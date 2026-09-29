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Media Intelligence

Alle Medien im Blick

Beobachten Sie Earned Media, Social Media, Rundfunk und digitale Gespräche auf einer zentralen Plattform. So erkennt Ihr PR-Team frühzeitig, welche Themen an Bedeutung gewinnen, wie sich die Wahrnehmung Ihrer Organisation verändert und wann Handlungsbedarf besteht.

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Meltwater Media Intelligence Platform Screenshot

Warum sich erfolgreiche PR-Teams für Meltwater entscheiden

Ergebnisse, die echten geschäftlichen Mehrwert schaffen

Entwickelt zum Handeln, nicht nur zum Reporting

Entwickelt zum Handeln, nicht nur zum Reporting

Erkennen Sie, welche Meldungen und Themen Aufmerksamkeit verlangen. Teilen Sie relevante Informationen direkt mit den zuständigen Personen und leiten Sie schneller die nächsten Schritte ein.

Alle wichtigen Quellen an einem Ort

Alle wichtigen Quellen an einem Ort

Beobachten Sie redaktionelle Medien, soziale Netzwerke, Foren, Rundfunk und eigene Inhalte gemeinsam. So müssen Sie Informationen nicht aus verschiedenen Programmen zusammensuchen.

Weniger Zeit für Suche und Auswertung

Weniger Zeit für Suche und Auswertung

Automatische Zusammenfassungen, Unterstützung beim Erstellen von Suchanfragen und Hinweise auf auffällige Entwicklungen reduzieren wiederkehrende manuelle Arbeit.

Mehr als 27.000 Kommunikationsteams auf der ganzen Welt vertrauen uns

Globale Kommunikationsteams vertrauen auf die Media Intelligence-Software von Meltwater, um Tools zu konsolidieren, potenzielle Krisen in Echtzeit zu erkennen und Management-Reports bereitzustellen.

Ein vollständiger Überblick über Ihre Medienlandschaft

Meldungen und Gespräche in redaktionellen und sozialen Medien beeinflussen sich gegenseitig. Meltwater führt diese Quellen zusammen. Dadurch erkennt Ihr Team, wo ein Thema beginnt, wie es sich verbreitet und welche Reaktionen es auslöst.

Sie erhalten einen gemeinsamen Überblick, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln oder widersprüchliche Datenstände abgleichen zu müssen.

Ein vollständiger Überblick über Ihre Medienlandschaft

KI-Unterstützung mit Mira

Schneller von vielen Meldungen zu einer klaren Einschätzung

Die KI-Assistentin Mira unterstützt Sie direkt in Meltwater bei der Suche und Auswertung. Die Funktion fasst umfangreiche Ergebnisse zusammen, weist auf Veränderungen hin und hilft dabei, ihre möglichen Ursachen zu erkennen. Die KI-Unterstützung ist direkt in Suchanfragen, Übersichten und Inhaltsansichten eingebunden. Ihr Team kann sie dort nutzen, wo die Auswertung ohnehin stattfindet.

Schneller von vielen Meldungen zu einer klaren Einschätzung

Beschreiben Sie in Alltagssprache, welches Thema Sie beobachten möchten. Mira unterstützt Sie dabei, daraus eine möglichst genaue Suchanfrage zu erstellen.

Lassen Sie große Ergebnismengen zusammenfassen und erkennen Sie die wichtigsten Themen, Quellen und Veränderungen, ohne jede Meldung einzeln lesen zu müssen.

Nutzen Sie automatische Zusammenfassungen als Grundlage für regelmäßige Reports, Lagebilder und Informationen für die Geschäftsführung.

Teilen Sie verständliche Ergebnisse mit Kommunikation, Marketing, Geschäftsführung und weiteren Beteiligten, damit alle auf derselben Grundlage entscheiden.

Media Intelligence im Einsatz sehen

Erfahren Sie in der Produkt-Tour, wie Meltwater Ihr Team bei Medienbeobachtung, Auswertung und Berichterstattung unterstützt.

