Die Lösung

Im August 2020 begann die Zusammenarbeit zwischen AstraZeneca und Meltwater in den Bereichen Medienbeobachtung, ganzheitliche Berichterstattung und Visibilität des Social Impacts der Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens.

Bereits in den ersten Tagen des erstklassigen Onboarding-Programms von Meltwater waren Melissa und ihr Team in der Lage, einen AstraZeneca-gebrandeten internen Newsletter einzuführen. In diesem werden einige der wichtigsten Beiträge präsentiert, die tagtäglich über die Meltwater-Plattform eingehen.

"Für uns als neues Team war die Einführung des Newsletters ein schneller und unkomplizierter Erfolg. Er bietet allen Mitarbeitern unserer australischen Niederlassung eine zentrale Informationsquelle für relevante News. Das Tool ermöglicht es uns, eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu erstellen und diese zusammen mit internen Mitteilungen in den Newsletter einfließen zu lassen."

Im ersten Monat der Partnerschaft mit Meltwater gab die australische Regierung bekannt, dass sie eine Absichtserklärung zum Kauf des AstraZeneca-COVID-19-Impfstoffs unterzeichnet hat - sofern sich dieser als wirksam erweist. Diese Ankündigung führte zu einer bislang noch nie erlebten Flut von Berichterstattungen über das Unternehmen und erforderte vom Kommunikationsteam eine schnelle und zuverlässige Analyse der Erwähnungen in Print-, Rundfunk- und den sozialen Medien.

"Mit dem Explore Reporting-Tool von Meltwater waren wir in der Lage, für die verschiedenen Teams schnelle und wertvolle Einblicke in die Konversationen rund um AstraZeneca zu gewinnen. In unseren Explore-Berichten nutzten wir die im Meltwater-Tool verfügbare Social Echo-Metrik, um herauszufinden, welche Nachrichtenartikel online im Trend lagen und somit den größten Einfluss auf die öffentlichen Konversationen hatten."

Mit dem Zugang zu Meltwater war AstraZeneca im Stande, wichtige Erkenntnisse aus Gesprächen in sozialen Netzwerken und der Medienberichterstattung zu gewinnen und diese mit internen und externen Stakeholdern zu teilen.

"Darüber hinaus hat uns die in Explore enthaltene Emotional Comparison Analyse enorm beeindruckt. In herkömmlichen Sentimentanalysen werden die sprachlichen Nuancen nicht berücksichtigt, was besonders in Australien, wo Sarkasmus in allen Medienkanälen gang und gäbe ist, schwer ins Gewicht fällt.

Das Emotional Comparison Diagramm gibt uns einen exakten Einblick in die Sprache, die in einem Newsbeitrag oder Social Posting zum Ausdruck kommt, ordnet sie einer Emotion zu und verschafft uns so einen Eindruck davon, wie die Menschen über das Unternehmen und unsere Aktivitäten in der Community denken."