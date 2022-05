Social media management : comment faire ?

"Je vous suis !"

Ce qui aurait pu amener un malaise il y a quelques années est aujourd’hui perçu comme un compliment.

Et tout cela grâce à l’émergence des médias sociaux.

Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un autre endroit pour le contenu et la publicité, ils sont devenus une opportunité pour les entreprises de communiquer et de s’engager directement avec leur public cible.

Par conséquent, tout spécialiste du marketing doit connaître les bases de la gestion des médias sociaux et les étapes de la mise en place et de l’application d’une stratégie en la matière.

Dans ce guide, nous souhaitons vous donner un aperçu de…

La définition de la gestion des médias sociaux

L’emploi du temps quotidien d’un responsable des médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux pour promouvoir votre entreprise

Les choses à faire et à ne pas faire en matière de gestion des médias sociaux

Prêt à commencer votre carrière de futur superstar des médias sociaux ? 😄

Allons-y !

Table des matières

Qu’est-ce que la gestion des médias sociaux ?

Social media management définition : La gestion des médias sociaux désigne les stratégies et tactiques utilisées pour gérer la présence de votre entreprise sur les canaux de médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter etc.

Il s’agit d’activités telles que :

Créer et mettre en œuvre une stratégie de médias sociaux

Publier et analyser le contenu que vous publiez

S’engager en ligne avec votre public

et bien d’autres encore.

S’engager auprès de son public par le biais des médias sociaux est devenu un élément indispensable de toute stratégie de marketing en ligne…

Mais pourquoi ? 🤔

Pourquoi la gestion des médias sociaux est-elle importante pour les entreprises ?

Si elle est exécutée correctement, la gestion des médias sociaux peut faire des merveilles pour votre entreprise, qu’elle soit grande ou petite.

Examinons les cinq principaux avantages :

1. Vous générez de la notoriété pour la marque

En publiant régulièrement du contenu de haute qualité et pertinent pour votre public cible, vous pouvez renforcer considérablement la notoriété de votre entreprise.

Conseil : vous pouvez gagner beaucoup de temps en automatisant vos tâches de publication et de programmation avec une plateforme de publication sur les médias sociaux.

2. Vous élargissez votre champ d’action

Si vos lecteurs aiment, publient, repostent ou partagent votre contenu, leurs amis et followers le verront également. Avec chaque engagement sur les médias sociaux, la portée de votre contenu augmente.

Un autre avantage est que la portée que vous générez via les médias sociaux peut être mesurée avec précision. Vous avez ainsi la possibilité d’évaluer le succès de vos activités dans les médias sociaux et de les optimiser en permanence.

3. Vous améliorez l’expérience client

La gestion de communauté vous aide à rester en contact avec votre public cible. Vous pouvez répondre aux questions, dialoguer avec eux et obtenir des informations pertinentes pour votre entreprise. Le grand avantage est que lorsque vous répondez rapidement, les utilisateurs se sentent valorisés.

Le résultat : un engagement social (ou social media engagement) et une portée accrus.

4. Vous gérez la réputation de votre marque

Les réseaux sociaux vous donnent l’occasion de construire l’image de votre marque ou de l’améliorer. Si une crise survient, n’ayez pas peur de répondre rapidement et professionnellement aux critiques. Prendre position est un signe de courage et vos clients apprécieront.

5. Vous vous tenez au courant des dernières tendances

En surveillant ce qui se passe sur le web dans votre secteur et en observant vos concurrents, vous restez informé des dernières nouvelles et mises à jour, mais vous avez aussi une meilleure vision de ce que vous devez éviter. Apprenez des réussites et des échecs de vos concurrents !

Non seulement les avantages, mais aussi les statistiques actuelles sur les médias sociaux sont une raison suffisante pour commencer à mettre en œuvre la gestion des médias sociaux dans votre entreprise.

Jetons un coup d’œil aux chiffres actuels. 😉

Statistiques sur les médias sociaux [Infographie 2021]

DataReportal a publié des statistiques intéressantes qui montrent que les médias sociaux sont toujours en plein essor et constituent donc l’un des outils de marketing les plus puissants.

Voici le statu quo en juillet 2021.

Comme le montrent les données, le monde compte 4,48 milliards d’utilisateurs de médias sociaux, ce qui représente près de 57 % de la population mondiale totale.

