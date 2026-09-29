Media Relations
Medienarbeit für moderne PR-Teams
Die PR hat sich verändert und Ihre Tools müssen mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Handeln Sie schneller, erreichen Sie gezielt die richtigen Journalisten und verknüpfen Sie Ihre Medienarbeit mit messbaren Ergebnissen – über eine zentrale Plattform.
Medienarbeit mit Geschäftserfolg verbinden
Von der Idee zum Versand – schneller als je zuvor
Mit Meltwater erstellen PR-Teams präzisere Listen, personalisieren ihre Pitches schneller und verwalten die Journalistenansprache effizienter, ohne den Workflow aufzuhalten.
- Schnellere Erstellung von gezielten Medienlisten
- Skalierung von personalisierten Kontaktaufnahmen
- Reduzierung von manuellen Admin-Aufgaben
- Abstimmung der Teams
Journalistenbeziehungen strategischer steuern
Gehen Sie über statische Kontaktlisten hinaus und nutzen Sie aktualisierte Journalistenprofile, den Nachrichtenverlauf und zusätzlichen Kontext für jede Interaktion.
- Einheitliche Journalistenprofile
- Vollständiger Nachrichtenverlauf an einem Ort
- Benachrichtigungen bei Themen- und Jobwechsel
- Vermeidung von doppeltem Pitching
Erfassen Sie jeden Pitch und belegen Sie Ihren PR-Erfolg
Verknüpfen Sie Ihre Outreach-Aktivitäten mit Medienpräsenz, Engagement und Reporting, damit die Stakeholder sehen, was funktioniert hat und welche Ergebnisse erzielt wurden.
- Tracking von Öffnungsraten und Klicks
- Beobachtung der erzielten Medienpräsenz
- Messung des Share of Voice
- Erstellung von Reports für die Geschäftsleitung
Kontrolle behalten, ohne an Flexibilität zu verlieren
Holen Sie Medienarbeit ins eigene Unternehmen – für mehr Transparenz, klare Governance und Workflows, die eine Zusammenarbeit zwischen Teams und Agenturen ermöglichen.
- Eigene Verantwortung für Kontakte und Ergebnisse
- Steuerung von Zugriffsrechten
- Geringere Abhängigkeit von externen Anbietern
- Reibungslose Zusammenarbeit
Funktionen
Alles, was Sie für die tägliche Medienarbeit brauchen
Eigene Erfolgsmaßstäbe festlegen
Bestimmen Sie selbst, welche Ergebnisse für Ihr Unternehmen zählen – etwa Reichweite, Tonalität, Sichtbarkeit oder die Erwähnung wichtiger Botschaften.
Spike-Erkennung
Lassen Sie sich bei ungewöhnlichen Aktivitäten und stark ansteigenden Medienerwähnungen automatisch benachrichtigen.
Sentimentanalyse
Bleiben Sie über den Tonfall und die Entwicklung der Narrative stets auf dem Laufenden.
Vergleichende Reports
Vergleichen Sie Ihre Performance mit Wettbewerbern und der gesamten Branche.
Inhalte übersichtlich zusammenfassen
Fassen Sie komplexe Inhalte in übersichtlichen Zusammenfassungen für die Geschäftsleitung zusammen.
KI-Assistenten für schnellere Antworten
Stellen Sie Fragen zu Ihren ausgewerteten Medieninhalten und erhalten Sie kompakte Zusammenfassungen mit den wichtigsten Erkenntnissen.
So unterstützt Meltwater Kommunikationsteams im Arbeitsalltag
Erfahren Sie, wie andere Kommunikationsteams Meltwater nutzen, um relevante Berichterstattung zu erkennen, Medienkontakte gezielter anzusprechen und ihre Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen.
„Meltwater ist ein großartiger Partner unseres CNSI-Teams. Sie begleiten uns bei jedem Schritt und stellen sicher, dass wir genau verstehen, wie Meltwater uns unterstützen kann.“
Nicole Wilkins
Director of Strategic Communications, CNSI bei UCLA
Medienarbeit schneller umsetzen und besser belegen
Recherche, Kontaktpflege, Versand, Medienbeobachtung und Auswertung arbeiten in Meltwater nahtlos zusammen. So handelt Ihr Team mit weniger manuellen Zwischenschritten und kann Ergebnisse klarer nachweisen.
PR bedeutet mehr als den Versand von Pressemitteilungen
Gute Medienarbeit beginnt lange vor dem Versand und endet nicht mit einer veröffentlichten Meldung. Kommunikationsteams müssen relevante Themen früh erkennen, die passenden Medienkontakte finden, Beziehungen pflegen und zeigen, welchen Beitrag ihre Arbeit zu den Zielen des Unternehmens leistet. Meltwater unterstützt Sie dabei, diese Aufgaben zusammenzuführen und auf einer gemeinsamen Datengrundlage zu steuern.
Ein vernetzter Workflow
Von der Kontaktrecherche bis zur Auswertung auf einer Plattform
Meltwater verbindet die wichtigsten Schritte der Medienarbeit: passende Kontakte finden, Verteiler aufbauen, Anschreiben versenden, Reaktionen verfolgen und Ergebnisse auswerten. Dadurch müssen Informationen seltener zwischen verschiedenen Programmen, Tabellen und Teams übertragen werden.
