Die HARTMANN GRUPPE und Meltwater

Die Lösung

Als international agierendes Unternehmen ist eine kontinuierliche Medienbeobachtung und -analyse für die HARTMANN GRUPPE unverzichtbar. Seit 2006 nutzt das Unternehmen hierzu bereits Meltwater und beobachtet dabei vor allem Eigennamen und Produkte auf der einen Seite und nutzt die Plattform auch für die ad-hoc Recherche zu aktuellen Themen auf der anderen Seite. Darüber hinaus können Plonner und sein Team mit dem Meltwater Tool die Onlineberichterstattung rund um bestimmte Events oder die Jahrespressekonferenz auswerten. Außerdem hat die HARTMANN GRUPPE in diesem Jahr die Partnerschaft mit Meltwater strategisch ausgeweitet und nutzt so zum Beispiel jetzt die Medienkontaktdatenbank zur Recherche von Journalisten und ganz spezifischen Medienkontakten, die für die Media Relations des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Auf diese Weise können die einzelnen Kontakte individuell angesprochen werden - die Qualität der Media Relations steigt so erheblich. Neben diesen Features hat Meltwater Plonner und sein Team vor allem durch den individuellen Service überzeugt, wie das Einrichten des Tools auf die speziellen Anforderungen des Unternehmens und der Branche, Schulungen zur Anwendung oder die stete und schnelle Hilfe bei technischen Fragen und Problemen.