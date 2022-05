Le marketing de contenu vidéo (ou vidéo marketing) est rapidement devenu un pilier pour les managers de réseaux sociaux, et il est facile de comprendre pourquoi : la vidéo suscite plus d’engagement que tout autre type de contenu sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. En fait, les plateformes dédiées à la vidéo, telles que YouTube et TikTok, sont en plein essor. Dans le monde entier, YouTube compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, tandis que TikTok compte 800 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Grâce à ces perspectives, les spécialistes du marketing des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux à considérer la vidéo comme leur prochaine conquête de stratégie marketing.

Dans cet article, nous vous présentons comment les spécialistes du marketing devraient utiliser le marketing vidéo sur les réseaux sociaux pour leur entreprise :

Utiliser la vidéo sur les réseaux sociaux

Le marketing de contenu vidéo sur les réseaux sociaux permet aux marques de fournir un nombre important d’informations dans un laps de temps relativement court, avec des visuels accrocheurs à la clé. Il n’est pas étonnant que les utilisateurs des réseaux sociaux soient attirés par le contenu vidéo avant tout autre chose.

Elles n’ont pas à être particulièrement longues : les stories Instagram doivent durer moins de 15 secondes, tandis que les vidéos postées sur TikTok peuvent durer de 15 secondes à maximum 10 minutes. Les spécialistes du marketing peuvent adapter leur contenu en fonction des exigences et des restrictions des plateformes sur lesquelles ils sont actifs. En général, il existe trois types de formats vidéo :

Contenu de format court (<1 minute) : Cela inclut tout type de contenu vidéo suffisamment court pour attirer l’attention de votre public, mais suffisamment long pour faire passer votre message. Pensez aux stories Instagram et Facebook, aux vidéos TikTok, aux teasers ou aux publicités courtes.

: Cela inclut tout type de contenu vidéo suffisamment court pour attirer l’attention de votre public, mais suffisamment long pour faire passer votre message. Pensez aux stories Instagram et Facebook, aux vidéos TikTok, aux teasers ou aux publicités courtes. Contenu long format : Il s’agit de vidéos un peu plus longues ; pensez aux vidéos explicatives, aux infographies animées, aux démonstrations de produits ou aux critiques.

: Il s’agit de vidéos un peu plus longues ; pensez aux vidéos explicatives, aux infographies animées, aux démonstrations de produits ou aux critiques. Live : Pensez à la couverture d’événements en direct ou à des coups d’envoi spéciaux pour annoncer de nouveaux produits et des promotions. Les vidéos live permettent au public d’interagir directement avec la personne qui anime et la marque. C’est un excellent moyen pour les marques d’humaniser leur contenu.

Conseil : ne vous limitez pas aux vidéos d’une certaine longueur ! La même vidéo explicative peut facilement être découpé en bribes de 15 secondes pour des stories Instagram, en une bumper ad de 6 secondes sur YouTube et en une vidéo d’une minute pour le flux sur vos réseaux.

Comprendre les plateformes de réseaux sociaux pour le marketing vidéo

YouTube

YouTube, opérateur historique dans le domaine de la vidéo sociale, est présent dans plus de 100 pays. De plus, il s’agit du deuxième plus grand moteur de recherche sur Internet. Le marketing sur YouTube est donc une évidence pour les marques qui cherchent à faire évoluer leur stratégie et à créer un contenu vidéo régulier. Voici quelques caractéristiques clés dont les spécialistes du marketing devraient prendre note :

15 minutes maximum pour les utilisateurs réguliers, les comptes vérifiés peuvent télécharger des vidéos durant jusqu'à 12h.

Formats vidéo :

Vidéos natives

YouTube Live

Youtube Shorts

Annonces publicitaires vidéos (skippables ou non)

Caractéristiques principales :

Cartes YouTube : Les sondages, les cartes de dons et autres encouragent l’interaction et renvoient votre public vers votre chaîne, d’autres vidéos ou votre site web.

