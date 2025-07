Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social Media Inhalte sind zwei Möglichkeiten, wie Menschen deine Marke online finden können. Jede Option für sich ist schon sehr effektiv, doch in Kombination entfalten sie ihre maximale Wirkung.

SEO und Social Media überschneiden sich stärker, als man vielleicht denkt. Sie beflügeln sich gegenseitig und bieten potenziellen Kunden mehr Möglichkeiten, online auf deine Marke aufmerksam zu werden und sich mit ihr zu befassen. Wenn beide Strategien gezielt eingesetzt werden, kann mehr Traffic generiert, die Sichtbarkeit erhöht und die digitale Landschaft dominiert werden.

Lese weiter, um zu erfahren, wie SEO und Social Media Management zu einer erfolgreichen Marketingstrategie verbunden werden können.

Inhalt:

Die Verbindung zwischen SEO und Social Media

Was ist SEO und inwieweit hängt sie mit Social Media zusammen? SEO und Social Media Marketing scheinen in verschiedenen Sphären zu existieren, sind aber enger miteinander verbunden, als man denkt.

Bei SEO nutzen Marketer Keywords und Content, um in relevanten Suchergebnissen aufzutauchen. Die Inhalte entsprechen der Suchintention der Nutzer und lenken so Traffic auf die Website. SEO-optimierte Inhalte sind ein wichtiger Teil der Markenentdeckung und verwandeln Besucher in Käufer und Klicks in Conversions und andere Aktionen.

Social Media funktioniert ähnlich: Der Fokus liegt auf der Markenentdeckung und die Beiträge zielen darauf ab, die Nutzer genau im richtigen Moment zu fesseln. Selbst wenn nicht aktiv nach dem Content einer Marke gesucht wird, sorgen die Algorithmen dafür, dass die Inhalte denjenigen Nutzern angezeigt werden, die am ehesten Interesse daran haben.

Das Tolle daran:

Social Media kann Traffic auf eure Website leiten und stärkt damit gleichzeitig das SEO.

Je mehr Traffic generiert wird, desto hochwertiger werdet ihr vom Suchmaschinen-Algorithmus eingestuft – und das kann zu besseren Rankings führen.

Außerdem können auch Social Media Inhalte in den Suchergebnissen erscheinen und so die Markenbekanntheit steigern.

Wenn du deine Inhalte mit Keywords optimierst, kannst du – genau wie bei einem Blog oder einer Website – das Ranking deines Social Media Contents verbessern.

Tipp: In unserem Social Media Management Toolkit findest du jede Menge Ressourcen, um deine Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten!

Vorteile der Kombination Social Media und SEO im Marketing

Stell dir vor: Du hast eure Website mit den richtigen Keywords optimiert. Deine Blogbeiträge sind auf der ersten Seite der Suchmaschinen zu finden. Du hast alles Nötige unternommen, um organischen Traffic zu generieren.

Das ist fabelhaft – aber was, wenn eure Zielgruppe nicht nur nach euch sucht?

Was, wenn sie auch durch Instagram scrollt, auf Facebook chattet oder sich stundenlang TikTok-Videos anschaut?

Deshalb reicht SEO allein nicht aus – Social Media ist genauso wichtig. Du kannst ähnliche SEO-Praktiken im Social Media Management verwenden, um deine Inhalte besser auffindbar zu machen.

Sowohl Social Media als auch SEO bieten zahlreiche Vorteile im Marketing. Sie sind keine Einzelkämpfer, sondern Teamplayer, die sich gegenseitig unterstützen. Gemeinsam laufen sie zu Höchstleistungen auf und sorgen dafür, dass ihr vom richtigen Publikum gefunden werdet.

Durch die Kombination von SEO und Social Media wird die Sichtbarkeit eurer Inhalte verbessert.

Der Traffic wird in beide Richtungen generiert (von der Website zu den sozialen Medien und von den sozialen Medien zur Website).

Die Brand Authority wird gestärkt, weil ihr euch als vertrauenswürdige und aktive Marke präsentiert.

Social Trends können zur Optimierung der SEO Keyword-Strategie genutzt werden.

Durch den direkten Austausch mit den Kunden in den sozialen Medien wird die Kundenbindung gestärkt – was letztendlich dem gesamten Online-Image zugutekommt.

SEO bringt Menschen an eure Haustür, Social Media lädt sie ein, hereinzutreten. Gemeinsam bieten sie mehr Möglichkeiten zur Entdeckung von und dem Engagement mit euer Marke – und euch die Chance, auf diesen Erfolgen aufzubauen.

Erfahre, wie dir die Social Media Management- und Analyse-Lösungen von Meltwater bei der Optimierung deiner Strategien helfen können! Fülle das Formular am Ende dieses Blogs aus, um eine personalisierte Demo zu vereinbaren.

