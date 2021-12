Über das Webinar

Level: Beginner und Fortgeschrittene

Dauer: 40 Min. Vortrag mit 20 Min. Paneldiskussion im Anschluss

Nie war es wichtiger als heute, Informationen erhalten, filtern und gezielt teilen zu können. Die Corona Krise stellt Organisationen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor die Herausforderung, die Zusammenarbeit neu zu gestalten, Pläne und Strategien in kürzester Zeit umzuwerfen und sich an ein neues Umfeld anzupassen.

In diesem Webinar klären wir, worauf es jetzt in der Kommunikation nach außen, aber auch nach innen zu achten gilt und wie sich eine digitale Kommunikationsstrategie in der Krise effizient und professionell umsetzen lässt.

Martin Fuchs hat als Politik- und Strategieberater einige Jahre in Brüssel und Berlin gearbeitet. Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter für Public Affairs an der Universität Passau und Dozent für Social Media und Politik an weiteren Hochschulen. Zudem hat er die Social-Media-Analyse- und Benchmarking-Plattform pluragraph.de gegründet und bloggt über Social Media in der Politik unter hamburger-wahlbeobachter.de.

Cora Hille verantwortet als Head of Media Analytics bei Meltwater um die Medienanalysen in der DACH-Region. Neben ihrer beratenden Rolle ist sie daher auch für die Koordination des Meltwater-Analysten-Teams zuständig, das die Analysen flexibel und den Anforderungen der Kunden entsprechend erstellt.

Annika Kaufmann berät als Key Account Managerin bei Meltwater namhafte Unternehmen, die unsere komplexeren Lösungen bereichsübergreifend einsetzen. In Ihrer Freizeit powert sich Annika leidenschaftlich gerne in der Crossfit Box aus und belohnt sich danach mit einem veganen Essen.

Lea Manthey ist als Head of Marketing D/A/CH & CEE und BENELUX verantwortlich für PR & Marketing-Kommunikation bei Meltwater.