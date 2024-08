Im Sammelsurium der Twitter Marketing Metriken scheinen sich Begriffe wie Impressionen und Reach manchmal zu überschneiden. Diese beiden Begriffe tauchen häufig im Social Media Marketing auf, also haben sie sicherlich eine wichtige Bedeutung. Aber welche genau?

Hier erfährst du, was du über Twitter Impressions vs. Twitter Reach wissen musst und warum diese Kennzahlen für euer Social Media Marketing wichtig sind.

Inhalt:

Was ist eine Twitter Impression?

Wir definieren eine Impression als eine Einblendung auf dem Bildschirm eines Nutzers – also die Anzahl der Augenpaare, die dein Content erreicht.

Impressionen zählen die Anzahl der Einblendungen, nicht die Anzahl der einzelnen Personen, die eure Inhalte sehen. Wenn dein Content einer Person beispielsweise ein einziges Mal angezeigt wird, ist das eine Impression. Wenn dieselbe Person deine Inhalte jedoch fünfmal sieht, zählt es als fünf Impressionen.

Hinweis: Die Impressionen messen nicht die Anzahl deines Tweets, die als Screenshot in andere Inhalte eingebettet wurden. Wenn jemand eine Textvorschau deines Tweets anschaut oder deinen Tweet auf einer Drittanbieter-Plattform sieht, wird dies ebenfalls nicht gezählt.

Weshalb sind Impressionen wichtig?

Das Tracking von Twitter Impressionen gibt dir Aufschluss darüber, wie oft Nutzer euch auf X, ehemals Twitter, sehen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, die Präsenz eurer Marke zu messen (Share of Voice und Brand Awareness). Je mehr Impressionen du verzeichnest, desto mehr Menschen sehen euren Content.

Die Impressionen können zudem Aufschluss über die Effektivität deiner Inhalte geben. Wenn du beispielsweise viele Impressionen, aber keine Klicks erzielst, kann das ein Hinweis darauf sein, dass du nicht die richtigen Leute auf X, ehemals Twitter, erreichst. Oder vielleicht sind eure Inhalte auch nicht überzeugend genug.

Bei einer niedrigen Anzahl an Impressionen ist es sinnvoll, eure Twitter Hashtags zu überdenken, die Werbeausgaben zu erhöhen oder neue Follower zu gewinnen.

Tipp: Sieh dir unseren Leitfaden zur Erstellung einer Twitter Marketingstrategie an, um eurer Marke zu mehr Relevanz auf X, ehemals Twitter, zu verhelfen.

Es ist wichtig, über das Tracking von Impressionen hinauszugehen.

Dein Twitter Analyse Dashboard übernimmt diese Aufgabe für dich, du musst allerdings noch andere Social Media Kennzahlen und Social Media Analysen berücksichtigen, um deinen Impressionen eine Bedeutung beizumessen. Durch die Kombination von Impressionen mit anderen Kennzahlen, wie z. B. Click-Throughs, kannst du feststellen, ob dein Content Wirkung zeigt.

Auf X, ehemals Twitter, bedeutet Reach die Anzahl der Personen, die deinen Tweet gesehen haben. Mit anderen Worten: Reach gibt Auskunft darüber, wie weit sich dein Tweet verbreitet hat.

Vielleicht habt ihr nur 100 Follower auf X, ehemals Twitter, doch wenn euer Tweet von einem Account mit 1.000 Followern retweetet wurde, habt ihr eure Reichweite deutlich gesteigert.

Ähnlich wie bei den Impressionen wird bei der Reichweite nicht gemessen, wie viele Menschen euren Tweet als Screenshot oder in anderen Inhalten eingebettet gesehen haben. Er wird ebenfalls nicht berücksichtigt, wenn er als Textvorschau oder auf anderen Social Media Kanälen wie LinkedIn angezeigt wird. Zudem wird auch das Engagement der Nutzer mit deinem Tweet nicht erfasst.

Die Kombination aus Twitter Reach und Impressions gibt dir Aufschluss darüber, ob dein Content gesehen wird.

Weshalb ist Twitter Reach wichtig?

Den perfekten Tweet zu erstellen, erfordert viel Zeit und Aufwand – insbesondere, wenn sogar Videos auf Twitter erstellt und veröffentlicht werden. Und natürlich willst du, dass die Menschen sie sehen! Die Twitter Reach gibt dir eine Vorstellung davon, wie viele Nutzer deinen Content sehen könnten, damit du informierte Entscheidungen über die Bewerbung deiner Inhalte treffen kannst.

Deine Twitter Reach hilft dir auch, herauszufinden, ob etwas mit deiner Anzeige nicht stimmt. Ähnlich wie bei den Impressionen gilt auch hier: Bei einer hohen Reichweite, aber keinen Klicks oder Konvertierungen, musst du dir das Design deiner Anzeige noch einmal genauer ansehen.

In Kombination mit den Impressionen lässt sich feststellen, wie oft eine Anzeige gesehen wird, bevor sie zu Konvertierungen führt.

