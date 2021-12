Nur wer immer mit den neuesten Funktionen der Social Media Plattformen auf dem Laufenden bleibt, der kann sicherstellen, dass seine Kommunikationsstrategie flexibel, relevant und wettbewerbsfähig ist. Aber im Jahr 2018 ist das leichter gesagt als getan, richtig? Wir haben uns bereits mit PR-Möglichkeiten auf Twitter beschäftigt. In diesem Beitrag schauen wir uns daher zusätzliche Updates und Funktionen an, die beweisen, dass es sinnvoll ist, auch Instagram für PR zu verwenden.

Instagram entwickelt sich immer mehr zum Star der Social Media Kanäle, wenn es um Marketing und PR geht.

Aus diesem Grund ist es wichtiger denn je, auf dem neuesten Stand zu bleiben und den besten Content für ein engagiertes Publikum zu erstellen. Wir haben diese Zusammenfassung über Instagram für PR einschließlich neuer Updates und Content-Typen geschrieben, um euch Tipps zu geben, wie ihr diese Funktionen am besten verwenden könnt. So begeistert ihr eure Follower in jedem Fall! Lest weiter, um eure Instagram Strategie auf dem neuesten Stand zu halten.

Inhalt

Der Instagram Algorithmus

Dass Social Media Netzwerke wie Instagram öfter mal an ihrem Algorithmus schrauben, ist ja nichts Neues mehr. Im letzten Update ging es darum, neuere Posts zu priorisieren.

Seitdem verwendet Instagram die folgenden Kriterien, um die Reihenfolge der Posts für den Feed eines bestimmten Users festzulegen:

Aktualität:

Neuere Beiträge haben Priorität in einem Feed.

Interesse:

Instagram schätzt, wie stark ein User wahrscheinlich an einem Beitrag interessiert sein wird – basierend auf dem Verhalten der Vergangenheit. Wenn sich ein User beispielsweise regelmäßig mit Make-Up-Tutorials beschäftigt, werden ihm diese Arten von Posts häufiger ausgespielt.

Beziehungen:

Genau wie Facebook möchte Instagram Inhalte von engen Freunden und Familienangehörigen priorisieren. Neben den Facebook-Verbindungen werden zuerst die User angezeigt, mit denen häufig durch Kommentare und Bild-Tags interagiert wird.

Was bedeutet der Instagram Algorithmus für PR-Profis?

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts für das Posten von Beiträgen ist wichtiger als je zuvor. Ältere Beiträge werden möglicherweise nicht oben im Feed eines Benutzers angezeigt. Daher ist es wichtig zu wissen, wann genau eure Zielgruppe auf der Plattform am aktivsten ist. Nur so ist eine hohe Reichweite garantiert. Darüber hinaus bedeutet der Beziehungsaspekt des Instagram Algorithmus, dass ihr hart daran arbeiten solltet, Brücken zu eurer Social Media Community zu schlagen, um deren Engagement zu fördern. Wenn eure Zielgruppe nicht mit euren Inhalten interagiert, wird eurem Content in deren Feeds auch keine Priorität eingeräumt und ihr verliert an Reichweite.

Instagram hat eine in die App integrierte Shopping Funktion für Geschäftskonten eingeführt. Unternehmen können ihre Follower dadurch zu ihren E-Commerce-Shops weiterleiten, ohne dass diese weniger Zeit in der App verbringen.

Wie Instagram in einem Artikel bestätigte, wird Usern, die eine Verlinkung in einem Beitrag antippen Folgendes angezeigt:

Ein Bild des Produkts aus eurem Post Eine Beschreibung des Produkts Der Preis des Produkts Ein Link, der die User direkt zu eurer Website bringt, wo sie das Produkt erwerben können

Wählt hochwertige Fotos eurer Produkte / eures Produktes aus und ladet diese hoch Verseht bis zu 5 Produkte in einem Bild mit einem Tag Fügt Hashtags und Captions hinzu (Hier findet ihr unseren ausführlichen Hashtag Guide)

Ein Nachteil ist, dass euer Konto erst genehmigt werden muss, damit ihr die Shopping Funktion nutzen könnt.

