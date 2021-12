Der ultimative Reddit Marketing Guide

Wusstest du, dass Reddit auf Platz 6 der beliebtesten Websites der Welt ist, dass es monatlich 14 Milliarden Views gibt und aktuell 430 Millionen Menschen jeden Monat Reddit nutzen?

72 % der Reddit Nutzer besuchen diese Plattform für Unterhaltungszwecke und um Nachrichten zu lesen. Das zeigt wiederum, dass Reddit eine der wichtigsten Online-Plattformen zum Sammeln von Informationen ist.

Und die geheime Zutat, die es zu einem beliebten sozialen Netzwerk mit so vielen Nutzern macht? Useranonymität, sowie die Betreuung bzw. Verwaltung von Subreddits von Menschen selbst.

In diesem Guide erfährst du, wie du Reddit Marketing in deine Marketingstrategie integrierst.

Was erwartet mich?

Was ist Reddit?

Reddit ist im Grunde eine große Gruppe von Foren, in denen registrierte User über fast alles sprechen können was du dir vorstellen kannst - von Nachrichten über Popkultur, Technologie, Comics, Film, Literatur bis hin zu den seltsamsten Dingen der Welt.

Was kann ich bei Reddit posten?

Die 4 Möglichkeiten gibt es: Link, Bild, Video und Text. Alle Beiträge erfordern einen Titel, der auf jeden Fall interessant sein soll.

Können Leute meine Aktivitäten in Reddit sehen?

Personen können deine Beiträge und Kommentare sehen. Sie können jedoch nicht deine Likes und deine Abonnements sehen. User können dir aber auch folgen.

Wie ist Reddit aufgebaut?

Wenn du Reddit zum ersten Mal siehst, bist du möglicherweise ein wenig überwältig von dem was du siehst, daher hier ein kurzer Überblick.

Die Startseite zeigt dir verschiedene Beiträge, die derzeit auf der Website im Trend liegen - die aus einer Vielzahl von Subreddits bestehen. Du kannst diese Beiträge sortieren indem du auf eines der Symbole im Menüband klickst, das sich unter dem Textfeld “Beitrag erstellen” befindet - aber erst wenn du mit einem Reddit-Konto angemeldet bist. Falls du noch nicht registriert bist, kannst du beliebte Beiträge unter der kleineren Überschrift namens "Beliebte Beiträge" sehen. Diese Symbole sortieren die Beiträge nach "Heiß", "Neu", "Top" oder "Aufsteigend".

Oben befindet sich eine Suchleiste, mit der du Beiträge und Subreddits finden kannst, die sich auf einen bestimmten Begriff beziehen. Bei der Suche nach „EM 2021" werden beispielsweise einige beliebte Posts über die EM und relevante Subreddits wie r/em und r/fußball angezeigt.

Was sind Subreddits?

Reddit spaltet sich in viele verschiedene Communities, sogenannte Subreddits. Sie können von jedem angemeldeten User zu allen möglichen Themen erstellt werden - egal ob es sich um breitgefächertes Thema wie Fußball handelt oder ein sehr spezifisches wie ein bestimmter Meme.

Du kannst nur dann ein Subreddit für ein Thema erstellen, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst. Du musst nämlich ein Reddit-Konto haben, dein Konto muss mindestens 30 Tage alt sein und dein Konto muss relativ aktiv sein. Du giltst als aktiv, wenn du eine Mindestanzahl an „Karma“-Punkten gesammelt hast. Die erforderliche Anzahl an Karma-Punkten ist nicht unbedingt hoch, aber die genaue Anzahl ist nur Reddit bekannt.

Wie werden Subreddits verwaltet?

Subreddits werden von Moderatoren verwaltet, Freiwilligen, die das Erscheinungsbild eines bestimmten Subreddits bearbeiten, vorschreiben, welche Arten von Inhalten im Sub erlaubt sind und sogar Beiträge oder Inhalte entfernen oder User aus dem Subreddit sperren können. Reddit als Ganzes wird von den Administratoren verwaltet, Mitarbeitern von Reddit, die über umfassende Befugnisse auf der gesamten Website verfügen, einschließlich der Möglichkeit, Moderatoren ihrer Privilegien zu entziehen und sogar ganze Subreddits von der Website zu sperren.

Welche sind die beliebtesten Subreddits?