Studien zeigen, dass im Durchschnitt sieben Impressionen benötigt werden, bevor sich jemand an eine Marke erinnert oder einen Kauf tätigt. Wenn deine Reichweite und die Anzahl der Impressionen fast identisch sind, wirst du logischerweise nicht viele Conversions verzeichnen, denn dies bedeutet, dass der Großteil deiner Zielgruppe deine Anzeige nur einmal gesehen hat.

Wenn du hingegen 500 Impressionen verzeichnest und 100 Personen erreichst, hat jeder Kontakt deinen Content durchschnittlich fünfmal gesehen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Klicks und Konvertierungen generierst. Die Daten zur Reach und Impressionen können dir Aufschluss darüber geben, wie oft du in Zukunft Anzeigen schalten musst, bevor eine Kampagne zum Erfolg führt.

Und schließlich kann die Twitter Reach einen Hinweis darauf geben, ob ihr auf X, ehemals Twitter, ein qualitativ hochwertiges Publikum erreicht. Viele Followern, aber nur wenige Impressionen und eine geringe Reichweite könnten bedeuten, dass viele eurer Follower nicht aktiv sind. In diesem Fall musst du dich mit der Erhöhung der Follower-Zahl beschäftigen, damit deine Tweets mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Dein Twitter Analytics Dashboard misst die Impressionen automatisch für euch. Um die Impressions abzurufen, logge dich in euren Twitter Account ein und klicke auf das Diagramm-Symbol auf den einzelnen Tweets, um die Daten für diesen Tweet anzuzeigen.

Für einen Überblick über alle deine Tweets kannst du deine Impressionen auch über das Twitter Analytics Dashboard einsehen. Verfolge die Performance über einen längeren Zeitraum, um Benchmarks für deine Kampagnen aufzustellen.

Wichtiges Update: Seit Ende 2023 ist für den Zugriff auf die Analysen ein X Premium-Abonnement erforderlich.

So wird die Twitter Reach gemessen

Kleine Anmerkung: Die Reach ist keine offizielle Kennzahl von Twitter und du findest sie nicht in deinen Twitter Analysen. Muss sie also wirklich gemessen werden?

Die Messung der Twitter Reach ist äußerst nützlich und du kannst sie auch ohne Twitter Analytics relativ einfach durchführen.

Eine Möglichkeit ist, die Anzahl der Impressionen durch die Anzahl der Follower zu teilen und dann mit 100 zu multiplizieren. Wenn ihr beispielsweise 5.000 Follower habt und 500 Impressionen für euren Beitrag verzeichnet, beträgt eure Reach 10 %.

500 Impressionen / 5.000 Follower = 0,1 x 100 = 10%

Das ist nur eine Schätzung, denn ein Twitter Nutzer könnte euren Content mehr als einmal gesehen haben.

Nehmen wir nun an, jemand retweetet deinen Beitrag an seine 500 Follower. Wenn du nun die Zahl deiner eigenen Follower und die der Follower der anderen Person addierst, erhältst du eine potenzielle Reach von 5.500 Personen. Die Impressionen werden von deinem Analytics-System weiter erfasst und du kannst diese Zahlen in die obige Berechnung einfügen.

Eine weitere Möglichkeit zur Messung der Reichweite ist die Überprüfung deiner Hashtag-Analysen. Hashtags können geteilt werden und wenn euer Content mit dem richtigen Hashtag versehen ist, hat er das Potenzial, über eure eigenen Follower hinaus viele Menschen zu erreichen.

Das Tracking von Hashtags mit einem Social Media Monitoring Tool wie dem von Meltwater ist wichtig, bevor du eine Twitter Kampagne startest. Da der Platz in jedem Tweet begrenzt ist, musst du den oder die besten Hashtags für jeden Beitrag auswählen. Wenn du die Reach erhöhen willst, wähle den Hashtag, der das größte Potenzial zur Verbreitung hat.

Deine Twitter Impressionen und Reach sind kein Ersatz für Engagement. Nur weil jemand deine Inhalte sieht, bedeutet das nicht automatisch, dass er oder sie sich auch für sie interessiert. Gleichzeitig musst du aber auch dafür sorgen, dass die Menschen euren Content sehen, bevor sie entscheiden können, ob sie sich damit beschäftigen möchten. Aus diesem Grund streben viele Marketers eine möglichst hohe Anzahl von Impressionen und eine möglichst hohe Reichweite an.

Je mehr Blicke dein Content auf sich zieht, desto größer ist die Chance, dass er retweetet wird, Klicks erzielt werden und ihr eure Ziele erreicht. Es gibt einige Möglichkeiten, um deine Twitter Impressionen und die Reichweite zu erhöhen:

Förderung von Interaktionen mit Accounts mit großem Zielpublikum

Durch die Erhöhung der organischen Twitter Reach erreichst du mit deinem Content ein größeres Publikum, ohne für Twitter-Anzeigen bezahlen zu müssen. Eine Möglichkeit dafür ist die Zusammenarbeit mit Celebrities, Influencern und anderen Accounts, die bereits eine große Anzahl an Followern haben.

