L’art du Hashtag : 6 conseils pour optimiser ses hashtags

S’il est un signe qui symbolise à lui seul les réseaux sociaux, c’est sans aucun doute celui-ci : # !

Populaires, utiles et malins, les hashtags (ou mots-dièses) sont des outils indispensables pour faire parvenir nos messages aux personnes avec qui nous ne sommes pas encore en contact, mais qui s’intéressent aux sujets dont nous parlons. Utilisés sur différents réseaux sociaux, ils ont pour but de résumer efficacement notre contenu !

Mais, comme toute activité sur les réseaux sociaux, il existe des règles, quelques peu officieuses mais qu’il ne faut pas négliger. Nous vous présentons donc ces quelques conseils pour optimiser ses hashtags, afin de faire de vous de vrais artistes du mot-dièse !

#1 Privilégier la qualité à la quantité

Trop de hashtags, tue le hashtag. Certaines entreprises ont bien compris l’intérêt de la touche dièse, mais ont tendance à en abuser ! Si vous avez déjà croisé ce genre de messages remplis de hashtags à tout va, vous savez à quel point ceux-ci sont indigestes et durs à lire. Limitez-vous à 2 ou 3, en vous concentrant sur les plus pertinents par rapport à votre message et à votre audience.

#2 Soyez prudent avec la création de hashtag

Les marques les plus influentes créent régulièrement leurs propres hashtags, pour des lancements de produits ou des concours par exemple. Les plus chanceuses verront même leurs créations s’afficher en Top Tendance sur Twitter, et en profiteront pour atteindre une audience encore plus importante. Mais avant de vous y mettre à votre tour, posez-vous la question : suis-je assez influent ? Si votre communauté n’est pas encore assez dense, votre hashtag risque de tomber à l’eau. Utilisez plutôt des hashtags généraux, jusqu’à ce que votre public soit suffisamment important et engagé.

Lorsque vous faites vous-mêmes une recherche de hashtag, vous tombez sur du contenu et des personnes intéressantes, mais vous rencontrez probablement des spammeurs également, des personnes qui utilisent des hashtags sans rapport avec leur contenu, uniquement pour surfer sur leur popularité. Cependant, cette utilisation a une image très négative auprès du public, c’est pourquoi vous devriez vous assurer de n’employer que des mots liés à l’idée que vous voulez véhiculer.

#4 Relisez-vous

Si vous êtes un aficionado du hashtag, vous savez qu’ils ne peuvent pas contenir d’espaces. Si vous utilisez des hashtags regroupant plusieurs mots, il y a des chances qu’ils finissent par être trop longs et que votre public plisse des yeux en vous lisant. C’est ainsi que même les hashtags avec les meilleures intentions peuvent vite créer de l’incompréhension. Vous souvenez-vous de celui utilisé pour la promotion de l’album de Susan Boyle ? #Susanalbumparty, pas besoin de vous faire un dessin… C’est pourquoi il est important de se relire attentivement pour éviter ce type de messages cachés !

#5 Restez simple

Les opinions divergent sur l’usage des hashtags mais une chose est sûre : plus le hashtag est court, plus il captera de l’attention. Gardez en tête que les hashtags sont un bon moyen pour votre marque d’engager de nouvelles personnes, et si vous en utilisez des trop complexes comme #desastucespourmaitriserlartduhashtag, votre audience aura du mal à vous suivre.

#6 Pensez sur le long terme

Même si vous avez un grand nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, la durée de vie d’un post, et donc du hashtag, est plutôt courte, voire très courte. Les fils d’actualités sont si denses que les contenus ne durent jamais plus d’un jour. Pour augmenter la durée de vie de vos messages, faites de vos hashtags partie intégrante de votre stratégie marketing sur le long terme. Plus vous en utiliserez, plus votre marque y sera associée et vous pourrez alors les décliner sur d’autres plateformes comme votre site ou votre blog.

Vous voilà maintenant un vrai maître du hashtag ! Retrouvez d’autres articles liés à Twitter et aux hashtags sur notre blog, comme les 8 comportements irritants sur Twitter ou 12 conseils pour mieux communiquer sur ce réseau social.

Saviez-vous que notre outil de veille des réseaux sociaux mesure pour vous les hashtags et les tendances ? Demandez une démo gratuite de notre outil de veille et d’analyse afin de mieux comprendre comment les hashtags peuvent augmenter la visibilité de votre marque !