Der beliebteste Subreddit ist der mit allgemeinen Ankündigung "r/announcements. Die fünf weiteren beliebtesten Subreddits, samt ihrer Followerzahl (Stand August 2021), sind r/funny mit 37 Millionen Abonnenten, r/AskReddit (33 Millionen), r/gaming (30 Millionen), r /pics (27 Millionen) und r/science (26 Millionen).

Haben Subreddits zusätzliche Regeln?

Ja, über die logische Etikette hinaus, wie respektvoll anderen gegenüber zu sein, hat jedes Subreddit seine eigenen Regeln, die du beim Posten oder Kommentieren einhalten solltest. Einige Subreddits wie "r/pics" akzeptieren beispielsweise nur Bildeinsendungen und keine externen Links. Andere erfordern, dass du in deinen Beiträgen beschreibender bist, wie in "r/science".

Was ist ein “Flair”?

Einige Subreddits erfordern, dass du bei deiner Einreichung einen “Flair” verwendest, den User helfen soll zu verstehen zu welcher der Beitrag gehört und dient Lesern bestimmte Arten von Beiträgen basierend auf ihren Vorlieben zu filtern.

Beispiel: Das Subreddit r/gadgets hat unter anderem Flairs wie Telefone, Desktop/Laptop, TV/Projektoren, Musik oder Verkehr.

Der Reddit Jargon

Abgesehen von den üblichen Internet-Akronymen wie AFAIK (As Far As I Know) oder IMO (In My Opinion) hat Reddit viele spezifische Akronyme und Ausdrücke. Hier sind einige nützliche:

AMA

Die Abkürzung steht für "Ask Me Anything". Personen, im Allgemeinen diejenigen, die berühmt sind oder etwas Interessantes getan haben, verwenden dieses Akronym für eine Einreichung, um einen Dialog mit anderen Redditors zu führen. Es gibt auch einen Subreddit für AMAs, in dem jeder von Barack Obama über NASA-Wissenschaftler bis hin zu Bill Gates (der oft teilnimmt) Fragen von Usern beantwortet.

ELI5

Die Abkürzung steht für "Explain Like I'm 5 (years old)". Wenn du eine Frage zu einem komplexen Thema hast dann stelle diese hier. Auch dafür gibt es einen Subreddit.

EDIT und ETA

Edit und "Edited To Add" sind Ausdrücke, die Kommentaren hinzugefügt werden, wenn Personen sie bearbeiten.

TL;DR

Abkürzung für "Too Long; Didn't Read.". Dies wird am Ende von langen Textbeiträgen oder Kommentaren verwendet, um einen Artikel oder Kommentar als zu lang zum Lesen zu kritisieren. Das kann auch verwendet werden, um eine Zusammenfassung des Hauptpunktes des Textes bereitzustellen, falls die Leute keine Zeit haben das Ganze zu lesen.

Ist Reddit eine Social Media Plattform?

Wenn Social Media Plattformen Kinder wären, dann ist Reddit definitiv das „skurrile“ Kind. Und vielleicht neigen viele Marketer deshalb dazu, es zu übersehen. Es fehlt der Schwung von Instagram, das schnelle Tempo von TikTok, die Internationalität von Twitter und verblasst im Vergleich zur Nutzerbasis von YouTube. Es ist vielleicht nicht die populärste Community, aber seine User mögen es so. Und sie sind wahrscheinlich die aktivste Gruppe von Onlineusern da draußen.

Reddit zeichnet einen bestimmten Typ von Usern, und viele von ihnen interessieren sich überhaupt nicht für andere Plattformen. Es gibt sogar eine Debatte unter den Redditors selbst, ob die Plattform als Social Media gilt. Also, ist sie das?

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert soziale Medien folgender Maßen „Soziale Medien dienen der - häufig profilbasierten - Vernetzung von Benutzern und deren Kommunikation und Kooperation über das Internet“. Mit dieser Definition erfüllt Reddit mit Sicherheit alle Kriterien als soziales Netzwerk. Die Sache ist – es ist trotzdem anders. In unserer hochindividualistischen Gesellschaft scheint Reddit gegen den Strich zu gehen. Ebenso fördert die Anonymität der Plattform keine Kameradschaft zwischen Menschen wie im wirklichen Leben. Nicht viele deiner Freunde oder Kollegen würden sich dafür interessieren, alle deine Posts über deine Liebe zur Architektur aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, Liebesromane und Pokémon-Cosplay zu sehen. Aber andere Redditors werden es sicher tun.

