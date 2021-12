Produit, prix, place, promotion

Si, après avoir lu la première ligne, vous vous êtes dit « ah les 4P du marketing », alors vous connaissez probablement déjà une chose ou deux sur le marketing mix. Et si vous connaissez vraiment ce modèle, vous savez qu’il y en a trois autres : personnel, processus et preuves matérielles. Mais peut-être vous demandez-vous : qu’est-ce que le marketing mix ?

Avant de répondre à cette question, revenons à l’essentiel et essayons de comprendre d’où vient ce terme : le marketing. Comme l’ont appris de nombreux spécialistes du marketing moderne, il consiste à mettre le bon produit au bon endroit, au bon prix et au bon moment. Simple, non ? Le plus difficile est de réussir à le faire.

Le marketing est un concept global, car il est présent à toutes les étapes du cycle économique : étude de marché, analyse, développement de produits, méthodes de distribution, ventes et perception des intérêts du client. Et les spécialistes du marketing utilisent les campagnes pour exécuter ce parcours.

Mais qu’est-ce que le marketing mix exactement ? Découvrez ce dont il s’agit et pourquoi il est important de le maîtriser en tant que spécialiste du marketing.

Marketing mix définition

Les organisations ont toujours utilisé des solutions marketing pour « vendre » leur travail, le marketing mix étant l’une d’entre elles. Pour poser les bases, la définition du marketing mix désigne un ensemble d’outils marketing qu’une entreprise utilise pour promouvoir sa marque ou son produit sur le marché. Et traditionnellement, le modèle était construit à partir des 4P du marketing : produit, prix, distribution (place) et promotion. Mais la stratégie a évolué au même rythme que le marketing. En ajoutant le personnel, le processus et les preuves matérielles, le modèle est passé à sept éléments.

Les entreprises utilisent les éléments du marketing mix pour prendre des décisions marketing à tous les niveaux. Cela les aide à :

Identifier leurs forces et limiter leurs faiblesses

Devenir plus compétitives et plus flexibles

Améliorer la collaboration entre les départements internes et les partenaires

Mais avant de commencer à utiliser les 4P ou 7P du marketing, vous devez déterminer le persona de votre public cible. Comprendre en détail à qui vous vendez vous aidera à définir les paramètres de votre marketing mix. Vous ne pouvez pas commencer sans cela.

Marketing mix 4P : comprendre le concept

Alors, c'est quoi le marketing mix ? Les 4P du marketing sont le fondement de l’idée du mix et sont utilisés depuis les années 1960. Les 4P signifient :

Produit

Prix

Distribution (Place)

Promotion

Le produit du marketing mix

Le marketing mix produit fait simplement référence à ce qui est vendu. Lorsque nous parlons du produit, nous faisons référence aux éléments comme la qualité, l’emballage, le design et la marque. En développant le produit, vous devez vous assurer qu’il répond à la demande de votre marché, c’est-à -dire que votre marché cible veut ou a besoin de ce produit.

Le cycle de vie doit également être pris en compte à ce stade, qui comprend la phase de croissance, de maturité et de déclin des ventes. Offrir à votre public cible un meilleur produit que celui de vos concurrents vous permettra de les devancer dans ce domaine.

Voici 5 questions qui vous aideront à définir cet élément :

Qu’est-ce que les clients attendent du produit/service ?

Comment et où l’utiliseront-ils ?

Quelles sont les caractéristiques indispensables pour répondre aux besoins du client ?

Le produit a-t-il un nom accrocheur ?

En quoi votre produit est-il différent de celui de vos concurrents ?

Le prix du marketing mix

Venez jouer au Juste Prix ! Enfin, en quelque sorte, juste pour le marketing.

Dans le marketing mix, le prix fait référence au prix que votre client est prêt à payer. Bonjour, valeur du produit !

Le prix doit par nature être supérieur au coût de production, car il détermine votre bénéfice ou votre survie. Et l’ajustement du prix a non seulement un impact important sur les ventes et la demande du produit, mais il façonne également la perception de votre marque.

