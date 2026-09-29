Ein vollständiger Überblick über Ihre Medienlandschaft

Meldungen und Gespräche in redaktionellen und sozialen Medien beeinflussen sich gegenseitig. Meltwater führt diese Quellen zusammen. Dadurch erkennt Ihr Team, wo ein Thema beginnt, wie es sich verbreitet und welche Reaktionen es auslöst.

Sie erhalten einen gemeinsamen Überblick, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln oder widersprüchliche Datenstände abgleichen zu müssen.