Die Herausforderung

Dank eines einzigartigen Geschäftsmodells und innovativer Technologie hat das Startup FlixBus innerhalb kürzester Zeit Europas größtes Fernbusnetz etabliert. Durch sein innovatives Geschäftsmodell hat FlixBus mittlerweile für Millionen von Menschen die Art zu Reisen verändert und schafft tausende neue Arbeitsplätze. Das FlixTeam übernimmt dabei Technologieentwicklung, Netzplanung, Betriebssteuerung, Geschäftsentwicklung, Marketing & Vertrieb und kümmert sich um den Kundenservice,Qualitätsmanagement und die stetige Weiterentwicklung des Produkts. Regionale Buspartner - häufig Familienunternehmen in dritter Generation - verantworten den täglichen Linienbetrieb und die grüne FlixBus-Flotte. So trifft Innovation, Unternehmergeist und eine starke internationale Marke auf die Erfahrung und Qualität des traditionellen Mittelstands. Die einzigartige Kombination aus Technologie-Startup, E-Commerce-Plattform und klassischem Verkehrsunternehmen hat die europäische Mobilitätslandschaft nachhaltig verändert.

Bettina Engert leitet als Head of Corporate Communications die strategische Unternehmenskommunikation von FlixBus und koordiniert die internationale Pressearbeit. Für die Kernmärkte gibt es Länderteams mit eigenen Pressestellen an Standorten wie Berlin, Paris, Zagreb oder Mailand. Hier sorgt Bettina Engert für die international einheitliche Ausrichtung anhand der Kernmessages und ist verantwortlich für den inhaltlichen Austausch. Für Engert und ihr Team ist es wichtig, ihre nationalen Kernmärkte in Europa sowie die gesamte Mobilitätsbranche im Auge zu behalten. Außerdem muss das Team die Medienresonanz in den einzelnen Ländern miteinander vergleichen.