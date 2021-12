Quels KPIs marketing mesurer pour définir votre ROI ?

Tout le monde aime connaître le résultat de ses efforts, et vos supérieurs vous pressent pour connaître le retour sur investissement exact de votre activité ! Mais comme vous le savez sûrement, il est souvent difficile de définir quelles actions ramènent le plus de ROI. C’est ici qu’entrent en scène les KPIs, ou indicateurs de performance, pour nous aider à quantifier notre travail.

Il est important de comprendre que les KPIs marketing ne sont pas juste là pour que votre boss puisse vous mettre la pression grâce à des graphiques et des statistiques. Ils sont surtout une opportunité pour nous de gagner une meilleure appréhension et motivation de notre travail, afin d’atteindre et dépasser nos objectifs.

Quels KPIs marketing sont importants pour votre rôle ?

Une équipe marketing partagera certainement des objectifs communs. Mais comment mesurer ceux d’une seule personne ? La réponse dépend grandement du rôle de chacun.

Nous avons identifié ci-dessous les différents indicateurs de performance et les avons groupés dans plusieurs catégories de rôles marketing. Vous n’avez plus qu’à lire ceux qui vous concernent !

1. Les KPIs pour la communication

Ce groupe comprend les personnes en charge du contenu, des réseaux sociaux et des RP. Vous y trouverez les indicateurs indiquant si vos contenus atteignent leur audience efficacement, et sur l’engagement qu’ils génèrent.

Créateurs de contenu

Nombre de visiteurs uniques sur votre blog d’entreprise

Nombre de partages de vos articles de blog sur les réseaux sociaux

Temps moyen passé sur votre blog

Le pourcentage de traffic de votre blog par rapport au traffic total de votre site

Nombre de visiteurs revenant sur votre site

Exemple d’analyse du temps moyen passé sur votre blog

Responsables des réseaux sociaux

Taille de la communauté : nombre d’abonnés, par réseaux sociaux et au total

Engagement global : nombre de « j’aime », commentaires, partages, retweets, etc. par réseaux sociaux et au total

Engagement moyen par publication

Mentions : nombre de fois où votre entreprise a été mentionnée sur un réseau social par des utilisateurs

Sentiment : pourcentage des mentions positives et négatives concernant votre marque ou vos contenus

ROI : Le retour sur investissement des réseaux sociaux

Pour aller plus loin : Créer votre Reporting Social Media : Exemples et bonnes pratiques

Chargés des RP

Couverture médiatique : nombre de retombées presse obtenues

Part de voix : le pourcentage de couverture médiatique que votre entreprise occupe, par rapport à vos concurrents

Portée potentielle : la somme du lectorat moyen des médias qui vous ont relayé

Sentiment : si les mentions que vous avez obtenues sont positives ou négatives

AVE : combien votre couverture médiatique aurait coûté si vos retombées étaient des encarts publicitaires payants

Exemple d’analyse de la part de voix

2. Les KPIs du marketing digital

Ce segment concerne les personnes dont les occupations sont liées au site web et la présence digitale : SEO, acquisition et conversion de leads, nombre d’achats/réservations…

Responsable des actions marketing

Nombre de requêtes directes : Ce sont les prsonnes qui ont fait savoir leur intérêt pour votre entreprise et vos contenus. Cela peut être via le téléchargement d’un ebook, l’inscription à un webinar ou en s’abonnant à votre blog.

Nombre de leads marketing qualifies (MQLs) : Les leads qui ont le profil idéal pour être contactés par vos commerciaux

Nombre de leads acceptés et contactés par vos commerciaux

Nombre de leads devenus clients

Taux de conversion au cours de ces différentes étapes

Responsable Web Marketing

Nombre de visites sur votre site

Nombre de visiteurs uniques sur votre site

Nombre de visite par canaux : recherche organique, réseaux sociaux, e-mail, adwords, etc.

Conversion de votre site : nombre de requêtes directes par rapport au nombre de visiteurs

Coût par conversion : moyenne de vos dépenses par rapport au nombre de requêtes obtenues

Responsable SEO

Traffic issu des recherches organiques : nombre de visites provenant des moteurs de recherches, sans compter les campagnes de référencement payant

Conversion issue des recherches organiques

Page Rank : la popularité de votre site web, calculée principalement par le nombre et la qualité des liens redirigeant vers votre site

L’autorité de votre domaine : l’importance de votre site aux yeux des moteurs de recherche

A vous de jouer

La fin du trimestre approche et vous souhaitez savoir quelles ont été vos performances ? Demandez une démo gratuite de notre plateforme de média intelligence, et mesurez les KPIs marketing qui vous importent, comme votre part de voix, votre couverture médiatique, ou votre engagement moyen !