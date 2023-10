TikTok: Was als Lippensynchronisations-App seinen Anfang nahm, hat sich inzwischen zu einer vollwertigen Social Media Plattform entwickelt, auf der Menschen kurze Videos zu so ziemlich jedem Thema teilen können. Angesichts der enormen Beliebtheit von TikTok liegt es auf der Hand, dass Marketer nach immer neuen Möglichkeiten suchen, sich von der Masse abzuheben und auf ihren Content aufmerksam zu machen. Und an dieser Stelle kommen TikTok Hashtags wie gerufen.

Ähnlich wie beim Einsatz von Hashtags auf Instagram machen es TikTok Hashtags Nutzern einfacher, Inhalte zu finden, die sie mögen. Content, der mit denselben Hashtags versehen ist wie ähnliche Beiträge, erreichen das gleiche Publikum und sorgen dafür, dass er weiter und schneller verbreitet wird, als wenn auf Hashtags verzichtet wird.

Selbstverständlich könnt ihr eure eigenen Hashtags kreieren oder irgendwelche erfundenen Varianten einsetzen. Aber ergibt es nicht mehr Sinn, die beliebtesten TikTok Hashtags zu verwenden, die bereits von unzähligen Usern da draußen genutzt werden?

Dann sind wir der gleichen Meinung! Wir haben einige der beliebtesten viralen TikTok Hashtags zusammengestellt, die eurem Content Flügel verleihen.

Hier ist euer ultimativer TikTok-Hashtag-Leitfaden:

Tipp: Hier findest du unseren großen Hashtag Guide sowie aktuelle TikTok Trends.

TikTok Hashtags sind textbasierte Ergänzungen zu TikTok Videobeschriftungen, beginnend mit dem Raute-Symbol (#) und gefolgt von einem Wort oder einer Phrase.

Hashtags auf TikTok funktionieren ähnlich wie auf anderen Social Media Plattformen. Nutzer können Hashtags zu ihren Beiträgen hinzufügen, damit diese für andere Nutzer einfacher zu finden sind.

Hashtags können den Inhalt eines Beitrags beschreiben oder können verwendet werden, um eine Challenge oder einen Trend hervorzuheben.

Apropos Challenge: Auf TikTok werden Hashtag-Challenges (HTCs) durchgeführt, die viral gehen können, wie zum Beispiel die berühmte Lip Sync Challenge. Diese Herausforderungen sind oft mit spezifischen Hashtags versehen, damit die Nutzer alle Videos in Verbindung mit der Challenge finden können.

Dass auf TikTok reges Treiben herrscht, ist uns allen bestens bekannt. Mit mehr als einer Milliarde weltweiten Nutzern und mehr als einer Million angeschauter Videos pro Tag ist der Wettbewerb enorm hoch. Das macht es für Marken umso schwieriger – aber nicht unmöglich −, sich auf der Plattform hervorzuheben.

Tipp: Hier findest du die wichtigsten TikTok Statistiken sowie unseren Leitfaden zum Aufstieg von TikTok.

Die Verwendung eines beliebten TikTok Hashtags ist ein schneller Weg zu mehr Videoaufrufen. Euer Video wird mit Content, der denselben beliebten TikTok Hashtag enthält, angezeigt und ermöglicht Nutzern, die an diesem Hashtag interessiert sind, euch einfacher zu finden.

Wer TikTok Hashtags strategisch einsetzt, ist nicht ausschließlich auf das eigene Publikum angewiesen. Indem euer Beitrag unter verwandten Posts erscheint, könnt ihr eure Reichweite über eure Follower hinaus ausdehnen und neue Zielgruppen ansprechen. Dies führt zu einem Rattenschwanz − mehr Aufrufe führen zu mehr Impressions im Feed, was wiederum zu mehr Aufrufen führt.

Hinzu kommt, dass TikTok Nutzer wie bei Instagram den Hashtags ihrer Wahl folgen können. Das bedeutet, dass Content, der mit diesen Hashtags verknüpft ist, auch dann in ihren Feeds angezeigt wird, wenn sie nicht nach diesen Hashtags suchen.

Tipp: So kannst du deinen TikTok Account verifizieren.

Die Social Media Landschaft ist in ständiger Bewegung. Deshalb kann sich diese Liste der wichtigsten viralen TikTok Hashtags jederzeit ändern − behalte dies im Hinterkopf.

Hier sind 91 der momentan beliebtesten Hashtags zur Ergänzung eurer TikTok Videos:

#fyp #tiktok #foryoupage #viralvideos #funnyvideos #duet #trending #love #memes #followme #repost #new #music #cute #savagechallenge #levelup #featureme #tiktokfamous #viralpost #slomo #video #foryou #likeforfollow #couplegoals #justforfun #recipe #beautyblogger #DIY #canttouchthis #dancer #dancechallenge #5mincraft #quotes #behindthescenes #goal #weirdpets #ootd #reallifeathome #mexico #tiktokmademebuyit #family #swagstepchallenge #handwashchallenge #foodie #singing #beautiful #lifehack #dadsoftiktok #photography #learnontiktok

#gym #workout #fit #motivation #bodybuilding #love #gymlife #training #health

#fortnite #youtube #memes #pc #game #gamer

#love #like #follow #yummy #foodlover

#makeup #love #beauty #fashion #style

#nature #cute #pet #cats #dog #photooftheday

#football #fitness #gym #fun #like

#comedy #dance #art #funny #artist

Die Suche nach den besten TikTok Hashtags für deinen Content erfordert das Prinzip von Versuch und Irrtum. Viele Marken setzen auf ihre Marken-Hashtags − was absolut Sinn macht, wenn das Unternehmen Nike oder Coca-Cola heißt.

