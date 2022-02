Format vidéo Twitter : ce qu’il faut savoir

Jusqu'à 10 fois plus d'engagement ! C'est ce que révèlent les spécialistes Twitter en comparant le taux d'engagement d'un tweet avec et sans vidéo (source). Un chiffre qui assoit la puissance de la vidéo sur des plateformes comme Instagram, Facebook, …mais aussi Twitter vidéos. À tel point que les vues de vidéos Twitter représentent aujourd’hui 2 milliards par jour (source).

Alors, comment publier des vidéos sur Twitter et devriez-vous passer le cap ou accentuer votre stratégie en la matière ?



Publier des vidéos sur Twitter vous aide à :

Diversifier vos contenus

Inclure des messages plus longs (il n'y a pas de limite de caractères sur une vidéo !)

Augmenter l'engagement de votre audience

280, c'est le nombre de caractères autorisés par tweet. Même s'il est passé de 140 à 280 en 2018 (source), ce nombre de caractères reste assez limité pour s'exprimer. La vidéo est donc un moyen astucieux pour contourner ce problème. Dans des formats de 2 minutes, 20 secondes (et 10 minutes sur autorisation de la plateforme), vous pouvez communiquer beaucoup plus et sans limite de caractères.

Enfin, et peut-être le plus important, la vidéo sur Twitter augmente le taux d'engagement. Résultat ? Votre stratégie social media marketing passe au niveau supérieur !

La réponse est oui ! Les vidéos de moins de 2 minutes 20 sont lues automatiquement par les utilisateurs lorsqu'ils font défiler leur flux d'accueil ou celui de votre profil. Les vidéos sont un excellent moyen de vous démarquer des autres tweets ne contenant que du texte et des images.

Pour attirer l'attention de votre audience, annoncez la vidéo avec un texte accrocheur (et court !). Aussi, rappelez le contexte pour que les utilisateurs comprennent de quoi il s'agit et puissent partager votre contenu.

Quelques chiffres clefs :

Les tweets avec vidéo reçoivent jusqu'à 10 fois plus d'engagement . (source)

. (source) Les utilisateurs regardent 2 milliards de vidéos sur Twitter chaque jour, dont 93% à partir de leur smartphone. (source)

chaque jour, dont 93% à partir de leur smartphone. (source) En 2021, Twitter a hébergé 1 300 événements diffusés en direct, dont 80 % diffusés à un public mondial. (source)

Le format vidéo Twitter supporté par l’application est :

MP4 : un fichier multimédia permettant d’enregistrer des informations audio, de vidéo, des sous-titres et d’autres informations. (source)

: un fichier multimédia permettant d’enregistrer des informations audio, de vidéo, des sous-titres et d’autres informations. (source) ou MOV : un format de fichier audio et vidéo développé par Apple. C'est aussi le format vidéo de QuickTime.

"Votre fichier multimédia n'a pas pu être traité". Si vous recevez ce message d’erreur lors du téléchargement de votre vidéo sur Twitter, c’est probablement parce que la vidéo est trop longue ou dans le mauvais format. N’oubliez pas : la taille maximale à ne pas dépasser est de 512 Mo.

La plupart des logiciels de montage vidéo, notamment iMovie ou Final Cut Pro, facilitent l'exportation de vidéos dans une multitude de formats. Si vous produisez du contenu vidéo sans votre téléphone, vous devez l'exporter au format vidéo Twitter. À l’inverse, si vous avez filmé avec votre smartphone, le contenu est automatiquement dans le bon format vidéo pour Twitter.

Attention, les outils de compression vidéo Twitter altèrent très souvent la résolution du contenu (source). Pour améliorer au maximum la qualité de vos vidéos Twitter, respectez bien les exigences de la plateforme. En plus de celles précédemment citées, en voici d'autres :

Résolution recommandée (paysage) : 1280 x 720

Résolution recommandée (carré) : 720 x 720

Ratios d'aspect de 1:2.39 à 2.39:1

Un débit de trame maximum de 40 fps et un débit binaire maximum de 25mbps

Durée maximale : 2 minutes 20 (soit 140 secondes)

: 2 minutes 20 (soit 140 secondes) Twitter suggère 15 secondes

La durée maximale d’une vidéo que vous pouvez télécharger sur Twitter est de 2 minutes et 20 secondes. Pour autant, certains partenaires de la plateforme sont autorisés à publier des vidéos de 10 minutes maximum. (source)

De son côté, Twitter recommande une durée idéale d'environ quinze secondes.

À savoir : les vidéos de 60 secondes ou moins tourneront en boucle, comme un GIF ou un boomerang Instagram.

Le guide pour poster des vidéos sur Twitter vous propose 4 options différentes pour partager ce type de contenu sur ce réseau :

1. Enregistrer directement sur la plateforme

Vous pouvez enregistrer et éditer des vidéos directement depuis l'application Twitter. Cela permet un partage très facile et rapide. Cependant, vous disposerez de moins d'options et moins de contrôle sur la qualité de votre contenu vidéo.

