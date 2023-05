Die Herausforderung

Überblick in einem Datenmeer

Eine der größten Herausforderungen in der heutigen digitalen Welt ist, einen Überblick zu behalten, über das, was über über eine Marke kommuniziert wird, und das über alle Kanäle und Plattformen hinweg.

Die Auswertung von Informationen gestaltete sich für VIACTIV mühsam und zeitaufwendig, und es bestand Unsicherheit darüber, was in den sozialen Medien über sie veröffentlicht wurde und was andere über sie geschrieben haben. Mit Meltwater haben sie eine Lösung gefunden, die dieses Problem löst.

Die Plattform bietet VIACTIV einen zentralen Ort, an dem sie alles beobachten und verfolgen können. Die Reporting-Funktionen machen es ihnen leicht, wertvolle Erkenntnisse aus der Fülle an Informationen zu gewinnen. Sie können schnell reagieren und haben jederzeit im Blick, was über sie gesagt wird. Meltwater hilft ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Zeitaufwand

Die VIACTIV Krankenkasse hat in der Vergangenheit verschiedene Software-Produkte ausprobiert und interne Austausch-Boards genutzt, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Obwohl diese Methoden ihnen gewisse Informationen lieferten, waren sie nicht optimal, um alle Themen und Kanäle abzudecken. Die Plattform bietet ihnen einen Überblick über alle Kanäle und Themen, die für sie von Bedeutung sind, und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Social-Media-Präsenz zentral zu verwalten. Sie sparen Zeit und können ihre Ressourcen effektiver nutzen.