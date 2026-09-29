Social Listening
Social Listening Tool für Brand Intelligence in Echtzeit
Verfolgen Sie relevante Gespräche über Ihre Marke, Ihre Themen und Ihren Wettbewerb in Social Media, Online-Nachrichten, Foren und weiteren Quellen. Meltwater hilft Ihrem Team, Veränderungen früh zu erkennen, Beiträge richtig einzuordnen und Ergebnisse verständlich zu teilen – auf einer zentralen Plattform.
# Relevante Signale erkennen, richtig einordnen und schnell handeln.
Meltwater bündelt öffentliche Gespräche aus verschiedenen Kanälen und zeigt Ihrem Team, was Aufmerksamkeit braucht. So erkennen Sie mögliche Risiken, ordnen Veränderungen ein und leiten die nächsten Schritte ab.
Risiken erkennen, bevor sie groß werden
Erhalten Sie Hinweise, wenn das Gesprächsvolumen plötzlich steigt oder sich die Stimmung verändert. So kann Ihr Team die Ursache prüfen und reagieren, bevor aus einem einzelnen Thema eine Krise wird.
Stets verfügbare Wettbewerbsinformationen
Vergleichen Sie, wie häufig und in welchem Zusammenhang über Ihre Marke und Ihre Wettbewerber gesprochen wird. Dadurch sehen Sie früh, welche Themen an Bedeutung gewinnen und wo sich die öffentliche Wahrnehmung verschiebt.
Reporting auf Knopfdruck
Stellen Sie aktuelle Ergebnisse in übersichtlichen Dashboards bereit. Kommunikationsverantwortliche, Führungskräfte und regionale Teams arbeiten damit auf derselben Datengrundlage.
Social Listening und Krisenfrüherkennung für internationale Teams
Weltweit führende Marken vertrauen auf Meltwater Social Listening, um Tools zu konsolidieren, Krisen frühzeitig zu erkennen und Marken-Insights über Teams und Regionen hinweg bereitzustellen.
Alle relevanten Gespräche an einem Ort
Beobachten und analysieren Sie Social Media, Online-Nachrichten, Foren, Blogs und weitere relevante Quellen in einer Plattform. Statt Informationen aus mehreren Tools zusammenzutragen, erhält Ihr Team einen gemeinsamen Überblick – für Kampagnenauswertung, Reputationsmanagement und strategische Entscheidungen.
Erst verstehen, dann handeln
In wenigen Minuten wissen, was passiert
Wenn die Zahl der Beiträge plötzlich steigt, braucht Ihr Team schnell Klarheit: Was ist der Auslöser? Wie entwickelt sich die Stimmung? Und wer sollte informiert werden? Meltwater macht auffällige Veränderungen sichtbar und hilft, die relevanten Beiträge und Themen einzuordnen.
- Ungewöhnliche Anstiege im Gesprächsvolumen erkennen
- Sentimentveränderungen früh sehen
- Alerts bei relevanten Schlüsselbegriffen
- Schnelle Benachrichtigung der zuständigen Teams
Weniger Zeit für Suchen, mehr Zeit für die Einordnung
Fassen Sie große Mengen an Beiträgen schneller zusammen und erkennen Sie wiederkehrende Themen, Fragen und Meinungen. So kann Ihr Team Entwicklungen prüfen, ohne jede Erwähnung einzeln lesen zu müssen.
- Schnellere Erkennung verborgener Muster
- Zusammenfassung relevanter Veränderungen
- Priorisierung notwendiger Maßnahmen
- Weitergabe von Insights an Stakeholder
Ergebnisse verständlich und aktuell teilen
Bereiten Sie die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen in übersichtlichen Dashboards auf. So sehen Führungskräfte auf einen Blick, welche Themen die Marke betreffen, wie sich die Wahrnehmung verändert und wo Handlungsbedarf besteht.
- Erstellung von teilbaren Dashbords
- Anreicherung der Reports mit Kontext
- Einheitliche Kennzahlen für Teams und Regionen
- Klare Kommunikation der Ergebnisse
Sehen, wie Ihre Marke im Vergleich wahrgenommen wird
Vergleichen Sie Gesprächsanteile, Themen und Stimmung rund um Ihre Marke mit relevanten Wettbewerbern. So erkennen Sie, wer bei wichtigen Themen Aufmerksamkeit gewinnt und wie sich die Wahrnehmung im Markt verändert.
