41 Marketing KPIs und wie man sie misst

Marketingteams sich für ein breites Spektrum an Aufgaben zuständig und decken eine Vielzahl von Kompetenzen ab. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass dein Reporting alle wichtigen Marketing KPIs erfasst, die zum Tracking euer Kampagnen, Partnerschaften und des allgemeinen Erfolgs eurer Marketingaktivitäten notwendig sind.

Wir haben einige der „Must-have” Marketing KPIs und Metriken zusammengestellt, die du und dein Team zur Erreichung und Messung eures Erfolgs im Marketing benötigen:

Must-Have Marketing KPIs und wie sie gemessen werden

Aufgrund der vielfältigen Funktionen im Marketing haben wir die Messgrößen in drei grob definierte Aufgabenbereiche eingeteilt:

Kommunikation Digital Marketing Kundenmarketing

Tipp: Erfahre, wie sich Marketing und PR unterscheiden, und lerne mehr über PR-KPIs.

Was ist der Unterschied zwischen einer Metrik und einem KPI?

Obwohl diese Begriffe oft gleichbedeutend verwendet werden, haben sie unterschiedliche Bedeutungen.

Metrik: Eine Metrik erfasst Aktivitäten und Aktionen über einen bestimmten Zeitraum hinweg, beispielsweise „100 Likes auf Instagram-Posts in einer Woche“.

KPI: KPI steht für Key Performance Indicator (Leistungskennzahl) und ist eine Messgröße, die an ein bestimmtes Geschäftsziel gebunden ist. Wenn du beispielsweise „150 Likes auf Instagram pro Woche“ als Erfolgsziel bestimmst, zeigen deine wöchentlichen Metriken, wie du dich diesem Ziel annäherst.

Marketing KPIs für Kommunikationsteams

Dieser Bereich umfasst Funktionen wie PR und Content Marketing und Social Media Marketing. Die Ziele dieser Teams drehen sich häufig um die Anzahl der Augenpaare auf ihren Beiträgen. 👀

Im Folgenden findest du die Marketing KPIs, an denen Kommunikationsverantwortliche erkennen können, ob sie ihre Zielgruppe effektiv erreichen und worauf sie zur Steigerung des Engagements ihren Fokus richten müssen.

Was Content Marketing KPIs?

Einzelne Blogbesucher: Die Anzahl der Besucher, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums den von euch geposteten Content aufgerufen haben.

Die Anzahl der Besucher, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums den von euch geposteten Content aufgerufen haben. Social Shares von Blog-Content: Wie oft ein Beitrag auf Facebook, Twitter, LinkedIn und weiteren Plattformen geteilt wurde.

Wie oft ein Beitrag auf Facebook, Twitter, LinkedIn und weiteren Plattformen geteilt wurde. Durchschnittliche Verweildauer auf einem Blogpost: Die Zeit, die Besucher auf einem Blogpost verbringen. Die durchschnittliche Verweildauer ist ein wichtiger Faktor, um das Engagement und das Interesse eines Besuchers an einem Artikel zu ermitteln.

Die Zeit, die Besucher auf einem Blogpost verbringen. Die durchschnittliche Verweildauer ist ein wichtiger Faktor, um das Engagement und das Interesse eines Besuchers an einem Artikel zu ermitteln. Durchschnittlicher Page Scroll: Das Tracking des Scrollens durch die Seite ist für die Berechnung des Engagements ebenfalls wichtig. Sowohl die Geschwindigkeit des Scrollens als auch die Zeit, die auf der Seite verbracht wird, sind wertvolle quantitative Messgrößen. Du darfst nicht davon ausgehen, dass jemand, der 75 Prozent der Seite durchblättert, sich auch wirklich mit dem Content beschäftigt hat. Wie schnell wurde durch 75 Prozent der Seite gescrollt? Konnte der Inhalt in dieser Zeit gelesen und/oder betrachtet werden?

Das Tracking des Scrollens durch die Seite ist für die Berechnung des Engagements ebenfalls wichtig. Sowohl die Geschwindigkeit des Scrollens als auch die Zeit, die auf der Seite verbracht wird, sind wertvolle quantitative Messgrößen. Du darfst nicht davon ausgehen, dass jemand, der 75 Prozent der Seite durchblättert, sich auch wirklich mit dem Content beschäftigt hat. Wie schnell wurde durch 75 Prozent der Seite gescrollt? Konnte der Inhalt in dieser Zeit gelesen und/oder betrachtet werden? Anteil der Blog-Besucher am Website Traffic: Prozentsatz der Besucher, die über den Besuch der Website auf einer Blog-Seite landen.

