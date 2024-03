Niemand will sich als bloße Nummer fühlen. Doch jedes Mal, wenn ihr eine irrelevante SMS oder E-Mail oder ein unpassendes Angebot verschickt, wird 77 % der EmpfängerInnen genau dieses Gefühl gegeben. Kunden erwarten von Marken und Unternehmen zunehmend personalisierte Erlebnisse – und diese Erwartungen können mithilfe von Kundensegmentierungstools erfüllt werden.

Hier einige Beispiele, wie dies aussehen könnte:

Ein Kunde erhält von euch eine Erinnerung für die Nachbestellung eines Produktes, das voraussichtlich nächstens aufgebraucht ist.

Oder ihr sendet einem Kunden ein Rabattgutschein für ein Produkt, das er oder sie sich auf eurer Website angesehen, aber nicht gekauft hat.

Oder ihr erstellt eine Kampagne, die sich ausschließlich an Sammler von Luxusuhren richtet.

Wenn ihr euer Publikum kennt, könnt ihr es direkt ansprechen und auf seine Bedürfnisse eingehen. Und im Gegenzug ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie euch klar und deutlich hören – und im Idealfall darauf reagieren.

Schauen wir uns die besten Kundensegmentierungstools an, die euch bei der Personalisierung von Erlebnissen und erfolgreicheren Kampagnen unterstützen.

Inhalt:

Tipp: Erfahre mehr über das Thema Kundensegmentierung.

Das Versenden von Massennachrichten an euer gesamtes Publikum mag zwar effizient sein, ist aber nicht immer die beste Möglichkeit, um gesehen und gehört zu werden. Massenbotschaften fehlt die persönliche Note und die Relevanz, um Aufmerksamkeit zu erregen und zum Handeln zu inspirieren.

Wenn du dich aber auf die Bedürfnisse und Interessen eines ausgewählten Kundenkreises – also eines Segments eurer Zielgruppe – konzentrierst, hast du eine bessere Chance, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Du holst sie am richtigen Ort ab und bietest ihnen genau das, was sie brauchen.

Kundensegmentierungssoftware nehmen euch die schwierige Arbeit ab. Anstatt Daten zu durchforsten und nach Gemeinsamkeiten zwischen den Kunden zu suchen, erkennt euer Customer Segmentation Tool diese Übereinstimmungen und helfen euch, eure Botschaften entsprechend anzupassen.

So lässt sich euer personalisiertes Marketing skalieren, ohne dass ihr bei den Ergebnissen Kompromisse eingehen müsst. Zudem lassen sich Zusammenhänge und Muster zwischen Kunden aufdecken, die bis anhin verborgen geblieben sind, und somit neue Möglichkeiten zur Segmentierung und Personalisierung eurer Kommunikation schaffen.

Kundensegmentierungssoftware ist im Laufe der Jahre immer ausgefeilter geworden. Hier sind unsere Top-Tipps für die besten Kundensegmentierungstools, die eurer Strategie den nötigen Antrieb geben.

Customer Segmentation Tool Am besten geeignet für Vorteile Meltwater Customer Intelligence Segmentierung nach besonderen Merkmalen Verborgene Zusammenhänge

KI-gesteuert

Milliarden von Datenpunkten Kissmetrics Multi-Channel Segmentierung Benutzerfreundlich

Multi-Channel-Tracking Mailchimp Email-Segmentierung Zahlreiche Segmentierungsoptionen

Kombination von bis zu 5 Filtern Survicate Survey Segmentation Zahlreiche Umfrageformate

Datenanalyse in Echtzeit Userpilot Onboarding- & Nutzungssegmentierung Ideal für SaaS

A/B Testing

Reduzierung der Hürden beim Onboarding und bei der Einführung von Funktionen Heap Verhaltensorientierte Segmentierung Ein Tracking-Tool für alles

Kostenlose und kostenpflichtige Pläne verfügbar Google Analytics Marketing-Segmentierung Kostenlos

Wird von zahlreichen Unternehmen genutzt

1. Meltwater Consumer Intelligence

Die Milliarden von Echtzeit-Datenpunkten von Meltwater helfen euch, eure Zielgruppe auf neue und innovative Art und Weise zu verstehen. Unsere Consumer Intelligence Suite verwendet eine Kombination aus Social Listening, KI, Data Science und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), um die Inhalte und die Bedeutung der Online-Unterhaltungen eurer Zielgruppe besser zu verstehen.