Comment faire ? Ouvrez l'application Twitter et appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans l'éditeur de Tweet. Balayez vers la droite jusqu'à l'option "vidéo" et appuyez sur le bouton "enregistrer".

2. Importer

C'est l'option la plus courante. Enregistrez et modifiez une vidéo sur votre téléphone ou sur un autre appareil mobile tel qu'un iPad. Sélectionnez ensuite cette vidéo lors de la rédaction de votre tweet. Vos vidéos les plus récemment tournées apparaîtront lorsque vous appuyez sur l'icône "Ajouter une image" dans l'éditeur de Tweet.

3. Télécharger

C'est fondamentalement la même chose que pour "importer". Pour télécharger une vidéo sur Twitter, choisissez l'option "partager sur Twitter" depuis votre application photo sur mobile. L'application s'ouvrira alors et vous pourrez composer votre Tweet ou ajouter d'autres médias.

4. Twitter en direct

Twitter prend désormais en charge la vidéo en direct, un peu comme Instagram. Vous verrez l'option Live lorsque vous appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans l'éditeur de Tweet.

Alors, que faire en 2 minutes pour captiver et engager les utilisateurs en train de scroller ? Voici 4 bonnes pratiques clés à garder à l'esprit lors de la création de contenu vidéo pour Twitter.

Optimiser le contenu pour ne pas avoir besoin du son

Lorsque les vidéos sur Twitter se lancent automatiquement, le son est coupé. Ne comptez pas sur les utilisateurs pour appuyer sur le bouton de désactivation du son.

Une première bonne pratique est d'utiliser des sous-titres. Essayez également de vous concentrer sur des repères visuels clairs et attrayants. Évitez tout ce qui est trop chargé ou complexe.

Voici l'exemple du Tweet de LinkedIn France (ici). La vidéo inclut une voix off mais le message est suffisamment clair à partir des mots à l'écran.

Tout plaquer pour se lancer à son compte, trouver un job, retourner sur les bancs de l’école pour apprendre un nouveau métier … Quoi que vous choisissiez, nous serons à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner avec notre premier #JobsBootcamp ! 👉 https://t.co/xPA99xpl7j pic.twitter.com/K3Q90WSM3o — LinkedIn France (@LinkedInFrance) January 18, 2022

Présentez votre logo ou votre produit dans les 3 premières secondes

Ne manquez pas l'occasion de faire savoir aux gens qui vous êtes. Vous faites face à des tonnes d'autres publications et notifications. Assurez-vous que votre message soit clair, concis et accrocheur.

Le très bon exemple de Lego :

New LEGO VIDIYO sets are ready to drop 🎤 💥 pic.twitter.com/VS8n8AetbZ — LEGO (@LEGO_Group) April 27, 2021

Le texte du tweet doit être court et efficace

Rappelez-vous que la vidéo est la star. Alors, gardez un message court et facile à lire. Utilisez les emojis pour plus d'indices visuels. Selon Twitter for Business, "les vidéos accompagnées d'un Tweet très court génèrent une mémorisation de la marque et du message et une durée de visionnage globale 13 % plus élevées par rapport aux Tweets plus longs," (source).

Utilisez les hashtags de manière stratégique dans le texte de la publication pour rendre vos publications vidéo visibles à partir de la recherche Twitter. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation des hashtags se trouve ici.

Pensez au terme "vidéo" au sens large

Les vidéos sur Twitter, en particulier lorsqu'elles sont utilisées pour des publicités ou comme tweets promotionnels, doivent être simples et efficaces.

Pour illustrer nos propos, citons la publicité d’Amazon pour Alexa (ici).

Certains utilisateurs ont besoin de partager une vidéo Twitter en dehors de la plateforme. Mais comment faire ? Voici un processus en deux étapes et facile à faire.

Si vous souhaitez télécharger une vidéo de Twitter sur votre téléphone ou votre ordinateur, utilisez l'un des deux sites Web recommandés : SaveTweetVid ou TwitterVideoDownloader.

Les deux services ont la même fonctionnalité : copiez et collez le lien direct du Tweet dans le champ approprié et cliquez sur « télécharger ». N'oubliez pas de sélectionner la qualité de la vidéo souhaitée.

Finalement, vous savez tout pour promouvoir votre entreprise sur Twitter grâce à la vidéo ! Le contenu vidéo constitue une option plus qu'intéressante, avec 10 fois plus d’engagement que les autres contenus. Utilisez l’ensemble des conseils présents dans ce guide pour réaliser les meilleurs tweets vidéo.

Envie d'aller plus loin ? Contactez les experts Meltwater pour optimiser votre stratégie marketing sur Twitter.