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Kanalübergreifende Medienbeobachtung

Erkennen Sie, wo ein Thema entsteht und wie es sich verbreitet

Gemeinsames Monitoring von Earned und Social Media

Verfolgen Sie Nachrichten, Rundfunk, Online-Medien und soziale Netzwerke in einer gemeinsamen Ansicht. So erkennen Sie, wenn ein Thema von einem Kanal auf einen anderen übergeht.

Tonalität und Zusammenhänge besser verstehen

Erkennen Sie nicht nur, ob über Ihre Organisation gesprochen wird. Sehen Sie auch, wie Beiträge eingeordnet werden, welche Aussagen die Diskussion bestimmen und wodurch sich die Tonalität verändert.

Einheitliche Reports erstellen

Nutzen Sie dieselben Daten und Kennzahlen für Dashboards, regelmäßige Reports und Informationen an die Geschäftsführung. Das reduziert widersprüchliche Zahlenstände.

Eigene Inhalte einbeziehen

Ergänzen Sie externe Medienbeiträge um interne Textquellen wie Umfragen, Gesprächsprotokolle oder Transkripte. Dadurch können Sie interne Rückmeldungen und öffentliche Berichterstattung gemeinsam auswerten.

Wie Unternehmen Medienbeobachtung für Entscheidungen nutzen

Sehen Sie, wie Kommunikationsteams mit Meltwater relevante Entwicklungen erkennen, Ergebnisse im Unternehmen vermitteln und ihre Arbeit auf eine verlässliche Datengrundlage stellen.

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Real impact - Company Logo

„Meltwater bietet das komplette Paket. Die Kombination aus Plattform und dem professionellen Kundensupport, auf den man sich verlassen kann, ist der Grund, warum ich so gerne mit ihnen zusammenarbeite.”

Evan Escobedo

Social Listening, Analytics & Insight Global Lead bei Western Union

Management Reports

Aus Berichterstattungen werden verständliche Aussagen für das Management

Geschäftsführung und Vorstand benötigen keine langen Trefferlisten. Sie müssen wissen, was sich verändert hat, warum es für das Unternehmen relevant ist und welche Reaktion sinnvoll sein könnte. Meltwater hilft Ihnen dabei, umfangreiche Medienbeobachtung in klare und regelmäßig aktualisierte Berichte zu überführen.

  • Sofort teilbare Dashboards und Reports
  • Redaktionelle und soziale Medien gemeinsam einordnen (Earned + Social Media)
  • Umfangreiche Ergebnisse automatisch zusammenfassen
  • Kommunikation, Marketing und Management auf demselben Informationsstand halten

Warum sich Marken für Meltwater entscheiden

Für PR-Teams, die mehr als Erwähnungen zählen möchten

Viele Monitoring-Werkzeuge zeigen lediglich, wo ein Suchbegriff genannt wurde. Meltwater hilft Ihnen zusätzlich dabei, die Bedeutung einer Entwicklung zu verstehen und darauf zu reagieren.

Klassische Monitoring-Tools

Isolierte Daten in verschiedenen Tools
Manuelle Reporting-Workflows
Verspätete Alerts
Einfaches Keyword-Matching

Meltwater Media Intelligence

Earned- und Social Media auf einer Plattform vereint
Automatisiertes Management-Dashboard
Echtzeit-Alerts mit Spike-Erkennung
KI-gestützte Suche, Sentiment und Insights

Die wichtigsten Funktionen

Ein vollständiger Überblick über Ihre Medienlandschaft

Internationale Medienbeobachtung

Mehrsprachiges Monitoring verschiedener Märkte und Regionen in einer zentralen Ansicht.

KI-gestützte Suche

Einrichtung von booleschen Suchanfragen mit integrierter KI-Anleitung und Vorschlägen.

Eigene Inhalte einbeziehen

Analysieren Sie interne Textquellen wie Umfragen und Transkripte parallel zur externen Berichterstattung.

