GenAI Lens ist Meltwaters KI LLM Tracking Tool zur Überwachung der Markenpräsenz in Künstlicher Intelligenz (KI).

Sie zeigt, wie Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity oder Grok über Ihre Marke, Ihre Produkte und Ihre Wettbewerber sprechen.

So gewinnen Kommunikations-, PR- und Marketingteams neue Transparenz darüber, wie KI Ihre Markenwahrnehmung prägt und können gezielt darauf reagieren.