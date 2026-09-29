GenAI Lens von Meltwater analysiert die Präsenz Ihrer Marke auf den wichtigsten KI-Plattformen. Dabei werden Sichtbarkeit, Häufigkeit, Prominenz und Sentiment in KI-generierten Antworten gemessen. Das Tool führt wöchentlich Prompts in verschiedenen LLMs aus und zeigt Ihnen, ob Ihre Marke in KI-Antworten erscheint, wie häufig sie genannt wird, in welchem Kontext sie erwähnt wird und welches Sentiment damit verbunden ist. Sie können sowohl markenbezogene Suchanfragen (z. B. „Was ist [Ihr Unternehmen]?“) als auch markenunabhängige Suchanfragen (z. B. „Was sind die besten [Ihre Produktkategorie]?“) analysieren, um Ihren Share of Model – also Ihren Anteil an den von KI generierten Empfehlungen – zu ermitteln.