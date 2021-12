Outils Marketing : Comment choisir le meilleur pour votre équipe ?

Dans un monde idéal, les professionnels du marketing disposeraient de tout le budget nécessaire pour investir dans des logiciels et outils marketing, mais en réalité, les restrictions budgétaires nous obligent à donner la priorité à certains plutôt que d'autres.

Sans avoir à l'esprit une liste d'outils indispensables, vous courez le risque de mettre tous vos œufs dans le mauvais panier. Pour éviter cela, nous avons donc dressé une liste de considérations que les professionnels du marketing doivent garder à l'esprit afin de choisir le logiciel marketing le plus approprié.

Mais avant de discuter de cette liste de compromis, voyons d'abord ce que nous entendons exactement par outil marketing...

Que sont les outils marketing ?

Les outils marketing font référence à une variété d'outils et de plateformes qui aident les entreprises à atteindre leurs buts ou objectifs en leur permettant de planifier, mettre en œuvre, analyser et mesurer avec succès leurs efforts marketing. La combinaison d'outils marketing est également connue sous le nom de "marketing tech stack", ou MarTech.

Que vous travailliez pour une marque internationale ou une petite entreprise, toutes les entreprises peuvent bénéficier des outils de marketing. En fait, selon l'enquête de Gartner sur les dépenses CMO en 2019, un quart du budget marketing total y est consacré en moyenne - probablement en raison de la large gamme d'avantages qu'apportent les logiciels et l'automatisation du marketing, notamment :

Efficacité Augmentation du retour sur investissement et de la valeur moyenne des transactions Amélioration de la responsabilité du marketing Moins de tâches répétitives, plus de créativité Amélioration de l'expérience client Augmentation de la valeur vie client

Avec des avantages tels que ceux mentionnés ci-dessus, il n'est pas étonnant que le marché des outils marketing soit évalué à un montant énorme de 121,5 milliards de dollars ! Mais investir dans des outils est une chose et les faire fonctionner pour vous en est une autre.

Quels sont les différents types d'outils marketing ?

La prolifération de la catégorie MarTech au cours des dix dernières années est stupéfiante. Sans surprise, lorsqu'il s'agit d'acheter des solutions marketing, 50% des professionnels déclarent que leur plus grande frustration est le volume de solutions sur le marché. Il suffit de regarder le diagramme ci-dessous de Chiefmartec pour avoir une indication du nombre d'acteurs qui sont entrés dans l'espace !

1. CRM

Nous commencerons par l'un des outils de marketing les plus importants, la solution de gestion de la relation client (CRM).

Toutes les données relatives aux clients, des données démographiques aux transactions, sont stockées dans la solution CRM. Chaque entreprise en possède une, sous une forme ou une autre.

Certaines utilisent un simple tableur pour suivre leurs informations de vente et de marketing (bien que nous ne le conseillions pas), d'autres utilisent un logiciel sophistiqué au niveau de l'entreprise. Quel que soit le système que vous utilisez, votre CRM est l'endroit où vous devez aller si vous avez une question sur vos prospects ou vos clients, ou si vous voulez simplement rester au courant d'informations marketing essentielles.

Quel que soit le fournisseur de CRM que vous choisissez, il est impératif que vous fassiez le bon choix et que vous vous y teniez, car la migration des informations sur les clients, les prospects, les ventes et le marketing vers un autre système peut être un cauchemar logistique !

2. Website & Mobile Analytics

Les plateformes d'analyse web et mobile permettent de comprendre le comportement des utilisateurs sur les pages web et les applications mobiles. Hotjar, Google Analytics, Adobe Analytics et Wister sont des exemples d'outils d'analyse web et mobile qui aident les entreprises à recueillir des informations sur les micro-moments qui comptent pour le public.

Pour ce faire, ils analysent les données et les comportements du public, par exemple :

Combien de personnes viennent sur votre site

Comment ont-ils trouvé votre site (organique, referral, payant)

Combien de fois viennent-ils sur votre site (utilisateurs en session unique ou en multi-sessions)

Les pages les plus populaires (volume de trafic, temps passé sur la page)

Où votre public se déplace-t-il en naviguant de page en page

Quelles pages font partir votre public de votre site

Combien de points de contact ont lieu avant une conversion

Quels sont les appareils, réseaux et systèmes d'exploitation utilisés pour accéder à une application

3. Content Marketing

En ce qui concerne le marketing de contenu, on peut citer des solutions comme Contently, Kapost et NewsCred. Des outils comme ceux-ci peuvent aider à la mise en place d'un marketing de contenu, d'un workflow et de blogs d'invités, ainsi qu'à mesurer exactement quel type de contenu vos lecteurs préfèrent et comment ils aiment le consommer.

En vous dotant de telles informations, votre stratégie de marketing de contenu et vos campagnes marketing ont beaucoup plus de chances d'être efficaces.

