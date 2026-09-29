KI-Sichtbarkeit messen
Verstehen Sie, wie KI Ihre Marke darstellt
GenAI Lens zeigt, ob und wie Ihre Marke in Antworten von KI-Diensten wie ChatGPT, Gemini oder Claude erscheint. Sie erfahren, welche Aussagen, Themen und Quellen das Bild Ihrer Marke prägen, vergleichen sich mit Wettbewerbern und erkennen, wo Ihre Kommunikation ansetzen kann.
Was sagen LLMs über Ihre Marke?
GenAI Lens macht Antworten aus mehreren wichtigen KI-Diensten vergleichbar. So müssen Sie nicht einzelne Ergebnisse manuell prüfen und erhalten ein verlässlicheres Gesamtbild.
Sichtbarkeit vergleichen
Beobachten und vergleichen Sie Erwähnungen von Marken, Produkten und Wettbewerbern in führenden LLMs wie ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok und DeepSeek.
Mehr als nur oberflächliche Erwähnungen
Erfassen und verfolgen Sie die Antworten der Modelle, um genau zu erkennen, wie Ihre Marke dargestellt wird und welche Citations diese Darstellungen beeinflussen.
KI-Citations aufdecken
Finden Sie heraus, auf welche Websites, Medien und weiteren Quellen sich die KI-Antworten stützen. So erkennen Sie, welche Inhalte das Bild Ihrer Marke besonders stark prägen.
Kommunikation gezielt verbessern
Leiten Sie aus den Ergebnissen konkrete Maßnahmen für Ihre Medienarbeit und Ihre Inhalte ab. Stärken Sie verlässliche Quellen, schließen Sie Informationslücken und prüfen Sie anschließend, ob sich die Darstellung verändert.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Von der Beobachtung zur nächsten Kommunikationsmaßnahme
GenAI Lens zeigt nicht nur, wo Ihre Marke vorkommt. Sie erkennen auch, welche Medien und Inhalte das Bild prägen und können daraus konkrete Aufgaben für PR, Content und andere beteiligte Teams ableiten.
Finden Sie die von LLMs zitierten Journalisten und fügen Sie diese direkt Ihren Medienlisten hinzu. Erkennen Sie genau, wer die KI-Narrative rund um Ihre Marke prägt.
Kontaktieren Sie Autoren, um Fehlinformationen zu korrigieren oder neue Stories zu pitchen, die in den KI-Trainingsprozess einfließen. Verwandeln Sie passives Monitoring in proaktives Reputationsmanagement.
Wandeln Sie Ihre Erkenntnisse in Handlungen um, indem Sie die spezifischen Publikationen (z. B. Adweek, Statista) kontaktieren, aus denen KI-Assistenten am häufigsten Informationen beziehen.
Vergleichen Sie, wie KI-Dienste Ihre Marke und Ihre Wettbewerber darstellen. Erkennen Sie, bei welchen Themen andere häufiger genannt werden und wo Ihre Marke bereits gut aufgestellt ist.
Ein gemeinsames Bild Ihrer Marke in Medien, Social Media und KI
“Meltwater verfügt im Vergleich zu anderen Lösungen über die stärkste Produkt-Roadmap, vor allem dank des tiefen Verständnisses für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Das Team denkt innovativ und geht neue Wege. Genau deshalb haben wir uns entschieden, Meltwater als langfristigen Partner an unserer Seite zu haben.”
— Narek Garit, Global Measurement & Analysis Lead bei HEINEKEN
Von der Messung zur Verbesserung
KI-Antworten als wichtigen Kontaktpunkt Ihrer Marke berücksichtigen
Menschen informieren sich zunehmend über KI-Dienste. GenAI Lens hilft Ihnen zu verstehen, welches Bild dort von Ihrer Marke entsteht. Dadurch stimmen Sie Medienarbeit, Suchmaschineninhalte und weitere Kommunikationsmaßnahmen besser aufeinander ab.