Während sich die traditionelle Segmentierung auf das bereits Bekannte stützt, ermöglicht dir Meltwater, verborgene Zusammenhänge aufzudecken und Fragen zu erkennen, die bisher noch nicht aufgekommen sind. Meltwater untersucht auf objektive Weise Trends und Muster in den Daten, um neue Einblicke zu gewinnen.

Es ist also durchaus möglich, dass eure Getränkemarke Menschen findet, die ebenso gerne Pizza essen und sich für Dokumentarfilme über wahre Verbrechen interessieren. Stelle eine Verbindung zwischen den Marken her oder entwickle eine Kampagne, die euch als das perfekte Getränk für einen spannenden Freitagabend in den eigenen vier Wänden präsentiert.

Möchtest du dir unsere Plattform auf einer kostenlosen Tour näher ansehen und mit einem unserer Insights-Experten sprechen? Fülle einfach das Formular am Ende dieses Artikels aus und wir melden uns bei dir.

2. Kissmetrics

Wenn du noch keine Erfahrung mit der Zielgruppensegmentierung hast, macht dir Kissmetrics den Einstieg spielend leicht. Diese Kundensegmentierungs-Software erfasst das Nutzerverhalten über verschiedene Kanäle hinweg und ermöglicht es dir so, ihre Handlungen mit eurem Marketingerfolg zu verknüpfen.

Die Fähigkeit, euch eure wirkungsvollsten Marketingkanäle aufzuzeigen, ist eine der größten Stärken von Kissmetrics. Die KosumentInnen von heute nutzen verschiedene Touchpoints, um sich mit Unternehmen ausinanderzusetzen. Das macht es schwierig, ihre Customer Journey genau nachzuvollziehen und die Conversions dem richtigen Kanal zuzuordnen.

Kissmetrics behält alle eure Touchpoints – von Social Media über E-Mail bis hin zu Websites und Landing Pages – im Auge, damit ihr eure verschiedenen Zielgruppen dort erreicht könnt, wo sie am wahrscheinlichsten darauf ansprechen.

3. Mailchimp

Mailchimp ist für seine leistungsstarken E-Mail-Marketingfunktionen bekannt, dient aber auch als hervorragendes Kundensegmentierungstool. Mit Mailchimp können Unternehmen ihre E-Mail-Listen anhand des Nutzerverhaltens und anderer Faktoren segmentieren und so vermeiden, dass irrelevante Massen-E-Mails verschickt werden, die von niemandem gelesen werden.

Mailchimp bietet verschiedene Möglichkeiten, eure E-Mail-Abonnenten zu segmentieren, unter anderem anhand von:

Kontaktangaben

Art der Kontaktakquise (z. B. hinzugefügte Daten, Anmeldequelle)

E-Mail- und SMS-Aktivitäten

E-Commerce-Aktivitäten

Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs

Customer Lifetime Value

Kundenspezifischen Engagements

Gesprächsaktivitäten

Website-Engagement

Aktivität auf der Landing Page

SurveyMonkey-Aktivität

Die intuitive Benutzeroberfläche der Kundensegmentierungssoftware macht es einfach, deine Segmentierungsoptionen zu filtern und innerhalb weniger Minuten E-Mail-Kampagnen einzurichten. Für ein noch präziseres Targeting kannst du bis zu fünf Bedingungen pro Segment kombinieren.