Astuce : un prix inférieur est associé à des produits de qualité inférieure, surtout lorsque les consommateurs comparent vos prix à ceux de vos concurrents. De même, un prix trop élevé peut générer des pertes supérieures aux bénéfices. Où se situe donc le point idéal ?

Ainsi, lorsqu’ils fixent le prix, les spécialistes marketing doivent tenir compte de la valeur que le produit offre et évaluer différentes stratégies de tarification.

Répondez à ces 5 questions pour vous aider à démarrer avec cet élément du marketing mix :

Le prix est-il attractif ?

Comment se situe le prix par rapport aux concurrents ?

Des réductions seront-elles proposées ?

Acceptez-vous les paiements échelonnés ?

Le client devra-t-il respecter certaines modalités de crédit ?

La distribution du marketing mix

Dans le cadre du marketing mix, le "marketing mix place" cet élément désigne la distribution et la disponibilité de votre produit pour les clients potentiels.

Et vous ne pouvez pas parler de distribution sans parler de votre public cible. Cette notion s’accompagne d’une compréhension approfondie du persona cible. Une fois les tenants et aboutissants de votre clientèle cible identifiés, vous pourrez déterminer les canaux de distribution les plus efficaces.

Alors, comment vendre votre produit au bon endroit ? Voici 5 questions qui vous aideront à définir cet élément appartenant aux 4P du marketing :

OĂą les acheteurs recherchent-ils votre produit ?

Comment accéder aux canaux de distribution appropriés ?

En quoi votre stratégie de distribution est-elle différente de celle de vos concurrents ?

Avez-vous besoin de recourir Ă une Ă©quipe commerciale ?

La vente en ligne est-elle nécessaire ?

La promotion du marketing mix

Faites passer le mot !

Lorsqu’on parle du processus du marketing mix, la communication signifie « qui, quoi et comment ». Ce qui est communiqué, à qui cela est communiqué, comment ce public est atteint et à quelle fréquence la promotion a lieu. Différents leviers peuvent être utilisés pour le "marketing mix promotion".



Les différents types de marketing :

Publicité

Ventes

Relations publiques

E-mailsÂ

MĂ©dias sociaux

L’objectif principal de la communication du marketing mix est de stimuler la reconnaissance de la marque et les ventes. Répondez à ces 5 questions, et vous serez sur la voie d’une bonne stratégie de promotion :

Où et quand pouvez-vous faire passer vos messages marketing à votre marché cible ?

Quelle est la stratégie de communication de vos concurrents ?

Et comment la concurrence influence-t-elle votre choix d’activité promotionnelle ?

Quel est le meilleur moment pour promouvoir votre produit ?

Est-il judicieux d’utiliser les médias sociaux ?

Marketing Mix 7P : mise Ă jour des 4P du marketing

Parfois, les 4P du marketing peuvent être étendus aux 7P : personnel, processus et preuves matérielles. Les 7P du marketing aident une entreprise à définir les lacunes susceptibles d’affecter la commercialisation de son produit.

Regardons de plus près.

Le personnel du marketing mix

Les entreprises dépendent des personnes qui les dirigent, n’est-ce pas ? Il est donc essentiel de recruter les bonnes personnes, car elles sont aussi importantes pour votre entreprise que les produits et services que vous vendez. Cela comprend notamment les performances des salariés, leur comportement et le service à la clientèle.

La définition des « bonnes personnes » pour votre entreprise peut donc varier, mais elle doit couvrir ces trois aspects :

Un service de qualité

Une passion sincère

Une communication franche

Astuce : recruter les bonnes personnes est un avantage interne déterminant pour votre position sur le marché.

Le processus du marketing mix

Le processus du marketing mix désigne la manière dont votre produit ou service est livré aux clients. Il peut s’agir de votre entonnoir de vente, d’un système de distribution et d’autres procédures systématiques visant à assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. Et vous devez vous assurer de l’optimisation de votre processus afin de minimiser les coûts.

