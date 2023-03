Quand publier sur LinkedIn pour réussir ?

Avec plus de 80% de Français qui utilisent les réseaux sociaux (source), LinkedIn est un des réseaux sociaux les plus importants pour les professionnels du social media management. C'est un outil de marketing essentiel pour les entreprises qui cherchent à créer du lien avec leur public cible, à promouvoir leur marque et à générer des leads.

Cet article vous fournira des conseils et des bonnes pratiques pour optimiser l'impact de vos publications sur LinkedIn et vous démarquer de vos concurrents. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, cet article peut vous aider !

Sommaire :

Pourquoi utiliser LinkedIn dans votre stratégie de Social Media ?

LinkedIn est un réseau social professionnel qui offre de nombreux avantages aux entreprises. Tour d’horizon.

Développer sa présence en ligne

LinkedIn est l'un des réseaux sociaux les plus populaires pour les professionnels, avec plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde (source). En créant une page d'entreprise, vous avez l’opportunité d’améliorer votre visibilité en ligne et surtout d'atteindre (et de fidéliser) de nouveaux clients ou prospects.

Recruter des talents

La plateforme professionnelle est un outil de recrutement efficace. Vous pouvez y publier des offres d'emploi, rechercher des candidats qualifiés et contacter directement des experts qui correspondent au profil recherché.

Promouvoir sa marque

En partageant des actualités, des études de cas, des offres d'emploi et d'autres contenus qui montrent votre expertise et votre expérience dans votre domaine d'activité, vous faites la promotion de votre marque. LinkedIn permet aux individus et aux entreprises de créer des profils professionnels détaillés pour renforcer leur marque professionnelle en ligne.

Établir des relations commerciales

LinkedIn peut également vous aider à établir des relations commerciales avec d'autres entreprises. Vous pouvez y rechercher des partenaires commerciaux potentiels, partager des opportunités de collaboration et établir des relations avec d'autres professionnels de votre secteur. N’oubliez pas que la plateforme est un réseau social !

Générer des leads

Les publicités ciblées, ou LinkedIn Ads, sont utiles pour atteindre des utilisateurs susceptibles d'être intéressés par vos produits ou vos services.

Le Social Selling Index (SSI LinkedIn)

Connaissez-vous votre SSI ? ll s'agit d'un score fourni par LinkedIn pour aider les utilisateurs à mesurer la notoriété de leur profil. Plus largement, cet outil fournit aux professionnels de la vente et du marketing un feedback de leur activité sur le réseau social. Une aide intéressante pour voir où et comment s'améliorer ! Grâce à cette analyse, vous savez sur quels points travailler pour augmenter votre score SSI.

Le LinkedIn Social Selling index est calculé selon quatre critères :

La création d'un profil professionnel complet et attractif. Il n’y a pas besoin d’avoir une certification comme sur Instagram pour avoir accès à certaines fonctionnalités ; L'engagement auprès de la communauté LinkedIn ; La prospection ciblée de clients potentiels ; Le partage de contenu pertinent pour sa communauté.

À quelle fréquence publier sur LinkedIn en 2023 ?

La fréquence de publication sur LinkedIn en 2023 dépendra en grande partie de l'objectif de votre stratégie de contenu. Cependant, voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte :

Publier régulièrement : il est important de poster régulièrement du contenu pour maintenir l'engagement de votre public. À la question “quand poster sur LinkedIn ?”, la réponse est donc au moins une fois par semaine pour que votre audience ait toujours du contenu frais à consulter.

Éviter de publier trop souvent : publier trop régulièrement peut également être contre-productif. Vous risquez de saturer votre audience avec trop de contenu. Aussi, il est important de trouver le bon équilibre entre la fréquence de publication et la qualité de votre contenu !

Publier aux moments opportuns pour maximiser l'engagement de votre public. Par exemple, les publications postées en début de semaine ont tendance à avoir plus d'engagement que celles publiées en fin de semaine.

Quel est le meilleur moment pour poster sur LinkedIn ?

Le meilleur moment pour publier sur LinkedIn dépend de votre public cible et de la zone géographique où ils se trouvent.

Quels sont les meilleurs jours pour publier sur LinkedIn ?

Certains jours de la semaine enregistrent une plus forte activité sur la plateforme, car les utilisateurs sont souvent davantage connectés. Sans surprise, c’est en semaine que nous sommes le plus nombreux à consulter la plateforme pour rester informés de l'actualité de notre secteur.