Fonctions de personnalisation : Créez des bandes-annonces de chaînes pour les nouveaux spectateurs, des vidéos vedettes, et paramétrez même la lecture automatique des vidéos dans les listes de lecture. Cela vous permettra d’attirer de nouveaux spectateurs et de cibler vos spectateurs réguliers avec du nouveau contenu.

: Créez des bandes-annonces de chaînes pour les nouveaux spectateurs, des vidéos vedettes, et paramétrez même la lecture automatique des vidéos dans les listes de lecture. Cela vous permettra d’attirer de nouveaux spectateurs et de cibler vos spectateurs réguliers avec du nouveau contenu. Outils de création vidéo : Outre la possibilité de télécharger des vidéos, YouTube permet également aux créateurs d’ajouter des filigranes et des cartes de fin à leurs vidéos, et offre aux utilisateurs un outil de montage simple et une bibliothèque de musiques gratuites.

LinkedIn

LinkedIn est la deuxième plateforme de réseaux sociaux la plus utilisée par les spécialistes du marketing B2B et B2C dans le monde. La plateforme dispose de ses propres offres de marketing de contenu vidéo, à savoir des vidéos natives et des publicités vidéo.

Voici quelques caractéristiques clés dont les spécialistes du marketing devraient prendre note :

Restrictions sur la longueur des vidéos :

3 secondes — 10 minutes (lecture automatique sans son) pour les vidéos natives

3 secondes — 30 minutes de durée pour les publicités vidéo

Formats vidéo :

Vidéos natives

Annonces vidéo sur LinkedIn

Caractéristiques principales :

Texte et stickers, comme sur Facebook ou Instagram ! : Grâce à LinkedIn sur mobile, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos, ajouter du texte, des filtres et des stickers, puis publier la vidéo in-app.

: Grâce à LinkedIn sur mobile, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos, ajouter du texte, des filtres et des stickers, puis publier la vidéo in-app. Sous-titrage : La nouvelle fonctionnalité de sous-titrage de LinkedIn permet aux utilisateurs d’ajouter des sous-titres à leurs vidéos, optimisant ainsi l’expérience « sans son ».

: La nouvelle fonctionnalité de sous-titrage de LinkedIn permet aux utilisateurs d’ajouter des sous-titres à leurs vidéos, optimisant ainsi l’expérience « sans son ». Métriques vidéo : Les publicités vidéo LinkedIn sont analysées selon des mesures telles que leur coût estimé par vue, les vues à 25, 50 et 70 % d’achèvement, et les lectures en plein écran. Ces mesures sont accessibles depuis le gestionnaire de campagne de LinkedIn.

Facebook

Facebook est la principale plateforme de réseaux sociaux utilisée par les spécialistes du marketing B2B et B2C. Sa popularité signifie également que l’entreprise adapte constamment la manière dont elle diffuse son contenu aux utilisateurs. Les mises à jour constantes de la marque s’accompagnent de modifications de l’algorithme de distribution des vidéos qui affectent les vidéos du fil d’actualité, de Facebook Watch et de l’onglet « Plus de vidéos ». Ces facteurs comprennent :

Fidélité et intention : Le visionnage répété est valorisé lors de la diffusion de vidéos aux utilisateurs dans le fil d’actualité

: Le visionnage répété est valorisé lors de la diffusion de vidéos aux utilisateurs dans le fil d’actualité Vidéo et durée d’affichage : Les spécialistes du marketing qui souhaitent utiliser Facebook pour du contenu vidéo doivent veiller à ce que les vidéos durent au moins une minute

: Les spécialistes du marketing qui souhaitent utiliser Facebook pour du contenu vidéo doivent veiller à ce que les vidéos durent au moins une minute Originalité : Facebook continuera à limiter la distribution des contenus répliqués et à rétrograder les contenus vidéo impliqués dans des schémas de partage (contenus sensationnalistes, superficiels et axés sur l’engagement)

