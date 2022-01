4 Fragen an Gwendolin Glück

Welche positiven Auswirkungen haben Sie als Ergebnis der Nutzung unserer Software gesehen?

Wir sahen eine Effizienzsteigerung durch Topic Searches und benutzerfreundliche Wettbewerbsanalysen, sowie die Möglichkeit PR Ergebnisse zu quantifizieren und automatisch in Grafiken sichtbar zu machen. Außerdem konnten wir ein Zeitersparnis beim Reporting feststellen und erstmals gänzlich korrekte Zahlen für # of clippings und Reichweite nutzen.

Wie konnten Sie mit der Lösung Ihre geschäftlichen Ziele erreichen?

Wir haben unsere geschäftlichen Ziele zur Gänze erreicht und sind seit der Einführung des RSS Feeds auch zeitlich wesentlich effizienter, wenn es um Reportings geht. Wir können innerhalb weniger Sekunden sehen, wieviele Clippings wir in einem gewünschten Zeitpunkt erreicht haben, Bereiche für Verbesserungen lokalisieren und so unsere PR-Ziele erreichen.

Welche messbaren Auswirkungen hat der Einsatz dieser Lösung in Ihrem Unternehmen gebracht?

Der Einsatz von Meltwater hat vor allem eine zeitliche Veränderung gebracht. Clippings manuell zu sammeln, in einer Liste zusammenzuführen, pro Markt, Größe, Ursprung, Thema etc. aufzuschlüsseln und in einem Report zu präsentieren hat zuvor wesentlich länger gedauert.

Welche Vorteile haben Sie aus der Partnerschaft mit Meltwater gezogen?

Wir haben beim Thema Reporting einen Quantensprung gemacht und unser Ziel erreicht Pressearbeit messbar zu machen. Außerdem sind wir immer über neueste Diskussionen oder Trends im Bildungsbereich informiert und können zeitnah mit Kommunikationsstrategien reagieren.