Vielleicht aufgrund seiner Eigenart bleibt Reddit von vielen Marken und Möchtegern-Marketer missverstanden. Reddit hat definitiv eine einzigartige Kultur – und jedes einzelne Subreddit hat eigene Subkulturen.

Es ist vielleicht nicht so auffällig wie andere Plattformen, aber es ist definitiv Social Media. Und nicht nur das, es lohnt sich, den Platz deiner Marke in dieser Community zu erkunden.

Warum Reddit für Marketingzwecke in Betracht ziehen?

Redditors untersuchen regelmäßig Themen rund um Marken und deren Produkte oder Dienstleistungen. Sie generieren auch Konversationen, die für deine Marke und deine Mitbewerber relevant sind. Wie bereits erwähnt, werden einige Themen, an denen deine Marke möglicherweise interessiert ist, auf Reddit mehr Anklang finden als anderswo.

Manchmal führt auch die Anonymität dazu, dass die User ihre Vorlieben und Abneigungen eher offen äußern als auf einer Plattform, auf der sie von Personen gesehen werden können die sie kennen. Das kann von Vorteil sein, um verschiedene Gesprächsnuancen zu sehen, die du woanders nicht bekommst.

Wenn du direkt auf der Plattform vermarkten möchtest ist hier etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Ja du kannst ohne Probleme gesponserte Anzeigen schalten, aber das ist nicht der beste Plan, da Redditors vorsichtig sind und offensichtliches Marketing verachten. Aber wenn du deine Marke über ihre Subreddits bei den richtigen Communities beliebt machst, hast du dir einen Platz unter einigen der treuesten Social Media User im Internet verdient.

Wie kann ich Reddit-User am besten als Marke ansprechen?

Redditors sind ausgesprochen neugierig und fasziniert von cleveren Inhalten. Das solltest als Marken ihre Formulierungen und ihre Herangehensweise an die Plattform berücksichtigen. Es ist nicht so, dass die Nutzer der Plattform überhaupt nichts von Marken hören wollen. Sie sind offen für Neues, aber sie wollen die Marken kennenlernen, wenn sie mit ihnen interagieren. Das heißt, Marken, die sich selbst zu vermenschlichen und ihre Geschichte erzählen, machen den ersten Schritt um sich an die Redditors heranzutasten. Marken, die einfach in einer langjährigen Community auftauchen und anfangen ihre Produkte zur Schau zu stellen, werden als respektlos angesehen und werden sofort ablehnende Stimmen erhalten.

Welcher Teil deiner Markengeschichte würde Außenstehende faszinieren? Gibt es ein Projekt an dem dein Entwicklungsteam arbeitet und das eine bestimmte Community einbeziehen könnte? Darüber kann man reden. Zum Beispiel sind die r/AMA-Subreddits, kurz für „Ask Me Anything“, Gemeinschaften in denen Prominente, Forscher, Aktivisten und Hochschulen und viele andere eine Zeit lang einen eigenen Thread einrichten, in dem Redditors Fragen an den sie stellen können. Sie sind sehr beliebt und könnten gut zu Marken mit einer faszinierenden Geschichte hinter ihrer Arbeit passen. Die guten AMAs sind diejenigen, die eine Marke oder Institution humanisieren. Und genau danach suchen Nutzer bei Markeninteraktionen. Es lässt die Benutzer auch wissen, dass du nicht darauf aus bist nur schnell Geld mit ihnen zu verdienen und weiterzumachen.

Aber es gibt andere kreative Möglichkeiten deinen Platz innerhalb der Communities auf Reddit aufzubauen. Hier haben zum Beispiel die Community-Manager von Nissan einen Thread erstellt in dem gefragt wurde, was den Leuten auf Amazon gefällt. Es gab einige Besorgnis gegenüber der Marke, bis Nissan anfing einige dieser Artikel für die User zu kaufen. Es war ein Hit und machte die Marke bei der Community beliebt.

Nissan lieferte später eines seiner Fahrzeuge in einer riesigen Amazon-Box an das Haus eines Käufers. Ein Reddit-User wohnte zufällig in der Nähe und hat einige Fotos gemacht, die er hochgeladen hat. Dieser Thread gewann für Nissan an Zugkraft, ohne dass es ihnen viel kostete. Sie taten einfach etwas, das die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zog und ernteten dafür die Früchte ihrer Bemühungen. Es half ebenso, dass sie bereits eine Beziehung zur Community aufgebaut hatten.