Die Instagram Shopping Funktion ist Teil einer umfassenderen Strategie, um geschäftliche Aktivitäten auf der Plattform aufrechtzuerhalten. Instagram bewegt sich langsam weg von einer Plattform, die sich auf das Entdecken von Inhalten bezieht und geht eher in die Richtung, CTAs (Calls to Actions) zu unterstützen: Über die Schaltflächen zum Shopping hinaus können Verbraucher jetzt über Drittanbieter reservieren, Tickets abrufen, Bestellungen starten oder buchen, ohne Instagram verlassen zu müssen. Ihr solltet also eine Posting Strategie in Erwägung ziehen, in der bestimmte Aktionen hervorgehoben werden, die ihr auch in den Vordergrund stellen möchtet. Stellt dabei sicher, dass ihr diese Aktionen mit euren übergeordneten Strategien abstimmt, damit sie zu eurer Markenbotschaft in Bezug auf Konsistenz bei Look, Feel und Timing passen.

Instagram Carousel Ads für Stories

Instagram ermöglicht es Unternehmen seit einiger Zeit, die Karussellfunktion auch in Instagram Story Anzeigen zu nutzen. Dieser neue Look gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ads besser in die Feeds der User einzufügen, während diese sich Stories anschauen. So wird das Ganze nicht mehr so sehr wie eine „kommerzielle“ Unterbrechung wahrgenommen. Außerdem könnt ihr mittlerweile auch den Erfolg eurer Instagram Stories tracken!

Warum solltet ihr Instagram Carousel Ads nutzen?

Karussellanzeigen sind eines der interessantesten Anzeigenformate, da die Engagement Rate nachweislich höher ist als bei Ads mit einzelnen Bildern. Laut der AdRoll Group verzeichneten AdRoll-Werbetreibende, die Carousel Ads auf Facebook geschaltet haben, eine durchschnittlich 20-prozentige Steigerung der Klickrate (Click-through Conversion, CTC) und einen Rückgang der Cost-per-Acquisition (CPA) von 40 Prozent im Vergleich zu denjenigen, die auf Facebook Einzelbildanzeigen geschaltet hatten. 250 Millionen Nutzer setzen sich täglich mit Instagram Stories auseinander. Carousel Ads + Instagram Stories … Ihr könntet hier an einer richtigen Erfolgsgeschichte dran sein!

Instagram Carousel Ads für PR: Wie werden sie von PR-Profis genutzt?

Organisches Social Media Marketing ist schon länger nicht mehr so ergiebig. Bezahlte Aktivitäten im Social Media Bereich sind daher mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des Marketing Mixes für alle Marken, die auf sozialen Plattformen auffallen möchten. Um Brand Storytelling und Werbung miteinander kombinieren zu können, ist es erforderlich, teamübergreifend zu arbeiten. So könnt ihr sicherstellen, dass alles zeitlich korrekt abläuft und kontinuierlich überwacht wird, um Engagement und Ausgaben zu optimieren.

Instagram Fragen Sticker

Instagram hat am 2. Juli einen neuen interaktiven Sticker in Instagram Stories implementiert: Dieser ermöglicht, dass Zielgruppen Fragen an einen Kontoinhaber senden können, der diese Fragen direkt beantworten kann. Ihr könnt diese Funktion für euer Unternehmen verwenden, um Follower zu mehr Engagement zu motivieren!

Wie nutzt man die Instagram Fragen Sticker?

Zur Story Camera gehen Foto/Video aufnehmen oder bereits aufgenommenes Material auswählen Sticker Icon auf in der oberen Leiste antippen Den Fragen Sticker hinzufügen und den Text und Hintergrund wie gewünscht anpassen “Senden an” klicken Auf Fragen warten und beantworten, sobald diese eintrudeln

Instagram Fragen Sticker: Was bedeutet das für PR-Profis?