4. Survicate

Kundensegmentierungstools dienen nicht nur der Personalisierung von Marketingbotschaften. Sie können sich auch bei der Beschaffung von Insights und Feedback von Kunden als äußerst wertvoll erweisen. Genau hier liegt die Stärke von Survicate, einer Customer Segmentation Software, die den Schwerpunkt auf die Segmentierung von Zielgruppen für Feedback-Zwecke legt.

Survicate erfasst verschiedene Arten und Formen von Feedback, darunter den Net Promoter Score (NPS), den Customer Satisfaction Score (CSAT) und den Customer Effort Score (CES). Für jedes dieser Modelle werden unterschiedliche Fragen gestellt und unterschiedliche Zielgruppenoptionen benötigt.

Du kannst beispielsweise gezielt Kunden ansprechen, die bei der letzten Umfrage ein negatives Feedback hinterlassen haben, um festzustellen, ob sie mittlerweile zufriedenstellendere Erfahrungen gemacht haben. Oder du sendest eine spezifische Umfrage an Neukunden, um mehr über ihre ersten Eindrücke zu erfahren. Survicate übernimmt die Federführung bei der Segmentierung deiner Zielgruppe, damit ihr Feedback von den richtigen Personen erhaltet.

Während die Ergebnisse eingehen, kannst du mithilfe von Echtzeit-Updates und -Analysen sehen, wie eure Marke bewertet wird.

5. Userpilot

Userpilot verfolgt, wie Kunden ihre Software-Tools einrichten und nutzen. Damit eignet es sich damit hervorragend für SaaS-Unternehmen. Wenn Kunden das Onboarding nicht vollständig abschließen oder das Tool einrichten und danach nie wieder nutzen, besteht die Gefahr, dass euch wiederkehrende Umsätze verloren gehen. Userpilot-Daten helfen euch, rechtzeitig Ressourcen und Unterstützung bereitzustellen, um die Abwanderungsrate zu minimieren.

Userpilot wird als Plattform für Produktwachstum angepriesen und segmentiert eure Neukunden anhand der Art und Weise, wie sie eure SaaS-Produkte einrichten, implementieren und anwenden. Ihr könnt User durch die Einrichtung der Plattform führen und ihnen aufzeigen, wie sie die Vorteile der Funktionen optimal nutzen können. Die Segmentierungsfunktionen basieren auf Nutzerrollen und Anwendungsfällen. Wenn das Onboarding ins Stocken gerät oder bestimmte Funktionen nicht genutzt werden, kannst du sehen, wo sich die Nutzer auf ihrer User Journey gerade befinden und ihnen proaktiv Hilfe anbieten.

Darüber hinaus könnt ihr Kunden segmentieren, um In-App-Feedback-Umfragen zu versenden. So erfährt ihr mehr über ihre Nutzung des Tools, ihre Erfahrungen und die Herausforderungen, die sich ihnen stellen, damit ihr eure Software kontinuierlich verbessern und mehr Kunden langfristig an euch binden könnt.

6. Heap

Customer Journeys verlaufen immer weniger linear und sind zunehmend schwieriger zu verfolgen. Deshalb ist es für Unternehmen wichtig zu verstehen, welche der verschiedenen Aktionen der Kunden zu Conversions führen. Heap legt den Schwerpunkt auf die digitale Kundenreise und erfasst jedes Ereignis, einschließlich Swipes, Klicks, Taps, Seitenaufrufe und mehr, um genauere Einblicke in das Kundenerlebnis zu geben.

Unabhängig davon, wie eure Kunden zu euch finden, verfolgt Heap ihre Customer Journeys von Anfang bis Ende. Das hilft euch zu verstehen, wie sich Kunden mit eurer Website, euren Produkten und Inhalten auseinandersetzen. Heap spürt Störfaktoren und Trends auf, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Radar habt – mit dem Ziel, euch bei der Steigerung eurer Conversions zu unterstützen.

