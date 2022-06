Le guide du marketing créatif

1 200. C’est le nombre moyen de messages publicitaires auxquels nous sommes exposés chaque jour, que ce soit dans la rue, à la télévision ou sur internet (source). Dans un tel contexte, la créativité est un facteur clé pour se différencier et capter l’attention d’un public saturé de publicités et de contenus marketing.

C’est pourquoi on parle aujourd’hui de marketing créatif. La définition de cette sous-spécialité du marketing : placer l’innovation et l’originalité au cœur de la stratégie mise en œuvre. Le but ? Marquer les esprits…d’une façon positive.

Mais le creative marketing va bien au-delà de la simple créativité. Dans cet article, nous analyserons ce qu’est le marketing créatif, et les enjeux qui en découlent, avant de présenter des exemples de stratégies qui ont bien fonctionné.

Sommaire :

Qu’est-ce que le marketing créatif ?

Il existe plusieurs formes de marketing, et c’est justement pour cela qu’il est toujours efficace : il se renouvelle sans cesse ! Le marketing créatif désigne toutes les actions stratégiques visant à développer une image de marque de façon unique et impactante. Objectif ? Sortir des sentiers battus et se démarquer de ses concurrents via une campagne innovante qui va marquer les esprits.

Ce type de stratégie marketing ne consiste pas uniquement à se montrer créatif pour se singulariser. Il s'agit d'aller plus loin en cassant les codes du marketing traditionnel et en s’émancipant des actions entreprises par vos concurrents sur le marché.

Concrètement, une bonne campagne de marketing créatif a pour but de susciter l’émotion de votre public cible, en marquant son esprit durablement. Faire rêver sa cible est important ici, car les émotions sont au cœur du processus d’achat. La marque peut par exemple élaborer une publicité qui va faire parler et potentiellement créer le buzz. Citons la publicité pour Kenzo World, qui casse les codes du marché du parfum en étant spontanée et très peu romantique.

La marque devient ainsi incontournable avec une image forte et bien en place. Résultat ? Il est plus facile de sensibiliser les prospects, d’entrer dans l'esprit des consommateurs et donc d'atteindre les objectifs fixés, qu'ils soient chiffrés ou non. Le marketing créatif est très souvent axé sur la génération d'émotions de l'audience ciblée. Finalement, l'expérience client est enrichie et la communauté de marque est renforcée.

Comment faire du creative marketing ?

Pour qu'une stratégie de creative marketing soit efficace, il faut comme toute action marketing commencer par :

Définir le public cible

Déterminer les actions à réaliser

Détailler les stratégies utilisées pour provoquer ces actions

Une stratégie de marketing créatif doit forcément être unique ou suffisamment singulière pour que la marque se différencie de la concurrence avec pour objectif final de la surpasser. Aussi, il est indispensable de vous poser les questions suivantes :

Quel ton de voix adopter ?

Quels sont nos principaux objectifs ?

Quel est notre public cible ? Voire nos publics ?

Qu'attendent nos clients ?

Quels canaux marketing allons-nous utiliser ?

Quels calls-to-action utiliser ?

Dès que vous avez la réponse à ces interrogations, suivez les cinq étapes suivantes pour élaborer votre stratégie de marketing créatif :

1) Définir ses objectifs

Les objectifs de votre campagne marketing doivent être clairs et précis. Pour rester cohérent, il est important que chaque élément qui compose la stratégie soit lié aux objectifs fixés.

2) Rédiger l'énoncé de la stratégie créative

Il s'agit ici de préciser les raisons qui amènent l'entreprise à mettre en place une stratégie créative. Vous pouvez aussi décrire votre public cible et la valeur ajoutée que vous souhaitez lui apporter.

Cet énoncé est utile pour communiquer votre plan d'attaque aux personnes qui vont participer. Il est important d'indiquer en quoi les actions mises en place vont vous permettre de vous démarquer des concurrents.

3) Déterminer plusieurs indicateurs de réussite (KPI)

Les indicateurs de réussite vous permettent d'évaluer objectivement les résultats de votre stratégie, selon les objectifs que vous vous êtes fixés.

Concrètement, vous pouvez sélectionner des indicateurs d'ordre financier (chiffre d'affaires généré, nombre de ventes, etc.) et des indicateurs pour les réseaux sociaux (nombre d'abonnés gagnés, nombre de partages des publications, taux d’engagement, etc.).

Ces indicateurs clés de performance vont vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si, au contraire, vous devez rediriger vos efforts. Attention toutefois, une bonne portée sur les réseaux sociaux ne signifie pas toujours que les résultats seront positifs.

4) Élaborer le message pour se différencier aux yeux du public cible

C'est l'heure d'exprimer toute votre créativité ! Pour déterminer le message, prenez en compte le moindre détail, de sa longueur au ton employé, sans oublier de penser au public visé. Il convient d’être exigeant pour mettre toutes les chances de son côté et obtenir le succès escompté.

5) Définir un budget et une chronologie des actions à mettre en place

Pour déterminer votre budget, il peut être utile de lister les dépenses envisagées pour la mise en place de votre stratégie de creative marketing. Voici plusieurs exemples de dépenses :

La publicité payante (Facebook Ads, Instagram Ads, marketing d'influence, etc.)

Logiciels marketing et programmes créatifs

Frais de service

Livrables de projet

Fournisseurs externes

Il reste important d'avoir un budget détaillé dès le départ afin de ne pas dépasser les montants accordés. Qui plus est, les projets marketing ont souvent des coûts cachés susceptibles d’augmenter le budget total.

C'est également l'occasion d'établir une chronologie des actions à mettre en place (c’est la fameuse « roadmap »), avec les rôles de chaque membre de l'équipe marketing définis. Attention au démarrage, chacun doit comprendre les objectifs fixés et sa mission précise.