Entwicklungen im Zeitverlauf vergleichen

Sehen Sie, wie sich Themen, Reichweite, Tonalität und Ihr Anteil an der Berichterstattung über Wochen, Monate oder Jahre verändern.

Konsolidierung von mehreren Tools

Führen Sie Medienbeobachtung, Social Media-Auswertung und Reportings zusammen. Das reduziert doppelte Arbeit und unterschiedliche Datenstände.

API-Integrationen

Verknüpfen Sie Meltwater Daten mit BI-Plattformen, internen Dashboards und Reporting-Workflows.

Wann Media Intelligence für PR-Teams besonders wichtig ist

Treffen Sie Entscheidungen auf einer besseren Informationsgrundlage

Erfahren Sie, wie Meltwater Ihrem Team dabei hilft, Medienbeobachtung zusammenzuführen, mögliche Risiken früh zu erkennen und verständliche Management-Berichte zu erstellen.

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Häufige Fragen zu Media Intelligence

Eine Media Intelligence-Plattform vereint Earned Media-Monitoring, Social Listening, Wettbewerbsanalysen und Executive Reporting in einem zentralen System – für mehr Transparenz über die Markensichtbarkeit und fundiertere strategische Entscheidungen. Mit Meltwater steht Ihnen ein einheitliches Media Intelligence-Tool zur Verfügung, das PR- und Kommunikationsteams unterstützt.

Meltwater vereint Earned Media-Monitoring, Social Listening, Wettbewerbsbenchmarking und Management-Reporting in einer einzigen Plattform. So erfassen Teams Signale, gewinnen Insights und leiten direkt Maßnahmen ab, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Die Lösung ist speziell auf PR- und Kommunikations-Workflows ausgerichtet und unterstützt tägliches Monitoring sowie Reporting für das Management mit Dashboards und automatisierten Alerts.

Ja, Meltwater bietet Share of Voice-Dashboards und Wettbewerbsbenchmarking, damit Sie die Sichtbarkeit im Zeitverlauf messen, sich mit wichtigen Wettbewerbern vergleichen und nachvollziehen können, wohin sich die Aufmerksamkeit verschiebt.

Meltwater kombiniert Earned Media-Tracking mit Social Media-Listening, damit Sie auf einer zentralen Plattform ein vollständiges Bild der kanalübergreifenden Gespräche erhalten.

Meltwater bietet Echtzeit-Benachrichtigungen und Spike-Erkennung, damit Sie kritische Ereignisse frühzeitig erkennen, Veränderungen im Sentiment beobachten und schneller reagieren können, wenn sich die Richtung der Narrative ändert.

Ja. Meltwater unterstützt API-Integrationen, damit Teams ihre Meltwater-Daten mit BI-Plattformen, internen Dashboards und Reporting-Workflows verknüpfen können.

Ja. Meltwater bietet API-Zugriff als Teil seiner Integrationsmöglichkeiten. Je nach Paket und Konfiguration kann die Verfügbarkeit variieren. Wir besprechen die Details gerne persönlich mit Ihnen.

Meltwater ermöglicht historische Trendanalysen, damit Sie die Entwicklung im Zeitverlauf verfolgen können. Die Speicherung und der Umfang der Daten können je nach Paket und Quellen variieren. Ihr Meltwater-Team gibt Ihnen gerne Auskunft darüber, welche Bedingungen für Ihre Region und Ihren Plan gelten.

Ja. Meltwater bietet globales, mehrsprachiges Monitoring, um Teams das Tracking der Medienberichterstattung in verschiedenen Märkten und Sprachen in einer einzigen Ansicht zu ermöglichen.

Das Onboarding bei Meltwater ist darauf ausgerichtet, dass Teams schnell von der Plattform profitieren – von der Einrichtung von Suchen und Benachrichtigungen bis hin zur Erstellung von Dashboards und Reports. Für größere Teams kann das Onboarding strukturierte Schulungen und Best-Practice-Empfehlungen umfassen, damit Nutzer und Regionen mit einheitlichen Prozessen arbeiten.