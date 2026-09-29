Media Intelligence
Alle Medien im Blick
Beobachten Sie Earned Media, Social Media, Rundfunk und digitale Gespräche auf einer zentralen Plattform. So erkennt Ihr PR-Team frühzeitig, welche Themen an Bedeutung gewinnen, wie sich die Wahrnehmung Ihrer Organisation verändert und wann Handlungsbedarf besteht.
Warum sich erfolgreiche PR-Teams für Meltwater entscheiden
Ergebnisse, die echten geschäftlichen Mehrwert schaffen
Entwickelt zum Handeln, nicht nur zum Reporting
Erkennen Sie, welche Meldungen und Themen Aufmerksamkeit verlangen. Teilen Sie relevante Informationen direkt mit den zuständigen Personen und leiten Sie schneller die nächsten Schritte ein.
Alle wichtigen Quellen an einem Ort
Beobachten Sie redaktionelle Medien, soziale Netzwerke, Foren, Rundfunk und eigene Inhalte gemeinsam. So müssen Sie Informationen nicht aus verschiedenen Programmen zusammensuchen.
Weniger Zeit für Suche und Auswertung
Automatische Zusammenfassungen, Unterstützung beim Erstellen von Suchanfragen und Hinweise auf auffällige Entwicklungen reduzieren wiederkehrende manuelle Arbeit.
Mehr als 27.000 Kommunikationsteams auf der ganzen Welt vertrauen uns
Globale Kommunikationsteams vertrauen auf die Media Intelligence-Software von Meltwater, um Tools zu konsolidieren, potenzielle Krisen in Echtzeit zu erkennen und Management-Reports bereitzustellen.
Ein vollständiger Überblick über Ihre Medienlandschaft
Meldungen und Gespräche in redaktionellen und sozialen Medien beeinflussen sich gegenseitig. Meltwater führt diese Quellen zusammen. Dadurch erkennt Ihr Team, wo ein Thema beginnt, wie es sich verbreitet und welche Reaktionen es auslöst.
Sie erhalten einen gemeinsamen Überblick, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln oder widersprüchliche Datenstände abgleichen zu müssen.
KI-Unterstützung mit Mira
Schneller von vielen Meldungen zu einer klaren Einschätzung
Die KI-Assistentin Mira unterstützt Sie direkt in Meltwater bei der Suche und Auswertung. Die Funktion fasst umfangreiche Ergebnisse zusammen, weist auf Veränderungen hin und hilft dabei, ihre möglichen Ursachen zu erkennen. Die KI-Unterstützung ist direkt in Suchanfragen, Übersichten und Inhaltsansichten eingebunden. Ihr Team kann sie dort nutzen, wo die Auswertung ohnehin stattfindet.
Beschreiben Sie in Alltagssprache, welches Thema Sie beobachten möchten. Mira unterstützt Sie dabei, daraus eine möglichst genaue Suchanfrage zu erstellen.
Lassen Sie große Ergebnismengen zusammenfassen und erkennen Sie die wichtigsten Themen, Quellen und Veränderungen, ohne jede Meldung einzeln lesen zu müssen.
Nutzen Sie automatische Zusammenfassungen als Grundlage für regelmäßige Reports, Lagebilder und Informationen für die Geschäftsführung.
Teilen Sie verständliche Ergebnisse mit Kommunikation, Marketing, Geschäftsführung und weiteren Beteiligten, damit alle auf derselben Grundlage entscheiden.
Media Intelligence im Einsatz sehen
Erfahren Sie in der Produkt-Tour, wie Meltwater Ihr Team bei Medienbeobachtung, Auswertung und Berichterstattung unterstützt.
Kanalübergreifende Medienbeobachtung
Erkennen Sie, wo ein Thema entsteht und wie es sich verbreitet
Gemeinsames Monitoring von Earned und Social Media
Verfolgen Sie Nachrichten, Rundfunk, Online-Medien und soziale Netzwerke in einer gemeinsamen Ansicht. So erkennen Sie, wenn ein Thema von einem Kanal auf einen anderen übergeht.
