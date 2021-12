L'importance des réseaux sociaux pour promouvoir sa marque n'est plus à démontrer. C’est pourquoi l’audit de sa présence sur les réseaux est indispensable; aussi bien pour optimiser vos performances que pour améliorer votre stratégie globale.

Un audit efficace doit vous aider sur plusieurs points :

Garder le contrôle de votre e-réputation

Aligner votre stratégie marketing et votre présence sociale

Acquérir une connaissance transversale de vos objectifs et de vos résultats

Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans vos posts

Voir sur quelles tâches on peut gagner du temps et sur lesquelles on aurait besoin de ressources supplémentaires

Acquérir une vue d’ensemble des outils, ressources et contenus utilisés sur les réseaux sociaux et déterminer si elles sont utiles

Ce guide vous permet de tout savoir pour réaliser un audit efficace de votre présence sur les médias sociaux. Celui-ci devra également être complété d’une analyse des grandes tendances à suivre pour mieux performer sur les médias sociaux.

Table des matières

Analysez l'ensemble des canaux sociaux de votre marque

Une première étape importante est de répertorier tous les comptes sociaux existants pour votre marque. Ce n'est pas toujours évident, car d'anciens profils peuvent exister. Ces profils sont souvent créés puis abandonnés, notamment lors de changements d’équipes.

À cette étape, l'objectif est d'avoir un panorama complet des canaux sociaux que votre marque utilise. Pour que celle-ci soit visible sur les réseaux sociaux, il est impératif d'être au bon endroit au bon moment. Il faut donc examiner la répartition de votre audience entre les différents réseaux sociaux pour être informé des réseaux sociaux utilisés par votre cible.

Des exemples de questions à se poser :

Quel réseau social ?

Pour quelles utilisations ?

Quelles sont les habitudes des utilisateurs?

Périodes et horaires de connexion ?

Contenus appréciés et partagés ?

Pour suivre l'usage des réseaux sociaux en France, vous pouvez consulter les nombreuses études et statistiques publiées régulièrement. Voici quelques statistiques sur les différentes applications en 2021 :

2,85 milliards d’utilisateurs actifs mensuels pour Facebook (Statista)

850 millions de téléchargements de l’application TikTok en 2020 (Apptopia)

2,29 milliards d’utilisateurs actifs mensuels pour YouTube (DataReportal)

2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels pour WhatsApp (Data Reportal)

Mais ne vous laissez pas étourdir par ces chiffres. Posez-vous les bonnes questions sur votre stratégie médias sociaux et les objectifs recherchés. Êtes-vous à la recherche de visibilité ? De conversions ? Ou de trafic ?

En fonction de vos objectifs, vous n'allez pas suivre les mêmes indicateurs de performance (KPIs). Selon l’étude menée par Meltwater fin 2021, l’augmentation de la notoriété de la marque est l’objectif le plus populaire pour le marketing des réseaux sociaux dans tous les secteurs. Parmi d'autres indicateurs on retrouve notamment :

L’engagement vis-à-vis de la marque ;

L'augmentation des ventes ;

L’amélioration de la satisfaction client ;

L’acquisition de nouveaux clients ;

L’augmentation du trafic web ;

Aider la marque à s’imposer comme leader.

Revue des politiques d'utilisation de vos réseaux sociaux

Cette deuxième étape de votre audit social media vise à examiner les processus en œuvre lors de la création des publications pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien choisir d’analyser votre présence sur toutes les plateformes sociales qu’uniquement sur les réseaux où votre marque est la plus active.

Avez-vous une politique d’utilisation spécifique à chaque plateforme ou utilisez-vous la même pour tous les comptes ? Avez-vous des rapports déjà configurés pour extraire les mesures de votre activité sur les réseaux sociaux ? Examiner toutes les métriques des différents réseaux sociaux est bénéfique, surtout quand on sait les mettre en regard des KPIs suivis et de la planification ultérieure de ses posts.

L'analyse de votre politique d'utilisation doit comprendre plusieurs points :

Qui crée le contenu sur les différents canaux sociaux ?

Les types de messages créés pour le compte de la marque : texte, liens, vidéos, photos ou GIF.

Comment le positionnement de la marque est-il pris en compte dans la création de contenu sur mesure ?

L’importance de la modération dans votre politique globale.

Comment répondre aux utilisateurs qui mentionnent votre marque ?

Comment votre politique pourrait-elle se différencier ?

Une fois les stratégies propres à chaque réseau social identifiées, vous êtes prêts à analyser les résultats de vos campagnes. Comme toujours, réseau par réseau, audience par audience.

