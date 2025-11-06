LLM Tracking mit der Meltwater GenAI Lens
Mit der GenAI Lens erfahren Sie, wie große KI-Sprachmodelle wie ChatGPT und Gemini über Ihre Marke, Ihre Produkte und Ihre Wettbewerber sprechen.
So nutzen Sie GenAI Lens im Arbeitsalltag
62 Prozent der Menschen entdecken Marken inzwischen über KI-Tools.
Immer mehr Menschen starten ihre Recherche nicht mehr über Google oder Ihre Website. Sie fragen zuerst ChatGPT, Perplexity oder Gemini.
Diese KI-Modelle erzeugen täglich Millionen von Marken-Nennungen. Das beeinflusst direkt, wie Ihre Marke wahrgenommen wird.
Wenn Sie früh erkennen, was gesagt wird, können Sie gezielt reagieren, Chancen nutzen und Vertrauen aufbauen.
Sie sehen direkt, wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und andere Tools Ihre Marke darstellen. Dabei erkennen Sie auch, auf welche Quellen sich die Modelle stützen.
Sie entdecken fehlerhafte Informationen, negative Aussagen oder irreführende Inhalte rechtzeitig. So kann Ihr Team schnell gegensteuern.
Sie analysieren, wie KI-Modelle über Ihre Marke sprechen. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, Ihre Inhalte und Botschaften besser abzustimmen.
Sie beobachten, wie andere Marken dargestellt werden. Dabei erkennen Sie früh neue Themen oder Positionierungsmöglichkeiten.
Mit der GenAI Lens behalten Sie den Überblick über die Erwähnungen in den größten LLMs
Das steckt in GenAI Lens
Bestimmen Sie mit, wie Ihre Marke in KI-Modellen erscheint
ChatGPT, Perplexity, Gemini und ähnliche Tools sind oft der erste Berührungspunkt mit Ihrer Marke. Mit GenAI Lens wissen Sie, was gesagt wird, und können gezielt darauf reagieren.