Was kommt auf Reddit gut an?

Auf Reddit gibt es drei Formen von Engagement, auf die Marketer achten sollten

Upvotes Klicks Kommentare

Beiträge mit Fragen führen zu den meisten Kommentaren

Es überrascht nicht, dass verschiedene Arten von Inhalten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und ein Titel, der eine Frage aufwirft, erzeugt beispielsweise wahrscheinlich fast doppelt so viele Kommentare wie ein Titel, der als Aussage formuliert ist.

Beiträge ohne Fragen generieren mehr Upvotes

Das Gegenteil ist der Fall, wenn es darum geht Upvotes für deine Inhalte in verschiedenen Subreddits zu generieren. Beiträge, die auf Reddit geteilt werden, aber keine Frage enthalten, haben durchschnittlich mehr als 1.000 Upvotes gegenüber Beiträgen, die eine Frage enthalten.

Es steht außer Frage, was das die tragende Säule von Reddit ist: Externe Links machen den größten Teil des Wertes aus. Die Leute verlassen sich auf Reddit, um neue Websites, neue Inhalte und neue Ressourcen zu entdecken, die ihren eigenen Interessen entsprechen. Die Upvotes der Community ermöglichen es Redditors, für sie Unwichtiges herauszufiltern und einen organisierten Feed mit hochwertigen Inhalten durchsuchen zu können.

Im Durchschnitt generierten die beliebtesten Links auf Reddit über 16.000 mehr Upvotes als die beliebtesten Textbeiträge.

Obwohl Links die beliebteste Art von Inhalten auf Reddit sind, ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle externen Inhalte gleich erstellt werden. Ein Reddit-Beitrag kann auf eine Website, eine Foto-Sharing-Seite oder eine Video-Sharing-Seite wie YouTube verlinken. Im Durchschnitt generieren Videos die meisten Upvotes, gefolgt von Bildern. Tatsächlich generierten die Top-Bild- und Video-Posts über 10.000 mehr Upvotes als Links zu Websites.

Reddit Marketing Strategien

1. Verwende Reddit als Kundenforschungstool, um die neuesten Trends zu finden

Wir glauben, dass diese Strategie für alle Marketer funktionieren kann – egal ob du bei Reddit registriert bist oder nicht und selbst wenn du nur wenig Zeit hast dich Reddit zu widmen.

Das Tolle an diesem Tipp ist, dass du kein Mitgestalter von Beiträgen werden musst, da jeder Reddit für Recherchen verwenden kann.

Wie gehe ich nun vor?

Finde die Subreddits, die für deine Marke oder dein Unternehmen relevant sind. Das wird sich auch für die Reddit-Strategie, die wir später erwähnen, als nützlich erweisen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten nach Subreddits zu suchen. Du kannst direkt zu Reddit gehen und nach den Themen suchen, die dich interessieren. Die Suchergebnisse zeigen dir dann eine Liste der vorgeschlagenen Communities, denen du beitreten kannst, sowie eine Liste der beliebtesten Inhalte zu deinem Suchbegriff.

Eine andere Möglichkeit, Subreddits zu finden ist auf einem Subreddit selbst. Der Subreddit „find-a-reddit“ ist ein Ort, an dem Leute Fragen zu bestimmten Themen stellen können und dann antwortet die Community mit Ideen für Subreddits, denen du beitreten kannst.

Außerdem gibt es einige großartige Optionen von Drittanbietern für Subreddit-Suchen. Eines der besten ist Redditlist, das die beliebtesten Subreddits zusammenfasst und dich nach Schlüsselwörtern suchen lässt. Außerdem bietet Redditlist dir einige akkurate Daten zu den Subreddits - z. B. wie viele Abonnenten es hat und wie schnell es wächst.

Im Allgemeinen gilt: Je größer das Subreddit, desto schneller kannst du Forschungserkenntnisse gewinnen. Und natürlich gilt: Je größer der Subreddit, desto größer die Zielgruppe.

Sobald du deine Zielgruppe auf Reddit gefunden hast, liegen die nächsten Schritte für die Recherche ganz bei dir.