Tipp: Erfahre mehr über Customer-Journey-Mapping.

7. Google Analytics

Wenn du dich zum ersten Mal mit der Kundensegmentierung beschäftigst und mehr über ihre Vorteile und Einsatzmöglichkeiten erfahren möchtest, ist Google Analytics ein idealer Startpunkt. Dieses kostenlose Tool, das auf (zweifellos wertvollen) Google-Daten basiert, erfasst Website-Aktivitäten und kann euch helfen, mehr über euer Publikum zu erfahren.

Um auf nützliche Daten für die Segmentierung zuzugreifen, melde dich in deinem Google Analytics Account an und öffne das User Explorer Menü. Hier kannst du die Daten nach demografischen Merkmalen, Interessen, geografischen Regionen, Verhaltensweisen, Technologien und weiteren Kriterien filtern.

Diese Metriken erfassen die Nutzer während ihrer Sessions auf eurer Website. Sie betrachten die individuellen Nutzer und nicht die Gesamtheit der Nutzerdaten, was hilfreich sein kann, wenn du Erlebnisse personalisieren möchtest. Diese Daten können als Grundlage für eure Zielgruppensegmentierungs-Strategie dienen.

Worauf sollte man bei der Auswahl von Kundensegmentierungssoftware achten?

Die Eigenschaften und Funktionen entscheiden über die Wirksamkeit eurer Kundensegmentierungstools. Dies sind die wichtigsten Funktionen, auf die ihr nicht verzichten solltet:

Datenintegration. Diese Tools müssen in der Lage sein, umfangreiche Kundendaten aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten und weitreichende Einblicke in das Kaufverhalten, die Vorlieben und Trends zu bereitzustellen.

Diese Tools müssen in der Lage sein, umfangreiche Kundendaten aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten und weitreichende Einblicke in das Kaufverhalten, die Vorlieben und Trends zu bereitzustellen. Erweiterte Segmentierungskriterien. Bei einer effektiven Segmentierung werden oft mehrere Ebenen einbezogen und es wird immer tiefer in die Daten eingetaucht, um das Targeting zu präzisieren und ein möglichst individuelles Kundenerlebnis zu schaffen.

Bei einer effektiven Segmentierung werden oft mehrere Ebenen einbezogen und es wird immer tiefer in die Daten eingetaucht, um das Targeting zu präzisieren und ein möglichst individuelles Kundenerlebnis zu schaffen. Automation- und Personalisierungsoptionen. Die automatisierte Segmentierung von Kunden anhand von Triggern spart Zeit und Ressourcen und sorgt für eine stets aktuelle Segmentierungsstrategie.

Jede Kundensegmentierungssoftware sieht ein wenig anders aus und funktioniert unterschiedlich. Melde dich für eine Testversion an oder vereinbare eine Demo, um mehr über ihre Funktionsweisen zu erfahren, bevor du dich entscheidest.

Kunden entscheiden sich aus den unterschiedlichsten Gründen für ein Unternehmen, seien es besondere Herausforderungen, Interessen oder Werte. Durch die Einteilung der Kunden nach Bedürfnissen oder anderen Kriterien können Unternehmen ihre Botschaften auf die spezifischen Anforderungen und Vorlieben der einzelnen Gruppen zuschneiden.

Dies eröffnet den Unternehmen verschiedene Möglichkeiten zur Förderung ihres Wachstums:

Optimierung von Marketingkampagnen

John Wannamakers berühmte Worte über die Verschwendung der Hälfte aller Marketingausgaben treffen ins Schwarze. Niemand will mehr Geld als nötig ausgeben und genau dafür ist die Kundensegmentierung eine hervorragende Option.