En moyenne, 16,5 utilisateurs rejoignent une plateforme de médias sociaux chaque seconde. Impressionnant !

L’utilisateur moyen est actif sur 6,6 réseaux de médias sociaux différents chaque mois et y consacre environ 2,5 heures par jour.

Alors que de nombreuses autres plateformes de médias sociaux sont en plein essor, Facebook reste le canal le plus utilisé au monde avec 2,853 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.

Maintenant que nous avons abordé l’importance d’avoir une stratégie solide en matière de médias sociaux, il est temps de se concentrer sur la personne qui la met en œuvre : le responsable des médias sociaux.

Que fait un responsable des médias sociaux ?

Un responsable des médias sociaux est chargé des réseaux sociaux d’une entreprise et veille à ce que les bonnes informations soient partagées avec les bonnes personnes au bon moment. Les tâches sont très diverses et comprennent :

Rédaction et publication de contenus (posts, tweets, etc.)

Communication stratégique avec les utilisateurs et les clients

Recherche sur les tendances et les sujets actuels

Effectuer des analyses et créer des rapports

Gestion des crises

Les plateformes de médias sociaux évoluent rapidement, de nouveaux canaux apparaissent sur le marché et pour toute entreprise, il est important de garder un œil sur les tendances en termes de contenu.

Par conséquent, si vous disposez des ressources nécessaires, l’embauche d’un responsable des médias sociaux est une bonne idée.

Comme vous pouvez le constater, l’emploi du temps quotidien d’un responsable des médias sociaux est assez chargé, mais tout le monde n’est pas fait pour ce métier.

Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir un responsable de médias sociaux ?

Pour travailler en tant que responsable des médias sociaux (ou social media manager), vous devez être :

Créatif : Vous devez sortir des sentiers battus si vous voulez que votre marque se distingue des autres.

Vous devez sortir des sentiers battus si vous voulez que votre marque se distingue des autres. Axé sur les données : L’analyse des KPI étant une grande partie de votre travail, vous devez comparer vos progrès par rapport à vos objectifs et définir l’orientation de votre stratégie de médias sociaux.

L’analyse des KPI étant une grande partie de votre travail, vous devez comparer vos progrès par rapport à vos objectifs et définir l’orientation de votre stratégie de médias sociaux. Organisé : Qu’il s’agisse de la gestion des collaborations, de l’édition du texte ou de la publication sur plusieurs plateformes (crossposting), vous avez beaucoup de choses à suivre.

Qu’il s’agisse de la gestion des collaborations, de l’édition du texte ou de la publication sur plusieurs plateformes (crossposting), vous avez beaucoup de choses à suivre. Orienté vers la communauté : Il est essentiel que vous cultiviez une communauté et que vous trouviez des moyens pour que votre marque puisse interagir au sein de diverses communautés en ligne.

Pour briller dans votre candidature, il est également important de faire preuve de maîtrise des logiciels et de bonnes capacités rédactionnelles.

Mais avant tout, vous devez être en mesure d’élaborer une stratégie efficace en matière de médias sociaux.

Un plan stratégique pour les médias sociaux se compose de différentes étapes.

Parcourons-les.

1. Déterminez les objectifs S.M.A.R.T.

Avant de commencer à gérer vos canaux de médias sociaux, vous devez prendre le temps de déterminer votre ou vos objectifs commerciaux.

Peu importe que vous souhaitiez promouvoir votre contenu, augmenter le trafic sur votre site web ou attirer de nouveaux clients… ce qui compte, c’est de vous fixer des objectifs S.M.A.R.T.

S pécifique

pécifique M esurable

esurable A cceptable

cceptable R éaliste

éaliste Temporellement défini

Une fois que vous avez déterminé l’orientation de votre stratégie de médias sociaux sur le plan commercial, il est temps de vous concentrer sur le contenu.

2. Créez une stratégie de contenu

Choisir le bon contenu et déterminer le calendrier optimal de publication est essentiel pour vos campagnes sur les médias sociaux.

Voici quelques astuces sur ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la création d’une stratégie de contenu efficace.

Déterminez ce qui a bien fonctionné pour vous dans le passé.

Sur quels canaux de médias sociaux votre public cible s’est-il le plus engagé ?

Quels types de contenu ont donné les meilleurs résultats en termes de vues, de clics et de commentaires ?

