Meltwater customer stories: Søstrene Grene

Die Lösung

Beobachtung und Bewertung der globalen Präsenz

Søstrene Grene genießt sowohl in Dänemark als auch im Ausland eine hohe Medienpräsenz, was die Medienbeobachtung und das internationale PR-Management zu einem wichtigen Bestandteil der Kommunikationsarbeit des Unternehmens macht.

Mit Meltwater ist Søstrene Grene in der Lage, ihre Marke in einem globalen Rahmen zu beobachten und zu steuern und gleichzeitig ein umfassendes Bild von ihrer Position auf dem Markt zu gewinnen.

Søstrene Grene nutzt die All-in-One Plattform von Meltwater für das internationale Pressemanagement. Durch die Keyword-Suche und themenbezogene Kategorien kann Søstrene Grene JournalistInnen und MeinungsführerInnen identifizieren, die für ihre Branche und ihren Produktbereich relevant sind. So wird sichergestellt, dass die PR-Strategie auf Erkenntnissen beruht, die zur Steigerung von Wirksamkeit und Performance beitragen.