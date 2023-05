Vous cherchez un moyen innovant de promouvoir votre entreprise et de toucher un public jeune et engagé ? Avec sa popularité croissante auprès des jeunes générations, la plateforme de partage de vidéos courtes TikTok offre une opportunité unique pour les marques de se connecter avec leur public cible de manière innovante.

Analysons ensemble comment les entreprises peuvent gérer ce réseau social pour atteindre une audience pertinente et engagée grâce à des vidéos courtes et créatives. Nous présenterons également les meilleures pratiques pour les marques qui cherchent à se lancer sur cette plateforme émergente, et comment tirer le meilleur parti des fonctionnalités publicitaires de TikTok. Vous souhaitez savoir comment TikTok peut stimuler la croissance de votre entreprise en ligne ? Voici tous nos conseils.

À quoi sert TikTok ?

TikTok est un réseau social basé sur le partage de vidéos courtes, qui permet aux utilisateurs de créer, partager et visionner des vidéos créatives et divertissantes. La plateforme a pour vocation de divertir et inspirer les utilisateurs avec des contenus variés tels que des vidéos de danse, de comédie, de musique, de cuisine, de beauté, de voyage et bien plus encore. Les principales thématiques qui y sont traitées sont les suivantes :

Divertissement : TikTok est principalement utilisé pour créer et partager des vidéos amusantes et créatives avec d'autres utilisateurs de la plateforme. Les vidéos peuvent être basées sur des tendances actuelles, des danses populaires, des blagues ou des défis viraux.

: TikTok est principalement utilisé pour créer et partager des vidéos amusantes et créatives avec d'autres utilisateurs de la plateforme. Les vidéos peuvent être basées sur des tendances actuelles, des danses populaires, des blagues ou des défis viraux. Partage d'informations : le réseau social permet aussi de partager des informations et des connaissances. À l’instar de YouTube, les utilisateurs peuvent créer des vidéos éducatives sur divers sujets, notamment la cuisine, le maquillage, les sciences, la technologie et bien plus encore.

: le réseau social permet aussi de partager des informations et des connaissances. À l’instar de YouTube, les utilisateurs peuvent créer des vidéos éducatives sur divers sujets, notamment la cuisine, le maquillage, les sciences, la technologie et bien plus encore. Promotion de produits et de services : cette plateforme est de plus en plus utilisée par les professionnels du marketing pour promouvoir leurs produits et services auprès d'un public plus jeune et engagé. Ils peuvent faire appel à des influenceurs pour parler de leurs produits et atteindre leur public cible de manière plus créative et innovante.

: cette plateforme est de plus en plus utilisée par les professionnels du marketing pour promouvoir leurs produits et services auprès d'un public plus jeune et engagé. Ils peuvent faire appel à des influenceurs pour parler de leurs produits et atteindre leur public cible de manière plus créative et innovante. Expression de soi : TikTok permet aux utilisateurs d'exprimer leur créativité et leur personnalité de manière libre et amusante. Ils peuvent créer des vidéos originales qui reflètent leur style, leurs passions et leur personnalité.

: TikTok permet aux utilisateurs d'exprimer leur créativité et leur personnalité de manière libre et amusante. Ils peuvent créer des vidéos originales qui reflètent leur style, leurs passions et leur personnalité. Découverte de contenu : TikTok s’impose comme une plateforme de découverte pour les utilisateurs à la recherche de nouveaux contenus basés sur leurs centres d'intérêt. Via la catégorie For You, les utilisateurs peuvent découvrir de nouvelles tendances, des danses populaires, des vidéos comiques, voire éducatives et bien plus encore. C’est aussi le cas des Réels Instagram.

Qui utilise TikTok ?

TikTok est principalement utilisé par une audience jeune et engagée, en particulier la génération Z (ceux nés entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2010).

Bien que le réseau soit principalement utilisé par les jeunes générations, il y a aussi des utilisateurs plus âgés sur la plateforme. En effet, la génération Y ainsi que les membres de la génération X commencent à découvrir l'application et à la télécharger, mais ils ne représentent pas encore une part importante des utilisateurs de TikTok.

En effet, d'après le Rapport digital Global 2023, une partie des générations plus anciennes utilisent aussi le réseau social :

Chez les 35 - 44 ans : 8,2% des femmes et 7,4% des hommes

Chez les 45 - 54 ans : 4,2% des femmes et 3,7% des hommes

Chez les 55 ans et plus : 2,8% des femmes et 2,3% des hommes

Côté localisation, TikTok est connu et utilisé partout dans le monde, bien que la majorité de son audience provienne d'Asie, en particulier de Chine et d'Inde. Cependant, la plateforme est en croissance rapide en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions du monde.