Le marketing créatif implique de bouleverser les codes du marketing traditionnel. On ne devient pas une légende en faisant ce que font les concurrents !

Les enjeux et tendances du marketing créatif

Avec la crise sanitaire du coronavirus, la transformation numérique des entreprises s’accélère. La plupart des marketeurs misent aujourd'hui avant tout sur l'expérience digitale. Dans une ère toujours plus numérique, la création de contenus en ligne a augmenté. Au risque de provoquer une saturation auprès des cibles. Alors, comment capter l'attention d'un public bombardé de contenus au quotidien sur des canaux de plus en plus concurrentiels ?

Il est plus que jamais important de chercher à se différencier pour tirer son épingle du jeu et attirer l'attention de sa cible.

En ce sens, le creative marketing figure parmi les méthodes possibles de growth hacking. Appelé en français “piratage de croissance”, le growth hacking désigne l’ensemble des techniques marketing utilisées à des fins de croissance forte et à faible coût d’une entreprise.

Il s'agit d'une forme de marketing encore récente, qui s'appuie sur des pratiques très agressives, dans le but de développer la croissance d’une entreprise à vitesse grand V.

Parmi les pratiques de growth hacking qui ont fait leurs preuves, on peut citer :

● Miser sur une forte présence sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des personnes sensibles au contenu de votre marque

● Mettre en place une stratégie de marketing omnicanal pour booster votre présence

● Engager les meilleurs professionnels sur une thématique pour développer d’excellents contenus afin d’encourager les gens à s’abonner

Aussi, le marketing créatif, qui se concentre sur la meilleure façon de rendre une entreprise célèbre, en prenant en compte les insights consommateurs, est une méthode souvent plus pérenne.

En résumé, le growth hacking est axé sur la rentabilité, tandis que le marketing créatif est axé sur la notoriété. Plus récemment, de nouveaux outils ont vu le jour, notamment la création automatisée de contenus. Ces nouvelles technologies aident les entreprises à être plus créatives en marketing. L'automatisation permet en effet d’accroître l’efficacité, de libérer du temps allouable à des tâches plus importantes et/ou d’améliorer l’image de marque de l’entreprise.

Finalement, le marketing créatif implique de revoir les visions classiques du marketing. Il associe en effet storytelling marketing, marketing émotionnel, mais aussi quelques principes de growth hacking. En clair : être imprévisible, faire rêver sa cible et devenir viral.

Des exemples de marketing créatif

Pour mieux comprendre, voici plusieurs exemples de campagnes de marketing créatif menés par des marques.

Burger King

Burger King est un exemple de marque qui mène régulièrement des actions de marketing créatif. Citons par exemple le "Moldy Whooper", que l’on peut traduire en français par "burger pourri". Le but de cette campagne était de casser les codes du beau burger frais et parfait. En enlevant tout ce qui provient de sources artificielles (les conservateurs), la nourriture devient laide car elle est naturelle. La campagne marketing a donc montré un burger qui se détériore et commence à moisir.

La publicité n'avait donc rien à voir avec les campagnes traditionnelles et rationnelles. En effet, qui peut avoir envie de manger un burger à partir d'une pub le montrant moisir ? Le public a apprécié l'aspect authentique de la communication. Résultats : les ventes ont augmenté de 14 % et les images ont obtenu 8,4 milliards d’impressions (source).

Black Friday Emmaüs et Brainsonic : le "Hack Friday"

Emmaüs a collaboré avec l’agence Brainsonic dans le cadre d’une campagne anti-Black Friday. Grâce aux promotions des commerçants, cet événement est très plébiscité par les consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Mais cette journée spéciale engendre la surconsommation : c’est ce qu’Emmaüs a souhaité dénoncer.

Qui plus est, l’association en a profité pour rappeler aux consommateurs les alternatives possibles : des achats responsables et solidaires. Pour cela, l'agence Brainsonic a créé le Hack Friday chez Emmaüs. Il s’agit d’un site e-commerce dont l’objectif est clair : consommer oui, mais mieux !

Emmaüs et Brainsonic ont placé devant les vitrines de magasins de vêtements et de meubles un portail mobile transformé en fenêtre web du e-shop solidaire. Le curseur de la souris pointe vers les articles neufs de la vitrine et un message indique qu'ils existent aussi en « version recyclée et solidaire » sur le site internet d'Emmaüs.

La campagne s'appuie sur un film digital diffusé sur YouTube, des photos et un kit Influenceurs relayés sur les réseaux de Label Emmaüs via le hashtag #LabelEmmaus. À noter que Hack Friday est une suite de la campagne de notoriété #LabelAction.

Le parc Astérix #ATTENTIONMENHIR

À l'occasion de ses 30 ans, le parc Astérix a fait la promotion d’une nouvelle attraction "Attention Menhir", avec pour support un film immersif en 4D à faire en famille ou entre amis. Le concept ? Immerger le public au cœur d’une Gaule où le conflit avec Rome fait rage.

Pour faire la promotion de cette attraction 4D, le parc Astérix a fait chuter des menhirs en France. Dans les rues, les passants pouvaient voir des véhicules ayant subi des dégâts. En plus du marketing offline, le film a été partagé sur YouTube et la campagne relayée sur les réseaux sociaux via le hashtag #ATTENTIONMENHIR.

En conclusion, on peut résumer en une phrase l'essence même du marketing créatif : "j'aurai au moins essayé". Alors, essayez ! C'est en prenant des risques et en sortant de sa zone de confort qu'on retrouve les succès les plus prestigieux. Regardez ce que font vos concurrents et tentez d’adopter une autre voie pour passer votre message auprès de vos cibles.