Voici quelques caractéristiques clés dont les spécialistes du marketing devraient prendre note :

Restrictions sur la longueur des vidéos :

Jusqu’à 240 minutes pour les contenus vidéo natifs

Jusqu’à 30 minutes pour les vidéos 360

Jusqu'à 2 minutes pour les stories Facebook

Les restrictions de longueur des annonces varient d'une personne à l’autre

Formats vidéo :

Vidéos natives

Vidéos 360

Stories (organiques ou publicitaires)

Publicités vidéo (carrousel, in-stream)

Vidéos d’expérience instantanée (éléments mobiles sur une page de produit)

Facebook Live

Caractéristiques principales :

Vidéo interactive : Facebook prend en charge divers formats vidéo interactifs tels que les vidéos 360 et Facebook Live. Les vidéos 360 créent une expérience de visionnage unique pour les audiences mobiles, tandis que Facebook Live encourage l’engagement et l’interaction entre les fans et les marques.

: Facebook prend en charge divers formats vidéo interactifs tels que les vidéos 360 et Facebook Live. Les vidéos 360 créent une expérience de visionnage unique pour les audiences mobiles, tandis que Facebook Live encourage l’engagement et l’interaction entre les fans et les marques. Nouvelles fonctionnalités de regroupement de vidéos : Facebook a commencé à proposer des fonctionnalités de listes de lecture plus avancées, comme les « séries », qui permettent de mieux regrouper les contenus épisodiques. La plateforme a également introduit un onglet Vidéos sur toutes les pages pour permettre aux internautes de mettre à niveau leurs notifications de vidéos et de parcourir les listes de lecture. Ces fonctionnalités soutiennent l’algorithme de visionnage répété de Facebook et permettent de pousser le nouveau contenu vers les publics fidèles.

: Facebook a commencé à proposer des fonctionnalités de listes de lecture plus avancées, comme les « séries », qui permettent de mieux regrouper les contenus épisodiques. La plateforme a également introduit un onglet Vidéos sur toutes les pages pour permettre aux internautes de mettre à niveau leurs notifications de vidéos et de parcourir les listes de lecture. Ces fonctionnalités soutiennent l’algorithme de visionnage répété de Facebook et permettent de pousser le nouveau contenu vers les publics fidèles. Gamification: Facebook offre des fonctions de sondage et de gamification qui peuvent être utilisées pour créer des jeux-concours en direct. Cela introduit un élément de compétition dans les interactions entre utilisateurs ou entre utilisateurs et marques.

Instagram

Instagram a, lui aussi, étendu ses capacités en matière de contenu vidéo au fil des années. La plateforme comprend désormais du contenu vidéo de flux, des stories avec une durée de vie de 24 heures, des vidéos courtes avec les Réels et du contenu vidéo de plus longue durée via IGTV. L’algorithme d'Instagram donne la priorité aux types de contenu avec lesquels un utilisateur s’engage le plus : si vous passez beaucoup de temps à regarder des vidéos, vous obtenez beaucoup de contenu vidéo dans votre fil d'actualité. En outre, les stories Instagram donne la priorité à vos relations avec les autres utilisateurs lorsqu’il s’agit de décider de leur classement dans votre fil d'actualité.

Voici quelques caractéristiques clés dont les spécialistes du marketing devraient prendre note :

Restrictions sur la longueur des vidéos :

Jusqu’à 15 secondes pour les stories Instagram

2 minutes pour les publications et les aperçus IGTV

60 minutes pour une vidéo en direct

Jusqu’à 15 minutes (téléchargement depuis un mobile) ou 60 minutes (téléchargement depuis le web) pour les vidéos IGTV

Formats vidéo :

Vidéos in-feed

Instagram Live

Stories Instagram (organiques ou publicitaires)

IGTV

Publicités vidéo (carrousels...)

