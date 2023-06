Le e-commerce a connu une ascension fulgurante ces dernières années avec plus de 2,14 milliards de transactions en ligne, en 2021 (source). La France est aussi concernée par cette hausse. Le pays a embrassé le commerce en ligne et les chiffres clés témoignent de son importance grandissante dans l'économie française.

Avec un chiffre d'affaires en constante augmentation, une base croissante de cyberacheteurs et une diversité de catégories de produits populaires, le e-commerce est devenu un moteur majeur du commerce de détail. Dans cet article, nous analyserons les principaux chiffres du e-commerce en France, mettant en évidence les tendances clés du marketing et les indicateurs qui façonnent le paysage numérique du commerce dans l'Hexagone.

Sommaire :

Quelle est la situation du e-commerce en France ?

Le e-commerce France est en constante croissance depuis plusieurs années. Une tendance qui s'est accélérée durant la crise sanitaire du COVID-19. En 2022, le chiffre d'affaires a dépassé les 146,6 milliards d'euros, avec un impressionnant nombre de transactions atteignant 2,3 milliards cette même année, selon les analystes (source). On peut également remarquer une hausse de 10.1% du panier moyen entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, passant respectivement de 62 à 68 euros. Malgré le contexte d'inflation, le montant moyen des transactions est resté relativement stable (source).

Ajoutons également que 53,7% des utilisateurs d'Internet entre 16 ans et 64 ans effectuent au moins un achat en ligne chaque semaine. 25% d'entre eux réalisent cet achat directement depuis leur smartphone. La France compte près de 45 millions de cyberacheteurs (ou e-acheteurs), ce qui représente environ 80% de la population âgée de 15 ans et plus.

Côté produits populaires, on retrouve les produits culturels (livres, musique, films), les vêtements et accessoires, les produits électroniques, les cosmétiques et les produits de beauté.

Les social influenceurs restent un relais de communication intéressant pour booster le commerce électronique des entreprises. Leur capacité à atteindre une audience engagée et leur capacité à recommander des produits ou services peuvent avoir un impact significatif sur les ventes en ligne. L'outil Meltwater est idéal pour suivre leur impact sur vos ventes; d'autant qu'il se connecte à des outils comme Shopify pour réaliser un bilan.

Qui sont les leaders du e-commerce ?

Le e-commerce est un secteur en constante évolution en France. Sans surprise, le leader du e-commerce français est Amazon. La plateforme propose une large gamme de produits, allant des produits électroniques aux vêtements, en passant par les livres, les jouets, et bien plus encore. Plusieurs autres acteurs occupent une place importante :

Cdiscount : cette plateforme offre une vaste sélection de produits à des prix compétitifs. Elle propose également des services diversifiés tels que la vente de voyages, d'énergie, de services bancaires, etc.

: cette plateforme offre une vaste sélection de produits à des prix compétitifs. Elle propose également des services diversifiés tels que la vente de voyages, d'énergie, de services bancaires, etc. Fnac : l'enseigne, bien établie en France, est spécialisée dans la vente de produits culturels, de loisirs, de high-tech et d'électroménager. Ces dernières années, elle a su se diversifier en ligne et s'imposer comme un acteur majeur du e-commerce en France.

: l'enseigne, bien établie en France, est spécialisée dans la vente de produits culturels, de loisirs, de high-tech et d'électroménager. Ces dernières années, elle a su se diversifier en ligne et s'imposer comme un acteur majeur du e-commerce en France. Veepee : anciennement connu sous le nom de Vente-privée.com, Veepee est un site de ventes privées en ligne proposant des offres exclusives et limitées dans le temps sur une variété de produits, allant de la mode aux voyages.

: anciennement connu sous le nom de Vente-privée.com, Veepee est un site de ventes privées en ligne proposant des offres exclusives et limitées dans le temps sur une variété de produits, allant de la mode aux voyages. La Redoute : l’enseigne historique de la vente à distance, en France, a pris le tournant digital avec un site e-commerce florissant. Aujourd’hui, la plateforme propose une large gamme de produits dans les domaines de la mode, de la maison, de la décoration, etc.

Quels sont les secteurs du e-commerce en hausse ?

Par de nouvelles habitudes de consommation et des avancées technologiques, ce type de commerce connaît une croissance importante. Plusieurs secteurs enregistrent une augmentation remarquable.

L’alimentation

Tout d'abord, l'alimentation en ligne gagne en popularité, avec l'émergence des supermarchés en ligne et des services de livraison à domicile. Les consommateurs apprécient la commodité de pouvoir faire leurs courses en ligne et de bénéficier d'une large gamme de produits en quelques clics.

Les vêtements, de chaussures et d'accessoires

La vente de vêtements, de chaussures et d'accessoires en ligne connaît une croissance constante. Les consommateurs sont attirés par la possibilité de trouver une variété de marques et de styles, et de profiter de la livraison à domicile et des retours facilités. Le mobilier et la décoration sont aussi concernés.

Les produits de beauté et cosmétiques

Côté produits de beauté et cosmétiques, les consommateurs profitent du e-commerce pour trouver des produits spécifiques - souvent indisponibles en France, obtenir des conseils en ligne et bénéficier d'offres exclusives et de promotions. La beauté-santé fait partie des dépenses en constante augmentation.

