„Wir haben große Entwicklungen hinter uns: Anfangs nutzten wir zur Auswertung unserer Social Media-Performance zahlreiche unterschiedliche Datenquellen. Heute verfügen wir über eine konsolidierte Single Source of Truth, die es uns ermöglicht, die Wahrnehmung unserer Kunden sowie den Einfluss unserer Marketingmaßnahmen über mehrere Märkte hinweg konsistent zu messen. Genau das unterscheidet Meltwater von anderen Anbietern.“

Amit Naik SVP, Global Head of Analytics bei Shiseido