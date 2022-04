Vous envisagez donc de créer une chaîne YouTube. Excellente nouvelle ! YouTube vaut la peine d’être intégré à votre stratégie de gestion des médias sociaux, étant donné qu’il s’agit du deuxième site web le plus visité après Google et que la vidéo est un format de contenu très populaire et attrayant.

Si vous êtes déjà bien installé sur YouTube et que vous recherchez des idées plus stratégiques, consultez notre Guide ultime du marketing sur YouTube. Mais si vous commencez tout juste, restez dans les parages. À la fin de cet article, vous disposerez de tous les outils et connaîtrez toutes les étapes nécessaires à la création et à la gestion d’une chaîne YouTube, des idées de vidéos à la façon de les filmer et de les télécharger, en passant par des conseils sur l’engagement.

Table des matières

OK, vous êtes prêts à vous lancer ? Pour commencer à faire du marketing sur YouTube, vous devez bien sûr disposer d’une chaîne. YouTube est la propriété de Google, la toute première étape consiste donc à créer un compte Google.

1. Créez un compte Google

Vous en possédez probablement déjà un, que ce soit pour un usage personnel ou dans le cadre de votre travail. Vous pouvez utiliser l’un de ces comptes existants si vous le souhaitez, mais nous vous recommandons de créer un compte Google spécifiquement lié à votre chaîne YouTube.

Cela facilite l’organisation (comme les notifications par email de YouTube) et permet d’ajouter et de supprimer plus facilement les gestionnaires de communauté des chaînes.

Conseil : utilisez une adresse email facile à mémoriser et accessible à plusieurs personnes, plutôt qu’un modèle du type « [prénom]@[domaine de l’entreprise] ». Nous suggérons quelque chose comme « marketing@ » ou « film-video-content@ ».

2. Connectez-vous à YouTube

Maintenant, place à la partie amusante : configurer votre chaîne. Puisque vous avez déjà créé votre compte Google, la connexion à YouTube est très facile. Cliquez sur la grille de carrés de la page d’accueil de Google, ou accessible depuis Gmail ou Google Drive.

Vous verrez toutes les applications disponibles. Vous pouvez cliquer sur YouTube à partir d’ici, ou aller directement à l’URL (youtube.com).

Une fois que vous êtes sur la page d’accueil de YouTube (vous devriez déjà être connecté), sélectionnez l’icône ronde de la photo de profil en haut à droite. Vous verrez apparaître une longue liste d’options.

Cliquez sur « Créer une chaîne ». Rappelez-vous : vous avez automatiquement un compte YouTube par le biais de votre compte Google, avec lequel vous pouvez rechercher, vous abonner et regarder les chaînes d’autres personnes, mais vous n’avez pas encore créé votre propre chaîne sur laquelle vous pouvez publier des vidéos.

3. Créez votre chaîne YouTube

Vous allez maintenant être guidé à travers les étapes de la création YouTube de votre chaîne !

Lorsque vous êtes invité à choisir un nom, il est recommandé de créer un nom personnalisé. Vous pourrez toujours le modifier ultérieurement, alors ne vous inquiétez pas trop si vous n’avez pas encore trouvé le nom parfait. Cette option vous permet également de personnaliser l’image du profil.

Sur l’écran suivant, vous devez saisir le nom de votre nouvelle chaîne et accepter les conditions générales.

Ensuite, il est temps de personnaliser votre chaîne !

4. Ajoutez une photo de profil et une image de bannière

Notez que la bannière est longue et étroite. Veillez donc à ce que votre image soit adaptée à ces dimensions. La taille parfaite pour la bannière de votre chaîne YouTube est de 2 560 x 1 440 pixels.

Si vous recherchez d’autres tailles d’images pour toutes les plateformes de médias sociaux, consultez notre guide complet des tailles d’images pour les médias sociaux.

La photo de profil YouTube est ronde et sera généralement votre logo. C’est ce qui apparaîtra à côté du nom de votre chaîne sur les vidéos publiées et dans les commentaires.

Les dimensions de la photo de profil YouTube sont de 250 x 250 pixels.

5. Uploadez une vidéo de présentation de la chaîne

Ne sautez pas cette étape ! Si vous n’en avez pas préparé une immédiatement, ce n’est pas grave, mais assurez-vous d’en uploader une dès que vous l’avez. Cette vidéo est affichée en évidence et commence à être lue automatiquement lorsque les internautes visitent votre chaîne.

