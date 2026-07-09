Meltwater customer stories: Søstrene Grene

PR & Communications
Søstrene Grene
Die Lösung
Beobachtung und Bewertung der globalen Präsenz
Søstrene Grene genießt sowohl in Dänemark als auch im Ausland eine hohe Medienpräsenz, was die Medienbeobachtung und das internationale PR-Management zu einem wichtigen Bestandteil der Kommunikationsarbeit des Unternehmens macht.
Mit Meltwater ist Søstrene Grene in der Lage, ihre Marke in einem globalen Rahmen zu beobachten und zu steuern und gleichzeitig ein umfassendes Bild von ihrer Position auf dem Markt zu gewinnen.
Søstrene Grene nutzt die All-in-One Plattform von Meltwater für das internationale Pressemanagement. Durch die Keyword-Suche und themenbezogene Kategorien kann Søstrene Grene JournalistInnen und MeinungsführerInnen identifizieren, die für ihre Branche und ihren Produktbereich relevant sind. So wird sichergestellt, dass die PR-Strategie auf Erkenntnissen beruht, die zur Steigerung von Wirksamkeit und Performance beitragen.
"Das Pressemodul von Meltwater macht die Suche nach internationalen Journalistenkontakten spielend leicht und ermöglicht uns die stetige Weiterentwicklung unserer internationalen PR-Arbeit. Darüber hinaus bietet Meltwater ein wirkungsvolles Media Monitoring, das uns hilft, die weltweiten Medienerwähnungen zu identifizieren."
Mads Jensen, CCO - Head of Marketing, Kommunikation & PR, Søstrene Grene
Zusammenfassung
Internationales PR Management
Identifizierung von Themen und Medienkontakten über die Meltwater Plattform.
Zur Meltwater PR-Reporting Lösung →
Ermittlung der wichtigsten Medienkontakte
Ermittlung relevanter JournalistInnen anhand von Suchbegriffen, Themen, Standorten usw.
Zur Meltwater Mediendatenbank →
Media Monitoring
Beobachtung der Online- und sozialen Medien, um die Erwähnung der Marke über die Landesgrenzen hinaus zu verfolgen.
Zur Meltwater Media Monitoring Lösung →
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