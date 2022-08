Guide Ultime de l'Audit des Médias Sociaux

C'est l'heure de faire votre audit des médias sociaux !



N'importe quelle entreprise peut perdre facilement de vue le suivi de la performance de ses médias sociaux ; il est encore plus simple de perdre de vue le suivi des discussions de vos consommateurs à propos de votre marque et de vos produits sur leurs propres réseaux sociaux. De temps en temps, il est important de faire le point et d'analyser tout cela. Conduire un audit de vos réseaux sociaux peut vous apporter des informations clés qui vous aideront à prendre des décisions plus éclairées.



Dans ce guide, nous allons passer en revue les 9 raisons principales pour lesquelles vous devriez conduire un audit de vos médias sociaux, ainsi que les nombreuses étapes qui composent le bilan de votre stratégie social media. Vous allez apprendre :

Comment faire un audit des réseaux sociaux ?

Quels sont les bénéfices de faire un audit des médias sociaux ?

Comment définir des objectifs et des métriques spécifiques pour chaque réseau ?



Que vous fassiez le bilan de votre stratégie social media tous les mois, trimestres ou années, prendre le temps de réévaluer les contenus que vous postez et de mettre à jour vos bios est une tâche toujours utile.