C’est pourquoi il est bon d’avoir beaucoup de contenu déjà créé et prêt à être diffusé avant de lancer votre chaîne YouTube.

Votre chaîne est prête ; vous vous demandez maintenant comment faire une vidéo YouTube. Le processus de création d’une vidéo YouTube peut être divisé en quatre grandes étapes :

Planification

Tournage

Montage

Upload

Chacune de ces étapes peut être décomposée en plusieurs sous-étapes. Lisez la suite pour connaître les meilleurs conseils pour réaliser de superbes vidéos YouTube !

1. Phase de planification : conceptualiser, écrire, créer un storyboard, répéter

La première chose à faire est de planifier votre vidéo. Pensez à votre thème, à vos objectifs, rédigez une liste de plans de base, déterminez la durée générale de votre film et faites des répétitions pour savoir s'il y a des modifications à apporter. C’est également à ce stade que vous devez établir un calendrier de tournage.

Conseil : Prévoyez des créneaux supplémentaires au cas où la météo ou d’autres circonstances imprévues affecteraient votre programme de tournage.

Conceptualiser

N’oubliez pas que les concepts plus complexes, nécessitant plusieurs prises de vue, angles, décors et lieux, prendront plus de temps à tourner et à monter. Si vous débutez dans la création de contenu vidéo, essayez de réduire au minimum les éléments fantaisistes jusqu’à ce que vous ayez une idée du temps nécessaire à la réalisation de vos vidéos.

Les idées de vidéos YouTube peuvent prendre de nombreuses directions, alors réfléchissez à vos objectifs. Vous devez vous en tenir à un seul objectif principal par vidéo, ce qui permet non seulement d'avoir un contenu assez court, mais aussi qu'il soit ciblé. C’est essentiel pour les marques qui essaient de développer leur présence sur YouTube, car cela signifie que vous pouvez produire plus de vidéos en un temps plus court.

Pendant la phase de planification, vous pouvez également déterminer l’équipement dont vous aurez besoin. Assurez-vous d’avoir l’éclairage, le son et, bien sûr, les caméras appropriés. Si c’est financièrement possible, il est bon d’avoir une installation à plusieurs caméras pour faciliter le montage et obtenir de belles variations.

Écrire

Rédigez un scénario de base et préparez un storyboard, en y incluant les instructions pour les décors ou mises en forme que vous souhaitez intégrer. Encore une fois, cela paraît compliqué, mais ça ne l’est pas forcément.

Pour un scénario, tenez-vous-en à l’essentiel, ne vous stressez pas pour le formatage correct d’un scénario. Vous devez juste avoir une idée de ce que les gens disent et à quel moment. Vous devrez probablement couper beaucoup de dialogues, alors écrivez-en plus que nécessaire.

Storyboard

Pour le storyboarding, utilisez des feuilles blanches 8x11 : une par plan que vous avez prévu. Encore une fois, ne vous souciez pas de la finition. Utilisez des figures en bâton et des formes simples pour indiquer où se trouvent les caméras. C’est également un bon endroit pour placer d’autres éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre vidéo, comme des cartes vers des vidéos connexes, des effets sonores, des graphiques, etc.

Répéter

Cette étape est absolument essentielle et ne doit pas être négligée ou reportée à la dernière minute. C’est au cours de la répétition que vous découvrirez certains blocages comme le fait de prendre trop de temps pour mettre en place un plan particulier ou un dialogue difficile à obtenir sans plusieurs prises.

2. Tournage

Le tournage de votre vidéo devrait être simple si vous consacrez suffisamment de temps à l’étape 1. Vous avez planifié tous vos plans, votre matériel d’éclairage, de sonorisation et de tournage, vos acteurs ont répété. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton rouge !

Pendant le tournage, faites particulièrement attention à la continuité. Vous ne voulez pas vous retrouver coincé au montage en train de réaliser qu’une bouteille d’eau disparaît et réapparaît à l’arrière-plan, qu’il y a des changements de garde-robe involontaires, ou encore que la lumière du jour se transforme en nuit de manière choquante.

Conseil : demandez à quelqu’un de jouer le rôle de superviseur du scénario et de garder un œil sur les éventuelles erreurs de continuité pendant le tournage.

3. Montage

Bienvenue à l’étape du montage ! C’est ici que tout ce que vous avez filmé à l’étape 2 sera coupé et condensé en une vidéo cohérente. Au cours du montage, vous ajouterez également les effets, la correction des couleurs, la correction audio, le texte, les graphiques et la musique.