- Tracking des Share of Voice
- Vergleich des Marken-Sentiments
- Benchmarking der Wettbewerber
- Beobachtung von Veränderungen in der Branche
Aus öffentlichen Gesprächen verwertbare Erkenntnisse gewinnen
Behalten Sie relevante Quellen im Blick und machen Sie aus vielen einzelnen Beiträgen eine klare Grundlage für Kommunikation, Reporting und Entscheidungen.
Schnellere Auswertungen mit Mira
Die KI-Assistentin Mira unterstützt Ihr Team direkt bei der Arbeit mit Social Listening-Daten. Sie hilft dabei, große Ergebnismengen zusammenzufassen, Auffälligkeiten zu erklären und wichtige Themen schneller zu finden. Die Einordnung und Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.
So nutzen Unternehmen Social Listening in der Praxis
Erfahren Sie, wie Shiseido Daten aus verschiedenen Märkten zusammenführt und die Wahrnehmung der Marke sowie die Wirkung von Marketingmaßnahmen einheitlich auswertet.
„Wir haben große Entwicklungen hinter uns: Anfangs nutzten wir zur Auswertung unserer Social Media-Performance zahlreiche unterschiedliche Datenquellen. Heute verfügen wir über eine konsolidierte Single Source of Truth, die es uns ermöglicht, die Wahrnehmung unserer Kunden sowie den Einfluss unserer Marketingmaßnahmen über mehrere Märkte hinweg konsistent zu messen. Genau das unterscheidet Meltwater von anderen Anbietern.“
Amit Naik
SVP, Global Head of Analytics bei Shiseido
Konsolidierung mehrerer Tools
Führen Sie Social-Media-, Nachrichten- und Analysedaten in einem gemeinsamen Arbeitsablauf zusammen.
Veränderungen im Markt verfolgen
Beobachten Sie, welche Themen rund um Ihre Marke und Ihre Wettbewerber an Bedeutung gewinnen oder verlieren.
Klare Reports für die Führungsebene
Reduzieren Sie manuelle Auswertungen und stellen Sie Teams und Führungskräften aktuelle Ergebnisse bereit.
Mögliche Risiken früh erkennen
Sehen Sie auffällige Anstiege und Stimmungsveränderungen frühzeitig und prüfen Sie deren Ursache.
Warum sich Marken für Meltwater entscheiden
Für Teams entwickelt, die mehr als Keyword-Tracking benötigen
Meltwater hilft Ihrem Team nicht nur, Erwähnungen zu finden. Sie können Gespräche aus verschiedenen Quellen gemeinsam auswerten, Entwicklungen einordnen und Ergebnisse direkt für Abstimmung und Reporting nutzen.
Klassische Social Listening Tools
Meltwater Social Listening
Die wichtigsten Funktionen
Alles, was Ihr Team für Social Listening über Märkte und Kanäle hinweg braucht
Benachrichtigungen bei auffälligen Veränderungen
KI-gestützte Erkennung von Spikes und Alerts über Slack oder Teams bei Sentimentveränderungen
Hinweise auf mögliche Entwicklungen
48-Stunden-Gesprächsprognosen, um Entwicklungen der Narrative frühzeitig zu erkennen.
Einheitliche Dashboards
Einheitliche Management-Reports mit Überblick über alle Teams und Regionen.
Eigene Inhalte einbeziehen
Analysieren Sie Umfragen, Transkripte und interne Daten parallel zu externen Gesprächen.
Historische Trendanalyse
Verfolgen Sie Trends zu Volumen, Sentiment und Engagement im Zeitverlauf, um aktuelle Signale in den richtigen Kontext zu setzen.
Kanalübergreifendes Monitoring
Das Tracking von Social Media, Nachrichten, Foren und Reddit erfolgt gemeinsam und nicht in separaten Tools.
Share of Voice-Tracking
Vergleichen Sie Ihre Marke mit Wettbewerbern auf Social Media und Earned Media-Kanälen.
