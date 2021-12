Unsere Blog Highlights 2020

Letztes Jahr war nicht so wie wir alle es erwartet haben. Für viele von euch wurde das Homeoffice selbstverständlich und es wurden auch mehr Möglichkeiten sich fortzubilden gesucht. Welche Texte ihr letztes Jahr besonders gerne angeklickt habt, haben wir hier nochmal für euch zusammengestellt.

Um Social Media als wichtigen Stützpfeiler im Marketing-Mix zu etablieren, ist es neben ausgeklügelten Kampagnen essentiell, die wichtigsten Social Media KPIs zu kennen, um mit deinem Reporting aufzeigen zu können, inwiefern eure Kanäle auf die Marketing- und schlussendlich auch auf die Unternehmensziele einzahlen.

In diesem Artikel gehen wir auf jede von Porters fünf Wettbewerbskräften genauer ein und erklären euch mit anschaulichen Beispielen, wie ihr eine Branchenstrukturanalyse durchführt und wie ihr mit diesem Wissen eure langfristige Rentabilität verbessert.

Mobile First lässt sich als neuer Denkansatz im Webdesign definieren. Diese Entwicklung geht mit der immer weiter verbreiteten Nutzung von Smartphones einher. Wie der Begriff schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen Ansatz, bei dem das Design einer Website erstmal in der mobilen Version optimiert wird, bevor es für größere Bildschirme kreiert wird. Man arbeitet also von der kleinsten Layout-Version hin zur größten.

Einige Unternehmen haben es geschafft, Social Media zu einem festen Bestandteil ihrer Marketingstrategie zu machen und ihren Content über verschiedene Kanäle hinweg erfolgreich zu verbreiten. In diesem Blogpost wollen wir euch drei solcher hervorragenden Social Media Marketing Beispiele zeigen, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie auch ihr eure Inhalte in den sozialen Medien gekonnt platzieren könnt.

Gemäß einer Studie des Marktforschungsunternehmens Forrester recherchieren 74 % aller B2B-Einkäufer online, bevor sie sich für einen Zulieferer entscheiden. Dies impliziert, dass Unternehmen sich nicht länger auf das Beziehungsmarketing verlassen können, sondern in ihre Online-Sichtbarkeit und ergo die Customer Journey investieren müssen.

Mittlerweile hören26% aller Menschen in Deutschland Podcasts. Das sind 21,52 Millionen potenzielle Zuhörer. Wir natürlich auch, denn Podcasts sind bestens geeignet, um zwischendurch etwas Neues zu lernen und Inspiration für die tägliche Arbeit im Marketing zu finden.

Es gibt nützliche Zielgruppenanalyse Tools, die Marketern die Erstellung von Segmenten und Personas aus der eigenen Zielgruppe erleichtern und ihnen dabei helfen, noch mehr potentielle Kunden anzusprechen und zu erreichen. Um euch das zu verdeutlichen, haben wir mithilfe unserer von IBM Watson unterstützten Audience Insight Reports eine Zielgruppenanalyse am Beispiel von Greenpeace durchgeführt.

Der Begriff Corporate Identity kommt aus dem Englischen und bedeutet ins Deutsche Übersetzt "Unternehmensidentität". Aber was ist eine Unternehmensidentität? Ist sie dasselbe wie das Corporate Design? Und wie schafft man eine starke Corporate Identity, die das eigene Unternehmen auf nachhaltigen Erfolg ausrichtet? Das und mehr erklären wir in diesem Beitrag.

In diesem Beitrag erklären wir euch diese beide Methoden der Social Analytics und wägen sie gegeneinander ab. So könnt ihr die Resonanz eures eigenen Auftritts in den Sozialen Medien im Rahmen eines Social Reports aushorchen und darauf basierend eure Entscheidungen treffen.

In diesem Beitrag gehen wir auf die verschiedenen Arten von Medien ein und erläutern, wie sie genutzt werden können. Denn diese Begriffe zu kennen und deren Bedeutung richtig einzusetzen hilft euch dabei, euren Wettbewerbern in Sachen Online-Marketing-Strategie und Customer Journey einen Schritt voraus zu sein.