Du kannst ihnen folgen, ihre Beiträge kommentieren und ihre Inhalte retweeten, in der Hoffnung, dass sie sich revanchieren. Alternativ kannst du proaktiv Partnerschaften mit Influencern eingehen und gemeinsam Content erarbeiten, von dem beide Parteien profitieren.

Ein guter Startpunkt ist euer eigener Account. Überprüfe, ob ihr Follower habt, die sich besonders intensiv mit eurer Marke auseinandersetzen. Diese Personen werden am ehesten bereit sein, eure Inhalte mit ihrem eigenen Publikum zu teilen. Du findest diese Fans über eure Twitter-Analysen oder mit Tools von Drittanbietern wie der Social Listening Plattform von Meltwater und der Social Influencer Datenbank von Meltwater.

Wenn du Influencer gefunden oder engagierte Follower identifiziert hast, frage sie, welche Art von Content sie gerne von euch sehen würden. Je interessanter die Beiträge für sie sind, desto eher werden sie bereit sein, diese zu teilen.

Regelmäßige Veröffentlichung von Content

Eine weitere Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit auf euren Content zu lenken, ist das regelmäßige Posten von neuen Beiträgen. Bietet den Nutzern einen Anreiz, sich mit euren Inhalten zu beschäftigen.

Dazu eignen sich...

Videos

Tipps oder Ratschläge

Umfragen

Zitate

Fragen oder Abstimmungen

Je mehr Content ihr produziert, desto mehr Möglichkeiten bietest du den Nutzern, eure Marke kennenzulernen. Durch regelmäßige Beiträge könnt ihr Vertrauen aufbauen und enge Beziehungen knüpfen – beides trägt dazu bei, dass eure Inhalte einen noch größeren Publikumskreis erreichen.

X, ehemals Twitter, ist ein Ort, an dem du innerhalb weniger Stunden Schnee von gestern bist. Aus diesem Grund ist Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg.

Je seltener ihr postet, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr in Vergessenheit gerät. Experimentiere mit den Veröffentlichungszeiten und -frequenzen, um den „Sweet Spot“ zu finden, und halte dich dann an einen regelmäßigen Veröffentlichungsplan. Tools wie die Social Publishing Software von Meltwater können dir helfen, durch die Berechnung, wann deine Zielgruppe am aktivsten ist und worauf sie am ehesten reagiert, die „Versuchs- und Irrtums”-Phase zu umgehen.

Tipp: Erfahre mehr über die besten Posting-Zeiten auf Twitter, um herauszufinden, wann und wie oft du tweeten solltest.

Aufwertung der Tweets mit Bildern

Tweets mit Bildern und Videos erzielen tendenziell mehr Engagement als reine Text-Tweets. Wenn du beispielsweise einen Link zu einem Blogpost in deinen Tweet einfügst, wird wahrscheinlich automatisch ein Bild generiert. Die Chancen, dass es sich dabei um ein aussagekräftiges Bild handelt, stehen bei 50 %. Nimm also die Sache am besten selbst in die Hand und wähle ein Bild oder Video aus, das deinen Content bestmöglich unterstützt.

Bei Twitter Bildern eignet sich ein Bildformat von 2:1. X / Twitter wird hauptsächlich über Mobilgeräte genutzt, daher sollten deine Bilder für einen vertikalen Bildschirm optimiert sein.

Hier findest du weitere Informationen zu den Twitter Bildgrößen.

Achte außerdem darauf, dass deine Bilder mit der Corporate Identity eurer Marke in Einklang stehen. Das Gehirn verarbeitet Bilder 60.000 Mal schneller als Text. Wenn deine Bilder „On-Brand” sind oder zumindest einen Bezug zu eurer Marke haben, kann dein Publikum leichter eine Verbindung zwischen euch und euren Inhalten herstellen.

Bist du bereit, deine Twitter Marketingstrategie zu optimieren? Meltwater macht es euch spielend leicht, eure Tweets über ein einziges Dashboard zu erstellen, zu planen und zu analysieren. KI-gesteuertes Social Listening und Consumer Intelligence verraten euch, mit welchen Inhalten sich eure Zielgruppe beschäftigt, zu welchen Zeiten sie am aktivsten ist und worüber sie sich online unterhalten. So könnt ihr sie am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Content erreichen.

Meltwater unterstützt eure Twitter-Analysetools mit der Bereitstellung von Zusammenhängen hinter den Zahlen. Ganz gleich, ob ihr die Zahl eurer Follower erhöhen, eure erste Twitter-Kampagne starten oder eure Engagement-Rate verbessern wollt, Meltwater unterstützt euch dabei mit Daten.

Vereinbare einen Termin für eine Demo und erfahre, wie Meltwater aus dir einen besseren Tweeter machen kann!