Caractéristiques principales :

Stories Instagram : sans doute l’offre vidéo la plus populaire d’Instagram, les stories Instagram permettent aux marques et aux utilisateurs de publier du contenu de type vlog complété par du texte, des gifs, des stickers et d’autres éléments interactifs. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder et regrouper leurs précédentes stories dans une mise en avant sur leur page de profil ("stories à la une").

: sans doute l’offre vidéo la plus populaire d’Instagram, les stories Instagram permettent aux marques et aux utilisateurs de publier du contenu de type vlog complété par du texte, des gifs, des stickers et d’autres éléments interactifs. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder et regrouper leurs précédentes stories dans une mise en avant sur leur page de profil ("stories à la une"). Réels : se rapprochant du contenu publié sur TikTok, les réels sont un format de vidéo très courtes et créatives. De nombreux éléments (son, effets...) sont à disposition des utilisateurs pour rendre leur réel très créatif. Ce type de contenu peut être mis en avant sur le feed Instagram.

se rapprochant du contenu publié sur TikTok, les réels sont un format de vidéo très courtes et créatives. De nombreux éléments (son, effets...) sont à disposition des utilisateurs pour rendre leur réel très créatif. Ce type de contenu peut être mis en avant sur le feed Instagram. IGTV : IGTV prend en charge les contenus épisodiques de plus longue durée qui peuvent également être mis en avant sur le feed d’une marque.

: IGTV prend en charge les contenus épisodiques de plus longue durée qui peuvent également être mis en avant sur le feed d’une marque. Capacités de partage et de publication internes : Instagram permet aux utilisateurs de partager des posts, des vidéos et des stories d’autres comptes sur leurs propres stories, à condition que ces utilisateurs aient activé les paramètres de confidentialité correspondants. Cela encourage l’interaction entre les utilisateurs et les marques, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en avant du contenu généré par les utilisateurs (UGC).

Twitter

Les tweets ne doivent pas seulement être basés sur du texte. Twitter prend également en charge les vidéos tweet, les vidéos en direct et les publicités vidéo. Voici quelques caractéristiques clés dont les spécialistes du marketing devraient prendre note :

Restrictions sur la longueur des vidéos :

Jusqu’à 2 minutes et 20 secondes

Formats vidéo :

Vidéos in-stream

Vidéos live

Publicités vidéo

Caractéristiques principales :

Vidéo en direct : Les vidéos en direct sur Twitter peuvent être visionnées à partir de Moments, de l’onglet Explore, des tendances ou des tweets d’un compte qui est passé en direct. En outre, les émissions en direct peuvent être visionnées sur Amazon Fire TV et Apple TV. Les utilisateurs de Xbox et d’Android TV sont également en mesure de les visionner.

: Les vidéos en direct sur Twitter peuvent être visionnées à partir de Moments, de l’onglet Explore, des tendances ou des tweets d’un compte qui est passé en direct. En outre, les émissions en direct peuvent être visionnées sur Amazon Fire TV et Apple TV. Les utilisateurs de Xbox et d’Android TV sont également en mesure de les visionner. Cartes de sites web vidéo : Tout comme YouTube, les cartes conduisent les utilisateurs mobiles d’un tweet vers un site web.

: Tout comme YouTube, les cartes conduisent les utilisateurs mobiles d’un tweet vers un site web. GIFs: Les marques présentes sur Twitter peuvent exploiter pleinement le format de la plateforme pour présenter à la fois le texte de leur tweet et un court GIF accrocheur. Twitter diffuse automatiquement les vidéos de moins de 60 secondes, ce qui fait des GIFs un excellent complément au texte traditionnel.

TikTok

TikTok a été LA plateforme pour les vidéos virales ces derniers temps. La plateforme est particulièrement populaire auprès de la génération Z, et en 2019, les téléchargements de l’application ont dépassé Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. La liste unique d’effets sonores, de filtres, de chansons et d’outils d’interaction de la plateforme en fait la plateforme parfaite pour que l’UGC (User Generated Content - Contenu généré par les utilisateurs) prospère. Si les marques ne sont pas forcément obligées de créer elles-mêmes du contenu, les spécialistes du marketing ont trouvé des moyens de tirer parti de l’UGC pour leurs campagnes.

