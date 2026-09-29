Meltwater Influencer Marketing nutzt für den Nachweis des ROI eine Reihe von Performance-Kennzahlen, darunter Engagement-Raten, Reichweite und den geschätzten Medienwert (EMV). Die Influencer Marketing-Funktionen von Meltwater bieten unter anderem Kampagnenberichte, die über die Shopify-Integration Engagement, Conversions und Umsatzzuordnungen aufzeigen. So lässt sich mühelos ermitteln, welche Influencer und welche spezifischen Posts die meisten Umsätze generieren, und der tatsächliche Kampagnen-ROI berechnen.