Le montage peut être long et laborieux, surtout si vous n’en avez pas l’habitude. Si votre budget vous le permet, pensez à engager quelqu’un pour le faire à votre place. Si vous le faites en interne, vous pouvez certainement vous en sortir avec un logiciel standard comme iMovie ou Movavi.

Avant de passer à l’étape du téléchargement, vous devez exporter votre vidéo. YouTube prend en charge la plupart des formats, il y a donc très peu de chances que vous arriviez jusqu'ici avec le mauvais format.

Formats vidéo acceptés par YouTube (depuis support.google) :

.MOV

.MPEG4

.MP4

.AVI

.WMV

.MPEGPS

.FLV

3GPP

WebM

DNxHR

ProRes

CineForm

HEVC (h265)

4. Upload: titre, description, miniature, publication

Enfin, bien sûr, vous devez télécharger la vidéo sur votre chaîne ! Alors, comment mettre une vidéo sur YouTube ? Heureusement, la plateforme rend ce processus très facile, et en quelques clics, la vidéo sera en ligne.

Pour publier une vidéo sur YouTube, rendez-vous sur la page d’accueil de la plateforme et cliquez sur la petite icône de caméra près de l’icône de votre profil, en haut à droite. Deux options s’affichent : « Upload » (ou « Télécharger ») ou « Direct ». Sélectionnez « Upload ».

Sur l’écran suivant, vous pouvez trouver votre fichier vidéo sur votre ordinateur, ou le faire glisser directement dans la fenêtre.

À partir de là, vous verrez un compte à rebours de la progression du chargement de votre vidéo. Pendant ce temps, vous pouvez ajouter un titre et une description.

Titre

Le titre de votre vidéo est l’endroit idéal pour inclure des mots-clés, ce qui vous aidera à apparaître dans les recherches pertinentes. Votre titre doit comporter 66 caractères maximum, être descriptif et éviter le clickbait. Pensez à votre titre de la même manière qu’à votre balise de titre pour les articles de blog et les pages de renvoi.

Une pratique courante pour de nombreux créateurs consiste à choisir un extrait sonore de la seconde moitié de la vidéo et à en faire le point central du titre. Cela encourage les spectateurs à regarder plus de la moitié du contenu pour arriver à la partie qui les intéresser, augmentant ainsi le nombre d’impressions, d’abonnés et d’autres mesures d’engagement.

Par exemple, dans la vidéo ci-dessous, Philippa Soo ne mentionne le sujet de la vidéo qu’au bout de près de 5 minutes (horodatage 4:50 si cela vous intéresse).

Description

Vous pouvez inclure des horodatages (ou timestamp) dans la description de votre vidéo si vous le souhaitez, et il s’agit d’un geste très apprécié de la part des spectateurs. Cependant, assurez-vous que cette tactique correspond à vos objectifs.

Cela peut être risqué dans la mesure où vous invitez les gens à ne regarder qu’une petite partie de la vidéo, après quoi ils risquent de rebondir. Les horodatages sont très utiles pour les vidéos tutoriels ou pour les vidéos particulièrement longues.

Les descriptions des vidéos YouTube sont limitées à 800 mots, les 25 à 30 premiers mots apparaissant avant le CTA « voir plus ». Réfléchissez donc bien à ces 30 premiers mots, au cas où les internautes ne cliqueraient pas pour voir la suite.

Souvent, les Youtubeurs utilisent le reste de la description pour inclure des liens vers un blog, un site web, d’autres canaux de médias sociaux ou pour donner plus d’informations sur le sujet de la vidéo.

Miniature

Vous verrez également une option permettant de sélectionner une miniature. Il est fortement recommandé de créer une miniature indépendamment, plutôt que d’utiliser l’une des options que YouTube présélectionne.

Votre miniature est un élément important qui détermine le nombre de clics sur vos vidéos. Mettez en valeur votre miniature avec des images ou des graphiques clairs et un texte facile à lire. Il peut également compléter votre titre, créant ainsi des raisons plus attrayantes pour le spectateur de cliquer, comme dans cet exemple :

Nous pouvons immédiatement voir 1) que nous sommes sur le point d’obtenir une sorte de « vérité » et 2) que le créateur du contenu a évité de faire cette vidéo ou cette déclaration pour une raison quelconque, juste à partir de sa miniature et du choix du titre.

Publication

Poursuivez les étapes de la publication de votre vidéo, notamment en ajoutant des cartes et un écran de fin qui renvoie à du contenu connexe :

Il s’agit d’une excellente pratique pour soutenir d’autres chaînes YouTube et pour maintenir l’intérêt des internautes pour votre contenu.