Réaliser un audit des médias sociaux

Un audit des médias sociaux vous aidera à comprendre ce à quoi votre public réagit. Concentrez-vous sur les réseaux sociaux, les types de contenu et les campagnes sociales qui enregistrent un retour sur investissement (ROI). Pour recueillir vos données, il est préférable d’utiliser un outil d’analyse des médias sociaux.

Analysez ce que font vos concurrents

Comment vos concurrents utilisent-ils les médias sociaux ?

Combien de followers ont-ils par rapport à vous sur chaque canal ?

Quels types de contenu sont les plus performants pour eux ?

Comment s’engagent-ils avec leurs followers ?

En observant vos concurrents et en recueillant des informations sur eux, vous pouvez vous faire une idée de votre position et identifier vos lacunes en matière de contenu. Savoir ce que les autres (et pas seulement vos concurrents) publient peut vous aider à développer des idées innovantes de contenu interactif pour les médias sociaux.

Testez votre contenu

Quelle que soit la taille de votre équipe, tester et jouer avec différents types de messages et de contenus est le seul moyen de savoir ce qui résonne vraiment auprès de votre public.

La même règle s’applique lorsqu’il s’agit du meilleur moment pour publier sur les médias sociaux.

Créez un calendrier de contenu pour les médias sociaux

Une fois que vous savez quels canaux sociaux vous souhaitez privilégier et quels types de contenu vous souhaitez publier sur chacun d’entre eux, il est temps d’élaborer un calendrier de contenu pour les médias sociaux que vous pourrez utiliser pour préparer le contenu des semaines et des mois à venir.

3. Social monitoring et listening

Vous devez vous assurer que les informations que vous publiez sur les médias sociaux présentent un intérêt pour votre public cible.

C’est là que le social monitoring et le social listening entrent en jeu.

Le social monitoring (veille sociale) consiste à rechercher activement les mentions et les conversations relatives à votre marque, vos produits, vos hashtags, vos employés, vos concurrents et vos clients.

Le social monitoring permet de :

Suivre l’engagement dans les médias sociaux

Vérifier le sentiment et la performance de vos campagnes de marketing

Stimuler vos efforts de recrutement (par exemple en identifiant un persona de chercheur d’emploi et en adaptant vos offres d’emploi en conséquence)

Conseil : si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous recommandons d’analyser les fonctionnalités disponibles sur les plateformes sociales (par exemple, le monitoring de Facebook) et de consulter les meilleurs outils de surveillance des médias sociaux en 2021.

Le social listening, quant à lui, consiste à suivre, analyser et répondre aux conversations sur internet.

Grâce à l’« écoute » des médias sociaux, vous pouvez :

Mesurer les performances de vos efforts en matière de médias sociaux

Gérer la réputation de la marque

Identifier vos plus grands fans et influenceurs

Découvrir de nouvelles idées de produits

Repérer les tendances émergentes dans votre secteur

Le moyen le plus simple de maîtriser ces diverses tâches est de mettre en place un outil de surveillance des médias sociaux.

4. Mesurez les résultats de votre stratégie de médias sociaux

Pour mesurer l’efficacité de vos efforts dans le domaine des médias sociaux, il est également essentiel de choisir les bons paramètres de mesure des médias sociaux et indicateurs clés de performance (KPI).

Ils vous indiquent où vous en êtes en termes de paramètres de départ, ce que vous voulez atteindre et vous renseignent sur les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs.

Parmi les indicateurs les plus importants des médias sociaux, citons :

Portée : le nombre de personnes uniques qui consultent votre contenu.

le nombre de personnes uniques qui consultent votre contenu. Engagement dans les médias sociaux (social media engagement) : suivi du volume ou du ratio de likes, de partages, de commentaires, etc.

: suivi du volume ou du ratio de likes, de partages, de commentaires, etc. Impressions : le nombre total de fois où votre contenu a été consulté.

: le nombre total de fois où votre contenu a été consulté. Taux de clics (CTR) : le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur un lien dans votre message sur les médias sociaux après l’avoir vu.

Voilà, vous êtes maintenant prêt à créer votre propre stratégie de médias sociaux. 😊

Pour simplifier ce processus complexe, il existe une variété d’outils de gestion des médias sociaux que vous pouvez utiliser.

Outils utiles de gestion des médias sociaux

Certains outils énumérés ci-dessous sont conçus pour aider à automatiser diverses tâches, tandis que d’autres vous fournissent des données et des informations précieuses.