Erstellung von Content, der sowohl SEO als auch Social Media Ergebnisse unterstützt

Content-Strategien können breit gefächert und vielfältig sein. Einige Arten sind jedoch besser für die Suche oder Social Media geeignet als andere. Es gibt aber auch Inhalte, die für beide Optionen bestens geeignet sind, beispielsweise:

Anleitungen und Tutorials

Listen und Zusammenfassungen

Infografiken

Fallstudien und Erfolgsgeschichten von Kunden

Aktuelle und im Trend liegende Inhalte

Videos

Quizze und Umfragen

Nutzergenerierte Inhalte wie z. B. Bewertungen

Jede Art von Evergreen-Content

Einblicke hinter die Kulissen

Markenstories

All diese Arten von Inhalten lassen sich für verschiedene Plattformen aufbereiten. Deine Anleitungen und Listen können beispielsweise auf deiner Website oder in deinem Blog zu finden sein – warum also nicht bestimmte Ausschnitte davon als Content für Social Media Posts verwenden? Füge einfach einen Link hinzu, der zum vollständigen Inhalt führt.

Du kannst auch einen Social Media Beitrag als Screenshot speichern und ihn als Post für einen anderen Kanal verwenden, wie in diesem Beispiel von Justin Welsh:

Manche Social Media Content-Ideen sind wahre Verwandlungskünstler: Zunächst in einem Format erstellt, lassen sie sich in zahlreiche andere Formate umwandeln. So werden Listen beispielsweise mühelos zu Infografiken, Erklärvideos oder Umfragen.

Dadurch können auch diejenigen Nutzer erreicht werden, die den ursprünglichen Beitrag auf einem anderen Kanal vielleicht verpasst oder übersehen haben.

Tipp: Lade unseren ultimativen Leitfaden zu KI im Social Media Management herunter. Er ist vollgepackt mit praktischen Tipps und Tricks, wie du deine Marketinginhalte für SEO und vieles mehr wiederverwenden kannst.

Den Erfolg messen: Metriken für Social Media SEO

Sowohl Social Media als auch SEO haben eigene Messgrößen, mit denen sich der Erfolg deiner Arbeit messen lässt. Für eine kombinierte Social Media- und SEO-Strategie gibt es jedoch einige wichtige Messgrößen, die die Lücken zwischen den beiden Bereichen schließen.

Organischer Traffic

Dieser zeigt, wie viele Besucher über Suchmaschinen oder direkte Eingaben auf eure Website gelangen. Wenn deine Social Media Inhalte dabei helfen, Backlinks zu generieren und die Website Authority zu stärken, sollte auch der organische Traffic steigen.

Referral Traffic

Referral Traffic zeigt, wie viele Besucher direkt über die sozialen Medien auf eure Website gelangen. Eine gute Social Media- und SEO-Strategie sorgt dafür, dass mehr Nutzer über diese Kanäle den Weg zu euch finden.

Hochwertige Backlinks sind ein wichtiger Faktor für das SEO-Ranking. In den sozialen Medien können diese durch Shares, Kooperationen mit Influencern und nutzergenerierte Inhalte gewonnen werden. Mithilfe von SEO-Tools wie Ahrefs kannst du Backlinks tracken und prüfen, ob sie aus Social Media Kampagnen stammen.

Social Signals

Obwohl alle Social Media Kennzahlen relevant sind, haben manche mehr Gewicht als andere. Interaktionen wie Likes, Shares, Retweets und Kommentare zeigen beispielsweise, dass Menschen deine Inhalte mögen und sich damit identifizieren können.

Diese Kennzahlen sind zwar keine direkten Ranking-Faktoren, können aber die Sichtbarkeit erhöhen und so mehr Traffic generieren (und Traffic ist ein direkter Rankingfaktor).

Klickrate

Die Klickrate (CTR) misst, wie effektiv deine Social Media Beiträge dazu beitragen, Besucher auf deine Website zu leiten. Eine niedrige CTR kann darauf hinweisen, dass du deine CTAs optimieren musst.

Keyword Rankings

Wenn mehr Traffic auf deine optimierten Website-Inhalte geleitet wird, sollten sich auch deine Keyword-Rankings verbessern. Social Media Kampagnen können dabei helfen, mehr Aufmerksamkeit und Traffic zu erzeugen und so dafür sorgen, dass deine Inhalte für mehr relevante Keywords ranken.

Konvertierungsrate

Ob eine Anmeldung für euren Newsletter oder der Download eines E-Books – Konvertierungen zeigen die Performance eures Traffics. Social Media Traffic, der zu Konvertierungen führt, beweist, dass deine Inhalte optimal auf die Zielgruppe abgestimmt sind.

Mobile vs. Desktop-Traffic

Ein wichtiger Bestandteil von SEO- und Social Media-Marketing ist die Analyse des Traffics nach Gerätetyp. Da Social Media Traffic überwiegend mobil ist, deutet ein Anstieg mobiler Nutzer darauf hin, dass die Integration von Social Media und SEO Früchte trägt.

5 Möglichkeiten zur Maximierung von SEO und Social Media

Um das Beste aus Social Media Marketing und SEO herauszuholen, musst du beide Bereiche als zwei Seiten derselben Medaille betrachten. Es gibt einige Überschneidungen, also schauen wir uns einige Best Practices an, die sowohl für Social Media Marketing als auch für SEO gelten.

