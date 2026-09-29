Influencer Marketing
Die Influencer Marketing-Lösung, die Ihre Marken-DNA versteht
Die KI-gestützte End-to-End-Lösung für Influencer Marketing schafft eine Intelligence-Ebene rund um Ihre Marke – sie lernt aus Briefings, Kampagnen und Ergebnissen, um in jeder Phase smartere Entscheidungen zu ermöglichen.
Die weltweit führenden Marken vertrauen auf Meltwater Influencer Marketing
Führende Marken nutzen Meltwater Influencer Marketing, um manuelle Excel-Prozesse zu ersetzen, blinde Flecken in der Zusammenarbeit mit Agenturen zu vermeiden und Creator-Programme auf Performance auszurichten.
Nachgewiesene Ergebnisse
Vergleichen Sie nicht nur Funktionen, sondern vielmehr die Ergebnisse.
Unabhängige Studien bestätigen, dass Teams mit Meltwater ihren ROI steigern, Kosten senken und ineffiziente Kampagnenprozesse durch Automatisierung optimieren.
307 % ROI
Mehr als nur Creator finden: Verdreifachen Sie Ihre Investitionen.
$939.000 Einsparung
Senken Sie die Influencer- und Creator-Kosten durch smartere Umsetzung und Automatisierung.
80 %+
Effizienzsteigerung: Automatisieren Sie Routineaufgaben und konzentrieren Sie sich auf die Strategie.
Entwickelt für Teams jeder Art und Größe
Eine umfassende Suite für jede Strategie, die den ROI messbar macht
Meltwater passt sich weltweit flexibel an die Ziele Ihrer Teams an – ob globale Governance, Reporting für Kunden oder direkte Umsatzzuordnung.
Internationale Großunternehmen
Übernehmen Sie die Kontrolle mit zentraler Governance, Dashboards, die Performance-Daten aller Märkte bündeln, und einheitlicher Transparenz über sämtliche Märkte hinweg.
Agenturen
Setzen Sie Kundenprojekten dank skalierbarer Workflows, maßgeschneiderter Analyse und Reports, die sofort zur Weitergabe bereit sind, schneller um.
E-Commerce-Teams
Machen Sie mit Rabattcode-Tracking und Umsatzzuordnung in Echtzeit den Umsatzbeitrag von Creatorn sichtbar.
„Wir nutzen die Influencer Marketing-Plattform von Meltwater nahezu täglich, um nach Micro- und Nano-Influencern zu suchen.“
Gareth Crew
Social and Digital Communications Lead EMEA bei Canon
$9.000
eingesparte Agenturgebühren in einer Woche
37 %
identifizierte und quantifizierte Steigerung der Kampagne-Performance
So funktioniert es
Fokus auf echte Wirkung statt hohe Follower-Zahlen
Die KI von Meltwater lernt Ihre Marke immer besser kennen und hilft bei der Identifizierung von Creatorn, die zu Ihren Zielen, Ihrem Content-Stil und Ihrer Zielgruppe passen – damit von Anfang an smartere Entscheidungen getroffen werden.
Beginnen Sie mit einem Briefing oder Prompt zu Markenpersona, idealem Creator-Stil, Zielgruppe und Kampagnenzielen.
Meltwater greift auf eine Datenbank mit über 30 Millionen Profilen zu und identifiziert anhand von Brand-Fit, Content-Relevanz und Zielgruppensignalen die relevantesten Creator.
Personalisieren Sie Ihre Kommunikation und steuern Sie Ihre Follow-ups mit insightsbasierten Empfehlungen, die genau auf Ihren Workflow abgestimmt sind.
Bereit für ein performance-orientiertes Influencer-Programm?
Entdecken Sie mit Meltwater authentische Creator, verwalten Sie Kampagnen von A bis Z und belegen Sie den Influencer-ROI.