Anreicherung des Marken-Sentiments
Betrachten Sie nicht nur, ob einzelne Beiträge positiv oder negativ sind. Analysieren Sie auch, welche Themen und Ereignisse die Wahrnehmung Ihrer Marke beeinflussen.
# Möchten Sie wissen, was gerade über Ihre Marke gesagt wird?
In einer persönlichen Demo zeigen wir Ihnen, wie Ihr Team relevante Gespräche beobachtet, Veränderungen einordnet und Ergebnisse verständlich weitergibt.
Häufige Fragen zu Social Listening
Ein Social Listening Tool beobachtet Gespräche in sozialen Medien, Foren, Nachrichten und digitalen Kanälen und liefert kanalübergreifende Transparenz, Wettbewerbsinformationen und Echtzeit-Alerts. Die Social Listening-Software von Meltwater geht über oberflächliche Kennzahlen hinaus und hilft Ihnen zu verstehen, was Gespräche antreibt, wie sich Narrative entwickeln und wo Handlungsbedarf besteht – schneller und zielgerichteter.
Meltwater führt Gespräche aus sozialen Medien, Nachrichten und Foren an einem Ort zusammen, damit Teams die Markenwahrnehmung beobachten, Wettbewerber im Auge behalten und Risiken frühzeitig erkennen können. Kanalübergreifende Daten werden für umfassendes Reporting und gezielte Maßnahmen mit KI-gestützten Analysen und Dashboards kombiniert. Das Social Listening Tool von Meltwater ist als „Explore“ bekannt.
Beim Social Media Monitoring liegt der Schwerpunkt auf dem Echtzeit-Tracking von Erwähnungen und Metriken (was passiert ist). Social Listening geht noch einen Schritt weiter und analysiert Themen, Sentiment, Narrative und den Share of Voice (warum es passiert und was die nächsten Schritte sind). Meltwater unterstützt beide Ansätze und so Ihren Weg von Alerts über Insights bis hin zu Maßnahmen.
Ja. Über die Meltwater Plattform können Sie anhand von Share of Voice-Analysen, Sentimentvergleichen und kanalübergreifenden Narrativanalysen Benchmarks mit Wettbewerbern durchführen. Dadurch lässt sich leichter nachvollziehen, wie die eigene Marke im Markt positioniert ist und wo Wettbewerber an Boden gutmachen.
Die Genauigkeit der Sentimentanalyse hängt von Quelle, Sprache und Kontext ab. Die Plattform kombiniert Sentiment mit zusätzlichen KI-gestützten Insights wie Themenanalyse und narrativen Zusammenfassungen, um Ergebnisse besser einzuordnen. Viele Teams nutzen das Sentiment als Orientierungshilfe und bewerten es anhand quellenbezogener Beispiele sowie Trends über einen längeren Zeitraum.
Ja. Meltwater erfasst Reddit und weitere Foren und ermöglicht die Erfassung von Gesprächen, die frühe Trendsignale liefern, das Sentiment in Nischen-Communities aufzeigen und aufkommende Narrative sichtbar machen, bevor sie in klassischen Social Media-Kanälen verbreitet werden.
Dank Echtzeit-Alerts kann sofort reagiert werden. Sie können Spike-Erkennung, Benachrichtigungen bei Umschwung des Sentiments sowie schwellenwertbasierte Trigger einrichten, damit die zuständigen Teams umgehend benachrichtigt werden, z.B. über Workflow-Integrationen wie Slack oder Microsoft Teams.
Meltwater unterstützt den Export und das Teilen von Reports, damit Sie Ihre Stakeholder auf dem Laufenden halten und der Geschäftsleitung wertvolle Entscheidungsgrundlagen liefern können. Viele Teams nutzen zudem Dashboards für einen kontinuierlichen Überblick, wodurch sich der Bedarf an manuellen Reports reduziert.
Meltwater deckt die wichtigsten Social Media- und digitalen Kanäle sowie Nachrichten- und Forumquellen ab. Damit erhalten Sie kanalübergreifende Transparenz auf einer zentralen Plattform. Je nach Paket und Region umfasst die Abdeckung Quellen wie X (Twitter), Markenerwähnungen auf TikTok, Reddit, Online-Nachrichten und viele weitere.