1. Optimiere deine Social Media Profile

Eure Social Media Profile sind euer digitales Schaufenster. Sie müssen professionell und marktgerecht gestaltet sein, d. h. wichtige Informationen enthalten, über die ihr einfach zu finden seid.

Verwende die für euch wichtigsten Keywords in der Bio oder im Abschnitt „Über uns“. Wenn ihr beispielsweise Buggys für Haustiere anbietet, eignen sich Ausdrücke wie „hochwertige Buggys für Haustiere“, „Hundebuggys“ oder „Reiselösungen für Haustiere“. So wissen die Besucher, was sie bei euch finden, und es hilft den Suchmaschinen dabei, eure Profile zu indexieren.

Wichtig ist auch ein Link zur Website. Du kannst den Traffic auf eine Landingpage leiten, um Besucher zu erfassen, die euch über die sozialen Medien gefunden haben.

2. Teile SEO-optimierte Inhalte in den sozialen Medien

Die schwierige Arbeit ist erledigt und eure Website-Inhalte sind optimiert. Nun ist es an der Zeit, sie in den sozialen Medien zu teilen und einem größeren Publikum zugänglich zu machen.

Das Teilen von SEO Inhalten in den sozialen Medien hilft bei der Generierung von Traffic und baut auf den bestehenden Optimierungen auf. In der Theorie kann dies dazu beitragen, dass ihr euch in kürzerer Zeit über ein höheres Ranking freuen könnt.

Content, der bei der Suche gut abschneidet, kann auch in den sozialen Medien glänzen. Verwende bei der Erstellung von Blogbeiträgen oder Videos die wichtigsten Keywords in den Überschriften, Bildunterschriften und Beschreibungen. Diese Keywords helfen den Social Media Algorithmen zu verstehen, worum es in deinen Inhalten geht, und verbessern so deine Chancen, in den Feeds der Nutzer zu erscheinen.

3. Verwende Alt-Text für Social Media

Alt-Text ist nicht nur für Bilder auf Websites wichtig, sondern spielt auch in den sozialen Medien eine große Rolle – insbesondere auf visuell geprägten Plattformen wie Instagram.

Beschreibender Alt-Text macht eure Inhalte leichter zugänglich und hilft Suchmaschinen gleichzeitig, den visuellen Content besser einzuordnen.

Wenn du beispielsweise ein Foto von einem Hund an der Leine teilst, könnte der Alt-Text wie folgt lauten: „Golden Retriever mit einer roten Leine, der auf einem Gehweg steht.“

Alt-Text verbessert also nicht nur die SEO, sondern auch die Nutzererfahrung. Manche Plattformen generieren den Alt-Text zwar automatisch, aber es empfiehlt sich, ihn selbst zu verfassen, um Genauigkeit und Relevanz sicherzustellen.

4. Regelmäßiges Posten

Regelmäßiges Posten ist ein Muss. Such- und Social Media-Algorithmen bevorzugen aktive Marken, die sich regelmäßig mit ihrer Community austauschen.

Halte dich an einen festen Veröffentlichungsplan, der mit den Vorlieben eurer Zielgruppe übereinstimmt. Das kann bedeuten, dass ihr täglich auf Instagram postet, aber nur einige Male pro Woche auf LinkedIn.

Genauso wichtig ist das Engagement: Reagiere auf Kommentare, bringe dich in Unterhaltungen ein und beantworte Direktnachrichten zeitnah. Das fördert die Verbundenheit und erhöht die Sichtbarkeit eures Profils.

5. Analyse und passe deine Strategie an

Die erfolgreiche Verknüpfung von SEO und Social Media erfordert etwas Übung. Um festzustellen, ob sich eure Anstrengungen auszahlen, muss der Fortschritt beobachtet und die Strategie laufend angepasst werden.

Die Inhalte müssen nicht nur veröffentlicht, sondern auch getrackt werden. Die integrierten Analyse-Tools von Instagram, Facebook und weiteren Plattformen helfen dir dabei herauszufinden, welche Inhalte bei eurer Zielgruppe besonders gut abschneiden. Du kannst zudem ein Social Media Management Tool eines Drittanbieters wie Meltwater verwenden, um noch detailliertere Einblicke in die Performance deiner Inhalte zu erhalten.

Finde die Top-Performer unter deinen Inhalten und suche nach Gemeinsamkeiten:

Bevorzugt eure Zielgruppe bestimmte Content-Typen?

Bevorzugt sie statische Posts oder Videos?

Interessiert sie sich besonders für bestimmte Themen?

Ist das Engagement zu einer bestimmten Tageszeit besonders hoch?

Teste immer wieder Neues, um herauszufinden, was am besten funktioniert. So seid ihr den Trends immer einen Schritt voraus und eure SEO- und Social Media Maßnahmen sind stets aufeinander abgestimmt.

Häufige Fehler, die bei der Integration von SEO und Social Media vermieden werden sollten

Wir haben ausführlich darüber gesprochen, wie man SEO und Social Media erfolgreich kombiniert. Es gibt jedoch auch einige Stolperfallen, die du vermeiden solltest.

Schauen wir uns einige häufige Fehler bei der Integration von Social Media und SEO an – und wie du es besser machen kannst.