Interaktive Sticker wie der Fragen Sticker bieten eine Menge Möglichkeiten für PR-Profis. Gerade durch solche Funktionen eignet sich Instagram besonders gut für die PR-Arbeit. Warum sollte man nicht abgesehen von der allgemeinen Aufforderung „Stellt uns eine Frage“ von interaktiven Aktionen über Instagram profitieren? Warum nicht einfach einen Mitarbeiter oder einen Influencer einschalten und eine Live Q&A Story Sitzung durchführen?

Eine der besten Eigenschaften von Social Media sind die wechselseitigen Konversationen, die man als Marke bzw. Unternehmen mit seinen Fans führen kann. Wenn ihr diese Funktion von Instagram also regelmäßig verwendet, um eure Zielgruppe zu ermutigen, euch Feedback zu neuen Features oder Produkten zu geben, zeigt ihr euren Fans, wie sehr ihr diese schätzt.

Instagram GIF Sticker und Musik Sticker

Instagram macht es Kommunikations-Profis nicht nur leichter, sich mit der eigenen Community zu beschäftigen, sondern macht die Plattform dank Funktionen wie Musik Stickern auch für private User immer reizvoller. Ihr könnt einen Soundtrack zu eurem Beitrag hinzufügen, indem ihr auf Instagram nach Musik sucht, diese dann über eure Bilder oder Videos legt und ein fertiges Badge mit Informationen über den Interpreten und den Songs einfügt.

2017 haben Instagram Stories Snapchat mit 250 Millionen täglichen Nutzern im Vergleich zu 166 Millionen Snapchat Nutzern überholt. Wahrscheinlich liegt der Grund dafür darin, dass Instagram im Vergleich zu Snapchat ständig neue Funktionen einführt.

Neben geschäftsorientierten Funktionen hat Instagram immer mehr Verbesserungen ausgerollt, die mit der unverkennbaren spielerischen Positionierung von Snapchat im Wettbewerb stehen. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, einer Instagram Story GIFs oder Musik durch die jeweiligen Sticker hinzuzufügen. Um eine große Bibliothek an GIFs bereitstellen zu können, hat sich Instagram mit Giphy zusammengetan.

Warum solltet ihr GIF oder Musik Sticker in Instagram Stories benutzen?

GIFs und Musik Sticker sind eine großartige Möglichkeit, um mit euren Communities in Kontakt zu treten, da diese Spaß machen und ausdrucksstark sind. So könnt ihr die Engagement Rate von Posts bereits auf kurze Sicht stark erhöhen. Langfristig gesehen werden GIFs wahrscheinlich die Millennials und Generation Z besonders ansprechen – genauso wie die Zusammenführung von Musik und einer großartigen Instagram Story. Ähnlich wie bei Emojis wird dieser zwanglose Kommunikationsstil auch für geschäftliche Zwecke genutzt. Marken und Unternehmen nutzen Sticker nun ebenfalls für die Kommunikation mit ihren Followern.

Wie könnt ihr die Instagram GIF oder Musik Sticker nutzen?

Öffnet die Story Camera Nehmt ein Foto oder Video auf oder wählt eines aus, das ihr hochladen und verwenden wollt Im Story-Modus nach oben wischen Das GIF oder Musik Icon auswählen. Beide haben eine integrierte Suchfunktion, die ihr nutzen könnt Fügt den jeweiligen GIF oder Musik Sticker zu eurer Story hinzu Nachdem ihr diese hinzugefügt habt, könnt ihr die Sticker auf dem Bildschirm bewegen, drehen, vergrößern und verkleinern, damit sie perfekt zu eurer Story passen Wenn ihr einen GIF Sticker fixieren wollt, müsst ihr diesen antippen und länger halten

Instagram GIF und Musik Sticker: Was bedeutet das für PR-Profis?

