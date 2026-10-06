Die Meltwater Intelligence Plattform
Eine Plattform, grenzenlose Insights
Wir führen Medien-, Social Media- und KI-Signale team- und workflowübergreifend zusammen, damit Sie den Überblick behalten und Entscheidungen mit Zuversicht treffen können.
Eine Plattform für alle Media-, Social Media- und KI-Insights.
Tag für Tag prägen Medienberichte, Social Media-Gespräche und KI-Antworten die öffentliche Wahrnehmung. Wenn diese Daten jedoch über verschiedene Tools und Dashboards verteilt sind, wird es schwierig, das Gesamtbild zu sehen – und noch schwieriger, das Unternehmen gezielt voranzubringen. Meltwater bündelt alle Signale auf einer vernetzten, KI-gestützten Plattform und verwandelt fragmentierte Daten in Echtzeit-Einblicke. Dank teamübergreifender Insights können Sie schneller handeln, sich abstimmen und mit Klarheit entscheiden.
Profitieren Sie von verständlichen Daten und gelangen Sie zu messbaren Ergebnissen
Wirkung messbar machen
Messen und belegen Sie den Impact von PR, Kommunikation und Marketing.
Datenflut in Erkenntnisse verwandeln
Verstehen Sie, was Ihre Daten wirklich bedeuten, damit Sie schnell und gezielt handeln können.
Immer einen Schritt voraus
Erkennen Sie aufkommende Risiken, Trends und Entwicklungen in Gesprächen frühzeitig und reagieren Sie schnell und informiert.
Eine Quelle für alle Teams
Schaffen Sie eine Single Source of Truth, um Marketing, PR und Kommunikation zusammenzuführen.
Schneller vorankommen mit KI
Automatisieren Sie Workflows und gelangen Sie schneller zu Insights.
KI-Assistent
Ihr stets verfügbares KI-Teammitglied hilft Ihnen dabei, schneller bessere Ergebnisse zu erzielen.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Warum entscheiden sich PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams für die Meltwater Intelligence Plattform?
Ergebnisse, die echten Geschäftswert schaffen
Sofortiger Gesamtüberblick
Einheitliche Daten für die Medien-, Social Media- und KI-Sichtbarkeit beseitigen blinde Flecken, damit Sie Wahrnehmung, Performance und Risiken in Echtzeit nachvollziehen können.
Schneller von Insights zu Maßnahmen
Mit KI-gestützten Analysen und automatisierten Workflows werden Milliarden von Signalen innerhalb von Sekunden in entscheidungsreife Informationen umgewandelt.
Eine Single Source of Truth für alle Teams
Teilbare Dashboards und verknüpfte Daten stellen sicher, dass PR-, Kommunikations- und Marketingteams mit denselben Daten und Informationen arbeiten.
Skalieren ohne Komplexität
Beginnen Sie mit den derzeit benötigten Tools und Workflows und bauen Sie diese auf einer einheitlichen Plattform über Regionen, Teams und Use Cases hinweg aus.
Auf verlässlichen Daten aufgebaut
Umfassende Abdeckung von Medien, Social Media, Influencern, Journalisten und LLMs – mit der nötigen Tiefe und dem Kontext, um aktuelle Entwicklungen vollständig zu verstehen.
KI-gestützte Datenanreicherung wandelt Milliarden von Signalen in klare Insights für fundierte Entscheidungen um.
Vernetzte Workflows und einheitliche Daten machen es einfach, das Wesentliche zu finden und rasch zu handeln.
Starten, skalieren, wachsen.
Starten Sie mit den Funktionen, die Sie heute benötigen, und erweitern Sie sie flexibel, wenn sich Ihre Teams, Märkte und Anforderungen weiterentwickeln. Meltwater wächst mit Ihnen und bindet neue Regionen, Teams und Datenquellen nahtlos ein – ohne zusätzliche Komplexität.
