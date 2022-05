Crossposting : le guide ultime

Dans un monde marketing devenu social, les marques sont désireuses de rester connectées à leur public aussi souvent et aussi efficacement que possible. L’un des moyens de toucher davantage de personnes et de gagner du temps dans le processus est de faire des publications croisées sur les réseaux sociaux.

Chaque fois que vous avez un nouveau contenu à partager, les médias sociaux sont un moyen de communication privilégié. Vous touchez un grand nombre de personnes en un seul clic et vous pouvez faire passer le message rapidement et efficacement.

De nombreux spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux essaient de faire une pierre deux coups en publiant le même contenu sur plusieurs canaux sociaux. Selon la façon dont on s’y prend, cette décision peut être aussi bien judicieuse que néfaste. Certains experts mettent en garde contre cette pratique, tandis que d’autres (comme nous) pensent qu’elle peut être très efficace si elle est réalisée correctement.

Vous voulez faire du crossposting sur les réseaux sociaux comme un pro ? Suivez nos meilleurs conseils dans ce guide.

Table des matières :

Qu’est-ce que le crossposting sur les réseaux sociaux ?

Qu’est-ce que le crosspoting ? C’est un terme que vous rencontrerez probablement souvent dans votre carrière en marketing des réseaux sociaux.

Le cross posting consiste simplement à publier le même contenu ou message sur plusieurs canaux de réseaux sociaux. Par exemple, si vous rédigez un excellent article de blog, vous pouvez le poster sur tous vos réseaux à la fois. C’est un moyen simple de publier du contenu à plusieurs endroits sans effort supplémentaire.

Vous pouvez effectuer des crossposts sur de nombreuses plateformes pour donner à votre marque et à votre marketing plus de chances de bien fonctionner. Qu’il s’agisse d’une publicité ou d’une campagne d’influence, certains contenus peuvent fonctionner sur plus d’un canal.

La publication sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux peut représenter un énorme gain de temps et d’argent, en particulier pour les petites entreprises aux ressources limitées. Plutôt que d’investir dans un contenu unique pour chaque réseau social, vous pouvez « recycler » le contenu pour atteindre un public plus large.

Les avantages et inconvénients du cross posting sur les réseaux sociaux

Lorsque vous disposez de plusieurs comptes sur différents réseaux sociaux, la publication multicanal devient un atout précieux. Le gain de temps est particulièrement utile pour les petites entreprises qui ont besoin d’une méthode rationalisée pour rester présentes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer des messages uniques, puis les utiliser pour l’ensemble de votre marketing sur les réseaux.

Un autre avantage est la reconnaissance de la marque qui découle du crosspost du même contenu sur plusieurs canaux. L’utilisateur moyen sur les réseaux est actif sur six plateformes différentes et y consacre environ 2 heures 29 minutes par jour. S’il voit le même contenu sur plusieurs plateformes, il percevra beaucoup plus votre marque et vos campagnes.

Vos analyses peuvent vous donner un aperçu de la performance de votre contenu publié en parallèle. Trouvez les éléments les plus performants, puis commencez à les partager pour effectuer des mises à jour rapides sur d’autres canaux de réseaux sociaux. C’est un moyen simple et direct de maintenir vos flux à jour.

Les outils de gestion des réseaux sociaux facilitent le processus de cross posting. Il suffit de télécharger votre contenu et vos outils le publieront en votre nom, correctement formaté pour chaque canal prévu.

Le formatage est essentiel au crossposting, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon la façon dont vous l’abordez. N’oubliez pas que chaque plateforme a ses propres exigences, comme la limite de caractères ou la taille d'image.

Enfin, pensez à la réaction de votre public face à la répétition du contenu. Là encore, cela peut être tout autant positif que négatif. Un point positif serait que vous remettez une idée ou une offre dans la tête d’un utilisateur. Il a peut-être eu l’intention d’acheter ou de s’engager et a oublié. Par contre, vous risquez aussi de vous mettre trop en avant et de donner l’impression de poster trop de contenu.

Meilleures pratiques en matière de crossposting

Le crossposting vient avec sa dose de compromis à faire. Examinons quelques bonnes pratiques pour vous aider à obtenir le plus d’engagement possible sur les réseaux sociaux :

Examinez les règles de publication de chaque plateforme

Qu’il s’agisse des limites de caractères ou des types de contenu qui fonctionnent, il y a beaucoup à apprendre sur la publication de messages sur les réseaux sociaux. Faites-vous un devoir d’apprendre les subtilités de chaque plateforme. Sinon, tout le temps que vous économiserez à crossposter sera consacré à la correction d’erreurs mineures.

Planifiez vos publications à l’avance

Utilisez des outils permettant de programmer des publications à l’avance et de publier automatiquement en votre nom. La configuration et la connexion de tous vos comptes de réseaux sociaux, ainsi que la définition de privilèges d’administration, ne demandent que très peu de travail. Une fois que vous avez mis en place les bons paramètres, le cross posting devient alors plus facile et plus rapide.

De nombreux outils de programmation vous offrent un aperçu du contenu afin que vous puissiez voir à quoi ressembleront vos messages avant leur mise en ligne.

Ne faites pas de crossposting sur tout votre contenu

Il y a une raison pour laquelle tant de plateformes de réseaux sociaux sont florissantes. Elles fonctionnent toutes un peu différemment et ont chacune leur propre public. Par exemple, les gens vont sur TikTok quand ils veulent du contenu vidéo amusant. Ils se rendent sur Pinterest pour trouver de l’inspiration pour leur intérieur, la nourriture, la mode. Sur Instagram, on raconte des histoires en photos.