Mesurez les résultats de votre stratégie sur les réseaux sociaux

Commencer par passer en revue les résultats de vos publications sur réseaux sociaux. Pour déterminer le succès de votre marque ? Pas seulement. C’est aussi pour déterminer quelles sont les stratégies gagnantes sur chacun des réseaux et comment améliorer vos performances et utiliser les réseaux sociaux comme moteur de croissance.

L'analyse social media de votre activité de marque repose sur 4 piliers :

Analyse des comptes :

Elle permet d’évaluer la taille de la communauté, le type de public, et le taux d’engagement par réseau social sur une période spécifique. Pour commencer, vous pouvez utiliser des outils comme Twitter Outbound Activity, Twitter Inbound Activity, Facebook Activity et Instagram Activity. Pour pousser véritablement l’analyse et avoir facilement accès aux informations dans des tableaux de bord automatisés, pensez aux outils de social media management. Analyse des tendances et influenceurs :

Cette étude vous permet de savoir où les influenceurs passent le plus de temps. Vous pouvez ainsi identifier les thèmes les plus populaires sur ces plateformes et quels influenceurs mènent les conversations en ligne autour de votre marque et produits. Objectif ? Entrer intelligemment en contact avec eux. Analyse des comportements de vos abonnés :

Afin d’identifier les facteurs utiles pour enrichir votre ligne éditoriale. Centre d'intérêt, commentaires, partages, interactions, etc. Ces insights consommateurs vous aident à adapter votre stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux. Analyse de la stratégie de contenu :

Une phase pour déterminer si votre public se connecte avec le contenu de votre marque sur tous les réseaux sociaux. Vous allez repérer les contenus qui performent – et ceux qui fonctionnent moins bien – afin d’adapter vos futures publications.

Benchmark concurrentiel : comparez la performance de votre marque avec vos concurrents

Réaliser un benchmark concurrentiel des réseaux sociaux de votre marché permet de comparer les pratiques social media de votre marque au regard des pratiques du secteur. En effet, votre performance sur les réseaux sociaux ne signifie pas grand-chose si elle n'est pas mise en comparaison avec votre environnement.

Ce benchmark réseaux sociaux constitue également une source d’inspiration. Il faut analyser chaque concurrent de façon approfondie, de la même façon que vous le faites pour votre propre marque. Attardez-vous aussi bien sur le fond que sur la forme des contenus qu'ils partagent.

le format : vidéos, photos, GIFS, hashtags ;

la performance des contenus : engagement des publications (commentaires, mentions J'aime, partages) ;

l’organisation d'événements, la diffusion en direct ;

le ton utilisé (expert, familier, utilisation d'emojis, etc.) ;

la fréquence de publication et les horaires.

De plus, si votre objectif est d'accroître votre communauté, vous pouvez suivre l’évolution du nombre d’abonnés sur chaque réseau social de vos concurrents. Si vous remarquez une hausse - ou une chute – soudaine du nombre d’abonnés d’un de vos concurrents, essayez de comprendre quelles en sont les raisons. Une opportunité se dessine peut-être. Enfin, monitorer le taux de croissance vous permet d’estimer la vitesse à laquelle la présence social media de vos concurrents se développe.

Le conseil en plus : créez un tableau de bord compétitif incluant également les marques innovantes qui vous semblent exceller sur les réseaux sociaux. Ces marques ne sont pas forcément dans votre secteur, mais elles constituent une source d’inspiration innovante.

Établir un bilan de votre audit

Panorama des réseaux sociaux : check ! Utilisation des différents canaux : check ! Performances des types de contenus : check ! Benchmark des pratiques de vos concurrents : check !

C'est le moment de faire le bilan de votre audit. Et de partager vos conclusions aux dirigeants et aux principales parties prenantes du sujet social media. Utilisez cette occasion pour mettre en valeur les succès, et les potentiels d’amélioration, de votre stratégie réseaux sociaux. Prochaine étape ? Vous assurer que les nouvelles recommandations sont intégrées.

La présence de votre marque sur les réseaux sociaux ne doit pas être laissée au hasard. Il s'agit d'un enjeu capital pour la pérennité de l'entreprise. Réaliser cet audit est important pour analyser votre influence sur les réseaux sociaux en tant que marque. Vous pouvez ainsi réévaluer votre stratégie ou au contraire poursuivre votre progression.

Savoir si une campagne ou un contenu fonctionne correctement ou pas, sur tel ou tel réseau, peut vous faire économiser beaucoup de temps et d’efforts. En suivant ces cinq étapes vous serez en mesure d’établir un audit précis de votre stratégie médias sociaux actuelle. Mais le travail ne s’arrêtera pas là ! Il vous faudra ensuite suivre et guider l’évolution de cette stratégie pour vous assurer qu’elle avance dans la bonne direction.

Les outils développés par Meltwater vous aident à monitorer et analyser votre présence sur les réseaux sociaux. Contactez-nous pour en savoir plus.