- Einheitliche Strategie
- Kanalübergreifende Abstimmung
- Konsistentes Narrativ
Ermitteln Sie, wo Ihre Wettbewerber in KI-Systemen überlegen sind
Nutzen Sie Meltwater, um fehlende Themen und inhaltliche Lücken zu erkennen, die Ihren Wettbewerbern einen Vorsprung verschaffen. Analysieren Sie wichtige Themen, Keywords und Content-Typen, um Ihre GEO-Strategie zu optimieren und Ihren „Share of Model“ zu erhöhen.
- Analyse von thematischen Lücken
- Keyword Intelligence
- GEO-Optimierung
Prüfen, ob Ihre Maßnahmen Wirkung zeigen
Beobachten Sie, wie sich die Darstellung Ihrer Marke über die Zeit verändert. So können Sie besser einschätzen, ob neue Inhalte, Medienarbeit oder andere Kommunikationsmaßnahmen die gewünschten Informationen stärken.
- Quellenzuordnung
- Journalistenansprache
- Beeinflussung des Training-Loops
Warum Marken Meltwater wählen
Ein vollständiges Bild statt einzelner Momentaufnahmen
KI-Antworten sind ein neuer Teil der öffentlichen Wahrnehmung. GenAI Lens ergänzt Ihre bestehende Medienbeobachtung und zeigt, wie Ihre Marke in klassischen Medien, Social Media und wichtigen KI-Diensten dargestellt wird.
Klassische Monitoring-Tools
Meltwater GenAI Lens
So unterstützt Meltwater Kommunikationsteams im Arbeitsalltag
Sehen Sie, wie Teams mit Media Intelligence die Medienpräsenz in messbaren Geschäftserfolg verwandeln.
Eine der größten Herausforderungen war die Zusammenführung der Informationen in einer klaren, übersichtlichen Darstellung, um einen besseren Überblick über unsere aktuelle Position zu gewinnen. Die daraus gewonnenen Insights konnten wir anschließend detailliert analysieren. Zuvor hatten wir zwar Zahlen, aber den Kontext dahinter nicht verstanden.
Lauren Hackett
Senior Vice President Global Communications bei The Economist
Behalten Sie im Blick, wie KI Ihre Marke darstellt
Erfahren Sie, wo Ihre Marke in KI-Antworten erscheint, welche Aussagen wiederholt werden und welche Quellen dahinterstehen. GenAI Lens ergänzt Ihre bestehende Medienbeobachtung und hilft Ihnen, aus den Ergebnissen konkrete Kommunikationsmaßnahmen abzuleiten.
Häufige Fragen zur Messung der KI-Sichtbarkeit
GenAI Lens (GAIL) ist die LLM Monitoring-Lösung von Meltwater. Sie erfasst, wie Ihre Marke auf den wichtigsten KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini, Perplexity und Claude dargestellt wird. Das Tool führt Ihre individuellen Prompts alle 24 bis 48 Stunden über mehrere KI-Modelle hinweg aus, erfasst die Antworten und analysiert, wie Ihre Marke, Ihre Produkte, Schlüsselpersonen in Ihrem Unternehmen und Ihre Mitbewerber dargestellt werden. So erhalten Sie Einblick in das „Zero-Click“-Sucherlebnis, bei dem Konsumenten zunehmend Kaufentscheidungen ohne Besuch Ihrer Website treffen.
Ja. GenAI Lens beobachtet ChatGPT sowie weitere führende KI-Plattformen wie Google Gemini, Perplexity, Claude und Microsoft Copilot. Das Tool für KI-Markensichtbarkeit erfasst, wann und wie Ihre Marke in KI-generierten Antworten erwähnt wird. So können Sie Ihre Präsenz im gesamten KI-Ökosystem über ein zentrales Dashboard hinweg messen.
GenAI Lens von Meltwater analysiert die Präsenz Ihrer Marke auf den wichtigsten KI-Plattformen. Dabei werden Sichtbarkeit, Häufigkeit, Prominenz und Sentiment in KI-generierten Antworten gemessen. Das Tool führt wöchentlich Prompts in verschiedenen LLMs aus und zeigt Ihnen, ob Ihre Marke in KI-Antworten erscheint, wie häufig sie genannt wird, in welchem Kontext sie erwähnt wird und welches Sentiment damit verbunden ist. Sie können sowohl markenbezogene Suchanfragen (z. B. „Was ist [Ihr Unternehmen]?“) als auch markenunabhängige Suchanfragen (z. B. „Was sind die besten [Ihre Produktkategorie]?“) analysieren, um Ihren Share of Model – also Ihren Anteil an den von KI generierten Empfehlungen – zu ermitteln.