Du kannst den supermanuellen Weg gehen und einfach direkt zu jedem der Subreddits navigieren und sie durchsuchen. Wenn du diesen Weg gehst, würden wir empfehlen, eine regelmäßige Erinnerung einzurichten, um sie täglich oder wöchentlich anzusehen, je nach Umfang des Subreddits natürlich.

Und eine andere Möglichkeit, die wirklich gut funktioniert, wenn du umfangreiche Recherchen oder Inhalte durchführst, besteht darin, deine Subreddits in einen Content-Aggregator wie Feedly einzubinden. Dadurch werden alle Subreddit-Threads direkt in Feedly eingezogen, wo du sie alle auf einmal sauber durchsuchen kannst.

2. Verwende Reddit um Ideen zu erhalten wie du einprägsame Titel schreiben kannst

Ein Faktor dafür, warum Inhalte auf Reddit gut abschneiden, abgesehen von der Qualität des Inhalts selbst, ist wie etwas im Titel formuliert wird. Redditors nutzen diesen Platz hervorragend, um zu zeigen, worum es in ihrem Beitrag geht. Marketer können daraus viel lernen, indem sie das Copywriting auf Reddit beobachten, um zu sehen, welche Stile bei den Leuten gut ankommen.

3. Verbinde dich auf Reddit mit Leuten, die mit deiner Marke interagieren möchten

Auch wenn auf Reddit Marketer nicht so gerne gesehen sind, verlagern sich die Themen gelegentlich auf Produkte und sogar vielleicht auf dein Produkt. Eine gute Social Media Vorgehensweise besteht darin, bei deinen Kunden und deinem Publikum überall präsent zu sein - was bedeutet, Reddit ebenso wie auch anderen sozialen Netzwerken ein offenes Ohr zu schenken.

Du kannst das mit einer manuellen Suche tun und alle Markenerwähnungen im Auge behalten, die zufällig eingehen oder ein Social Listening Tool verwenden, das diese Aufgabe automatisiert für dich übernimmt.

Beim Marketing auf Reddit besteht die Befürchtung, dass die Gegenreaktion für schlechtes Marketing schnell und schwerwiegend sein kann. Aber wenn du mit Authentizität an deine Gespräche herangehst, dann solltest du gut aufgestellt sein.

4. Hole dir mehr Traffic von Reddit (auf die richtige Weise)

Wenn Leute über Reddit Marketing sprechen, denken sie oft an Möglichkeiten, um Traffic von Reddit auf ihre Website zu bringen. Wenn du Reddit für den Referral-Traffic verwenden möchtest, beginnen wir mit einigen der zuvor erwähnten Ratschläge.

In erster Linie musst du ein authentischer Beitrag zur Reddit-Community sein. Daran führt kein Weg vorbei. Wenn du den organischen Traffic von Reddit steigern möchtest, kannst du nicht einfach auftauchen und für deine Sachen werben. Du musst dich wirklich an der Gemeinschaft beteiligen.

Die einzige andere Abkürzung zum Reddit-Traffic ist die Werbung, zu der wir in einer Minute kommen werden. Aber für den organischen Referral-Traffic von Reddit beginnt alles damit, dass du dich engagierst. Und sobald das passiert ist sind hier die nächsten Schritte, die du befolgen musst:

1. Finde deine idealen Subreddits

Auch dies kannst du tun, indem du Reddit durchsuchst oder ein Tool wie Redditlist verwendest.

2. Verstehe die Reddit-Demografie

Auf der Makroskala sind Reddits hauptsächlich Männer im Alter zwischen 25 und 44 Jahren. Die überwältigende Mehrheit der Nutzer kommt aus den USA, insbesondere aus San Francisco und Seattle.

Aber das ist bei weitem nicht das einzige Publikum, das da ist. Besonders mit dem Subreddit-System von Reddit findest du riesige Mengen engagierter Communities, die spezifisch für deine Nische sind.

Wenn es also um deine Reddit-Traffic-Strategie geht, kannst du versuchen die Titelseite von Reddit zu erreichen, auf der jeder deine Inhalte sehen kann oder du kannst auf Subreddits auf bestimmte Nischen abzielen. Diese werden eine geringere Reichweite haben als die 430 Millionen User, von denen wir zuvor gesprochen haben, aber sie haben eine beträchtliche Größe: Viele Subreddits haben 100.000 und mehr User.