Le mardi est généralement considéré comme le jour le plus favorable pour publier sur LinkedIn, suivi du mercredi et du jeudi. Ces jours de la semaine ont tendance à avoir un taux d'engagement plus élevé, ce qui signifie que les publications ont plus de chances d'être vues et de générer des interactions (commentaires, mentions J'aime et partages).

En revanche, les lundis et les vendredis enregistrent une activité plus faible sur le réseau social. Les utilisateurs sont souvent occupés à planifier leur semaine ou leur week-end.

Cependant, il est important de noter que ces tendances générales peuvent varier en fonction de votre public cible et de leur fuseau horaire. Il est donc important de surveiller les performances de vos publications et d'ajuster votre stratégie en conséquence.

Quels sont les moments à éviter pour publier sur LinkedIn ?

Certains moments de la journée ou de la semaine enregistrent une plus faible activité et peuvent ainsi réduire la portée de votre publication. Exemples :

Les week-ends : plus faible activité sur LinkedIn, car la plupart des utilisateurs ne consultent pas la plateforme aussi souvent que pendant la semaine.

: plus faible activité sur LinkedIn, car la plupart des utilisateurs ne consultent pas la plateforme aussi souvent que pendant la semaine. Les heures de repas : les utilisateurs sont occupés à manger ou à prendre une pause et ne sont donc pas aussi actifs.

: les utilisateurs sont occupés à manger ou à prendre une pause et ne sont donc pas aussi actifs. Les jours fériés : de nombreux internautes sont en congé et ne consultent pas la plateforme aussi fréquemment que pendant les jours ouvrables.

: de nombreux internautes sont en congé et ne consultent pas la plateforme aussi fréquemment que pendant les jours ouvrables. Les heures tardives de la nuit et du petit matin : les internautes sont soit en train de dormir, soit en train de se préparer pour la journée à venir !

À quelle heure faut-il publier sur LinkedIn ?

Le moment idéal pour publier sur LinkedIn dépend en grande partie de votre public cible et de son fuseau horaire. Cependant, il existe des tendances générales en termes d'activité sur la plateforme qui peuvent vous aider à déterminer les meilleurs moments pour publier :

Les heures de bureau : c'est lorsque la plupart des utilisateurs sont au travail et consultent la plateforme. Les meilleurs moments pour publier sont donc le matin (entre 8h et 10h) et l'après-midi (entre 13h et 15h). Il faut privilégier les heures de publication LinkedIn de début et de fin de journée, car les utilisateurs sont souvent en train de vérifier leur compte LinkedIn avant ou après le travail.

Vous devriez tenir compte de ces facteurs lors de la planification de vos publications pour maximiser votre portée sur le réseau social.

Que poster sur LinkedIn ?

Il convient de publier un contenu engageant qui vous permettra de vous démarquer de vos concurrents. Voici quelques idées à publier :

Articles originaux et longs (en collaboration avec des influenceurs par exemple)

Actualités de l'industrie

Mises à jour de l'entreprise

Contenu vidéo : la vidéo marche bien sur LinkedIn, dans des formats comparables aux réels sur Instagram

Sondages et questions

Webinaires et évènements en ligne à venir

Coulisses de votre quotidien

Astuces et conseils

Relayer vos challenges mis en place sur Instagram, sur Facebook ou sur votre chaîne YouTube

Offres d'emploi

Il est primordial de varier les types de contenu pour maintenir l'intérêt de votre public. Vous pouvez publier des articles, des vidéos, des images, des infographies et des études de cas afin d’offrir une variété de contenus intéressants et informatifs à votre audience.

Pour tirer les bonnes conclusions, il est conseillé de suivre de près ses performances à l’aide d’un tableau de bord détaillé (comme imagé ci-dessous). Réaliser des publications croisées (ou cross posting) sur vos autres comptes sociaux n’est pas toujours la meilleure option, pour ne pas s’égarer.

En conclusion, publier efficacement sur LinkedIn en tant qu'entreprise est un élément clé de votre stratégie de marketing numérique. En suivant les conseils et les meilleures pratiques partagés dans cet article, vous pouvez maximiser la portée et l'impact de votre contenu, renforcer votre présence en ligne et générer des leads de qualité. Gardez à l'esprit que la création de contenu engageant et la planification stratégique de vos publications sont des éléments clés pour réussir sur ce réseau social professionnel.