- Neue Teams und Regionen hinzufügen
- CRM, BI und Marketingsystememe integrieren
- Erweiterte Analysen und KI-Workflows einbinden
- Mit erweiterten Services und Support expandieren
Ergebnisse
So nutzen Teams die Meltwater Intelligence Platform
Brand Monitoring & Reputationsmanagement
Erkennen Sie Risiken frühzeitig und schützen Sie Ihre Reputation.
Consumer Intelligence & Trenderkennung
Erfahren Sie, was Ihrer Zielgruppe wichtig ist – noch bevor Ihre Wettbewerber es tun.
Media Relations & Outreach-Impact
Sichern Sie sich Medienpräsenz und belegen Sie den Einfluss der PR auf den Geschäftserfolg.
Influencer Management & Kampagnen-ROI
Entwickeln Sie smartere Creator-Strategien und messen Sie die Performance.
KI-Sichtbarkeit & Content-Optimierung
Beobachten und verbessern Sie Ihre KI-Sichtbarkeit.
Behalten Sie im Blick, was rund um Ihre Marke passiert.
Erfahren Sie in einer persönlichen Demo, wie Sie relevante Medien-, Social Media- und KI-Signale an einem Ort bündeln.
Häufig gestellte Fragen zur Meltwater Intelligence Plattform
Meltwater ist eine globale Intelligence-Plattform und wird von mehr als 27.000 Kunden in über 130 Ländern genutzt. Sie führt Media-, Social Media-, Influencer- und Unternehmensdaten auf einer einzigen Plattform zusammen, um in Echtzeit wertvolle Insights zu liefern. Mit KI-gestützten Tools wie Mira unterstützt sie Unternehmen beim Beobachten von Trends, beim Analysieren des Sentiments und bei der schnelleren, datengestützten Entscheidungsfindung.
Meltwater vereint Nachrichten-, Social Media- und Consumer-Daten auf einer zentralen Plattform und ergänzt sie um KI-gestützte Insights wie Trenderkennung und Sentimentanalysen. Workflow-Integrationen, individuelle APIs und speziell auf PR-, Marketing- und Insights-Teams zugeschnittene Lösungen helfen Unternehmen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.
Ja. Meltwater bietet integrierte KI-Tools wie die KI-Assistentin Mira, die Echtzeit-Insights, Zusammenfassungen sowie Trend- und Sentimentanalysen liefern. So werden Daten schneller in Erkenntnisse überführt, die Teams direkt in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren können.
Ja. Meltwater hilft kleinen PR-Teams, durch die Automatisierung von Medienbeobachtung, Reporting und Analysen wertvolle Zeit zu sparen. Die KI-Tools vereinfachen Arbeitsabläufe und liefern den Teams sofort umsetzbare Einblicke, damit sie sich auf die Strategie statt auf Routineaufgaben konzentrieren können.
Ja. Meltwater beobachtet Wettbewerber, Branchentrends und Marktaktivitäten in Echtzeit. KI-gestützte Zusammenfassungen, Sentimentanalysen und Performance-Vergleiche helfen Unternehmen dabei, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein.
Meltwater ermöglicht durch die Analyse von Gesprächen in News, Social Media, Foren und Bewertungen Kunden- und Marktforschung in Echtzeit. So können Teams die Markenwahrnehmung beobachten, Trends erkennen und anhand von angereicherten, stets verfügbaren Daten Vergleiche mit Wettbewerbern durchführen.
Meltwater liefert Einblicke zu Markenwahrnehmung, Wettbewerber-Performance, Markttrends, Kampagneneffektivität und Kundensentiment. Die Echtzeit-Analysen unterstützen fundierte strategische und operative Entscheidungen.
Ja. Meltwater lässt sich in Tools wie Slack, Microsoft Teams und Business Intelligence-Plattformen integrieren. Dank APIs und maßgeschneiderten Integrationen können Unternehmen die gewonnenen Insights direkt in bestehende Workflows und Systeme einfließen lassen.