Voici ceux que vous devriez envisager d'utiliser :

Si vous souhaitez simplement organiser votre flux de travail et vous assurer de ne manquer aucune étape importante, essayez un modèle de stratégie de médias sociaux.

Bien que le processus de création d’une stratégie de médias sociaux puisse sembler complexe, la meilleure recette consiste à se lancer.

Toutefois, il existe un autre créneau marketing que vous pourriez envisager pour votre stratégie de médias sociaux…

Le marketing d’influence a le vent en poupe : créez des partenariats

Il est indéniable que le marketing d’influence est devenu une stratégie marketing essentielle pour de nombreuses marques. Une raison suffisante pour l’envisager également pour votre entreprise.

Si vous vous associez à un influenceur pour promouvoir vos produits et services, vous pouvez :

Accroître la notoriété de la marque

Atteindre de nouveaux publics

Engager les publics existants

Augmenter les ventes et le trafic sur le site web

Cependant, vous devez choisir le bon influenceur. Demandez-vous ce que vous voulez obtenir avec votre campagne, qui recevra votre message et comment votre marque sera perçue.

Une fois que vous avez sélectionné votre influenceur, il y a un autre aspect sur lequel vous devez vous concentrer.

Votre relation avec un influenceur doit aller au-delà d’une relation purement transactionnelle, car ils pourraient devenir les ambassadeurs de votre marque à l’avenir. Voici quelques conseils pour établir les bases de votre relation :

Donnez-leur envie de travailler avec vous (par exemple, en leur envoyant des échantillons gratuits de vos produits)

de travailler avec vous (par exemple, en leur envoyant des échantillons gratuits de vos produits) Communiquez clairement vos attentes concernant la campagne (par exemple, décrivez le type de contenu, la fréquence des messages, etc.)

concernant la campagne (par exemple, décrivez le type de contenu, la fréquence des messages, etc.) Entretenez la relation en les tenant au courant des derniers événements, invitez-les à des événements exclusifs de la marque, etc.

Lorsque l’on parle de gestion des médias sociaux, il y a toujours la question du budget… Découvrons les coûts auxquels vous pouvez vous attendre.

Combien coûte la gestion des médias sociaux par mois ?

Le coût des outils et des services de gestion des médias sociaux varie, c’est pourquoi il est vraiment important de demander un devis personnalisé avant d’en choisir un.

Coût des outils de gestion des médias sociaux

Le prix d’un outil de médias sociaux dépend :

Du nombre de comptes que vous souhaitez gérer

Du type de fonctionnalités que vous recherchez

Du nombre d’articles que vous souhaitez publier

De combien de personnes utiliseront l’outil

Selon Tech.co, prévoyez un coût mensuel compris entre 10 et 600 dollars.

Coût des services de gestion des médias sociaux

Si vous souhaitez exploiter tout le potentiel de vos campagnes, les services de gestion des médias sociaux sont la solution.

Leur prix dépend de nombreux facteurs :

Taille de l’entreprise

Fréquence à laquelle vous prévoyez de poster des messages

Types de services dont vous avez besoin

Plateformes que vous souhaitez utiliser

Niveau d’analyse dont vous avez besoin

Si vous proposez un service à la clientèle via les médias sociaux.

Le coût estimé des services de gestion des médias sociaux se situe entre 4 000 et 7 000 dollars par mois, mais le résultat en vaut largement la peine.

Savez-vous déjà quelle(s) plateforme(s) de médias sociaux utiliser pour la promotion de votre marque ?

Vous n’êtes pas sûr ?

Le chapitre suivant pourrait vous aider à décider.

Les meilleurs canaux de médias sociaux pour votre entreprise

Il n’existe pas de liste précise des MEILLEURS réseaux sociaux. Pour choisir celui ou ceux qui conviennent le mieux à votre entreprise, nous allons passer en revue leurs principales caractéristiques et leurs avantages.

Facebook

Des millions d’entreprises utilisent les pages professionnelles de Facebook pour partager des nouvelles et des événements organiques et parler à leurs clients.

Mais il y a deux autres raisons pour lesquelles vous devriez vous intéresser à Facebook :

Leurs outils publicitaires sont parmi les meilleurs pour cibler votre acheteur idéal,

sont parmi les meilleurs pour cibler votre acheteur idéal, Les groupes Facebook sont un excellent moyen de constituer un public attentif, qui, à bien des égards, peut s’avérer plus fructueux que d’autres moyens d’atteindre vos clients.

