diese Partnerschaft hat zu neuen, maßgeschneiderten Produktangeboten geführt, die die Dienstleistungen der Agentur erweitern und ihre Mission unterstützen, PR neu zu definieren.

Meltwater unterstützte Red Havas bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Bewertungskonzepts namens Merged Media Score, das dem Verständnis des modernen NutzerInnen- und VerbraucherInnenverhaltens angepasst ist. Der Merged Media Score integriert wichtige Metriken - einschließlich Popularität, Social Echo, Volumen und Stimmungslage - für soziale Medien, digitale Nachrichten und Online-Community-Kanäle in ein Omnichannel-Bewertungssystem.

Gestützt von wettbewerbsrelevanten Erkenntnissen, die genau erfassen, wie VerbraucherInnen über verschiedene Medien mit Marken in Kontakt treten, bietet die Agentur aktuellen und potenziellen KundInnen maßgeschneiderte Merged Media Score-Berichte, die ihre datengestützten Strategien zum Leben erwecken.

"Eine Lösung für KundInnen zu entwickeln und ihnen zu zeigen, wie diese in Anwendung aussieht und funktioniert - das ist etwas, wovon ein Kunde begeistert ist, wenn er das sieht. Es hat uns definitiv geholfen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen", sagt Tiller.