Tonalität und Zusammenhänge besser verstehen
Erkennen Sie nicht nur, ob über Ihre Organisation gesprochen wird. Sehen Sie auch, wie Beiträge eingeordnet werden, welche Aussagen die Diskussion bestimmen und wodurch sich die Tonalität verändert.
Einheitliche Reports erstellen
Nutzen Sie dieselben Daten und Kennzahlen für Dashboards, regelmäßige Reports und Informationen an die Geschäftsführung. Das reduziert widersprüchliche Zahlenstände.
Eigene Inhalte einbeziehen
Ergänzen Sie externe Medienbeiträge um interne Textquellen wie Umfragen, Gesprächsprotokolle oder Transkripte. Dadurch können Sie interne Rückmeldungen und öffentliche Berichterstattung gemeinsam auswerten.
Wie Unternehmen Medienbeobachtung für Entscheidungen nutzen
Sehen Sie, wie Kommunikationsteams mit Meltwater relevante Entwicklungen erkennen, Ergebnisse im Unternehmen vermitteln und ihre Arbeit auf eine verlässliche Datengrundlage stellen.
„Meltwater bietet das komplette Paket. Die Kombination aus Plattform und dem professionellen Kundensupport, auf den man sich verlassen kann, ist der Grund, warum ich so gerne mit ihnen zusammenarbeite.”
Evan Escobedo
Social Listening, Analytics & Insight Global Lead bei Western Union
Management Reports
Aus Berichterstattungen werden verständliche Aussagen für das Management
Geschäftsführung und Vorstand benötigen keine langen Trefferlisten. Sie müssen wissen, was sich verändert hat, warum es für das Unternehmen relevant ist und welche Reaktion sinnvoll sein könnte. Meltwater hilft Ihnen dabei, umfangreiche Medienbeobachtung in klare und regelmäßig aktualisierte Berichte zu überführen.
- Sofort teilbare Dashboards und Reports
- Redaktionelle und soziale Medien gemeinsam einordnen (Earned + Social Media)
- Umfangreiche Ergebnisse automatisch zusammenfassen
- Kommunikation, Marketing und Management auf demselben Informationsstand halten
Warum sich Marken für Meltwater entscheiden
Für PR-Teams, die mehr als Erwähnungen zählen möchten
Viele Monitoring-Werkzeuge zeigen lediglich, wo ein Suchbegriff genannt wurde. Meltwater hilft Ihnen zusätzlich dabei, die Bedeutung einer Entwicklung zu verstehen und darauf zu reagieren.
Klassische Monitoring-Tools
Meltwater Media Intelligence
Die wichtigsten Funktionen
Ein vollständiger Überblick über Ihre Medienlandschaft
Internationale Medienbeobachtung
Mehrsprachiges Monitoring verschiedener Märkte und Regionen in einer zentralen Ansicht.
KI-gestützte Suche
Einrichtung von booleschen Suchanfragen mit integrierter KI-Anleitung und Vorschlägen.
Eigene Inhalte einbeziehen
Analysieren Sie interne Textquellen wie Umfragen und Transkripte parallel zur externen Berichterstattung.
Entwicklungen im Zeitverlauf vergleichen
Sehen Sie, wie sich Themen, Reichweite, Tonalität und Ihr Anteil an der Berichterstattung über Wochen, Monate oder Jahre verändern.
Konsolidierung von mehreren Tools
Führen Sie Medienbeobachtung, Social Media-Auswertung und Reportings zusammen. Das reduziert doppelte Arbeit und unterschiedliche Datenstände.
API-Integrationen
Verknüpfen Sie Meltwater Daten mit BI-Plattformen, internen Dashboards und Reporting-Workflows.
Wann Media Intelligence für PR-Teams besonders wichtig ist
Potenzielle Krisen früh erkennen
Wenn die Zahl der Erwähnungen plötzlich steigt oder sich die Tonalität verändert, zählt jede Minute. Meltwater weist Ihr Team auf ungewöhnliche Entwicklungen hin, damit Sie die Situation prüfen und rechtzeitig reagieren können.
Wettbewerbs-Intelligence & Share of Voice-Tracking
Verstehen Sie, wo Sie stehen und in welche Richtung sich die Diskussion entwickelt. Beobachten Sie mit Dashboards zur Entscheidungsfindung (und nicht nur zur Datenerfassung) Ihren Share of Voice im Zeitverlauf, vergleichen Sie sich mit Ihren Wettbewerbern und erkennen Sie aufkommende Branchentrends.
