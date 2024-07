Die besten Agorapulse Alternativen 2024

Agorapulse ist eine bekannte Social Media Management Plattform, die allerdings nicht für jedes Unternehmen geeignet ist. Wenn du diesen Artikel liest, bist du möglicherweise auf der Suche nach anderen Optionen.

Wir haben uns die besten Agorapulse Alternativen angeschaut, um herauszufinden, wie die Plattform im Vergleich zu ihren wichtigsten Mitbewerbern abschneidet. In diesem Beitrag erfährst du mehr über die aktuell verfügbaren Optionen für das Social Media Listening, Engagement und Management.

Was ist Agorapulse?

Agorapulse ist eine Social Media Management Software, die den Nutzern die Verwaltung und Veröffentlichung von Content auf sechs verschiedenen Kanälen ermöglicht: Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn und Google Business. Sie verfügt zudem über einige Social Media Monitoring- und Analysefunktionen wie Brand- und Conversion-Tracking sowie eine Google Analytics-Integration.

Was sind die Agorapulse Alternativen?

Die folgenden Unternehmen bieten vergleichbare Services wie Agorapulse:

Die beste Alternative zu Agorapulse: Meltwater

In Sachen Social Media Management, Social Media Monitoring und CRM ist unsere Social Media Monitoring Plattform die beste Alternative zu Agorapulse.

Als Meltwater im Jahr 2001 in Oslo gegründet wurde, waren wir das erste Online Media Monitoring Unternehmen der Welt. Heute bietet unsere Lösungssuite mit Social Listening, Media Monitoring, Consumer Insights und Influencer Marketing Unternehmen alle nötigen Tools für das Social Media Management, für Wettbewerbsanalysen, Marktforschung, Kampagnentracking und vieles mehr.

Meltwater vs. Agorapulse

Die Entscheidung zwischen Agorapulse und unseren benutzerfreundlichen Social- und Media Intelligence-Lösungen ist eine Frage der passenden Funktionen für euer Unternehmen. Die Software Bewertungs- und Vergleichsseite GetApp hat diesen Vergleich in Zahlen aufgeschlüsselt: Meltwater verfügt über 116 der von Nutzern am häufigsten gewünschten Funktionen, bei Agorapulse sind es lediglich 66.

Zu den entscheidenden Funktionen, die Meltwater anbietet und bei Agorapulse fehlen, gehören:

API

Zielgruppen-Targeting

Verhaltensanalyse

Kampagnen-Tracking

Konkurrenzbeobachtung

Anpassbare Vorlagen

Listenverwaltung

Echtzeit-Analysen

Social Marketing

Workflow-Management

und viele weitere

Sehen wir uns die beiden Plattformen im Vergleich etwas genauer an und starten mit dem Social Listening. Unsere Plattform greift dabei auf riesige Datenmengen zu – sie ermöglicht unbegrenzte Ad-hoc-Suchen, unbegrenzte Erwähnungen und sofortige Analysen von 15 Monaten an historischen Social Media-Daten sowie News-Daten, die bis zu 10 Jahren zurückreichen.

Agorapulse verfügt über Social Listening- und Monitoring-Tools, mit denen Teams ihre Zielgruppen und Influencer identifizieren können. Unsere zuverlässigen Lösungen verfügen über Echtzeit-Analysetools, die in unsere Social Media Engagement- und Influencer Marketing-Plattformen integriert sind. Dies ermöglicht eine zentralisierte, effiziente und datengesteuerte Umsetzung all eurer Social Media-Marketingaktivitäten – ein riesiger Pluspunkt für jeden Social Media Manager.

Ein weiteres Detail, das es zu berücksichtigen gilt, ist die globale Präsenz. Meltwater verfügt über 50 Niederlassungen auf sechs Kontinenten und ist damit bestens gerüstet, um Unternehmen in allen Ecken der Welt bei der Expansion zu unterstützen.

Auch beim Kundensupport gibt es signifikante Unterschiede. Im Gegensatz zu Agorapulse bieten wir unbeschränkten Schulungs- und Telefonsupport sowie Account Management für alle Kunden – nicht nur für Großunternehmen. Beide Anbieter können kleine Unternehmen unterstützen, aber mit besserem Support und ohne kostspielige Tracking Add-Ons ist Meltwater in der Lage, Unternehmen jeder Größe bei der Steigerung des ROI ihrer Marketing-, PR- und Social Media-Strategien zur Seite zu stehen.

Weitere Optionen für Agorapulse Alternativen

CoSchedule

Die CoSchedule Marketing Suite ist eine Agorapulse Alternative, die Projektmanagement Tools, beispielsweise die Überwachung des Projektstatus, mit Social Media Management Tools wie dem automatischen Posten von Beiträgen kombiniert.