Les étapes pour créer un compte TikTok entreprise

La création d’un compte TikTok pour une marque s’apparente à celle d’un compte Instagram. Quelques règles spécifiques à cette plateforme doivent être respectées. Voici les étapes pour créer un compte TikTok entreprise :

Téléchargez et installez l'application TikTok depuis votre boutique d'applications. Lancez l'application et appuyez sur le bouton "Moi" en bas de l'écran. Appuyez sur le bouton "Trois points" en haut à droite de l'écran. Sélectionnez "Passer au compte Pro" et choisissez la catégorie qui convient le mieux à votre entreprise. Connectez votre compte TikTok entreprise à votre compte Instagram et/ou à votre page Facebook professionnelle, si vous en avez une. Ajoutez les informations de votre entreprise, telles que le nom de l'entreprise, le site web et la description. Personnalisez votre profil en ajoutant une photo de profil et une description de votre profil. Commencez à créer du contenu pour votre compte TikTok entreprise en utilisant les outils de création de vidéos disponibles sur la plateforme. Intégrez votre compte TikTok entreprise dans votre stratégie de marketing et de communication globale pour accroître votre visibilité. Pour bien gérer tous vos comptes sur vos réseaux sociaux d’entreprise, pensez aux outils professionnels de Meltwater. En utilisant des outils de gestion de médias sociaux, les entreprises peuvent simplifier la gestion de TikTok et maximiser leur efficacité sur la plateforme.

Précisons que TikTok entreprise est une plateforme de marketing numérique émergente, il est donc important de bien comprendre son public cible, de produire du contenu original et créatif et d'adopter une approche créative dans l'utilisation de la plateforme pour atteindre ses objectifs marketing.

Si la création d’un TikTok est relativement simple, il convient tout de même de respecter quelques bonnes pratiques pour utiliser toutes les fonctionnalités mises à disposition. Voici les étapes pour créer un TikTok en tant qu’entreprise :

Créez un compte TikTok entreprise. Établissez une stratégie de contenu : déterminez votre public cible, les sujets que vous souhaitez aborder et les objectifs que vous voulez atteindre. Utilisez les outils de création de vidéos de la plateforme pour produire du contenu original et créatif. Les vidéos TikTok sont généralement courtes, amusantes et engageantes, il est donc conseillé d'inclure des éléments tels que des tendances actuelles, des défis viraux, des effets spéciaux et de la musique pour rendre votre contenu plus attrayant pour votre public cible. Utilisez des hashtags pertinents pour aider les utilisateurs à trouver votre contenu. Partagez votre contenu sur d'autres plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large et promouvoir votre marque. Collaborez avec des influenceurs pour atteindre votre public cible et augmenter votre visibilité sur la plateforme. Pour rechercher des influenceurs à même de faire connaître vos produits, l'outil Klear proposé par Meltwater est la solution idéale. Il fournit également des analyses et données sur ces influenceurs afin de faciliter votre choix. Surveillez les performances de votre compte et de votre contenu pour identifier les tendances et les sujets qui fonctionnent le mieux auprès de votre public cible. Restez engagé avec votre public en répondant aux commentaires et aux messages privés pour renforcer la relation avec vos abonnés et accroître leur fidélité à votre marque. Pour bien gérer vos réseaux sociaux, y compris TikTok, les outils Meltwater sont très utiles. Ils proposent en effet des fonctionnalités telles que la planification de publications, l'analyse de la performance, la gestion des conversations et la surveillance de la marque sur TikTok et d'autres plateformes de réseaux sociaux.

À noter : TikTok est une plateforme de contenu visuel et créatif. Il convient donc de produire du contenu original et créatif pour être visible sur la plateforme en tant que marque.

Contrairement à certaines autres plateformes de médias sociaux, TikTok ne propose actuellement pas de programme de certification. Cela signifie qu’il n'existe pas encore de moyen direct pour les abonnés de devenir "certifiés" sur ce réseau social, contrairement à la certification Instagram.

Cependant, TikTok propose un programme de vérification des comptes à destination des marques, des personnalités publiques et des organisations. Si vous souhaitez faire vérifier votre compte, il est nécessaire de remplir les critères de vérification et soumettre une demande directement aux administrateurs.

Pour être éligible à la vérification TikTok, voici les critères :

Disposer d’un compte actif et complet sur TikTok avec une photo de profil comme sur Instagram et une description

Avoir publié régulièrement sur TikTok conformément aux lignes directrices communautaires de TikTok

Être un compte public et avoir un nombre significatif d’abonnés

Être une entreprise, une organisation ou une personnalité publique

Pour soumettre une demande de vérification de compte, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l'application et accédez à votre profil. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres.

Sélectionnez "Compte et sécurité" et appuyez sur "Vérification du compte".

Remplissez le formulaire de demande en fournissant les informations requises, notamment votre nom complet, la catégorie de votre compte, une copie de votre pièce d'identité, des captures d'écran et des liens vers vos autres profils de médias sociaux. Finalisez votre demande et attendez la réponse de TikTok.

TikTok examine chaque demande de vérification individuellement et peut prendre plusieurs semaines pour évaluer la vôtre. Si votre demande est approuvée, votre compte recevra une coche bleue de vérification pour indiquer que votre compte est authentique ! Voici quelques exemples de comptes authentiques sur TikTok :

TikTok est une plateforme de marketing en pleine croissance qui offre de nombreuses opportunités de se connecter avec leur public cible de manière nouvelle et innovante. Les entreprises qui sont prêtes à prendre des risques et à s'engager sur cette plateforme émergente ont une opportunité unique de se démarquer de la concurrence et de stimuler leur croissance en ligne.

Pour être guidés dans le développement de votre présence sur TikTok, les experts Meltwater vous accompagnent. Contactez-nous dès aujourd'hui.