Die Herausforderung

Mit einem innovativen Lösungsansatz ebnet TRIAL International den Weg für gerechte Strafverfahren und setzt sich so besonders für Betroffene ein. Die Organisation bietet rechtlichen Beistand, leitet Prozesse an und reicht Klagen ein. Außerdem setzt sie sich für rechtsstaatliche Reformen ein, und auch dafür, dass die entsprechenden Gesetze vor Ort auch eingehalten werden. TRIAL wurde 2002 gegründet und ist aktuell auf drei Kontinenten in zwölf verschiedenen Ländern tätig, darunter Bosnien Herzegovina, Burundi, Kongo, Mexiko und Nepal. Die Hauptniederlassungen der NGO befinden sich in Genf (Schweiz), in Bukavu (Demokratische Republik Kongo) und in Sarajevo (Bosnien Herzegovina).

Chloé Bitton ist die Head of Media & Communications bei TRIAL International. Sie ist verantwortlich für die strategische Kommunikation der Organisation. Darunter fällt die Gestaltung einer konstanten Kommunikation der NGO mit relevanten Medien, das Aufsetzen und der Versand von Pressemitteilungen sowie die stetige Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Darüber hinaus suchen Chloé Bitton und ihr Team Inhalte für verschiedenste Plattformen und bespielen ihre Social Media Kanäle international. Die Institution startete im kleinen Rahmen und oftmals kommen ihre Maßnahmen immer noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft an. Deshalb gehört es zu Bittons wichtigsten Zielen, die erfolgreichen Aktionen der Organisation bekannter zu machen. Hierfür werden die Medienresonanz und Trends zu TRIAL's Themen mithilfe der Media Intelligence Plattform von Meltwater genauer analysiert. Für TRIAL International ist es entscheidend, herauszufinden welche Medien sich mit ihren Themen beschäftigen, wie über das jeweilige Thema gesprochen wird und wer zu den einflussreichsten Meinungsführern zählt. Zusätzlich soll TRIAL zu einer Art Game-Changer für faire Gerichtsverhandlungen zur Einhaltung von Menschenrechten werden. Aus diesem Grund müssen Bitton und ihr Team kontinuierlich über aktuelle Themen und das Umfeld der NGO informiert sein. Deshalb haben sie sich auch für die Meltwater Media Intelligence Plattform entschieden.