La dernière étape consiste à programmer votre vidéo ou à la publier sur YouTube en direct !

Idées de formats YouTube adaptés pour les marques

Si vous êtes à court d’idées de contenu, essayez l’un des types de vidéo suivants :

1. Tutoriels

Les vidéos pratiques sont relativement simples à réaliser, très utiles pour le référencement sur YouTube et très utiles pour les internautes. Réfléchissez de manière créative au type de contenu tutoriel (ou "how-to" ) que vous pourriez créer. Il existe des tonnes d’options pour créer du contenu utile et informatif, et si ce contenu est de qualité, il sera partagé et encouragera les visites répétées.

Par exemple, le célèbre détaillant de vêtements de plein air REI publie souvent des vidéos sur des sports d’aventure réels, tels que l’escalade, comme dans l’exemple ci-dessous :

2. Témoignages

Publiez des critiques et des témoignages soumis par vos clients, ou une vidéo de compilation des critiques positives. Il s’agit d’un contenu utile qui sert à plusieurs publics, notamment les consommateurs, les employés potentiels et les nouveaux partenaires éventuels.

3. Culture d’entreprise

Une autre idée de vidéo YouTube populaire pour les marques consiste à mettre en valeur la culture d’entreprise, les campagnes de sensibilisation sociale et d’autres initiatives de l’entreprise. Vous pouvez également créer une liste de lecture (playlist) pour les séquences en coulisses, qui sont un excellent moyen de montrer votre personnalité et votre authenticité.

Il s’agit d’excellentes idées de vidéos pour vous aider à démarrer. Consultez la section ci-dessous pour découvrir d’autres idées uniques et amusantes provenant de comptes de marques à succès sur YouTube :

4 exemples réels d’excellentes campagnes vidéo sur YouTube

Vous vous demandez par où commencer pour des concepts vidéo ? Ces marques ont su sortir des sentiers battus et produire un contenu pertinent et amusant à regarder. Nombre de ces séries ont également inspiré d’innombrables imitateurs, signe certain de leur efficacité et de leur popularité, l’imitation étant la forme la plus sincère de flatterie.

1. Wired : « auto-complete interview »

Si vous voulez un exemple d’une marque qui sort des sentiers battus et qui réussit, ne cherchez pas plus loin que le magazine Wired. La série d’interviews Wired Auto-Complete est l’une des plus populaires. Le principe est simple : des célébrités reçoivent des cartes avec les questions les plus recherchées sur Google à leur sujet et elles y répondent. Et c’est tout.

Le + de ces vidéos provient de la voix hors champ occasionnelle, que ce soit celle d’un assistant d’acteur ou d’un producteur vidéo de Wired, qui brise le quatrième mur de manière décontractée, ou de la manière dont les personnes interrogées répondent de manière impromptue aux questions (de nombreuses personnes âgées se moquent de la grammaire de recherche abrégée de Google), et lorsqu’il s’agit d’une paire de personnes interrogées, plutôt que d’une seule personne, de la manière dont elles répondent aux réponses des autres.

2. Wired : « ask the expert »

Wired a vraiment tout compris lorsqu’il s’agit de s’approprier le jeu YouTube, c’est pourquoi nous nous devions de les inclure deux fois. Leur série « Ask the Expert » est incroyablement divertissante et fait découvrir aux spectateurs des personnes étonnantes qui exercent des métiers uniques, au-delà des célébrités présentées dans leurs interviews « auto-complete ».

3. Allure : « unique beauty »

De nombreuses marques de beauté et de mode féminine sur YouTube ont fait de grands progrès ces dernières années pour représenter un standard de beauté plus large, avec des vidéos mettant en avant des membres de la communauté non-binaire et LGTBQ+.

Des marques comme Allure sont parmi les meilleures, avec des séries qui présentent des routines de maquillage pour tout le monde, de l’hôtesse de l’air au patineur artistique, et qui accordent la même importance à une beauté unique, hors de ce qui pourrait être considéré comme la « norme ».

4. BuzzFeed : « playing with puppies »

Qui n’a pas envie de voir ses célébrités préférées jouer avec des chiots tout en répondant aux questions des fans ?! Le simple fait d’avoir cette distraction leur permet de baisser leur garde, donnant au public ce sentiment d’authenticité dont nous avons tous besoin. Et qui pourrait être fâché avec des chiots ?

