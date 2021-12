Die Lösung

Seit Februar 2013 nutzt COPA-DATA Meltwater, indem die Mitarbeiter zwölf Suchagenten aus 25 Ländern auf fünf Dashboards monitoren. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Suchmuster je nach Themenfeld (z. B. Food & Beverage vs. Key Accounts) sehr stark voneinander. Meltwater ist der ideale Partner um all diese sehr unterschiedlichen Bedürfnisse professionell umzusetzen. Der Suchagent "Events" wird beispielsweise regelmäßig aktualisiert, sodass Angerer und ihr Team stets die Kommunikation um aktuelle für COPA-DATA relevante Events im Blick hat und schnell auf den unternehmenseigenen Kanälen reagieren kann.

Eine große Hilfe beim täglichen Monitoring ist für Julia Angerer die Möglichkeit, einzelne Treffer zu taggen. Dabei vergibt sie manuelle Tags wie "Top Hits", um besonders wichtige Suchergebnisse zu markieren. Diese verschickt Meltwater dann automatisiert jeden Morgen von Montag bis Freitag an die acht Meltwater-Nutzer innerhalb des Unternehmens. Die letzten 30 "Top Hits' werden außerdem in einem Newsfeed im COPA-DATA Intranet veröffentlicht, damit alle Mitarbeiter jederzeit sehen, wo, wann und in welchem Kontext das Unternehmen und seine Produkte online erwähnt wurden.