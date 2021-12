Nous sommes fiers d'être la première solution de Media Monitoring du classement G2, grâce aux avis satisfaits de nos clients.

Le Media Monitoring ne consiste pas seulement à comprendre où vos clients ou votre marque sont mentionnés, cette pratique permet aussi aux services de relations publiques d'identifier les influenceurs, de suivre des conversations spécifiques, de comprendre le sentiment du public et d'informer leurs achats médiatiques.

G2 est le principal site d'avis consommateurs pour les outils professionnels. Les consommateurs utilisent leurs avis pour évaluer, comparer et, en fin de compte, choisir les services logiciels qu'ils veulent intégrer à leur stratégie. Pour en savoir plus sur le rapport G2, c'est par ici.

Quelques exemples d'avis de nos clients sur G2 :

“Meltwater est la meilleure plateforme de RP que nous utilisons.”

“Excellent outil qui nous aide dans la gestion de notre marque et qui nous permet d’accéder à des informations en temps réel.”

“Meltwater est un assistant extrêmement efficace, sur lequel tout le monde peut compter.”

“La surveillance des médias sociaux et traditionnels réunis ... La plateforme vous fait gagner du temps, toutes les fonctions sont réunies au même endroit.”

“Leur service client est vraiment engagé et réactif, permettant une agréable implémentation de l'outil.”

“Un système puissant pour suivre les mentions dans les médias et médias sociaux, diffuser des informations et suivre ces diffusions. Il est également facile d’utilisation et le service est de qualité.”

Qu'est-ce qu'un outil de Media Monitoring ?

Les outils de media monitoring permettent à leurs utilisateurs de suivre en temps réel les publications médiatiques et sociales pertinentes pour leur stratégie.

Les équipes Marketing et Communication utilisent ces outils pour suivre les canaux médiatiques pertinents pour leur industrie, leurs clients et partenaires commerciaux. Les utilisateurs peuvent également suivre toutes les mentions de leur entreprise, de leurs concurrents ou de leurs produits dans la presse mais aussi sur les médias sociaux et les blogs.

Pour pouvoir être inclus dans la catégorie Media Monitoring, un outil doit pouvoir :

Suivre différents canaux médiatiques en ligne

Permettre aux utilisateurs de cibler des mots clés, des mentions ou des sujets spécifiques et de personnaliser leur veille à leur gré

Fournir aux utilisateurs des mises à jour et alertes pertinentes basées sur les différentes veilles mises en place

Rassembler et stocker des liens vers des mentions et/ou des messages pertinents pour référence future

Analyser les résultats à l'aide d'indicateurs comme le nombre et la fréquence des publications, l'impact sur l'entreprise, etc.

Quels sont les meilleurs outils de Media Monitoring de 2021 ?

Le Grid® de G2 illustre la voix démocratique des utilisateurs réels de logiciels, plutôt que l'opinion subjective d'un analyste. G2 évalue les produits de la catégorie Media Monitoring via un algorithme basé sur des données provenant des avis consommateurs publiés par les utilisateurs de G2 et de données agrégées à partir de sources en ligne et de réseaux sociaux.

Les personnes à la recherche de nouveaux outils peuvent utiliser la Grille® pour les aider à sélectionner rapidement les meilleures solutions pour leur entreprise et trouver des pairs ayant des expériences similaires. Pour les vendeurs, médias, investisseurs et analystes, le Grid® fournit des points de référence pour la comparaison des différentes solutions existantes et l'analyse des tendances du marché.

Leaders

Les produits du quadrant Leader sont très bien notés par les utilisateurs du G2 et ont des scores substantiels de présence sur le marché.

High Performers

Les produits High Performers ont un score élevé de satisfaction des clients et une faible présence sur le marché par rapport au reste de la catégorie.

Contenders

Les produits Contender ont des scores de satisfaction des clients relativement faibles et une présence sur le marché élevée par rapport au reste de la catégorie. Bien qu'ils puissent avoir des critiques positives, ils n'ont pas assez de commentaires pour valider ces notes.

Niche

Les produits de Niche ont des scores de satisfaction relativement faibles et une faible présence sur le marché par rapport au reste de la catégorie. Bien qu'ils puissent avoir des critiques positives, ils n'ont pas assez de critiques pour valider ces notes.

La méthodologie de G2

G2 évalue les outils et les vendeurs sur la base des avis recueillis auprès de leur communauté d'utilisateurs, ainsi que des données agrégées à partir de sources en ligne et de réseaux sociaux. Ils appliquent un algorithme unique (v3.0) à ces données pour calculer les scores de satisfaction et de présence sur le marché en temps réel.

Pourquoi adopter le Media Monitoring ?