Als lokales Unternehmen oder Kleinbetrieb reichen sie aber wahrscheinlich nicht aus, um virale Verbreitung zu erzielen.

Hier sind einige weitere Möglichkeiten, die besten TikTok Hashtags zu finden:

Durchführung einer Wettbewerbsanalyse

Einer der besten ersten Schritte ist es, die Hashtags eurer Mitbewerber zu analysieren. Auch wenn ihr nicht alles eins zu eins kopieren möchtet, könnt ihr doch sehen, was andere Akteure in eurer Branche tun und wie sie dabei vorgehen.

Vielleicht findest du sogar Nischen-Hashtags, die sie für ihr Influencer Marketing nutzen und die euch Inspiration für euren eigenen Influencer-Ansatz bieten können.

Tipp: Erfahre, wie du eine Wettbewerbsanalyse durchführst.

Lerne von deinen Followern

Wenn du eure Follower genauer unter die Lupe nimmst, kannst du manche wertvolle Insights gewinnen. Finde heraus, welche TikTok Hashtags euer Publikum verwendet, damit ihr euch an ihren Unterhaltungen beteiligen könnt. Sie sind wahrscheinlich öfter auf der Plattform als ihr und können euch sofort Aufschluss darüber geben, worüber die Menschen sprechen.

Die Interessen eurer Foodie-Follower richten sich vielleicht auf saisonale Themen wie #fallbaking. Oder sie halten sich an allgemeine Begriffe, wie #foodporn oder #yummy. Deine katzenbegeisterten Fans verwenden vielleicht naheliegende Begriffe wie #cats oder weniger offensichtliche Ausdrücke wie #gato (spanisch für Katze).

Auch hier sind Daten sehr hilfreich, denn sie helfen dir zu erkennen, welche Begriffe deine Zielgruppe verwendet und wie sie sie verwendet (damit ihr nicht als nächstes DiGiorno-Debakel Schlagzeilen macht). So spart ihr euch viel Zeit beim Durchforsten einzelner Accounts.

Jetzt kennst du einige großartige Hashtags für TikTok und weißt, wie du weitere finden kannst. Aber wie werden sie eingesetzt?

Hier sind einige hilfreiche Tipps, damit deine TikTok Hashtags zum Erfolg führen.

Kenne deine Hashtag Limits

Du kannst auf TikTok beliebig viele Hashtags verwenden. Für jede Videobeschriftung stehen dir jedoch nur 100 Zeichen zur Verfügung. Wenn du mehr als 50 Hashtags in einen einzigen Beitrag packen willst, lohnt es sich, deine Hashtag-Strategie zu überdenken.

Scheue dich jedoch nicht, dein Limit auszureizen; TikTok benachteiligt euch nicht dafür.

Du bist nicht bereit, das 100-Zeichen-Limit zu akzeptieren? Werde im Kommentarbereich kreativ und füge weitere Hashtags hinzu. Sie sind zwar nicht gleich effektiv, weil der Algorithmus kommentierten Hashtags weniger Gewicht beimisst als den Hashtags in der Bildunterschrift. Sie können jedoch in Sachen Suche durchaus ein wenig zusätzliche Hilfe bieten.

Finde die richtige Hashtag-Balance

Die ausschließliche Verwendung beliebter TikTok Hashtags führt nicht unbedingt zur größtmöglichen Sichtbarkeit. Der Grund ist offensichtlich: Ihr kämpft mit all den anderen Nutzern und Marken, die dieselben Hashtags verwenden, um Aufmerksamkeit. Diese Hashtags sind nicht umsonst so beliebt.

Eine sinnvollere Vorgehensweise ist die Kombination aus viralen TikTok Hashtags und Nischen- oder Marken-Hashtags. So erscheint ihr an mehr Stellen und gewinnt mehr Sichtbarkeit bei großen Zielgruppen und einem Nischenpublikum.

In diesem Beispiel verwendet der Nutzer Pokertrick1 sowohl den äußerst beliebten Hashtag #fyp als auch den eher nischenorientierten Hashtag #magictrick.

Erstelle eine Hashtag Challenge, die zur Teilnahme animiert

Beteilige dich an den Hashtag Challenges anderer, aber kreiere auch eure eigenen.

Hashtag Challenges fordern die Follower dazu auf, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen (und sich dabei zu filmen). Disney hat das mit seiner Hashtag Challenge #DisneyPlusVoices erreicht. Nutzer konnten die Stimmen beliebter Disney-Charaktere freischalten und sie verwenden, um Text-to-Speech-Audio für ihre TikTok Posts aufzunehmen.

Wenn du eine Hashtag Challenge ins Leben rufst, verwendet jeder Teilnehmer dieser Challenge den Hashtag in seinen Beiträgen. Weil die Nutzer somit den Content anderer Menschen sehen, gewinnt ihr eine riesige Markenpräsenz und jede Menge nutzergenerierte Inhalte.