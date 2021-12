Die Herausforderung

Landwirtschaftliche Probleme verfolgen

Die Ohio State University begann 2015 während einer großen Krise bezüglich der Wasserqualität in Ohio am Lake Erie damit, Meltwater Social (damals Sysomos) zu nutzen. Damals verseuchten giftige Algenblüten das Wasser, auf das tausende von Menschen angewiesen waren - insbesondere in einem großen landwirtschaftlichen Gebiet im Nordwesten von Ohio.

Dr. Specht und ihr Team von MasterstudentInnen wollten verstehen, wie die allgemeine öffentliche Wahrnehmung dieses Themas aussah und einen Plan für das soziale Engagement der Universität aufstellen.