CoSchedule vs. Agorapulse

Wie Agorapulse zielt auch CoSchedule auf kleine Marketingabteilungen ab, bei denen die Zeitersparnis im Vordergrund steht. Die Software unterstützt Teams mit gemeinsam nutzbaren Publishing-Kalendern und Workflows zur Content-Freigabe bei der Zusammenarbeit. Dennoch zeigen die G2-Bewertungen, dass Nutzer die Einrichtung, Nutzung und den Zugang zu Support von Agorapulse insgesamt als einfacher empfinden. Beim Vergleich dieser beiden Beim Vergleich der beiden Produkte gilt es zu berücksichtigen, welche Social Media Channels für euch am wichtigsten sind. Agorapulse unterstützt YouTube, aber nicht Pinterest, während CoSchedule Pinterest unterstützt, aber nicht YouTube.

eClincher

eClincher ist eine Social Media Management Software, die sowohl für Teams als auch für eigenständige Freelancer geeignet ist. Sie ist insbesondere für ihre Publishung- und Planungsfunktionen für Social Media Content bekannt.

eClincher vs. Agorapulse

Tatsache ist, dass eClincher und Agorapulse viele der gleichen Funktionen anbieten. Manchmal sprechen Online-Bewertungen jedoch lauter als Checklisten. Auf der Software-Bewertungsseite G2 wird Agorapulse von mehr Nutzern mit vier und fünf Sternen ausgezeichnet als eClincher.

Hootsuite

Hootsuite ist eine Social Media Management Software, die derzeit Dutzende von Social Media Plattformen unterstützt, darunter Instagram, TikTok und LinkedIn. Damit steht sie jedoch nicht alleine da ––es gibt auch einige Hootsuite-Alternativen auf dem Markt.

Hootsuite vs. Agorapulse

Laut den Bewertungen auf Capterra können die Nutzer von Hootsuite bestimmte Beiträge auf der Plattform nicht mühelos automatisieren oder taggen. Weil Instagram für viele kleine und mittelgroße Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Social Media Marketingstrategie ist, könnte dieser Aspekt für viele Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen. Eine weitere Überlegung ist die persönliche Vorliebe für die Benutzeroberfläche. Agorapulse bietet eine kombinierten Social Inbox, während Hootsuite die einzelnen Social Media Netzwerke in eigene Spalten unterteilt.

Loomly

Loomly unterstützt Nutzer bei der Verwaltung von Content für ihre Social Media Accounts. Diese Agorapulse Alternative enthält zudem einige Workflow- und Projektmanagement-Tools, wie zum Beispiel einen Publishing-Kalender, der alle Mitglieder des Marketingteams auf dem gleichen Stand hält.

Loomly vs. Agorapulse

Loomly und Agorapulse sind in puncto Basisfunktionen für das Social Media Management, wie Posting-Planung und Kalenderverwaltung, vergleichbar. Bei den Bewertungen auf G2 schneidet Loomly jedoch etwas besser ab als Agorapulse.

NapoleonCat

NapoleonCat ist eine All-in-One Social Media Management Plattform und eine Agorapulse Alternative, die dem Kundensupport einen hohen Stellenwert einräumt.

NapoleonCat vs. Agorapulse

Die Bewertungen von NapoleonCat fallen größtenteils positiv aus, allerdings bietet die Plattform auch weniger Funktionen. Im Endeffekt ist Agorapulse die leistungsfähigere Software.

Oktopost

Oktopost ist eine Social Media Management Plattform, die speziell für das B2B-Marketing entwickelt wurde.

Oktopost vs. Agorapulse

Oktopost ist die einzige Agorapulse Alternative auf dieser Liste, die keine kostenlose Testversion anbietet. Auch ein Tool zur Kundensegmentierung fehlt bei dieser Lösung. Andererseits verfügt Oktopost über Funktionen, die Agorapulse nicht aufweist, wie zum Beispiel anpassbare Berichte. Und weil genaue und präzise Berichte ein Muss für jedes Unternehmen sind, macht diese Funktion Oktopost zu einem starken Agorapulse Konkurrenten.

Sprinklr

Sprinklr ist eine Customer Experience Management Plattform, die sich über alle Earned, Owned und Paid Kanäle hinweg integrieren lässt.

Sprinklr vs. Agorapulse

Sprinklr und Agorapulse unterscheiden sich in der Benutzerfreundlichkeit. Viele aktuelle und ehemalige Nutzer von Sprinklr bemängeln, dass die Implementierung der Plattform schwierig, die Bedienung umständlich und der Support nur schwer verfügbar ist. Wenn die Einarbeitung ein zu hohes Hindernis zu sein scheint, ist Agorapulse wahrscheinlich die bessere Wahl für euch

Sprout Social

Sprout Social, einer der Hauptkonkurrenten von Agorapulse, ist eine All-in-One-Plattform für Marketer und Social Media Manager. Sie bietet Nutzern die Möglichkeit zur Interaktion mit ihren Zielgruppen und zur Messung der Performance.

Sprout Social vs. Agorapulse

Grundsätzlich ist Agorapulse eher für mittelgroße Unternehmen geeignet, während Sprout Social eine größere Bandbreite an Nutzern abdeckt. Darüber hinaus bezieht Sprout Social seine Social Listening-Daten aus einer größeren Anzahl an Quellen, darunter Tumblr und Reddit. Social Listening ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Social Marketing Strategie, was Sprout Social zu einer verlockenden Option macht.