Il peut s’agir également de l’ordre dans lequel les employés effectuent leurs tâches, du nombre de questions que les vendeurs reçoivent, ou de la manière dont les performances sont suivies et mesurées.

Les preuves matérielles du marketing mix

Les 7P du marketing ne peuvent tout simplement pas ignorer les preuves matérielles. Elles peuvent être tangibles ou intangibles, et doivent attester que le service a été fourni. Un exemple tangible est l’emballage du produit, les reçus ou l’expérience client. Une preuve matérielle intangible est la perception d’un produit sur le marché.

Une image de marque cohérente sur tous les canaux de communication est un moyen d’influencer la perception des consommateurs, au point qu’un simple mot, son ou phrase les fera penser à votre marque.

Par exemple, lorsque vous pensez à la restauration rapide, à qui pensez-vous ? La plupart des gens diront McDonald’s. Vous identifiez instantanément leur présence sur le marché. C’est une preuve matérielle intangible !

Maintenant que nous avons couvert tous les « P », passons à la façon dont ils peuvent s’appliquer au paysage numérique.

Marketing mix digital : réalisation des objectifs commerciaux grâce aux technologies en ligne

Voilà comment une entreprise atteint ses objectifs de marketing grâce aux technologies digitales. Et comme de plus en plus de transactions se font en ligne, les solutions de marketing numérique deviennent de plus en plus populaires.

Les médias paid, owned et earned sont les ingrédients nécessaires à un bon marketing mix digital et devraient faire partie de vos rapports. Concrètement, en répartissant vos actions entre les médias paid, owned et earned, vous identifiez la manière dont votre contenu parvient à atteindre votre audience.

Voici Ă quoi cela ressemble :

MĂ©dias paid

Dans ce cas, vous payez pour obtenir une visibilité ou une exposition auprès d’un public particulier sur une plateforme qui ne vous appartient pas. Cela vous permet d’atteindre un nouveau public plus rapidement que les stratégies organiques, mais elles ne peuvent s’étendre que dans la limite de votre budget. Voici quelques types de marketing :

PPC

Publicités réseaux sociaux

DisplayÂ

Influenceurs rémunérés

Publicité native

MĂ©dias owned

Il s’agit du marketing réalisé sur toute propriété que vous possédez et contrôlez. L’avantage est de pouvoir intégrer précisément les contenus que vous souhaitez montrer à vos clients. Voici quelques exemples :

Site Web

Blog

Profil

E-mailÂ

Pages sociales

MĂ©dias earned

Ici, vous avez peu ou pas de contrôle. Il s’agit de la propriété d’un tiers qui vous offre un placement gratuit auprès d’un nouveau public (c’est-à -dire qu’une personne parle de vous « gratuitement »). Au début, on parlait de relations publiques, mais cette pratique a évolué avec la multiplication des plateformes digitales.

L’avantage des médias earned est de vous mettre en contact avec un nouveau public sans avoir à payer pour cela. L’inconvénient est le manque de contrôle sur le message. Voici quelques exemples :

Une publication traitant d’un sujet sur votre marque

Un partage sur les médias sociaux

Un témoignage client

Ces trois domaines jouent un rôle important dans le marketing mix digital, vous aident à évaluer vos performances financières et à vous situer par rapport à vos concurrents. C’est pourquoi nous les avons mis en évidence dans nos rapports d’analyse du marketing digital.

Les 4P et 7P du marketing traités : quelle est la prochaine étape ?

Vous devriez maintenant savoir ce qu’est le marketing mix. Vous vous demandez peut-être si vous appliquez correctement cette stratégie ou même comment l’utiliser pour votre entreprise si tout cela est nouveau pour vous.

Commencez par réfléchir à ce qui suit : quel pourcentage de chaque élément des 7P du marketing compose votre marketing mix ?

Une dernière réflexion... n’y aurait-il pas un 8e P ?