L'époque où vous pouviez prévoir quelles sources d'information parleraient de votre entreprise est révolue. La veille concurrentielle et l'analyse des médias vous permettent de scanner les informations en ligne, les médias sociaux, la presse écrite, les émissions et les podcasts pour y repérer les mentions de votre marque, de vos produits, de vos dirigeants ou même de vos concurrents.

Suivre les crises et la réputation des marques

Analysez le déroulé d'une crise sur les réseaux d'information et les médias sociaux à l'échelle mondiale en temps réel. Le Media Monitoring vous permet de comprendre la portée, les tendances et le sentiment de la conversation afin de déterminer l'impact d'une crise sur votre marque.

Veille concurrentielle

Gardez une longueur d'avance sur la concurrence en vous tenant informé des stratégies de vos concurrents, des perceptions de leurs clients et des nouvelles tendances du secteur afin de pouvoir prendre de meilleures décisions.

Comprendre votre public

Le suivi des conversations sociales pour obtenir des informations sur le sentiment des consommateurs, la santé de votre marque et la concurrence peut éclairer les thèmes de votre campagne et contribuer au développement des produits.

Pourquoi faire du Media Monitoring avec Meltwater ?

Dans sont rapport Spring 2021, Meltwater a été classé premier par G2. Notre plateforme a également été classée comme un leader en matière de Ciblage Médias et Influenceurs, Veille Presse et Médias Sociaux, Analyse des RP, Gestion des Médias Sociaux.

Pour obtenir cette place, l’entreprise doit être reconnue comme leader en matière de satisfaction client et de présence sur le marché, mais aussi être meilleure que ses concurrents en matière de couverture médiatique nationale et en ligne. Ce prix s'ajoute au palmarès qui a distingué Meltwater dans le Top 50 des Produits Marketing de G2 en 2020, le Top 100 des Sociétés de Logiciels et le Top 50 des Solutions d’Entreprise ces dernières années. Pour en savoir plus sur le rapport G2, c'est par ici.

Le PDG de Meltwater, John Box, a déclaré : "Je suis fier que nos clients nous reconnaissent comme le meilleur partenaire pour leurs besoins de veille des médias et comme une entreprise leader dans de nombreuses catégories. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont choisi de s'associer à Meltwater et qui nous font confiance pour leurs services de RP, Marketing et Médias Sociaux. Nous sommes engagés auprès d'eux pour leur fournir une solutions mondialement reconnue comme innovante et qui leur permet vraiment de créer de la valeur."

Parmi les avantages que nos clients mentionnent le plus, on peut citer : la facilité d'utilisation de notre solution, l'amplitude de la couverture médiatique et réseaux sociaux ou encore la qualité de l'accompagnement.

Le rapport souligne notamment :

La position de Meltwater comme leader sur le marché avec un score de 99. Un score qui prend en compte la part de marché, la taille du l'organisation, l'impact social et qui utilise une combinaison d'avis, de données de tiers et d'informations, toutes accessibles au public.

La Couverture Médiatique Nationale de Meltwater notée à 93%, pour une moyenne de 90% dans sa catégorie

La Couverture Médiatique en Ligne de Meltwater évaluée à 92%, pour une moyenne de 90%

Les Flux et Alertes Personnalisés de Meltwater notés à 91%, pour une moyenne de 89%

Pour en savoir plus sur ce que nos clients pensent de Meltwater, la page de Meltwater sur G2 est accessible ici.

Nos clients peuvent surveiller la couverture médiatique à la fois dans les médias d'information et les médias sociaux. Nous suivons plus de 275 000 sources d'information en ligne et avons des partenariats pour le suivi de la presse écrite et audiovisuelle. L'analyse des médias sociaux couvre Twitter, Facebook (y compris les données thématiques), Instagram, YouTube, les commentaires, les sites d'avis consommateurs, les forums et plus de 300 millions de blogs.

Meltwater a été fondée en 2001 en tant que première entreprise de veille des médias en ligne. Aujourd'hui, nous sommes un leader mondial dans le domaine de l'intelligence médiatique et de l'analyse sociale. Nous aidons à combler le fossé entre les départements des relations publiques, de la communication et du marketing grâce à une solution intuitive tout-en-un basée sur des informations issues de l'intelligence artificielle. Plus de 30 000 marques parmi les plus respectées au monde font confiance à Meltwater pour les aider à prendre des décisions stratégiques, et avec plus de 55 bureaux sur six continents, Meltwater est un véritable partenaire mondial.

Envie de découvrir ce que Meltwater peut faire pour vous ? Demandez une démonstration gratuite de notre solution et découvrez pourquoi nos clients nous aiment tant !



Pour plus d'informations, veuillez contacter :

marketing.fr@meltwater.com