5. Verdiene Karma-Punkte indem du der Community einen Mehrwert schenkst

Karma-Punkte fungieren als Scorecard für Reddit-User und werden jedes Mal verdient, wenn du Links und Kommentare teilst. Diese Links und Kommentare können positiv oder negativ bewertet werden, was dem Steigen und Fallen deines Karmas entspricht.

Um auf Reddit erfolgreich zu sein, musst du deine Karma-Punkte aufbauen. Mindestens ein paar hundert Punkte sind erforderlich, um zu zeigen, dass du es ernst meinen mit der Teilnahme an den Communities. Einige Subreddits erfordern sogar ein Mindestmaß an Karma, bevor du posten kannst.

Karma-Punkte wirken sich nicht unbedingt aus, ob deine Inhalte viral sind oder nicht, aber sie sind ein gutes Signal für deine Redditor-Kollegen, ob du auf Reddit wirklich mitmachst oder nur für deine Eigenwerbung da bist.

Wenn du Karmapunkte aufbaust, gibt es einige Arbeitsabläufe, die dir helfen können:

Beteilige dich an beliebten Subreddits wie Today-I-learned und Ask-Reddit. Dies sind einige einfache Orte um mit dem Kommentieren zu beginnen.

Wenn du Links teilst, kannst du Reddit in deinen üblichen Content-Workflow integrieren und jederzeit auf Reddit teilen, wenn du ihn auch auf Twitter und Facebook teilst.

6. Reverse-Engineering der beliebten Schlagzeilen deines Subreddits

Wie bei vielen Dingen in den sozialen Medien wird einer der Schlüsselaspekte der Titel sein. Das gleiche gilt für Reddit-Threads. Sieh dir die Struktur an, wie diese Titel erstellt werden. Beachte was positiv bewertet wird und was nicht. Dann kannst du diese Erkenntnisse nehmen und sie wieder in den von dir geschriebenen Titel einfügen.

Laut der Studie vom Foundation-Blog zu Reddit-Titeln und einigen allgemeine Regeln, die zum befolgen sind ist folgendes herausgekommen:

Beiträge mit Titeln zwischen 60 und 80 Zeichen erhielten die meisten Upvotes.

Am schlechtesten schnitten Beiträge mit Titeln ab, die länger als 120 Zeichen oder kürzer als 20 Zeichen waren.

Der beste Ansatz um sicherzustellen, dass du einen passenden Titel schreibst besteht darin, die 15-20 wichtigsten Posts in einem Subreddit zu überprüfen.

7. Veröffentliche Cross-Posts in anderen Subreddits

Wenn du das tust, kannst du unten in d deinem ursprünglichen Thread auf die Schaltfläche “Crosspost” klicken, um ihn in einem anderen Subreddit zu posten. Eines solltest du beachten: Du sollten diese Strategie mit Bedacht einsetzen und nicht bei jedem Beitrag, den du teilst, übermäßig werben.

8. Verwende bezahlte Reddit Anzeigen um deine Inhalte zu platzieren

Reddit Werbung befindet sich im Vergleich zu anderen sozialen Websites noch in einem frühen Stadium, daher gibt es hier noch Raum um gute Renditen zu erzielen.

Reddit Werbung funktioniert auf CPC-Basis. Du kannst deine Kampagnen hinsichtlich Reichweite, Videoaufrufe, Traffic und Conversions optimieren. Die Videoaufrufe sind besonders großartig, da Videos eine der ansprechendsten Arten von Inhalten auf Reddit sind.

Für das Targeting kannst du deine Anzeige ganz Reddit zeigen oder sich auf bestimmte Subreddits konzentrieren.

Fazit

Verbinde dich mit Leuten die mit deiner Marke auf Reddit interagieren wollen

Schreibe gute Inhalte mit tollen Titel, die Anklang finden

Teile deine Markengeschichte um Redditors für dein Unternehmen zu faszinieren

Teile ein Projekt an dem dein Entwicklungsteam arbeitet um die Reddit Community einzubeziehen

Lasse dich authentisch auf die Community ein

Von der Medienüberwachung über die Analyse sozialer Medien bis hin zur Suche nach Influencern, die sich positiv auf deine Kampagne auswirken kann, kann Meltwater die treibende Kraft sein, um das Beste aus deiner Kampagnen herauszuholen. Fülle das untenstehende Formular aus und wir liefern dir die beste Plattform für deine Media Intelligence Bedürfnisse.