Häufige Fragen zu Influencer Marketing
Meltwater Influencer Marketing nutzt für den Nachweis des ROI eine Reihe von Performance-Kennzahlen, darunter Engagement-Raten, Reichweite und den geschätzten Medienwert (EMV). Die Influencer Marketing-Funktionen von Meltwater bieten unter anderem Kampagnenberichte, die über die Shopify-Integration Engagement, Conversions und Umsatzzuordnungen aufzeigen. So lässt sich mühelos ermitteln, welche Influencer und welche spezifischen Posts die meisten Umsätze generieren, und der tatsächliche Kampagnen-ROI berechnen.
Ja. Mit der Shopify-Integration von Meltwater Influencer Marketing können Sales-Conversions über individuelle Rabattcodes und Tracking-Links gemessen werden. Die Plattform zeigt, welche Influencer die meisten Verkäufe generieren, inklusive Last-Click-Attribution und detaillierter Kampagnen-Performance.
Die Influencer Marketing-Lösung von Meltwater erkennt Fake-Follower mithilfe einer Bot-Erkennung, die Aktivitäts- und Inaktivitätsmuster analysiert und ungewöhnliche Follower-Spikes identifiziert. Mit „True Reach“ misst die Plattform die tatsächliche Reichweite über die reine Follower-Zahl hinaus und berücksichtigt dabei Views und echtes Engagement.
Ja, in großem Umfang. Die Influencer-Datenbank von Meltwater umfasst 30 Millionen Profile, von Nano- (500–5.000 Follower) bis hin zu Mega-Influencern. Sie können nach Einflussgrad und Engagement-Rate filtern, um Micro-Influencer aus Nischenbereichen mit meist sehr engagiertem Publikum zu finden.
Ja. Meltwater ist eine End-to-End-Lösung für Influencer Marketing, die den gesamten Prozess abdeckt – von der Identifizierung und Prüfung von Creator über Kampagnenmanagement und zentrale Kommunikation bis hin zu Content-Freigaben, Zahlungsabwicklung, Produktgeschenken und komplettem Reporting.
Meltwaters Influencer Marketing-Lösung vereint die weltweit größte Creator-Datenbank (über 30 Millionen Profile) mit Enterprise-Kampagnenmanagement, KI-gestützter Discovery, Fraud-Erkennung, E-Commerce-Integrationen und einheitlichem Reporting – eingebettet in das Meltwater Media Intelligence-Ökosystem. Im Unterschied zu Einzellösungen verknüpft Meltwater die Influencer-Performance mit PR-, Social- und Wettbewerbsdaten und schafft so die Grundlage für strategische Entscheidungen.
Ja. Agenturen können die Influencer Marketing-Plattform von Meltwater aktiv für mehrere Kunden nutzen und haben die Möglichkeit, Reports herunterzuladen und individuell anzupassen.
Die Influencer Marketing-Lösung von Meltwater lässt sich für E-Commerce-Analysen in Shopify und WooCommerce integrieren und bietet zudem ein eigenes Tracking-Pixel für andere E-Commerce-Plattformen. Dies ermöglicht die Umsatzzuordnung und hilft dabei, die Aktivitäten von Influencern direkt mit Umsätzen und messbaren Leistungswerten zu verknüpfen.
Die Influencer Marketing-Lösung von Meltwater deckt den globalen Markt umfassend ab und bietet insbesondere in Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie in den Wachstumsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und im Nahen Osten und Afrika (MEA) äußerst aussagekräftige Daten. Mit Funktionen zur Influencer-Discovery und zum Kampagnenmanagement in über 190 Ländern sowie lokalisierten Suchmöglichkeiten in zahlreichen Sprachen unterstützt die Plattform die gezielte Identifikation regionaler Micro- und Nano-Influencer.
Die Influencer Marketing-Lösung von Meltwater umfasst eine integrierte Zahlungsabwicklung durch Partnerschaften mit Tipalti und Gigapay. Dadurch können Marken ihre weltweiten Influencer in deren jeweiligen Landeswährung bezahlen, mit automatisierter Einhaltung der steuerrechtlichen Vorschriften. Marken haben zudem die Möglichkeit, Verträge hochzuladen, Teilzahlungen festzulegen und die Rechnungsstellung direkt über die Plattform zu verwalten, wodurch separate Finanztools entfallen.