4. Search Engine Optimisation

Le secteur des outils de référencement (ou SEO) est plus consolidé, avec quelques acteurs majeurs sur le marché, dont Moz, SEMrush et Raven Tools. Ces trois outils ont soit une version d'essai gratuite ou une version freemium. Ils vous permettent, entre autres, de suivre les liens entrants des articles de blog, le PageRank, l'autorité du domaine et d'analyser d'autres mesures importantes de référencement naturel et de moteur de recherche.

5. Social Listening et Analytics

L'utilisation mondiale des médias sociaux ne cesse de croître, tout comme leur importance pour les marques. Soudain, les professionnels du marketing ne peuvent plus se permettre de passer à côté de mentions critiques sur les réseaux sociaux, et ils se tournent vers les outils de veille et analyse des médias sociaux pour relever ce défi.

Les outils de social listening comme Meltwater sont utilisés pour un large éventail d'activités, notamment l'écoute sociale et la gestion des communautés. Il existe une multitude d'outils, certains gratuits et d'autres plus coûteux, destinés aux entreprises complexes.

Ces outils permettent de suivre les mentions de n'importe quel sujet (une marque, un produit, une personnalité, une tendance) pour analyser ensuite différents indicateurs comme la portée, le sentiment, les mots clés associés etc. Vous pouvez ainsi suivre en temps réel l'impact de vos campagnes marketing sur les médias sociaux, analyser la stratégie de vos concurrents ou repérer les tendances qui intéressent votre audience, grâce à des graphiques et des tableaux interactifs.

Pour aller plus loin : Guide : Comment choisir le bon outil de Social Listening ?

6. Marketing Automation

L'automatisation du marketing est l'une des solutions marketing les plus en vogue sur le marché de nos jours. Conçues pour fonctionner avec les principaux outils de CRM, des entreprises comme Marketo, Eloqua, Pardot, Act-On et HubSpot facilitent la mise en œuvre de programmes personnalisés en temps réel ciblant les clients et les prospects. Par exemple, les professionnels du marketing peuvent maintenir le contact avec les leads et créer des campagnes d'e-mail marketing très personnalisées pour les pousser plus loin dans l'entonnoir de conversion.

De nombreux outils de marketing automation possèdent des fonctionnalités telles que le scoring des leads, qui détermine le seuil d'engagement à partir duquel les prospects "chauds" sont envoyés aux commerciaux. Ils disposent également d'options de création de landing pages, utilisées pour transformer les clics en conversions et pour tirer le meilleur retour sur investissement possible de vos pages de renvoi.

7. Data Visualisation

Un système d'information marketing fait référence à l'utilisation de la technologie pour la collecte et l'analyse de types de données internes et externes pertinentes relatives au marché, aux ventes, à la promotion, au prix, à la concurrence et à l'attribution des biens et services. Ces informations sont acquises par l'analyse de données et la compréhension de l'environnement marketing dans le but d'assurer une prise de décision efficace dans toute l'organisation.

Le rôle de ce système d'information est de rassembler les données internes et externes appropriées et d'en retirer les informations utiles. Afin de garder un œil sur toutes ces informations et d'en avoir une vue d'ensemble, les professionnels rassemblent et consolident les données de tous leurs outils marketing et les stockent dans un endroit centralisé, communément appelé centre de commande (ou command center).

Un centre de commande agit comme un système d'information marketing (MIS), en collectant des informations marketing disparates dans des domaines tels que les études de marché, les données internes de l'entreprise, la veille concurrentielle et bien d'autres encore.

Les centres de commande sont créés grâce à l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications (API) qui alimentent les informations marketing éparses provenant de différents outils en un seul endroit unifié. Ainsi, les systèmes d'information marketing et les centres de commande mettent de l'ordre dans le chaos en consolidant les types de données et en aidant les professionnels à comprendre ce qui influence les ensembles de données.

Ce faisant, ils peuvent avoir un bien meilleur contrôle sur leurs campagnes de marketing. Microsoft BI, Tableau et Meltwater Display sont tous des exemples d'outils de visualisation de données utilisés par les professionnels du marketing pour créer des centres de commandement.

En raison du volume d'outils proposés, il est préférable de travailler à rebours et de réfléchir aux besoins de votre entreprise et de votre équipe, puis d'écarter les outils qui ne sont pas adaptés pour les satisfaire.

Sur ce point, voici quelques conseils et questions à prendre en compte avant de vous séparer de votre argent.

1. Facilité d'utilisation

Un facteur souvent négligé lors du choix de la solution la plus appropriée est sa facilité d'utilisation - et cela ne signifie pas seulement la facilité avec laquelle vous l'utilisez. Vous êtes peut-être un as de la technologie, mais cela ne veut pas dire que tous les membres de votre équipe le sont. Dans la plupart des cas, c'est l'adoption qui entrave la mise en œuvre de nouveaux outils plutôt que la technologie elle-même.