Prozentsatz der Besucher, die über den Besuch der Website auf einer Blog-Seite landen. Wiederkehrende Blog-Besucher: Personen, die den Blog besuchen und zuvor schon als Website-Besucher getaggt wurden.

Die oben genannten Metriken sind nur eine kleine Auswahl. Erfahre mehr über die Content Marketing KPIs, die du messen kannst.

Was sind PR-Metriken?

Aktive Medienberichterstattung: Medienpräsenz (Media Impact), die durch die Aktivitäten des PR-Teams erreicht wurde.

Medienpräsenz (Media Impact), die durch die Aktivitäten des PR-Teams erreicht wurde. Share of Voice : Prozentualer Anteil der Medienberichterstattung im Vergleich zur Konkurrenz.

: Prozentualer Anteil der Medienberichterstattung im Vergleich zur Konkurrenz. Potenzielle Reichweite: Gesamtzahl der Leserschaft von Publikationen und Websites, in/auf denen eure Berichterstattung erschienen ist.

Gesamtzahl der Leserschaft von Publikationen und Websites, in/auf denen eure Berichterstattung erschienen ist. Sentiment: Tonalität der veröffentlichten Artikel.

Tonalität der veröffentlichten Artikel. Werbewertäquivalenz: Kosten, die anfallen würden, um die gleiche Anzahl von Impressionen durch Werbeanzeigen zu generieren.

Tipp: Schau dir noch mehr wichtige PR KPIs an.

Was sind Social Media Marketing KPIs?

Audience Size: Anzahl der Follower, sowohl pro Kanal als auch insgesamt

Anzahl der Follower, sowohl pro Kanal als auch insgesamt Gesamtes Engagement: Shares, Kommentare, Likes, Retweets, Antworten, Direktnachrichten usw.

Shares, Kommentare, Likes, Retweets, Antworten, Direktnachrichten usw. Engagement-Rate: Anzahl der Nutzer, die sich aktiv mit euren Beiträgen beschäftigt haben (beispielsweisen durch Shares, Likes usw.) im Verhältnis zur Gesamtzahl eurer Follower pro Kanal

Anzahl der Nutzer, die sich aktiv mit euren Beiträgen beschäftigt haben (beispielsweisen durch Shares, Likes usw.) im Verhältnis zur Gesamtzahl eurer Follower pro Kanal Sentiment: Tonalität der veröffentlichten Artikel und Social Media Posts

Tonalität der veröffentlichten Artikel und Social Media Posts Durchschnittliches Engagement pro Beitrag: Die durchschnittliche Anzahl der Shares eines Beitrags

Tipp: Schau dir die wichtigsten Social Media KPIs an und erfahre, wie du den Erfolg deiner Social Media Kampagne messen kannst.

Digital Marketing KPIs

Digital Marketing-Bereiche, darunter Marketing Operations, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Conversion-Rate-Optimierung, etc., orientieren sich in der Regel stark an Daten. 📈

Ihr ultimatives Ziel ist das Tracking der Umsatz, der auf das digitale Marketing zurückzuführen ist.

Was sind Marketing Operations KPIs?

Unverbindliche Anfragen: Potenzielle Leads, die ihr Interesse an eurem Angebot mittels Blog-Anmeldung, e-Book-Download, Webinar-Anmeldung usw. bekunden.

Potenzielle Leads, die ihr Interesse an eurem Angebot mittels Blog-Anmeldung, e-Book-Download, Webinar-Anmeldung usw. bekunden. Marketing Qualified Leads (MQLs): Leads, die vom Marketingteam geprüft wurden und an den Vertrieb weitergeleitet werden.

Leads, die vom Marketingteam geprüft wurden und an den Vertrieb weitergeleitet werden. Sales Accepted Leads (SALs): Leads, die vom Vertriebsteam zur Weiterbearbeitung akzeptiert wurden.

Leads, die vom Vertriebsteam zur Weiterbearbeitung akzeptiert wurden. Sales Qualified Leads (SQLs): Leads, die als echte Verkaufschancen angesehen werden und direkt in den Verkaufszyklus übergehen.

Leads, die als echte Verkaufschancen angesehen werden und direkt in den Verkaufszyklus übergehen. Conversion Rate zwischen den Phasen: Prozentsatz der Interessenten in jeder der oben aufgeführten Phasen, die in die nächste Phase übergehen, einschließlich SALs, die zu Aufträgen führen.