Markenbotschaften in sozialen Netzwerken in den Köpfen der User zu festigen, erfordert das Einbinden von visuellen Elementen. Instagram bietet Tools zum Erstellen dynamischer Videos, die sich perfekt zum Experimentieren eignen. Indem Instagram Inhaltstypen mischt und uns zeigt, wie vielschichtig, farbenfroh und – sagen wir – wagemutig die neuen Inhaltstypen sind, sendet Instagram PR-Leuten eine klare Botschaft: Die Plattform setzt sich für Marken und für Unternehmen ein, damit diese dynamische und anspornende Inhalte erstellen können. Überlegt euch kreative Möglichkeiten, eure Stories diskret mit GIFs und geschmackvoller Markenmusik auszustatten, um zu sehen, wie euer Publikum reagiert.

Scheut euch nicht davor, gleichzeitig zu GIFs und Musik auch andere Funktionen, einschließlich Standort, Hashtags und @Erwähnungen, zu nutzen. Hier sind euch keinerlei Grenzen gesetzt – und Probieren geht nunmal einfach über Studieren.

Professioneller Instagram Feed

Für die einen User dient ihr Instagram Feed als Inspirationsquelle während andere Instagram nutzen, um unterhalten zu werden oder auch um sich über etwas zu informieren. Instagram ermöglicht es Unternehmen nicht nur, ihre Reichweite zu steigern, sondern schafft eine perfekte Plattform, um die Geschichte eines Unternehmens durch Videos, GIFs, Fotos und Infografiken zu erzählen. Über diese Bilderplattform können Sie nicht nur Ihre Produkte vorstellen, sondern auch Ihre Markenpersönlichkeit und Kreativität mit Ihrer Zielgruppe teilen.

In Zeiten der Digitalisierung herrscht online ein schnelles Entwicklungstempo, bei welchem man erstmal mithalten muss, um zu den Besten auf Instagram zu gehören. Angesagte Influencer können schnell zu Schnee von gestern werden, während jemand Neues an Aufmerksamkeit und Popularität gewinnt. Es ist also praktisch ein Teufelskreis aus Aufmerksamkeit und nur die, die es schaffen ihre Zielgruppe täglich mit relevantem Content zu versorgen und eine hohe Engagement-Rate zu halten, bleiben an der Spitze. Wenn ihr euch erfolgreiche Instagram Profile anschaut, bemerkt ihr, dass es ein paar Regeln gibt, die ihr befolgen solltet, wenn ihr euch ein abgerundetes und einheitliches Auftreten auf Instagram aufzubauen möchtet. Denn genau solches wird auf dieser Bilderplattform als professionell wahrgenommen und ist wichtig, wenn ihr Instagram für PR nutzen wollt.

Tipp 1: Qualität vor Quantität

Es ist bekannt, dass Unternehmen eine Content Strategie für ihren Instagram Feed ausarbeiten sollten, um ein einheitliches Instagram Profil zu erschaffen. Qualität wird heute bei professionellen Influencern und anderen Personen, die durch Social Media Content erfolgreich geworden sind, groß geschrieben. Postet also nicht willkürlich, wonach euch gerade ist, sondern haltet euch an euren Social Media Plan. Außerdem können Follower schnell genervt sein, wenn ihr zu oft am Tag postet. Fokussiert euch also auf wenige Posts und nehmt euch Zeit, um deren Qualität zu sichern. Analysiert eure Zielgruppe, um herauszufinden, was dieser gefällt und zum Beispiel auch, wann diese auf Instagram aktiv ist. Nach diesen Zeiten könnt ihr dann eure Posts terminieren. Mithilfe eines Engagement Tools könnt ihr eure Instagram Posts dann so vorbereiten, dass diese zu den entsprechenden Uhrzeiten gepostet werden.

Tipp 2: Alle Bilder gleich bearbeiten

Die vielen Filteroptionen, die anfangs auf Instagram sehr beliebt waren, haben an Beliebtheit verloren. Setzt auf schlichte und professionelle Bildbearbeitung, wenn ihr euch dafür entscheidet, Bilder für euren Instagram Feed zu retuschieren. Es ist wichtig, dass ihr diese dann einheitlich bearbeitet, damit ein abgestimmter Feed entsteht.