N'oubliez pas que l'utilité de votre outil de marketing dépend de la mesure dans laquelle les gens l'utilisent. L'adhésion des parties prenantes et la gestion du changement sont essentielles pour que les outils marketing soient efficaces. Les gens peuvent naturellement être réticents au risque et ne pas adopter de nouveaux outils à moins que ces changements ne soient incontestablement positifs.

Si un nouveau processus ne correspond pas aux flux de travail et aux objectifs de vos équipes, il est probable qu'il fera plus de mal que de bien. Donc, avant de choisir un logiciel de marketing numérique, assurez-vous qu'il est facile à utiliser pour les différents niveaux d'expérience qui se connecteront.

Questions à se poser :

Quelle est la diversité des compétences au sein de mon équipe ? Autrement dit, la majorité d'entre eux sont-ils avancés ou débutants ?

L'outil est-il adapté aux individus, à la structure de l'équipe et aux processus de mon entreprise ?

Pouvez-vous tester des fournisseurs potentiels avec un essai gratuit ?

Quel est le processus d'implémentation ?

Y a-t-il des sessions de formation supplémentaires auxquelles nous pouvons participer ?

2. Accompagnement

De façon assez choquante, Gartner rapporte que les professionnels du marketing n'utilisent que 58% du potentiel de leur outils marketing. Il y a un certain nombre de raisons à cela, mais en général, cela se résume à l'activation du produit.

Si vous ne disposez pas d'un responsable de compte dédié qui travaille avec vous en tant que prolongement de votre équipe, vous guidant sur la manière de tirer le meilleur parti de l'outil, il est probable que la solution restera sur votre bureau à prendre la poussière.

Questions à poser :

Avons-nous un gestionnaire de compte pour nous soutenir ?

Où sont situés les gestionnaires de compte dans le monde ?

Quel est le rôle du gestionnaire de compte ?

3. Prêt pour l'avenir

La principale question que se posent les spécialistes du marketing lorsqu'ils achètent des plates-formes de commercialisation est souvent "Que peut faire cet outil pour moi ?". Bien qu'il s'agisse d'une considération réelle, une question qui est souvent négligée est "Cet outil peut-il répondre aux besoins que j'ai déjà et à ceux que j'aurai à l'avenir ?"

Selon les outils marketing en question, il peut être très difficile de changer de fournisseur, surtout s'ils sont utilisés à l'échelle mondiale. Dans cette optique, il est important de réfléchir stratégiquement à vos besoins actuels et futurs.

Questions à se poser :

Cet outil répond-il à mes objectifs actuels ?

Cet outil m'aidera-t-il à atteindre les objectifs que je veux me fixer à l'avenir ?

Ce fournisseur opère-t-il et offre-t-il une assistance dans un certain nombre de pays et de langues ?

Ce fournisseur offre-t-il des solutions sur mesure, au cas où ce dont j'ai besoin à l'avenir ne pourrait pas être réalisé avec un produit "prêt à l'emploi" ?

Devrai-je intégrer cet outil à d'autres applications à l'avenir, si oui, quelles applications aimeront-elles être et le fournisseur les prend-il en charge ?

4. Des options "tout-en-un"

De nombreux outils marketing offrent des solutions intégrées qui intègrent de nombreux aspects du marketing digital. Si vous utilisez déjà l'une de ces capacités, il peut être à la fois pratique et constructif d'explorer d'autres solutions proposées par votre fournisseur de logiciels.

Par exemple, les professionnels des médias sociaux peuvent utiliser un outil de gestion des médias sociaux pour planifier et publier leur contenu. S'ils mènent également des campagnes de marketing d'influence, il est alors intéressant de vérifier si leur fournisseur de logiciels propose un outil connexe.

Si les plateformes de marketing "tout-en-un" offrent une vaste gamme de solutions, cela ne veut pas dire qu'ils sont experts dans chacune d'entre elles. Le fait est qu'il est difficile d'exceller dans chaque créneau. Avant de décider d'investir dans un outil "tout-en-un", vérifiez si les fournisseurs que vous envisagez sont des spécialistes des catégories de logiciels qui vous importent.

Questions à se poser :

Quelles sont les autres solutions proposées par le vendeur ?

Existe-t-il une réduction pour le regroupement de produits ?

Les fournisseurs obtiennent-ils des résultats élevés dans les domaines critiques pour l'entreprise qui sont importants pour moi ?

5. Caractéristiques indispensables

Les caractéristiques des outils de marketing qui sont considérées comme essentielles changent d'une entreprise à l'autre car elles sont étroitement liées à ses objectifs. Cependant, une étude d'Ascend2 a montré que les caractéristiques suivantes sont les plus importantes lors de la sélection d'une plateforme de marketing.

Questions à se poser :

Quels sont mes objectifs ?

Quelles tactiques dois-je mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs ?

Quelles sont mes critères essentiels auquel mon futur outil devra répondre ?

Nous espérons que cet article a contribué à éclairer vos recherches, en vous assurant que votre équipe en profite et n'est pas gênée par votre choix d'outils !