Passende Medienkontakte finden
Suchen Sie nach Themen, Fachgebieten, Medien, Regionen und bisherigen Beiträgen. So erkennen Sie, welche Journalisten zu Ihrer Geschichte passen.
Medienlisten einfach erstellen und pflegen
Ordnen Sie Kontakte mit Filtern und Schlagworten, halten Sie Listen aktuell und dokumentieren Sie Änderungen nachvollziehbar.
Personalisierte Journalistenansprache
Versenden Sie persönliche Anschreiben und Presseinformationen direkt über die Plattform – abgestimmt auf Thema und Empfängergruppe.
Reaktionen und Berichterstattung verfolgen
Sehen Sie, wie Ihre Aussendungen aufgenommen werden, welche Themen Resonanz erzeugen und wo weitere Gespräche sinnvoll sind.
Ergebnisse der Medienarbeit messen
Werten Sie Berichterstattung, Reichweite, Tonalität und die Platzierung Ihrer Kernbotschaften aus. So erkennen Sie, welche Maßnahmen wirken.
Reports für das Management
Bereiten Sie die wichtigsten Ergebnisse in übersichtlichen Reports auf und teilen Sie diese mit Team, Führungskräften und weiteren Beteiligten.
Von Kommunikationsteams weltweit eingesetzt
Führende Unternehmen nutzen Meltwater, um Medienkontakte zentral zu verwalten, weniger Zeit mit manuellen Listen zu verbringen und ihre Medienarbeit anhand nachvollziehbarer Ergebnisse zu bewerten.
MANAGEMENT-REPORTING
Medienarbeit optimieren und Zeit sparen
Manuell gepflegte Verteiler, veraltete Kontaktdaten und getrennte Programme kosten Zeit. Meltwater führt Recherche, Kontaktverwaltung, Versand und Auswertung zusammen. Dadurch kann Ihr Team schneller arbeiten und behält gleichzeitig den Überblick.
- Medienlisten schneller erstellen
- Anschreiben gezielt auf Kontakte abstimmen
- Teamübergreifend zusammenarbeiten
- Veraltete Kontakten reduzieren
Warum Kommunikationsteams Meltwater wählen
Entwickelt für Teams, die mehr als Mediendatenbanken benötigen
Eine Mediendatenbank liefert Kontakte. Für die tägliche Medienarbeit braucht Ihr Team jedoch mehr: aktuelle Informationen, eine verlässliche Kontaktpflege, einen einfachen Versand und eine Auswertung, die zeigt, was Ihre Arbeit erreicht hat. Meltwater verbindet diese Aufgaben in einem durchgängigen Arbeitsablauf.
Klassische PR-Tools
Medienarbeit mit Meltwater
Bringen Sie mehr Struktur in Ihre Medienarbeit
Erfahren Sie in einer persönlichen Demo, wie Ihr Team passende Medienkontakte findet, Aussendungen organisiert, Berichterstattung verfolgt und Ergebnisse verständlich aufbereitet.
Häufige Fragen zu Meltwater Media Relations
Eine Mediendatenbank stellt in erster Linie Kontaktdaten bereit. Meltwater verbindet die Kontaktsuche mit Listenverwaltung, Versand, Medienbeobachtung und Auswertung. Dadurch kann Ihr Team den gesamten Ablauf auf einer Plattform organisieren.
Ja. Mit Meltwater erfassen Sie die Öffnungsraten, Klicks und Bounce-Typen einzelner Pitches direkt im Outreach-Workflow.
Meltwater verbindet die Suche und Ansprache von Journalisten, Monitoring, KI-Unterstützung und produktübergreifende Integration auf einer zentralen Plattform. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten, die separate Tools für Monitoring oder Analysen erfordern, ermöglicht Meltwater einen durchgängigen End-to-End-Workflow.
Ja. Meltwater bietet Multi-User-Berechtigungen und kontrollierten Zugriff, damit Agenturen mit Ihnen zusammenarbeiten können und Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihren Account behalten.
Ja. Die Plattform bietet einheitliche Profilvorschau, übersichtliche Listenverwaltung, KI-gestützte Suche sowie zeitgemäße Outreach-Workflows für reibungslose Abläufe und Zeitersparnis.
Sie können das Pitch-Engagement erfassen, die Medienpräsenz beobachten, den Share of Voice messen und Dashboards für Führungskräfte erstellen, die den Zusammenhang zwischen PR-Maßnahmen und Einfluss auf den Geschäftserfolg aufzeigen.
Ja, die Prozesse und Kontaktmanagement-Verfahren von Meltwater sind DSGVO-konform und umfassen unter anderem eine Opt-out-Funktion sowie Datenkontrollmechanismen.
Ja, Meltwater verbindet Media Relations (Journalistensuche und Outreach) mit Medienbeobachtung und Analyse-Workflows. So können Sie den gesamten Prozess, von der Recherche und Kontaktaufnahme bis zur Messung der Berichterstattung, über eine zentrale Plattform steuern.