C’est pourquoi Facebook reste l’une des plateformes les plus importantes pour votre stratégie de médias sociaux.

Pour en savoir plus sur la façon de créer des publications et des publicités organiques sur Facebook, consultez notre guide de gestion de Facebook.

YouTube

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, YouTube n’est pas seulement le deuxième plus grand réseau social, mais aussi le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, après Google, bien sûr.

YouTube offre de nombreux avantages commerciaux :

Il contribue au SEO

Il a l’un des taux de recommandation les plus élevés de toutes les plateformes sociales

de toutes les plateformes sociales La plateforme présente des taux de conversion élevés en matière de publicité payante

La gestion d’une chaîne YouTube vous permet d’héberger du contenu original, de communiquer avec vos abonnés, mais c’est aussi un endroit idéal pour diffuser du contenu et faire de la publicité.

Instagram

Pour avoir une idée de la façon de publier sur Instagram, des hashtags à utiliser pour votre marque ou de la façon de vérifier votre profil Instagram, vous devez d’abord comprendre l’objectif de ce canal.

Instagram est un réseau social basé sur les photos et les vidéos, et les utilisateurs suivent des personnes et des marques pour être divertis par des visuels intéressants.

La fonctionnalité la plus populaire est celle des Stories Instagram, soit du partage de contenu visuel « instantané », souvent avec des filtres et des effets visuels amusants, suivie par les Reels Instagram.

Plus de 500 millions de stories sont publiées chaque jour et un tiers des stories Instagram les plus consultées sont celles d’entreprises.

Conseil : Convertissez un compte Instagram personnel en profil professionnel Instagram, assurez-vous d’être vérifié sur Instagram et…

Incluez un numéro de téléphone professionnel,

Incluez l’adresse de l’entreprise dans votre biographie

Activez le bouton « shop »

Assurez-vous de choisir la bonne photo de profil instagram

Commencez à poster sur instagram

Instagram est important, car l’engagement y est très poussé, surtout pour les marques.

Twitter

Twitter est un réseau de microblog populaire permettant de publier des messages de 280 caractères maximum, appelés « tweets », qui peuvent inclure des photos, des liens, des GIFs ou des vidéos.

Conseil : si vous souhaitez vous concentrer sur ce dernier point, n’oubliez pas de consulter notre guide sur la publication de vidéos sur Twitter. 📹

Twitter est fantastique si vous voulez découvrir ce qui est tendance dans votre secteur, auprès de vos clients, partenaires et prospects.

C’est aussi un endroit où les gens expriment souvent leur opinion sur les produits et services, ce qui en fait un canal que votre entreprise ne peut ignorer.

Vous devez gérer votre compte Twitter, partager du contenu et dialoguer régulièrement avec votre public cible.

L’une des meilleures utilisations de Twitter est le networking organique. En engageant des conversations avec votre public, vous renforcez la fidélité à la marque et la confiance.

LinkedIn

LinkedIn est la plateforme que la plupart des spécialistes du marketing interentreprises (ou business-to-business, B2B) connaissent bien.

Autrefois un réseau principalement utilisé pour le recrutement, il est devenu une plateforme populaire pour informer de ses actualités d'entreprise et pour le networking.

Les utilisateurs publient des mises à jour de statut, des photos ou des vidéos qui peuvent être partagées, aimées et commentées.

Il y a plusieurs raisons d’utiliser LinkedIn :

Il n’y a pas mieux pour développer un leadership éclairé

Pour offrir de la valeur grâce à la publicité ciblée

Pour partager du contenu qui renverra des liens vers votre site web et donc vos services

Une fois que vous avez sélectionné les canaux où votre public cible passe son temps, vous devez trouver des concepts créatifs pour promouvoir votre produit ou service.

Jetez un coup d’œil à cette courte vidéo de The Digital Sales and Marketing Channel montrant cinq campagnes sur les médias sociaux qui ont généré beaucoup de commentaires positifs. Laissez-vous inspirer 💡

Pour éviter toute erreur sur la route, nous allons conclure avec…

Les choses à faire et à ne pas faire en matière de gestion des réseaux sociaux [Infographie]

Nous espérons qu’avec notre guide, vous avez une meilleure idée de ce qu’implique la gestion des médias sociaux et de la manière de la lancer.

