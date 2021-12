Die Revolution künstlicher Intelligenz im Fokus

Künstliche Intelligenz (KI) hat heute bereits Gewicht in Investmentfirmen und bei Handelsentscheidungen. Sie kommt bei autonomen Fahrzeugen zum Einsatz und im Kundensupport. Für Dinge, die wir sehen, kaufen und Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen möchten, bietet KI maßgeschneiderte Vorschläge auf der Basis aller Daten, die sie über uns und unsere Unternehmen lernt.

Buzzwords - von Experten anhand von Beispielen erklärt

Aufgrund der Innovationskraft künstlicher Intelligenz erlebten Buzzwords wie KI, Big Data, maschinelles Lernen und einige andere aus diesem Kontext in den letzten Jahren einen wahren Höhenflug in der Presse und in öffentlichen Debatten. Wir stehen unmittelbar vor dem, was viele als Revolution durch künstliche Intelligenz bezeichnen. Wie alle größeren Umwälzungen aufgrund technologischer Fortschritte hat auch diese ihr eigenes Vokabular und einen bisweilen einschüchternden Technik-Jargon.

Daher haben wir Experten bemüht, zum Verständnis einiger Schlüsselbegriffe beizutragen, die heute angesichts der KI-Revolution hoch im Kurs stehen. Um die im letzten Jahr stetig zunehmende Popularität nachvollziehen zu können, betrachteten wir News-Beiträge und Suchtrends.

