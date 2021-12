Die Lösung

"Ein weiterer Vorteil von Meltwater gegenüber den getesteten kostenlosen Monitoring Tools ist die benutzerfreundliche Darstellung der Ergebnisse. Diese werden in übersichtlichen Dashboards angezeigt, die wir nach unseren Bedürfnissen einrichten können. Außerdem können wir uns die Ergebnisse auch bequem per Morning-Report, Newsfeed oder über ein mit dem Intranet verknüpftes Newscenter ausspielen lassen", so Dommel.

Mittlerweile wertet die Fürstlich Castell'sche Bank täglich automatisch 196 für sie relevante Keywords mit Meltwater aus. Sollte einmal ein Grund zur Sorge gemäß der EBA-Richtlinie bestehen, weist eine Ad-hoc-Alarmfunktion unverzüglich auf den Risikofaktor hin. In diesem Fall werden die Informationen intern über kurze Wege weitergegeben. Von allen getesteten Tools weist Meltwater die beste Kosten-Nutzen-Bilanz auf. Das bedeutet, dass Meltwater trotz monatlicher Kosten durch den geringen Pflegeaufwand besonders effektiv in der Anwendung ist. Dank der kostenlosen Trainings, die Meltwater seinen Kunden regelmäßig anbietet, sind Dommels Mitarbeiter bestens mit dem Tool vertraut und haben kaum Schwierigkeiten in der Anwendung.