Am Beispiel Snipes Deutschland erkennt man, dass es funktioniert, wenn man sich auf eine Farbe bzw. Farbpalette und Farbintensität festlegt. Snipes setzt hier eher auf kühle und minimalistische Farben und Motive, die immer die Produkte in den Vordergrund heben.

Tipp 3: Setzt auf einen einheitlichen Hintergrund

Damit euer Instagram Feed nicht zu unübersichtlich erscheint, ist es wichtig, dass ihr auch auf einheitlichen Hintergrund achtet. Das heißt nicht, dass ihr immer denselben Hintergrund nutzen solltet, dennoch solltet ihr euch auf einen Stil festlegen. Diese Einheitlichkeit in der Kombination mit der Bildbearbeitung, lässt euren Feed dann gepflegt und organisiert wirken.

Benefit Germany schafft es, durch die Nutzung derselben Farbpalette und gleicher Bildbearbeitung in Helligkeit und Filter einen sehr harmonischen Instagram Feed zu führen.

Tipp 4: Achtet auf das Licht

Licht verleiht euren Bildern Dimension und das richtige Licht in Kombination mit der richtigen Bearbeitung schafft dann die gewünschte Atmosphäre, die ihr auf eurem Instagram Profil zeigen möchtet.

Impericonde arbeiten auf ihrem Instagram Profil viel mit reduzierter Helligkeit und hohen Kontrasten in der Bildbearbeitung. So entsteht der einheitliche Feed, der von gedämpften Farben geprägt ist und einen entspannten und lässigen Eindruck hinterlässt.

Tipp 5: Inhaltliche Vielfalt

Obwohl ihr darauf achten solltet, eure Posts einheitlich zu gestalten, ist es trotzdem wichtig, nicht immer dieselben Produkte und Themen zu promoten. Achtet darauf, dass ihr neben Bildern auch Videos und GIFs teilt und mit Gewinnspielen zum Beispiel eine hohe Engagement-Rate erzielt.

Auf den ersten Blick erstrahlt DMs Instagram Feed in frischen und knalligen Farben. Das wirkt jugendlich und hip. Der geteilte Content umfasst alles, von Produktvorstellungen und Werbung, bis zu kurzen unterhaltsamen Videos mit nützlichen Make-Up und Haushalts-Tipps für die Follower. Außerdem finden auch Gewinnspiele statt, an denen die Follower teilnehmen können. Das und DMs zuverlässige Antwortbereitschaft sorgt für eine hohe Engagement-Rate. DM promotet auch DM-Produkte, die von Influencern entworfen wurden und daher nicht nur an DMs, sondern auch automatisch an die Reichweite der Influencer appellieren.

Bilou ist die Marke von Bianka Heinicke (@bibisbeautypalace), die zu den erfolgreichsten Influencern in Deutschland gehört und eine Reichweite von 4,5 Millionen Follower hat.

Instagram Account verifizieren

Natürlich gehört der berühmte blaue Haken mittlerweile zu einem jeden professionellen Instagram Account dazu. Wir haben einen ausführlichen Beitrag für euch verfasst, in dem ihr erfahrt, wie ihr euren Instagram Account verifiziert.

Instagram für PR: Schlussfolgerungen

Einer der Gründe, warum Instagram die mit Abstand am schnellsten wachsende Social Media Plattform ist, ist unter anderem, dass die mobile Plattform stark in die Unterstützung der Geschäftsfunktionalität von Marken investiert und ständig neue Funktionen hinzufügt, die die Nutzer auf der Plattform halten. Wenn ihr auf der Suche nach einer soliden Social Media Strategie seid, die Instagram umfasst (ganz zu schweigen von Twitter, Facebook und Reddit), können wir euch dabei helfen. Füllt dafür unverbindlich einfach das folgende Formular aus und erhaltet mehr Infos.