Voici quelques caractéristiques clés dont les spécialistes du marketing devraient prendre note :

Restrictions sur la longueur des vidéos :

D’une durée maximale de 3 minutes lorsqu’elles sont enregistrées in-app, jusqu'à 10 min pour une vidéo importée.

Formats vidéo :

Posts de feed et publicités

Caractéristiques principales :

Défis Hashtag : Presque toutes les vidéos TikTok contiennent des hashtags pour bénéficier d'une plus grande exposition. Les hashtags de marque uniques sont donc le format publicitaire dominant sur TikTok. Les utilisateurs soumettent des vidéos étiquetées avec un hashtag de campagne particulier pour participer à des concours de marque.

: Presque toutes les vidéos TikTok contiennent des hashtags pour bénéficier d'une plus grande exposition. Les hashtags de marque uniques sont donc le format publicitaire dominant sur TikTok. Les utilisateurs soumettent des vidéos étiquetées avec un hashtag de campagne particulier pour participer à des concours de marque. Publicités in-feed et Brand Takeovers : Fonctions publicitaires qui servent aux utilisateurs de diffuser une publicité de leur marque, soit pendant que l’utilisateur défile, soit au lancement de l’application. Ces publicités peuvent mener à la page de destination d’une marque ou à un défi hashtag.

: Fonctions publicitaires qui servent aux utilisateurs de diffuser une publicité de leur marque, soit pendant que l’utilisateur défile, soit au lancement de l’application. Ces publicités peuvent mener à la page de destination d’une marque ou à un défi hashtag. Messages de flux : À l’instar d’Instagram, TikTok utilise un style de type vlog qui peut être attrayant pour les marques qui cherchent à toucher un public plus jeune. Les marques qui cultivent une forte présence sur TikTok tirent parti de la nature décontractée des vidéos sur l’application. En restant largement non éditées, ces vidéos transmettent un sentiment d’authenticité qui ne peut pas être obtenu par le biais d’un fil d'actualité Instagram férocement sélectionné.

En bref

Lorsqu’ils s’interrogent sur les plateformes à utiliser pour leur vidéo marketing, les spécialistes du marketing doivent tenir compte de la différence d’intention entre les utilisateurs de chaque plateforme. Sur YouTube, par exemple, les utilisateurs sont susceptibles d’entrer sur la plateforme avec l’intention de regarder des contenus plus longs. En outre, ils sont susceptibles de regarder ces vidéos sur un écran plus grand et avec un équipement audio adapté.

Sur les plateformes plus mobiles telles que Facebook et Instagram, en revanche, les vidéos qui incluent du texte ou des légendes sont susceptibles d’être visionnées plus fréquemment, car les utilisateurs nomades regardent souvent les vidéos sans le son qui les accompagne. Les vidéos doivent également être plus courtes pour répondre aux besoins de ces publics.

Sur des plateformes telles que LinkedIn, les internautes sont susceptibles d’être des professionnels de votre secteur ou de s’y intéresser, et sont donc plus enclins à rechercher du contenu formel ou informatif lié au secteur.

Quel contenu devez-vous publier ?

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les différentes plateformes qui prennent en charge le marketing vidéo sur les réseaux sociaux, vous devez examiner les types de contenu que vous pouvez créer. En général, le contenu vidéo est classé selon les catégories suivantes :

Vidéos de marque

Infographies ou explications vidéo

Interviews

Démonstrations de produits

Commentaires sur les produits

Annonces vidéo

Cependant, il existe plusieurs types de contenu qui doivent également être envisagés spécifiquement pour les réseaux sociaux :

Flux live : Permettre aux marques de couvrir des événements ou le lancement de nouveaux produits tout en interagissant avec les utilisateurs.