Wenn ihr genau wisst, mit wem ihr sprichst und was die Bedürfnisse dieser Menschen sind, habt ihr eine weitaus bessere Chance, sie sofort für euch zu gewinnen und ihnen einen Grund zu geben, umgehend zu handeln. Optimiertes Marketing bedeutet, weniger Geld für eine Kampagne auszugeben, um die gleichen oder bessere Ergebnisse zu erzielen.

Höhere Konvertierungsraten

Mit besserem Marketing steigen automatisch auch die Conversion Rates. Personalisierte Angebote und Inhalte treffen viel eher ins Schwarze als allgemeine Botschaften. Das bedeutet mehr Umsatz und mehr Möglichkeiten zum Aufbau und zur Pflege dieser Beziehungen.

Steigerung der Kundentreue

Wenn Kunden ein Unternehmen wählen, das sie „versteht“, hebt sich dieses Unternehmen aus den richtigen Gründen von ihren Mitbewerbern ab. Den Kunden bleiben diese großartigen Erfahrungen in Erinnerung und es ist wahrscheinlicher, dass sie auch in Zukunft euch gegenüber einem Mitbewerber den Vorzug geben.

Tipp: Erfahre mehr über das Thema Brand Loyalty.

Wenn für die Einführung eines Kundensegmentierungs-Tools bereit seid, könnt ihr davon ausgehen, dass sich euer Marketing zum Besseren wenden wird. Damit ihr alle erwarteten Vorteile der Segmentierung nutzen könnt, gilt es, einige Best Practices zu beachten:

Identifiziere relevante Kundensegmente. Was für das eine Unternehmen relevant ist, ist für ein anderes völlig unwichtig. Überlege dir genau, wie eure Kunden für optimale Ergebnisse am besten segmentiert werden können.

Was für das eine Unternehmen relevant ist, ist für ein anderes völlig unwichtig. Überlege dir genau, wie eure Kunden für optimale Ergebnisse am besten segmentiert werden können. Erstelle basierend auf den Verhaltensdaten Segmente, die mit Maßnahmen verknüpft werden können. Es gibt Millionen von Gemeinsamkeiten zwischen den Kunden, aber wir empfehlen, mit den Verhaltensdaten zu beginnen. Maßnahmen führen zu Umsätzen.

Es gibt Millionen von Gemeinsamkeiten zwischen den Kunden, aber wir empfehlen, mit den Verhaltensdaten zu beginnen. Maßnahmen führen zu Umsätzen. Messe und präzisiere deine Segmentierungsstrategien. Mit zunehmender Erfahrung bei der Segmentierung kannst nach neuen Möglichkeiten suchen, deine Strategie zu optimieren und bessere Ergebnisse zu erzielen. Neue Segmente bedeuten neue Chancen!

Jetzt steht eurem Erfolg nichts mehr im Wege! Im nächsten Schritt gilt es, eine Kundensegmentierungssoftware auszuwählen, die euch auf eurem Weg zu großartigem Marketing unterstützt.

Die besten Tools zur Kundensegmentierung sind auf eure Unternehmensziele abgestimmt, benutzerfreundlich und skalierbar und funktionieren auf eure gewünschte Art und Weise. Viele der Tools auf unserer Liste lassen sich in bestehende Systeme integrieren, damit ihr sofort mit der Segmentierung eurer Zielgruppe beginnen und die zahlreichen Vorteile nutzen könnt.

Wir würden uns freuen, euch Meltwater als eure zukünftige Kundensegmentierungs-Software vorzustellen. Die umfangreichen Daten, die ständige Verfügbarkeit und die KI von Meltwater können euch dabei helfen, einzigartige Zielgruppensegmente zu finden, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Meltwater beobachtet Online-Unterhaltungen und führt Erwähnungen, Verhaltensweisen, Handlungen und Absichten zusammen, um euch bei der Personalisierung des Kundenerlebnisses zu unterstützen.

Konktiere uns über das nachstehende Formular, um eine Demo zu vereinbaren und mehr darüber zu erfahren: