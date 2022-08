Santander Rio Bank

Die Herausforderung

Echtzeit-Reaktion auf sich entwickelnde Gefahren

Finanzdienstleistungsunternehmen wissen, dass Zeit, Geld und die Reputation entscheidend sind. Die ständige Beobachtung durch die Wirtschaftspresse und die freie Meinungsäußerung in den sozialen Medien haben bei Santander Río den Bedarf nach einer Plattform geweckt, die das Ansehen und den Ruf der Bank in der Öffentlichkeit beobachten und bewerten kann.

Durch die zentrale Rolle, welche die Bank in der argentinischen Wirtschaft und in den Communities einnimmt, wurde das Hinzuziehen von Messgrößen zum Verständnis der Wahrnehmung der Produkte und Dienstleistungen der Bank unverzichtbar. Das Kommunikationsteam wollte zudem wissen, wie seine Marketingkampagnen und die PR-Maßnahmen von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden.

Das PR-Team wünschte sich aber nicht nur verlässliche Daten, sondern auch die Möglichkeit, Alerts untereinander und mit wichtigen Stakeholdern innerhalb der Bank zu teilen. Die Möglichkeit, das Geschehen von überall aus zu verfolgen, war ein Muss, um rund um die Uhr Einblick in die aktuellen Medienbeiträge zu erhalten.

Guido Matijas, Corporate Communications Analyst, sagt: "Der Nachrichtenzyklus in der Wirtschaft ist unerbittlich. Unsere größte Herausforderung war die Echtzeit-Überwachung und der stetige Überblick über relevante Erwähnungen in den sozialen Medien und in den News. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, meine Observierungen direkt über die mobile App mit meinen KollegInnen zu teilen."