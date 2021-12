Die Herausforderung

Eine datenbasierte Tendenz in der globalen Medienaufmerksamkeit von Krisen aufzeigen

Wissen Sie, wovon die Menschen in Madagaskar bedroht sind? Wenn Ihre Antwort "Nein" lautet, sind Sie damit nicht alleine. Im Jahr 2020 gab es weltweit rund 40 humanitäre Krisen mit jeweils mehr als einer Million Betroffenen — von den meisten dieser Krisen haben wir in Deutschland gar nicht oder nur sehr selten gehört. Ninja Taprogge ist Medienreferentin bei CARE. Ihre Aufgabe ist es, das zu ändern und Journalistinnen und die Öffentlichkeit über die Arbeit von CARE zu informieren und um Unterstützung zu werben. Sie organisiert Medienreisen in Care Projekte im Nahen Osten, in Afrika oder auf dem Balkan, verfasst Statements zu aktuellen Entwicklungen in der humanitären Hilfe und entwickelt im Team Formate, die Interesse wecken sollen: Studien, Veranstaltungen oder digitalen Content.

CARE wurde 1945, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gegründet. Damals schlossen sich 22 Wohlfahrtsverbände in den USA zusammen, um notleidenden Menschen im Nachkriegseuropa zu helfen. Viele Millionen CARE-Pakete mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Werkzeugen retteten Familien in Deutschland und anderen europäischen Ländern das Leben. Diese Tradition des CARE-Paketes lebt heute im übertragenen Sinne weiter. Als eine der größten privaten Hilfsorganisationen arbeitet CARE in 100 Ländern, um Menschen dabei zu helfen, Armut zu überwinden und Auswirkungen von Krisen und Katastrophen besser bewältigen zu können. Dabei stehen die Gleichstellung und besondere Förderung von Frauen und Mädchen im Vordergrund. Ziel von CARE ist es, Frauen und Mädchen überall dort zu unterstützen, wo sie systematisch benachteiligt sind.