Was sind Website Metriken?

Gesamtzahl der Besuche: Gesamtzahl der Besuche auf der Website während eines bestimmten Zeitraums; wenn eine Person die Website zweimal besucht, zählt dies als zwei Besuche.

Gesamtzahl der Besuche auf der Website während eines bestimmten Zeitraums; wenn eine Person die Website zweimal besucht, zählt dies als zwei Besuche. Einzelne Besucher: Gesamtzahl der Personen, die die Website innerhalb eines bestimmten Zeitraums besucht haben; wenn eine Person die Website zweimal besucht, wird dies als Besuch einer Person gezählt.

Gesamtzahl der Personen, die die Website innerhalb eines bestimmten Zeitraums besucht haben; wenn eine Person die Website zweimal besucht, wird dies als Besuch einer Person gezählt. Besuche pro Channel: Die Anzahl der Besuche, die über bestimmte Kanäle wie z. B. Weiterleitung, Paid Search (PPC), Social Media, E-Mail usw. generiert wurden.

Die Anzahl der Besuche, die über bestimmte Kanäle wie z. B. Weiterleitung, Paid Search (PPC), Social Media, E-Mail usw. generiert wurden. Website-Conversions: Anzahl der unverbindlichen Anfragen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums über die Website eingehen, aufgeschlüsselt nach Akquisitionskanal.

Anzahl der unverbindlichen Anfragen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums über die Website eingehen, aufgeschlüsselt nach Akquisitionskanal. Kosten pro Konvertierung: Eine PPC-Kennzahl, die die durchschnittlichen Kosten für eine Konvertierung während eines bestimmten Zeitraums angibt.

Eine PPC-Kennzahl, die die durchschnittlichen Kosten für eine Konvertierung während eines bestimmten Zeitraums angibt. Engagement: Für jeden Artikel auf einer Website sollte auf eine transparente Art und Weise ein Engagement-Score ermittelt werden. Im Idealfall wird das Engagement anhand drei zentraler Messgrößen berechnet: Durchschnittliche Verweildauer, durchschnittliches Seiten-Scrolling und Klickrate. Dies sind die besten Indikatoren für das Engagement eines Besuchers auf euren Seiten.

Was sind SEO KPIs?

Organischer Traffic: Anzahl der Besuche, die über organische, nicht bezahlte Sucherergebnisse in einer Suchmaschine wie Google innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf die Website gelangt sind.

Anzahl der Besuche, die über organische, nicht bezahlte Sucherergebnisse in einer Suchmaschine wie Google innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf die Website gelangt sind. Page Ranking: Eine Google-Kennzahl, die mithilfe eines Algorithmus die Wichtigkeit einer bestimmten Webseite anhand der Anzahl und Qualität der Links, die auf diese Seite verweisen, bestimmt.

Eine Google-Kennzahl, die mithilfe eines Algorithmus die Wichtigkeit einer bestimmten Webseite anhand der Anzahl und Qualität der Links, die auf diese Seite verweisen, bestimmt. Domain Authority: Eine SEO-Kennzahl, die anhand einer logarithmischen 100-Punkte-Skala das Ranking einer Website in Suchmaschinen prognostiziert.

Eine SEO-Kennzahl, die anhand einer logarithmischen 100-Punkte-Skala das Ranking einer Website in Suchmaschinen prognostiziert. Ranking-Verbesserung ausgewählter Keywords: Verbesserung des Rankings auf einer Suchergebnisseite für bestimmte, im Voraus festgelegte Suchanfragen innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Verbesserung des Rankings auf einer Suchergebnisseite für bestimmte, im Voraus festgelegte Suchanfragen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Organische Conversions: Ausgefeilte Systeme können Leads von ihrer Herkunftsquelle bis hin zum Marketing-Funnel nachverfolgen – dadurch können Konvertierungen, die über die organische Suche erfolgten, nachvollzogen werden.

Welche Metriken sind für Akquisitionsmanager wichtig?

Anzahl der durchgeführten A/B-Tests: Um einen Ansporn für kontinuierliche Verbesserungen zu schaffen, sollte ein Richtwert für die Anzahl der im Quartal durchgeführten Tests festgelegt werden.

Um einen Ansporn für kontinuierliche Verbesserungen zu schaffen, sollte ein Richtwert für die Anzahl der im Quartal durchgeführten Tests festgelegt werden. Erfolgsquote der Tests: Der Prozentsatz der Tests, die zu einem positiven Ergebnis geführt haben, d. h. zu einem Anstieg der jeweiligen getrackten Metrik.

