Die Meltwater Intelligence Plattform

Tag für Tag prägen Medienberichte, Social Media-Gespräche und KI-Antworten die öffentliche Wahrnehmung. Wenn diese Daten jedoch über verschiedene Tools und Dashboards verteilt sind, wird es schwierig, das Gesamtbild zu sehen – und noch schwieriger, das Unternehmen gezielt voranzubringen. Meltwater bündelt alle Signale auf einer vernetzten, KI-gestützten Plattform und verwandelt fragmentierte Daten in Echtzeit-Einblicke. Dank teamübergreifender Insights können Sie schneller handeln, sich abstimmen und mit Klarheit entscheiden.