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Krisenkommunikation - 10 Dinge, die jetzt wichtig sind

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Mann hält rotes Schnurtelefon und hält Hörer in die Kamera

Über das Webinar

Level: Beginner und Fortgeschrittene
Dauer: 40 Min. Vortrag mit 20 Min. Paneldiskussion im Anschluss
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Nie war es wichtiger als heute, Informationen erhalten, filtern und gezielt teilen zu können. Die Corona Krise stellt Organisationen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor die Herausforderung, die Zusammenarbeit neu zu gestalten, Pläne und Strategien in kürzester Zeit umzuwerfen und sich an ein neues Umfeld anzupassen.
In diesem Webinar klären wir, worauf es jetzt in der Kommunikation nach außen, aber auch nach innen zu achten gilt und wie sich eine digitale Kommunikationsstrategie in der Krise effizient und professionell umsetzen lässt.

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