Der Prozentsatz der Tests, die zu einem positiven Ergebnis geführt haben, d. h. zu einem Anstieg der jeweiligen getrackten Metrik. Steigerung des Traffics durch Tests: Der Umfang des Traffics, der im Monat nach einem Test im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor der Durchführung des Tests gewonnen wurde.

Der Umfang des Traffics, der im Monat nach einem Test im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor der Durchführung des Tests gewonnen wurde. Steigerung der Conversions durch den Test: Weil Tests die Konvertierung verbessern sollen, sollte die Zunahme der Conversions durch die erfolgreiche Variante erfasst werden.

Weil Tests die Konvertierung verbessern sollen, sollte die Zunahme der Conversions durch die erfolgreiche Variante erfasst werden. Steigerung der Auftragseingänge durch die Tests: Wenn die Auftragseingänge auf ähnliche Weise getrackt werden, wird deutlich, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Leads erhöht wird.

Customer Marketing KPIs

Diese Abteilung hat die wahrscheinlich interessantesten Marketing-KPIs. Das Kundenmarketing-Team legt seinen Fokus in der Regel ausschließlich auf das Wachstum des bestehenden Kundenstamms. 🤝

Neben den unten aufgeführten KPIs kann das Kundenmarketing auch Fallstudien und Kundenzitate, Brand Advocacy oder den durchschnittlichen Customer Lifetime Value zu den gemessenen Zielen hinzufügen.

Was sind die wichtigsten Customer Marketing-Metriken?

Net promoter score: Eine Kennzahl, die anhand einer Zehn-Punkte-Skala aus Umfrageergebnissen ermittelt, wie wahrscheinlich ein Kunde euch weiterempfehlen würde:

0-6 = Unwahrscheinlich

7-8 = Neutral

9-10 = Sehr wahrscheinlich

Wird der Anteil der Ablehner vom Anteil der Befürworter abgezogen, erhält man den Net Promoter Score.

Eine Kennzahl, die anhand einer Zehn-Punkte-Skala aus Umfrageergebnissen ermittelt, wie wahrscheinlich ein Kunde euch weiterempfehlen würde: 0-6 = Unwahrscheinlich 7-8 = Neutral 9-10 = Sehr wahrscheinlich Wird der Anteil der Ablehner vom Anteil der Befürworter abgezogen, erhält man den Net Promoter Score. Up-Sells: Wenn ein Kunde, der ein Abonnement für Produkt A abgeschlossen hat, zusätzliche Funktionen dieses Produkts kauft.

Wenn ein Kunde, der ein Abonnement für Produkt A abgeschlossen hat, zusätzliche Funktionen dieses Produkts kauft. Cross-Sells: Wenn ein Kunde, der eine Lizenz für das Produkt A hat, eine Lizenz für das Produkt B kauft.

Wenn ein Kunde, der eine Lizenz für das Produkt A hat, eine Lizenz für das Produkt B kauft. Bruttoabwanderung: Für die Berechnung dieser Messgröße gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist, den Prozentsatz der Kunden zu berechnen, deren Vertrag zur Verlängerung ansteht, ihn jedoch nicht erneuern. Die zweite Option ist, die Einnahmen aus den Vertragsverlängerungen durch den Gesamtertrag zu teilen, der durch Vertragsverlängerungen in einem Monat erzielt werden kann.

Für die Berechnung dieser Messgröße gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist, den Prozentsatz der Kunden zu berechnen, deren Vertrag zur Verlängerung ansteht, ihn jedoch nicht erneuern. Die zweite Option ist, die Einnahmen aus den Vertragsverlängerungen durch den Gesamtertrag zu teilen, der durch Vertragsverlängerungen in einem Monat erzielt werden kann. Nettoabwanderung: Dies ist die Bruttoabwanderung, jedoch ohne die Up-Sells, die diese Zahl deutlich – manchmal sogar in den negativen Bereich – senken.

Marketing KPIs mit Meltwater messen

Marketingteams stehen unzählige Möglichkeiten für die Messung und das Reporting ihrer Metriken zur Verfügung, allerdings sind nicht alle gleich effektiv.

We have listed the best marketing campaign measurement tools on the market for you.

Die Verwendung einer Full-Service-Suite wie Meltwater sorgt für Genauigkeit und spart Zeit bei der Zusammenstellung all dieser quantitativen Informationen in verständlichen und übersichtlichen Berichten.

Fülle einfach das folgende Formular aus, um eine Demo zu vereinbaren und loszulegen!