Les marques doivent trouver un équilibre idéal dans leur crossposting. Utilisez-le de manière stratégique plutôt que de poster par défaut tout le contenu sur tous les canaux. Vous obtiendrez plus d’engagement si vous partagez du contenu qui résonne avec la plateforme et son public.

S’il y a un chevauchement naturel entre les plateformes, profitez-en ! Mais ne le forcez pas.

Faites attention aux feedbacks de votre public

Votre public sera l’une des meilleures ressources pour évaluer les performances de votre cross posting. N’oubliez pas qu’ils sont les premiers concernés par votre présence sociale ! Surveillez l’engagement et les réactions de votre public pour savoir ce qu’il pense de vos crossposts. Que ce soit directement par le biais de commentaires ou indirectement par celui de l’engagement, ils vous indiqueront si votre crossposting est efficace.

Il n’existe pas de stratégie unique de crossposting encadrant tous les réseaux. Prenons les choses plateforme par plateforme pour que vous puissiez appliquer la bonne stratégie dans tous les domaines.

Publier sur Facebook et Instagram est la combinaison de cross posting la plus courante.

Tout d’abord, vous devez apprendre à lier Facebook à Instagram. Mais, comment lier un compte Instagram à une page Facebook ? Rien de plus simple :

Sur votre page Facebook, ouvrez les paramètres.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Instagram.

Connectez-vous à votre compte Instagram lorsque vous y êtes invité et vos comptes seront liés.

Vous pouvez désormais créer des publications d’images qui apparaîtront sur Facebook et Instagram. Ajoutez un hashtag (ou plusieurs !) pour tirer encore plus profit de vos publications sur les deux plateformes.

N’oubliez pas que cette connexion ne fonctionne que si votre publication Facebook comporte une image. De même, le crossposting ne fonctionne pas pour les publications comportant plusieurs images.

Lorsque vous êtes prêt à publier, assurez-vous que l’option de cross posting sur Instagram est cochée, puis cliquez sur Publier maintenant !

Comme pour Facebook et Instagram, vous pouvez aussi apprendre à publier sur Facebook et Twitter en même temps.

Assurez-vous que les paramètres de vos applications sont activés dans Facebook pour que les autres applications puissent s’y connecter. Vérifiez également les paramètres de confidentialité de vos publications Facebook. Si ce n’est pas déjà le cas, réglez la confidentialité sur Public pour que votre public Twitter puisse les voir.

Commencez par vous connecter à votre compte Facebook.

Allez sur Facebook.com/Twitter.

Cliquez sur le bouton Utiliser l’application.

Connectez-vous à Twitter et cliquez sur le bouton Autoriser l’application.

Enregistrez vos modifications.

Une fois connectés, tous vos Tweets apparaîtront désormais sur votre page Facebook. Votre public Facebook verra également votre contenu diffusé sur Twitter.

Le crossposting de Facebook à LinkedIn est similaire ce que l’on a vu avec Twitter. Vous devez connecter l’application LinkedIn à votre page Facebook, puis publier sur Facebook comme d’habitude.

Connectez-vous à Facebook et recherchez la page de l’application LinkedIn.

Cliquez sur le bouton Utiliser l’application.

Une fois que vous êtes redirigé vers LinkedIn, connectez-vous à votre compte et cliquez sur Connecter avec Facebook.

Autorisez le pop-up lorsqu’il vous demande de publier en votre nom. Vous pouvez maintenant commencer à faire du crossposting sur Facebook et LinkedIn.

En prime, LinkedIn importera vos contacts Facebook et vous permettra d’établir de nouvelles connexions sur place.

N’oubliez pas non plus d’ajouter un lien vers votre page Facebook sur votre profil LinkedIn. Allez sur votre profil, cliquez sur Modifier, et saisissez l’URL de votre page Facebook dans l’espace prévu à cet effet.

Le cross posting sur Reddit est un peu plus simple mais moins automatisé que les applications comme Twitter ou LinkedIn. Voici comment effectuer un crosspost sur Reddit et Facebook.

Connectez-vous à Reddit et trouvez le contenu que vous souhaitez publier en crosspost.

Cliquez sur le lien Partager situé sous le contenu et sélectionnez Copier le lien.

Collez le lien sur votre page Facebook. Cela permet aux utilisateurs de voir le contenu sans avoir à cliquer sur Reddit.

Ce processus ne fonctionne que dans un sens, depuis Reddit vers Facebook. Si vous souhaitez partager vos publications Facebook avec vos followers Reddit, vous devez le faire à l’ancienne. Et même si vous pouvez copier-coller vos publications de Facebook à Reddit, afin d’atteindre les bonnes communautés de subreddit, il vous faudra probablement mettre en place une stratégie de marketing Reddit adaptée à ce public.

Astuce : Externaliser cette partie de votre gestion des réseaux sociaux (ou utiliser un outil de gestion des réseaux sociaux qui peut vous aider) est particulièrement avantageux si vous ne voulez pas passer du temps à le faire vous-même.

Tirez parti du meilleur de vos posts sur les réseaux sociaux

Le crossposting peut alléger considérablement votre travail de marketing social. C’est l’occasion de consolider votre création de contenu et de donner plus de visibilité à votre contenu le plus performant.

Tirez parti des outils de gestion des réseaux sociaux pour automatiser le processus et le rendre moins manuel. Le temps ainsi gagné pourra être consacré à la création d’un contenu de qualité, réfléchi et percutant, qui suscitera l’intérêt de votre public et rendra le crossposting intéressant.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez Meltwater dès maintenant pour qu'un expert vous aide à tirer le meilleur parti de vos publications sur les réseaux sociaux !