Et comme les chiots sont tous à adopter, la campagne permet également de sensibiliser les gens aux animaux dans le besoin, ce qui n’est pas pour déplaire à tout le monde.

Pour gérer votre chaîne, il ne suffit pas de créer et de publier des vidéos. Pour augmenter le nombre d’abonnés et l’engagement, pensez au YouTube SEO : vous devez faire la promotion de votre chaîne, dialoguer avec vos abonnés et respecter un calendrier de publication régulier.

1. Promouvoir

Faites la promotion de votre chaîne sur vos autres pages de médias sociaux en publiant simplement des vidéos au lieu d’images statiques. Le contenu vidéo est plus attrayant, il est prouvé que cela augmente les leads et les ventes, et il est plus facile de capter l’attention, ce qui signifie que vous améliorerez également vos mesures d’engagement sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Quelques chiffres, pour que vous n’ayez pas à nous croire sur parole :

84 % des spécialistes du marketing affirment que la vidéo les a aidés à générer des prospects. (Wyzowl)

78 % des spécialistes du marketing affirment que la vidéo a directement contribué à augmenter les ventes. (Wyzowl)

Les e-mails sont un autre moyen fantastique d’attirer les gens sur votre chaîne. Vous pouvez intégrer des vidéos directement dans les e-mails, mais cela peut parfois poser problème au destinataire, selon le service de messagerie qu’il utilise. Il est donc recommandé de créer un lien vers la vidéo.

Si vous souhaitez intégrer une vidéo, utilisez des articles de blog ! Gardez les gens engagés sur votre site en réutilisant le contenu du blog ou en l’enrichissant d’une manière ou d’une autre. Il s’agit d’une excellente tactique d’ergonomie, car certaines personnes réagissent ou apprennent mieux avec une vidéo qu’avec des mots, ce qui vous permet de proposer deux choix offrant les mêmes informations.

2. Engagement

L’engagement est un indicateur clé sur les autres sites de médias sociaux et il en va de même pour YouTube. Si vous produisez un contenu divertissant et utile, il se peut qu’il ne recueille pas de commentaires et d’abonnés. Veillez donc à rappeler aux gens de commenter en posant une question ou en créant un sondage.

De nombreux créateurs de contenu sur YouTube épinglent un commentaire pour amorcer la section des commentaires, décrire un produit présenté dans la vidéo ou inviter les gens à s’abonner. Voici un excellent exemple d’une chaîne qui fait tout ce qu’il faut pour optimiser le nombre de vues, l’engagement et le SEO YouTube:

Les tiny houses et le fait de sortir du réseau électrique sont des sujets qui ont pris de l’ampleur ces dernières années. Cette chaîne présente une histoire différente de Tiny House dans chacune de ses vidéos.

Vous pouvez voir comment ils ont optimisé les métadonnées de leur vidéo pour attirer les mots-clés Tiny House, en utilisant des tags (flèche du haut), et ont épinglé un commentaire expliquant ce que les spectateurs peuvent s’attendre à voir. Vous pouvez également voir que leur commentaire a reçu 52 réponses, et que la vidéo elle-même compte plus de 3 000 commentaires.

Posts communautaires

YouTube a introduit sa fonctionnalité « Communauté » en 2016 dans le but de concurrencer le style d’affichage d’autres canaux de médias sociaux et de donner aux comptes de marque davantage de points de contact d’engagement. Les chaînes comptant 10 000 abonnés ou plus peuvent partager des posts, des gifs et des sondages.

Un exemple de WatchMojo :

Si vous avez l’habitude d’entendre les YouTubeurs vous rappeler de « cliquer sur la cloche » pour recevoir des notifications sur l’activité de la chaîne, c’est en partie pour cette raison. Vous recevrez une notification si l’onglet Communauté est mis à jour, ce qui est important, car il n’est accessible que depuis la page de la chaîne elle-même.

Constance

Une règle d’or sur YouTube est de s’engager à respecter un calendrier de mise en ligne. Au fur et à mesure que votre nombre d’abonnés augmente, cela devient encore plus important pour gagner en popularité et en régularité de visionnage.

Un bon moyen de maintenir l’enthousiasme des internautes entre deux vidéos est de publier des photos et des clips des coulisses sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, faisant allusion au contenu à venir.

Alors, vous vous sentez prêt à intégrer YouTube dans votre stratégie de marketing social ? N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous pour obtenir plus d’informations sur la recherche d’influenceurs et l’utilisation de YouTube comme élément clé de votre approche des médias sociaux.