Les produits électroniques grand public

Les produits électroniques grand public (high tech), tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les gadgets technologiques, sont également très demandés en ligne. Les consommateurs recherchent souvent des prix compétitifs et consultent les avis d'autres acheteurs avant de faire les leurs.

Les articles de sport, les équipements de fitness, les jeux et les jouets

Enfin, les articles de sport, les équipements de fitness, les jeux et les jouets sont également populaires dans le e-commerce. Les consommateurs peuvent trouver une variété de produits, des marques spécialisées et des offres spéciales en ligne.

Vers un e-commerce plus local et responsable ?

Une évolution majeure se dessine vers un e-commerce plus local et responsable. La sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociaux évolue et les consommateurs se tournent vers des pratiques plus durables et soutiennent activement les entreprises locales. Cette tendance marketing comporte plusieurs aspects importants.

Tout d'abord, les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les produits locaux et expriment leur soutien envers les petites entreprises et les artisans de leur région. Le marketing transactionnel ne suffit plus pour pérenniser une activité professionnelle. La vente en ligne facilite cette évolution en permettant aux entreprises locales de proposer leurs produits en ligne, élargissant ainsi leur audience géographique, notamment grâce aux réseaux sociaux.

Parallèlement, les commerçants cherchent à réduire l'empreinte carbone associée à la livraison des produits (tout comme dans le tourisme), en réponse aux préoccupations environnementales. Les boutiques adoptent des pratiques telles que l'utilisation de véhicules électriques pour les livraisons, l'optimisation des itinéraires de livraison et la consolidation des commandes afin de minimiser le nombre de colis.

Les emballages écologiques sont également une priorité. Les entreprises cherchent à réduire l'utilisation de matériaux d'emballage non durables et adoptent des solutions plus respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de matériaux recyclés ou biodégradables. Certaines proposent même des options d'emballage minimaliste pour réduire le taux de déchets.

L'économie circulaire et la seconde main gagnent en popularité grâce au e-commerce. Les plateformes en ligne dédiées à la vente de produits d'occasion ou reconditionnés contribuent à cette économie circulaire, en favorisant la réutilisation et la réduction des déchets.

Enfin, les clients cherchent à soutenir les commerçants ayant un impact social positif grâce à des initiatives sociales telles que le commerce équitable, l'emploi local ou l'engagement communautaire.

Quelles sont les technologies qui arrivent ?

Voici quelques-unes des technologies émergentes qui ont un impact significatif sur le secteur du e-commerce :

● Intelligence artificielle (IA) : elle joue un rôle croissant dans le commerce en ligne, notamment dans la personnalisation de l'expérience client, l'optimisation des recommandations de produits, le chatbot pour le service client, la gestion des stocks et la prévision de la demande. L'IA permet d'automatiser certaines tâches, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'offrir des expériences d'achat plus personnalisées aux clients, notamment sur les réseaux sociaux.

● Réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) : la réalité augmentée permet de visualiser virtuellement des produits dans leur environnement réel, tandis que la réalité virtuelle permet de créer des expériences d'achat immersives. Cela peut faciliter la prise de décision des consommateurs et améliorer leur expérience d'achat en ligne. On parle aussi de e-tourisme.

● Blockchain : elle offre des avantages par rapport à la sécurité, la transparence et la traçabilité des transactions. Dans le milieu professionnel, elle marche pour les paiements en ligne, pour authentifier les produits, pour simplifier les processus de suivi de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la confiance entre les parties prenantes.

● Internet des objets (IoT) : l'IoT connecte les objets physiques à Internet, permettant ainsi une interaction entre eux. Dans le e-commerce, cela peut prendre la forme d'appareils intelligents, tels que les enceintes connectées ou les wearables, qui peuvent passer des commandes, recharger des produits automatiquement ou fournir des informations contextuelles pour faciliter les achats.

● Paiements mobiles et portefeuilles numériques : les consommateurs utilisent leurs smartphones pour effectuer des achats en ligne de manière rapide et sécurisée. Les solutions de paiement mobile permettent d'intégrer différentes méthodes de paiement et de simplifier le processus d'achat.

● Voice Commerce : les assistants vocaux tels que Siri, Google Assistant et Amazon Alexa ont lancé le voice commerce. Les e-acheteurs peuvent effectuer des achats en utilisant la voix, en passant des commandes à leur assistant vocal afin de faciliter les achats en ligne, en particulier pour le classement des tâches répétitives.

● Le live shopping : cela consiste à combiner des éléments de streaming vidéo en direct avec des possibilités d'achat en ligne en temps réel. Les spectateurs peuvent interagir avec le présentateur en posant des questions, en faisant des commentaires ou en exprimant leur intérêt pour les produits. Ils peuvent effectuer des achats directement pendant la diffusion, en utilisant des liens ou des fonctionnalités d'achat intégrées à la plateforme.

En conclusion, le e-commerce en France est en pleine expansion, avec un chiffre d'affaires en constante progression chaque trimestre. On compte aujourd’hui près de 45 millions de cyberacheteurs et une diversité de catégories de produits populaires. Les modes de paiement en ligne et les plateformes de e-commerce dominantes contribuent à la croissance continue de ce secteur. Le e-commerce offre aux consommateurs français une expérience d'achat pratique et variée, tandis que les entreprises s'adaptent pour saisir les opportunités dans ce paysage concurrentiel.

