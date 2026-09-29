Meltwater verbindet die wichtigsten Schritte der Medienarbeit: passende Kontakte finden, Verteiler aufbauen, Anschreiben versenden, Reaktionen verfolgen und Ergebnisse auswerten. Dadurch müssen Informationen seltener zwischen verschiedenen Programmen, Tabellen und Teams übertragen werden.

Passende Medienkontakte finden Suchen Sie nach Themen, Fachgebieten, Medien, Regionen und bisherigen Beiträgen. So erkennen Sie, welche Journalisten zu Ihrer Geschichte passen.

Medienlisten einfach erstellen und pflegen Ordnen Sie Kontakte mit Filtern und Schlagworten, halten Sie Listen aktuell und dokumentieren Sie Änderungen nachvollziehbar.

Personalisierte Journalistenansprache Versenden Sie persönliche Anschreiben und Presseinformationen direkt über die Plattform – abgestimmt auf Thema und Empfängergruppe.

Reaktionen und Berichterstattung verfolgen Sehen Sie, wie Ihre Aussendungen aufgenommen werden, welche Themen Resonanz erzeugen und wo weitere Gespräche sinnvoll sind.

Ergebnisse der Medienarbeit messen Werten Sie Berichterstattung, Reichweite, Tonalität und die Platzierung Ihrer Kernbotschaften aus. So erkennen Sie, welche Maßnahmen wirken.