: Permettre aux marques de couvrir des événements ou le lancement de nouveaux produits tout en interagissant avec les utilisateurs. Vidéos à acheter : Lier le contenu vidéo directement à une page produit pour favoriser les conversions.

: Lier le contenu vidéo directement à une page produit pour favoriser les conversions. Contenu vidéo interactif : Présentation d’un contenu à 360° ou épisodique dans lequel les utilisateurs peuvent explorer un récit ou choisir entre plusieurs issues.

: Présentation d’un contenu à 360° ou épisodique dans lequel les utilisateurs peuvent explorer un récit ou choisir entre plusieurs issues. Vidéos en réalité virtuelle ou augmentée : Expérimenter des filtres, des jeux ou des expériences vidéo plus immersives.

: Expérimenter des filtres, des jeux ou des expériences vidéo plus immersives. Vlogs : Montrer des images des coulisses ou présenter de nouveaux produits.

: Montrer des images des coulisses ou présenter de nouveaux produits. UGC : Introduire des défis, des cadeaux, ou simplement reposter des critiques de produits et mettre en avant des utilisateurs et des influenceurs de premier plan.

Créez du contenu pour le bon public

Les spécialistes du marketing doivent garder à l’esprit l’entonnoir (funnel) de marketing lorsqu’ils réfléchissent au contenu à créer. Après tout, si vous ne diffusez que du contenu avec un appel à l’action fort, vous risquez d’aliéner les utilisateurs qui cherchent simplement à en savoir plus sur vos produits. Le marketing vidéo sur les réseaux sociaux consiste à créer le bon contenu pour le bon public. Voici ce que vous devez savoir :

Sensibilisation (TOFU) :

Créez un contenu amusant et court qui présente votre marque et vos produits. Vous pouvez également inclure du contenu éducatif qui montre comment votre produit est utilisé ou comment il répond à un problème particulier. Reliez votre contenu à des informations plus approfondies sur les produits afin de diriger les utilisateurs plus loin dans l’entonnoir.

Considération (MOFU) :

Différenciez-vous de vos concurrents en mettant pleinement en valeur votre produit. Maintenant que les utilisateurs savent qui vous êtes, piquez leur intérêt avec des explications et des démonstrations de produits qui présentent vos avantages. Reliez votre contenu à votre site web ou à votre page produit.

Achat (BOFU) :

Réduisez les points sensibles en introduisant des FAQ et des modes d’emploi pour offrir une assistance à vos clients lorsqu’ils en ont besoin. Incluez des démonstrations sur la façon dont votre produit peut être configuré et présentez des ressources supplémentaires. Essayez de maintenir l’intérêt de vos clients en leur fournissant du contenu à valeur ajoutée, comme des extraits de webinars et la couverture d’événements sectoriels connexes.

Conseils pour publier des vidéos sur les réseaux sociaux

Faites en sorte que votre contenu soit court et agréable

Il peut être tentant de créer une dissertation vidéo épique et longue sur le sujet de votre choix. Cependant, la durée d’attention moyenne a considérablement diminué ces dernières années. À moins que votre contenu ne soit incroyablement convaincant et pertinent, vous ne parviendrez pas à capter l’attention de la plupart des visiteurs des réseaux sociaux pendant plus de quelques minutes.

En outre, vous devez faire en sorte que les premières secondes de votre vidéo retiennent l'attention ! Votre fenêtre d’opportunité est limitée et vous avez cinq secondes pour captiver votre public avant qu’il ne passe la vidéo. C’est pourquoi les intros vidéo sont cruciales car elles montrent ce qui vous attend. Si vous ne montrez pas quelque chose d’intéressant dans les premiers instants, vous avez déjà perdu la plupart de votre public. Essayez d’inclure dès le début l’attraction principale pour les clients potentiels ou d’identifier le point principal de la vidéo dans votre intro vidéo pour vous assurer que les bons spectateurs restent.

