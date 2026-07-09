PR & Communications
VIACTIV Krankenkasse
Die Herausforderung
Überblick in einem Datenmeer
Eine der größten Herausforderungen in der heutigen digitalen Welt ist, einen Überblick zu behalten, über das, was über über eine Marke kommuniziert wird, und das über alle Kanäle und Plattformen hinweg.
Die Auswertung von Informationen gestaltete sich für die VIACTIV Krankenkasse mühsam und zeitaufwendig, und es bestand Unsicherheit darüber, was in den sozialen Medien über sie veröffentlicht wurde und was andere über sie geschrieben haben. Mit Meltwater haben sie eine Lösung gefunden, die dieses Problem löst.
Die Plattform bietet der VIACTIV Krankenkasse einen zentralen Ort, an dem sie alles beobachten und verfolgen können. Die Reporting-Funktionen machen es ihnen leicht, wertvolle Erkenntnisse aus der Fülle an Informationen zu gewinnen. Sie können schnell reagieren und haben jederzeit im Blick, was über sie gesagt wird. Meltwater hilft ihnen dabei, den Überblick zu behalten.
Zeitaufwand
Die VIACTIV Krankenkasse hat in der Vergangenheit verschiedene Software-Produkte ausprobiert und interne Austausch-Boards genutzt, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Obwohl diese Methoden ihnen gewisse Informationen lieferten, waren sie nicht optimal, um alle Themen und Kanäle abzudecken. Die Plattform bietet ihnen einen Überblick über alle Kanäle und Themen, die für sie von Bedeutung sind, und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Social-Media-Präsenz zentral zu verwalten. Sie sparen Zeit und können ihre Ressourcen effektiver nutzen.
Die Einblicke durch das Meltwater Tool helfen uns dabei, unsere Strategien kontinuierlich zu verbessern und unsere Ergebnisse zu optimieren. Wir erhalten regelmäßige Benachrichtigungen zu wichtigen Themen und Suchanfragen, die es uns ermöglichen, schnell auf neue Entwicklungen in unserer Branche zu reagieren.
Lena Dieckmann, Leiterin Marketing, VIACTIV Krankenkasse
Die Lösung
Zentrale Social Media Verwaltung
Die VIACTIV Krankenkasse kann jetzt die gesamte Bandbreite ihrer Social Media Kanäle zentral verwalten und in Echtzeit auf Aktivitäten reagieren. Außerdem können Reportings dieser Kanäle zeitschonend erstellt werden. Kommentare, sowie Direktnachrichten auf Instagram werden dank des bedienungsfreundlichen Filters im Tool rasch gezählt. Ebenfalls wird die Analyse der Postings, z.B. betreffend der Reichweite und der Impressionen durch das Meltwater Tool abgedeckt. So visualisiert das Tool die Analyse mit einer enstprechenden Sortierung nach Quantität.
Das Unternehmen konnte auf Facebook und Instagram sogar seine Zahlen für Fans, Engagement und Posts steigern. Das zeigt die Wirkung des Tools auf eine sehr anschauliche Weise.
Echtzeitverfolgung
Meltwater ermöglicht ebenfalls, das gesamte Web nach relevanten Inhalten zu durchsuchen. Das bietet die Möglichkeit, Informationen und Meinungen über die VIACTIV Krankenkasse und ihre Branche in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren. Das erlaubt ihnen, schnell auf Veränderungen zu reagieren und ihre Marketing-Strategien zu optimieren.
Zeiteffizienz
Die VIACTIV Krankenkasse arbeitet effizienter und ressourcenschonender. Die umfassenden Reporting-Funktionen ermöglichen ihnen, nicht nur ihr Marketing-Team, sondern das gesamte Unternehmen mit wertvollen Einblicken zu versorgen. Diese Einblicke helfen ihnen dabei, ihre Strategien kontinuierlich zu verbessern und ihre Ergebnisse zu optimieren. Sie erhalten außerdem regelmäßige Benachrichtigungen zu wichtigen Themen und Suchanfragen, die sie in Echtzeit auf dem Laufenden halten und es ihnen ermöglichen, schnell auf neue Entwicklungen in ihrer Branche zu reagieren.
Zusammenfassung
Die VIACTIV Krankenkasse und Meltwater
Die VIACTIV Krankenkasse kann durch Meltwater seine Ressourcen schonender und effizienter einsetzen. Dank der Meltwater Lösung ist sichergestellt, dass auf jede mögliche Erwähnung im Web jederzeit reagiert werden kann. Zudem hat Meltwater dem Unternehmen neben einer strukturierten Verwaltung der Social Media Kanäle eine Skalierung dieser ermöglicht.
Lassen Sie uns Ihre Meltwater Suite erstellen.
Stellen Sie Ihre Meltwater Suite zusammen und erhalten Sie noch heute die Erkenntnisse, die Sie benötigen.