GenAI Lens enthält einen Bereich „Quellen“, der zeigt, auf welche Websites und Inhalte KI-Modelle beim Generieren ihrer Antworten zurückgreifen und welche Quellen sie zitieren. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen bei:
Ihre Content-Strategie optimieren, indem Sie verstehen, welche Inhalte von KI-Plattformen bevorzugt werden.
Die Verbreitung Ihrer Pressemitteilungen gezielt verbessern, um Quellen zu erreichen, die von LLMs zitiert werden.
Hochwertige und vertrauenswürdige Publikationen anzusprechen, die von KI-Modellen häufig zitiert werden.
Ihre Inhalte wie FAQs, strukturierte Daten und fundierte Fachinformationen so aufbereiten, dass sie in KI-Systemen besser sichtbar werden.
Viele Unternehmen nutzen diese Erkenntnisse, um ihre PR-Strategie und Website-Inhalte gezielt weiterzuentwickeln und die Darstellung ihrer Marke auf KI-Plattformen zu verbessern.
klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO). SEO-Tools helfen Ihnen, in den Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google besser gefunden zu werden. GenAI Lens unterstützt Sie hingegen dabei, Ihre Präsenz in KI-generierten Antworten zu analysieren und zu optimieren. Der entscheidende Unterschied: Während es bei SEO um Rankings in Suchmaschinen geht, zielt GEO darauf ab, dass Ihre Marke in den Antworten von KI-Plattformen berücksichtigt und vorteilhaft dargestellt wird. GenAI Lens zeigt Ihnen außerdem, welche Quellen KI-Modelle für ihre Antworten nutzen, und liefert wertvolle Erkenntnisse, mit denen Sie Ihre Content-Strategie für mehr KI-Sichtbarkeit optimieren können.
Ja. Alle mit GenAI Lens verarbeiteten Daten werden auf der sicheren Snowflake Intelligence Platform von Meltwater gespeichert. Die von GenAI Lens genutzten LLMs werden weder mit Ihren individuellen Prompts trainiert noch werden Ihre Prompts gespeichert. GenAI Lens greift ausschließlich auf öffentlich zugängliche KI-Plattformen zu und analysiert deren Antworten. Dieser Ansatz wurde von den Legal- und Application-Security-Teams von Meltwater geprüft und freigegeben und entspricht den geltenden Standards für Data Governance in Unternehmen.
Ja. GenAI Lens unterstützt die standardmäßigen Meltwater-Exportformate und lässt sich so in bestehende Reporting-Workflows, Business-Intelligence-Tools und Stakeholder-Präsentationen integrieren. Das Trends-Dashboard bietet historische Datenvisualisierungen, und Sie können automatisierte Reports für regelmäßige Updates zu KI-Sichtbarkeitsmetriken einrichten.
GenAI Lens ermöglicht eine umfassende Messung der KI-Sichtbarkeit Ihrer Marke mit Kennzahlen und Insights wie Häufigkeit von Markenerwähnungen, Sentimentanalysen, Prävalenzwerte (zur Messung der Tiefe der Markenpräsenz), Share of Voice, Quellenzuordnung (welche Websites und Journalisten von LLMs zitiert werden), Trendthemen im Zusammenhang mit Ihrer Marke sowie historische Entwicklungen. Alle Daten werden in intuitiven Dashboards übersichtlich dargestellt und können als Reports exportiert werden.
Ja. GenAI Lens ist als modulares Add-on für bestehende Meltwater-Abonnements verfügbar. Ihr Kundenbetreuer kann Ihnen den anteiligen Preis für den sofortigen Zugang zu GenAI Lens mitteilen. Das Tool erscheint dann in Ihrer bestehenden Plattformoberfläche zusammen mit Ihren aktuellen Monitoring-, Social Listening- und Analysefunktionen.