Optimisez votre vidéo pour la recherche

Vous ne devez pas lésiner sur le texte de description qui accompagne la vidéo : c’est une occasion en or de capter l’attention d’un public plus large. C’est particulièrement important si le point principal de votre vidéo n’est pas immédiatement apparent.

En outre, optimisez toujours votre vidéo pour la recherche en incluant des mots-clés pertinents dans le titre, la description et les balises de la vidéo, le cas échéant. Incluez des sous-titres et des transcriptions chaque fois que possible.

Votre vignette est également importante : veillez à ce qu’elle soit accrocheuse et bien conçue, car c’est souvent ce qui détermine si votre public cliquera ou non dessus. En outre, faites attention aux éventuelles restrictions de texte pour les vignettes sur le réseau social de votre choix. Par exemple, Facebook limite le texte des vignettes à 20 %, logos et interface utilisateur compris.

Pensez à l’expérience « sans son »

Comme l’utilisation des téléphones portables se fait souvent dans des lieux publics, de nombreux utilisateurs désactivent le son par défaut. Lorsque vous montez votre vidéo pour les réseaux sociaux, il est important de tenir compte de l’expérience « sans son ».

Demandez-vous :

Votre vidéo a-t-elle encore un sens sans l’audio qui l’accompagne ?

Capte-t-elle l’intérêt sans indices audio pertinents ?

Existe-t-il des moyens de communiquer les mêmes informations sans recourir à l’audio ?

Les sous-titres ou autres repères visuels à l’écran sont-ils aussi possibles ?

Uploadez en mode natif si possible

Alors que la course à la domination du contenu vidéo sur les réseaux sociaux passe à la vitesse supérieure, il est devenu de plus en plus important d’uploader vos vidéos en natif chaque fois que cela est possible. Cela signifie qu’au lieu d’uploader vos vidéos sur une plateforme et de les partager sur vos différents canaux, vous devriez télécharger la vidéo directement sur chacun de ces réseaux.

Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous publiez sur Facebook un lien vers une vidéo située sur YouTube, celle-ci ne s’affiche plus dans la vue vidéo plus large d’auparavant. Il en va de même pour les liens vers YouTube à partir de Twitter.

Alors que les réseaux sociaux individuels tentent de s’approprier une plus grande part du marché de la vidéo, ils sont moins susceptibles de soutenir et de mettre en surface du contenu vidéo hébergé sur une plateforme concurrente. Cela peut être frustrant car cela implique un peu de travail supplémentaire, mais en uploadant une vidéo sur chaque plateforme individuellement, vous augmentez les chances que votre contenu soit vu, visionné et partagé par les utilisateurs de cette plateforme.

Inclure un appel à l’action clair (CTA)

Il est important de se rappeler que si publier du contenu pour le plaisir est amusant, chaque élément de contenu doit contribuer aux objectifs de votre organisation. Avant de créer un contenu, il est important de comprendre :

Que retire le spectateur de ce contenu ?

Quelle action est-ce que je veux que le spectateur fasse à la suite de ce résultat ?

Qu’est-ce que je veux en retirer en tant qu’individu, entreprise ou organisation ?

À partir de là, il devrait être assez simple de créer un CTA clair. Vous voulez plus d’abonnés ? Veillez à demander aux spectateurs de cliquer sur « s’abonner » à la fin de chaque vidéo. Vous voulez plus de suggestions sur ce que vos spectateurs aimeraient que vous abordiez dans vos prochaines vidéos ? Demandez-leur de poster un commentaire ! Le simple fait de demander ce que vous voulez peut grandement contribuer à encourager l’interaction sociale et votre croissance ultérieure.

Et après ?

Toute bonne stratégie de marketing social ou vidéo doit démontrer d’excellents résultats. Grâce à l’outil de gestion des réseaux sociaux de Meltwater, vous pouvez non seulement planifier, publier votre contenu et dialoguer avec vos clients en temps réel, mais aussi mesurer vos performances à l’aide d’informations critiques et d’une vue d’ensemble du contenu le plus performant en un seul clic.