Geschäftsführung und Vorstand informieren
Übersetzen Sie komplexe Medienberichterstattung in verständliche Management-Narrative. Meltwater macht es einfach, einheitliche Management-Reports bereitzustellen und Stakeholdern zu zeigen, was sich verändert, warum es wichtig ist und welche nächsten Schritte folgen.
Interessen und neue Themen erkennen
Erkennen Sie frühzeitig, welche Fragen, Bedürfnisse und Themen Ihre Zielgruppen beschäftigen. So kann Ihre Kommunikation Entwicklungen aufgreifen, bevor sie allgemein sichtbar werden.
Treffen Sie Entscheidungen auf einer besseren Informationsgrundlage
Erfahren Sie, wie Meltwater Ihrem Team dabei hilft, Medienbeobachtung zusammenzuführen, mögliche Risiken früh zu erkennen und verständliche Management-Berichte zu erstellen.
Häufige Fragen zu Media Intelligence
Eine Media Intelligence-Plattform vereint Earned Media-Monitoring, Social Listening, Wettbewerbsanalysen und Executive Reporting in einem zentralen System – für mehr Transparenz über die Markensichtbarkeit und fundiertere strategische Entscheidungen. Mit Meltwater steht Ihnen ein einheitliches Media Intelligence-Tool zur Verfügung, das PR- und Kommunikationsteams unterstützt.
Meltwater vereint Earned Media-Monitoring, Social Listening, Wettbewerbsbenchmarking und Management-Reporting in einer einzigen Plattform. So erfassen Teams Signale, gewinnen Insights und leiten direkt Maßnahmen ab, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Die Lösung ist speziell auf PR- und Kommunikations-Workflows ausgerichtet und unterstützt tägliches Monitoring sowie Reporting für das Management mit Dashboards und automatisierten Alerts.
Ja, Meltwater bietet Share of Voice-Dashboards und Wettbewerbsbenchmarking, damit Sie die Sichtbarkeit im Zeitverlauf messen, sich mit wichtigen Wettbewerbern vergleichen und nachvollziehen können, wohin sich die Aufmerksamkeit verschiebt.
Meltwater kombiniert Earned Media-Tracking mit Social Media-Listening, damit Sie auf einer zentralen Plattform ein vollständiges Bild der kanalübergreifenden Gespräche erhalten.
Meltwater bietet Echtzeit-Benachrichtigungen und Spike-Erkennung, damit Sie kritische Ereignisse frühzeitig erkennen, Veränderungen im Sentiment beobachten und schneller reagieren können, wenn sich die Richtung der Narrative ändert.
Ja. Meltwater unterstützt API-Integrationen, damit Teams ihre Meltwater-Daten mit BI-Plattformen, internen Dashboards und Reporting-Workflows verknüpfen können.
Ja. Meltwater bietet API-Zugriff als Teil seiner Integrationsmöglichkeiten. Je nach Paket und Konfiguration kann die Verfügbarkeit variieren. Wir besprechen die Details gerne persönlich mit Ihnen.
Meltwater ermöglicht historische Trendanalysen, damit Sie die Entwicklung im Zeitverlauf verfolgen können. Die Speicherung und der Umfang der Daten können je nach Paket und Quellen variieren. Ihr Meltwater-Team gibt Ihnen gerne Auskunft darüber, welche Bedingungen für Ihre Region und Ihren Plan gelten.
Ja. Meltwater bietet globales, mehrsprachiges Monitoring, um Teams das Tracking der Medienberichterstattung in verschiedenen Märkten und Sprachen in einer einzigen Ansicht zu ermöglichen.
Das Onboarding bei Meltwater ist darauf ausgerichtet, dass Teams schnell von der Plattform profitieren – von der Einrichtung von Suchen und Benachrichtigungen bis hin zur Erstellung von Dashboards und Reports. Für größere Teams kann das Onboarding strukturierte Schulungen und Best-Practice-Empfehlungen umfassen, damit Nutzer und Regionen mit einheitlichen Prozessen arbeiten.